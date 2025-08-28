УКР
Зеленський провів розмову з Гутеррішем: Припинення вогню має стати першим кроком до реального миру

Зеленський поговорив із генсеком ООН Гутеррішем

Президент Володимир Зеленський провів розмову з генеральним секретарем ООН Антоніу Гутеррішем.

Про це він повідомив у соцмережах, інформує Цензор.НЕТ.

Голова держави подякував за співчуття та солідарність з українськими сім’ями, які втратили своїх рідних унаслідок російського обстрілу України цієї ночі.

"Одна з найбільших атак Росії. Усі необхідні служби досі працюють на місцях та ліквідують наслідки цього удару.

Говорили про кроки, які необхідно зробити для того, щоб зупинити вбивства людей. Україна готова до зустрічі на рівні лідерів. Тільки в такому форматі можна обговорити всі найважливіші питання. Утім Росія у відповідь лише висуває нові умови та продовжує свою агресію. Ми підтримуємо позицію Антоніу Гутерріша, що припинення вогню мало б стати першим кроком до реального миру", - зазначив Зеленський. 

Читайте також на "Цензор.НЕТ": ООН засудила удари Росії по цивільних об’єктах в Україні

Президент також подякував генсеку ООН за чітку підтримку територіальної цілісності та суверенітету України.

"Світ має відновити силу міжнародного права та повагу до принципів Статуту ООН. Також ми говорили про підготовку до 80-ї сесії Генасамблеї ООН, на полях якої Україна організує важливі заходи. Розраховуємо на участь Генсека в них", - розповів він.

Також читайте: Війну в Україні потрібно припинити, але "не за будь-яку ціну", - Мерц

Зеленський Володимир (25281) Гутерріш Антоніу (406) війна в Україні (5898)
Так так, Гутерріш якраз той хто може припинити кацапські обстріли України.
Він мабуть сьогодні ж подзвонить ***** і буде просити грошей для себе ООН.
28.08.2025 19:55 Відповісти
Круто! А ще. наш лідор, придумав щоб дозвіл на мітинги видавав Генштаб!
28.08.2025 20:07 Відповісти
Зеленский невменяемый. Про какой мир о городит??? отрой глаза дурик. Война идет полномасштабная в самом разгаре. Пол страны под вражеской военной интервенцией.
28.08.2025 20:09 Відповісти
Украине нужен адекватный главнокомандующий.
28.08.2025 20:11 Відповісти
"легальноканабісного" штирить
28.08.2025 20:12 Відповісти
А в "Лігу сексуальних реформ" дзвонив?
Може ще подзвонити до МКЧХ чи МАГАТЕ.
Результат буде той самий.
С - стабільність
