РФ может предлагать новый уровень переговоров, чтобы отсрочить встречу лидеров, - Зеленский

Зеленский о встрече с Путиным

Президент Владимир Зеленский заявил, что россияне будут делать все возможное, чтобы встреча на уровне лидеров Украины, США и России не состоялась, в частности, могут предлагать встречу на уровне советников или министров.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Зеленский заявил во время брифинга.

Так, Зеленский отметил, что россияне думают над тем, каким образом эта встреча возможна, но будут пытаться делать все возможное, чтобы она не состоялась.

По его словам, россияне будут пытаться продемонстрировать "конструктив в переговорах" Соединенным Штатами, чтобы отсрочить санкционное и другое давление на РФ. По мнению президента, россияне могут предложить провести встречу не на уровне лидеров государств, а на уровне советников или министров.

Читайте на "Цензор.НЕТ": РФ не готова к мирным переговорам и продолжает активные боевые действия, - разведка Эстонии

"Они могут предлагать новый уровень, но для чего? Я считаю, что это искусственная отсрочка встречи лидеров, потому что они хотят показать Соединенным Штатам Америки, что они, россияне, конструктивны. Но они не конструктивны, к сожалению", - добавил президент.

Также Зеленский отметил, что россияне хотят найти форматы отсрочки введения санкций.

Также читайте: Только те, кто не понимают, в каком технологическом состоянии война, предлагают буферную зону, - Зеленский

Зеленский Владимир переговоры россия
