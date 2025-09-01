УКР
Зустріч Трампа і Путіна на Алясці
Шанси на мир в Україні зараз гірші, ніж були до зустрічі на Алясці, - ексрадник Трампа Болтон

Шанси на мир в Україні гірші. Що заявив Болтон?

Колишній радник Трампа з національної безпеки Джон Болтон вважає, що ймовірність припинення війни в Україні наразі нижча, ніж була до зустрічі Трампа із російським диктатором Володимиром Путіним на Алясці.

Про це він сказав в інтерв'ю Sky News, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, Путін повністю уникнув покарання за війну проти України.

"Путін буквально уникнув покарання за вбивство. Що б він не сказав Трампу на Алясці, він це просто ігнорує - посилюючи атаки на цивільні цілі в Україні, не зменшуючи військових зусиль Росії, не йдучи на жодні поступки", - наголосив Болтон.

Також читайте: Трамп розглядає можливість призупинення дипломатичних зусиль щодо України, - Axios

"Я думаю, що все руйнується. Я думаю, що шанси на мир в Україні зараз, ймовірно, гірші, ніж були до саміту на Алясці", - додав колишній радник Трампа.

Він вважає, що лідер США був принижений Путіним.

"Не думаю, що він (Дональд Трамп. - Ред.) це усвідомлює, але Путін вважає, що стара магія повернулася, що його підготовка в КДБ дозволила йому знову обдурити Трампа", - підсумував Болтон.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Стратегія президента Трампа щодо України "непослідовна та приречена", - ексрадник Болтон

путін володимир Трамп Дональд Болтон Джон
ці шанси і до зустрічі на Алясці були нульовими. Старіє Болтон.
01.09.2025 15:17
На Алясці пройшов виїзний інструктаж агента ху....лом
01.09.2025 15:23
Трамп, замість допомоги ******, мавби займатися покращенням нікчемної МедДопомоги Американцям!!
лікували в США зубну біль дитині, а госпіталізовали з НАБРЯКОМ КВІНКЕ: в скільки це нам обійшлося 🫣
https://www.youtube.com/watch?v=v_IMYpmuVUY
01.09.2025 16:21
боротьба з обамакеар - це для нього святе.
01.09.2025 16:30
Він вважає, що лідер США був принижений Путіним.
Скоріше опущений ху....лом
01.09.2025 15:21
Китайці крутять рудим дідом як хвойда дупою через своїх вассалів. Але діду пофіг, бо він давно в маразмі і хоче тільки розваг і нобелівку.
01.09.2025 15:25
А , як Дональд без премії до пенсії дотягне ???
01.09.2025 15:25
По факту Америка перестала існувати.
01.09.2025 15:25
01.09.2025 16:04
Не то що принизив пуйло Трампа,він його опустив.Низість!Трамп безсильний.
01.09.2025 16:16
Досвічений Болтон цим в'ю реагує на бреню ***** (і Трампа, заодно) - ось цю: "Домовленості, досягнуті на Алясці, відкривають шлях до миру в Україні"
01.09.2025 16:25
 
 