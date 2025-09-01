Шанси на мир в Україні зараз гірші, ніж були до зустрічі на Алясці, - ексрадник Трампа Болтон
Колишній радник Трампа з національної безпеки Джон Болтон вважає, що ймовірність припинення війни в Україні наразі нижча, ніж була до зустрічі Трампа із російським диктатором Володимиром Путіним на Алясці.
Про це він сказав в інтерв'ю Sky News, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, Путін повністю уникнув покарання за війну проти України.
"Путін буквально уникнув покарання за вбивство. Що б він не сказав Трампу на Алясці, він це просто ігнорує - посилюючи атаки на цивільні цілі в Україні, не зменшуючи військових зусиль Росії, не йдучи на жодні поступки", - наголосив Болтон.
"Я думаю, що все руйнується. Я думаю, що шанси на мир в Україні зараз, ймовірно, гірші, ніж були до саміту на Алясці", - додав колишній радник Трампа.
Він вважає, що лідер США був принижений Путіним.
"Не думаю, що він (Дональд Трамп. - Ред.) це усвідомлює, але Путін вважає, що стара магія повернулася, що його підготовка в КДБ дозволила йому знову обдурити Трампа", - підсумував Болтон.
