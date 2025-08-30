На встрече глав МИД стран ЕС обсуждали, как посадить Россию за стол переговоров, - Липавский

На неформальной встрече глав МИД стран ЕС в Копенгагене, среди прочего обсуждалось, как посадить Россию за стол переговоров.

Об этом заявил министр иностранных дел Чехии Ян Липавский, сообщает Radio Prague International, информирует Цензор.НЕТ.

"Уже 172 дня Украина ждет соглашение о прекращении огня. Путин не сдвинулся ни на миллиметр. Они не хотят мира и настоящих переговоров. Об этом свидетельствует недавняя атака на Киев. Почти 600 беспилотных летательных аппаратов и более 30 ракет - самая большая атака в этом месяце. Вот почему сегодня в Копенгагене мы обсуждали с министрами ЕС, как посадить Россию за стол переговоров", - написал Липавский в соцсети Х.

Кроме этого, по словам дипломата, обсуждались новый пакет санкций против России, использование замороженных активов РФ на восстановление Украины, оказание помощи Газе.

Также Чехия предлагает Евросоюзу прекратить свободное передвижение российских дипломатов в Шенгенской зоне.

