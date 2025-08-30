Трамп розглядає можливість призупинення дипломатичних зусиль щодо України, - Axios
Президент США Дональд Трамп розглядає можливість призупинення дипломатичних зусиль щодо припинення війни РФ проти України, доки сторони "стануть поступливішими".
Про це з посиланням на джерела пише видання Axios, інформує Цензор.НЕТ.
"Ми просто посидимо і поспостерігаємо. Треба дати їм ще повоювати і подивитися, що з того вийде",- сказав посадовець Білого дому.
Видання пише, що в оточенні Трампа роздратовані відсутністю прогресу після його зустрічі з диктатором РФ Володимиром Путіним на Алясці, та вбачають провину Європи у тому, що Україна не готова до більших поступок задля мирної угоди.
За інформацією Axios, високопосадовці Білого дому вважають, що деякі європейські лідери лише на словах підтримують миротворчі зусилля Трампа, а насправді намагаються "підірвати прогрес", який відбувся після зустрічі на Алясці.
В оточенні Трампа вважають, що саме лідери Європи підштовхують Україну до непоступливості у питаннях територій і закликають президента України Зеленського чекати часу для "кращої угоди", а без їхньої ролі позиція Києва була б іншою.
Водночас високопоставлений європейський чиновник, який брав участь у переговорах зі США щодо припинення війни РФ проти України, висловив здивування звинуваченням з боку США. Він заперечив припищення, що європейські лідери нібито ведуть з Трампом подвійну гру й заявив, що насправді це не так.
щоденні тривоги та масовані повітряні нальоти ?
йде, вже, рудий, сідай в лавкє і рахуй європейські гроші, які тобі заносять за зброю.
поки європейці самі не розгорнули свій ВПК
.
Забули як минулого року байден прохав не чіпати НПЗ.
То просто хвороба головного мозку: "здохни, та забери гроші в сімейку сша".
Канада надасть Києву $1,5 млрд військової допомоги і кредит в $1,7 млрд
І так.
Дякую Канадійцям.
Зрозуміли з якого боку будуть присмажені.
Значить йому не потрібен Сенат США.
Нехай іще раз поцілує лапу путлеру, може ще знайде ідею.
по чому там бензин у кацапії?
АІ-92 - 59,14 рубля;
АІ-95 - 63,50 рубля;
АІ - 98-83,27 рубля.
https://www.google.com/
у країні-бензоколонки ціна бензу підросла до шкандалю.
Чому б це?
Так почім там бензин на кацапії?
Трамп вже давно отримав інформацію від РФ, на яких умовах пуйло готовий завершити війну. Росія підготувала "план розподілу" України на три частини і передала Трампу. Джерело: https://censor.net/ua/n3521003
оптимізм є але...якби воно риже не заважало хоча б купувати та дававти Україні використовувати
"добрий хлопець володимир (путлєр)" мабуть відкорковує російське шампанське на честь
агентів кремляоточення Трампа, замовлено партію орденів Леніна із дубовим листям.
Та він хоч слово таке знає??
І про які зусилля, взагалі кажучи, мова? Можна трохи побільше конкретики?
А насправді тільки занепокоєння ...
Нюанс полягає в тому, що на думку європейців - левову частку військової підтримки України у вічній війні має надавати США.
А что там дед бидон пытался? Ведь это ж не Трампа война, не он ее начал, не при нем она и началась. Был бы Трамп, война бы не началась бы. Это не его война.
Пітекантропи, плять.
Перепрошую, ввічливіших слів не знаходиться.