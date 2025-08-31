РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7865 посетителей онлайн
Новости Давление на Россию Санкции ЕС против России
434 17

Путина можно принудить к миру только силой, - Брекельманс призвал усилить давление на РФ

Брекельманс

Усиление давления на Россию со стороны Евросоюза имеет решающее значение, чтобы заставить главу Кремля Владимира Путина прекратить агрессию против Украины.

Об этом заявил министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс, который временно будет занимать также должность министра иностранных дел, передает "Укринформ", сообщает Цензор.НЕТ.

Брекельманс призвал Евросоюз усилить давление на Россию.

"Массированные атаки Украины - это еще одно доказательство того, что Путина можно принудить к миру только силой. Усиление давления со стороны ЕС имеет решающее значение. Вот почему я выступаю за усиление санкций против России (включая "теневой флот"), поддержку Украины и разработку вариантов использования замороженных активов", - сказал Брекельманс.

Читайте также: Нужны дополнительные санкции, чтобы заставить Россию вернуться за стол переговоров, - Макрон

Он рассказал, что в Копенгагене во время встречи министров МИД ЕС речь шла о поддержке Украины и укреплении оборонного потенциала Европы.

"Реальность такова, что Путин продолжает террор, и ему нельзя доверять. Именно поэтому мы обсуждаем поддержку Украины и гарантии безопасности, чтобы достичь устойчивого мира", - сказал министр.

Читайте также: На встрече глав МИД стран ЕС обсуждали, как посадить Россию за стол переговоров, - Липавский

Автор: 

россия (97018) санкции (11789) Евросоюз (17519) Брекельманс Рубен (15)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+1
Заклики, лише заклики. Без США нічого не буде. А у Штатах президентом старий підор у якого дрюг вальодя
показать весь комментарий
31.08.2025 19:18 Ответить
+1
.*********!!!
показать весь комментарий
31.08.2025 19:24 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Заклики, лише заклики. Без США нічого не буде. А у Штатах президентом старий підор у якого дрюг вальодя
показать весь комментарий
31.08.2025 19:18 Ответить
бюджет Європи не менше чим в США. і набагато більше чим у рашки.
показать весь комментарий
31.08.2025 19:22 Ответить
і що з того? Армії у Європі - ІГРАШКОВІ, до того не всі проти мордору
показать весь комментарий
31.08.2025 19:29 Ответить
тобі потрібна армія людей? чи армія дронів?

перше - так, в європці мало солдат.
друге - за гроші, в європки грошей як у дурня фантиків.
показать весь комментарий
31.08.2025 19:32 Ответить
іграшкова армія - значає що нма достатньо а ні військових ні озброєння. Бо тільки зараз Європа розпочала щось виготовляти за потреб війни. І як показала війна, одними дронами її не виграти
показать весь комментарий
31.08.2025 19:37 Ответить
де ти бачив одні дрони? дрони міндіча? він половину грошей вкрав. так що максимум на фронт потрапила половина армії дронів.
показать весь комментарий
31.08.2025 19:39 Ответить
яке запитання, така і відповідь. Ти мабуть сам із собою розмовляеш
показать весь комментарий
31.08.2025 19:45 Ответить
в мене риторичні питання. можеш не відповідати. розумні й так все розуміють, а тобі здається, що я сам з собою розмовляю.
показать весь комментарий
31.08.2025 19:47 Ответить
НЕма в європки грошей, як не стало дешевого газу.
показать весь комментарий
31.08.2025 19:41 Ответить
є у них все. а якщо нема, то там у них міндіч з мільярдами баксів, хай у нього заберуть
показать весь комментарий
31.08.2025 19:42 Ответить
Їм дуже треба утримувати сирійських біженців.
показать весь комментарий
31.08.2025 19:40 Ответить
"Путіна можна змусити до миру лише силою"
Це в Європі уже консенсус, крім двох маленьких країнок)
показать весь комментарий
31.08.2025 19:22 Ответить
.*********!!!
показать весь комментарий
31.08.2025 19:24 Ответить
Говоруни! - то посилюйте
показать весь комментарий
31.08.2025 19:28 Ответить
********* має бути ізольовано за поребриком, а всі їх інформаційні атаки потрібно жорстко блокувати. На жаль Європа не має власної, незалежної інтернет мережі, яка б могла автономно блокувати атаки **********. Все через США, а це небезпечно для всіх. Це як Деменцій піариться на надання Україні 3500 ракет які неможливо використати без дозволу США і наведення з американських супутників. Навіщо купувати такі ракети якщо їх неможливо застосувати за власним рішенням? Те ж саме з гугл, фейсбуком, майкрософтом, єйплом, теслою і платіжними системами де з кожної транзакції % отримують американці. А це 15 трильйонів баксів на рік "з нічого"! Європа має протидіяти цьому обдиранню. Досить годувати світових паразитів!, а саме такими стають американці відмовляючись від ролі "світового поліцая".
показать весь комментарий
31.08.2025 19:30 Ответить
скільки ще років треба, щоб Захід набрався "сили"чи "тиску"?
показать весь комментарий
31.08.2025 19:44 Ответить
 
 