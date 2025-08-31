Путина можно принудить к миру только силой, - Брекельманс призвал усилить давление на РФ

Усиление давления на Россию со стороны Евросоюза имеет решающее значение, чтобы заставить главу Кремля Владимира Путина прекратить агрессию против Украины.

Об этом заявил министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс, который временно будет занимать также должность министра иностранных дел, передает "Укринформ", сообщает Цензор.НЕТ.

Брекельманс призвал Евросоюз усилить давление на Россию.

"Массированные атаки Украины - это еще одно доказательство того, что Путина можно принудить к миру только силой. Усиление давления со стороны ЕС имеет решающее значение. Вот почему я выступаю за усиление санкций против России (включая "теневой флот"), поддержку Украины и разработку вариантов использования замороженных активов", - сказал Брекельманс.

Он рассказал, что в Копенгагене во время встречи министров МИД ЕС речь шла о поддержке Украины и укреплении оборонного потенциала Европы.

"Реальность такова, что Путин продолжает террор, и ему нельзя доверять. Именно поэтому мы обсуждаем поддержку Украины и гарантии безопасности, чтобы достичь устойчивого мира", - сказал министр.

