На встрече глав МИД стран ЕС обсуждали, как посадить Россию за стол переговоров, - Липавский

Ліпавський

На неформальной встрече глав МИД стран ЕС в Копенгагене, среди прочего обсуждалось, как посадить Россию за стол переговоров.

Об этом заявил министр иностранных дел Чехии Ян Липавский, сообщает Radio Prague International, информирует Цензор.НЕТ.

"Уже 172 дня Украина ждет соглашение о прекращении огня. Путин не сдвинулся ни на миллиметр. Они не хотят мира и настоящих переговоров. Об этом свидетельствует недавняя атака на Киев. Почти 600 беспилотных летательных аппаратов и более 30 ракет - самая большая атака в этом месяце. Вот почему сегодня в Копенгагене мы обсуждали с министрами ЕС, как посадить Россию за стол переговоров", - написал Липавский в соцсети Х.

Кроме этого, по словам дипломата, обсуждались новый пакет санкций против России, использование замороженных активов РФ на восстановление Украины, оказание помощи Газе.

Также Чехия предлагает Евросоюзу прекратить свободное передвижение российских дипломатов в Шенгенской зоне.

Читайте также: Сибига на встрече с министрами государств-членов ЕС призвал к реалистичным стратегиям по принуждению РФ к миру

Автор: 

Обговорювати треба, як поставити ********* раком. Не те обговорювали.
показать весь комментарий
30.08.2025 21:05 Ответить
Ніяк ви її не посадите - допоможіть більше зброєю - путлєр не йде до рук - шей завтра їде до сюзерена - Китай його підтримує
показать весь комментарий
30.08.2025 21:08 Ответить
Блін. Ніяк.
Давайте Україні далекобійну зброю. Багато далекобійної зброї.

І через пару місяців ***** само на колінах приповзе.
показать весь комментарий
30.08.2025 21:10 Ответить
Треба не пропонувати присісти, а вибивати з під сраки росії всі можливі опори.
показать весь комментарий
30.08.2025 21:12 Ответить
Неправильний порядок денний. Вони повинні зробити так, щоб зламаний агресор повз на колінах до столу переговорів. Готовий благати.
показать весь комментарий
30.08.2025 21:13 Ответить
Обговорювали що, перемовини з свинособакою садистом?
показать весь комментарий
30.08.2025 21:15 Ответить
Навіщо?
показать весь комментарий
30.08.2025 21:17 Ответить
Цікаво, за яким столом і з ким буде вести переговори пошматована рашкою Європа??!!
показать весь комментарий
30.08.2025 21:17 Ответить
Ідіоти. Хочуть гітлера посадити за стіл переговорів. Європа ніяк не протрезвіє
показать весь комментарий
30.08.2025 21:18 Ответить
за який стіл? тільки на палю!
показать весь комментарий
30.08.2025 21:18 Ответить
Без здачі українських територій ніяк... РФ в даний момент всі решта переговори не цікаві... Або Європа впрягається і війну ми перемагаємо разом, або війна буде програна інших варіантів нема.
показать весь комментарий
30.08.2025 21:27 Ответить
Куколдам осталось только по очереди отсосать ху#лу....
показать весь комментарий
30.08.2025 21:31 Ответить
Обговорювати треба прискорене виробництво балістики. Кілометрів на 3000. В Европі теж немає дорослих у великій політиці.
показать весь комментарий
30.08.2025 21:34 Ответить
 
 