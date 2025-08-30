Трамп розглядає можливість призупинення дипломатичних зусиль щодо України, - Axios

Президент США Дональд Трамп розглядає можливість призупинення дипломатичних зусиль щодо припинення війни РФ проти України, доки сторони "стануть поступливішими".

Про це з посиланням на джерела пише видання Axios, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми просто посидимо і поспостерігаємо. Треба дати їм ще повоювати і подивитися, що з того вийде",- сказав посадовець Білого дому.

Видання пише, що в оточенні Трампа роздратовані відсутністю прогресу після його зустрічі з диктатором РФ Володимиром Путіним на Алясці, та вбачають провину Європи у тому, що Україна не готова до більших поступок задля мирної угоди.

За інформацією Axios, високопосадовці Білого дому вважають, що деякі європейські лідери лише на словах підтримують миротворчі зусилля Трампа, а насправді намагаються "підірвати прогрес", який відбувся після зустрічі на Алясці.

В оточенні Трампа вважають, що саме лідери Європи підштовхують Україну до непоступливості у питаннях територій і закликають президента України Зеленського чекати часу для "кращої угоди", а без їхньої ролі позиція Києва була б іншою.

Водночас високопоставлений європейський чиновник, який брав участь у переговорах зі США щодо припинення війни РФ проти України, висловив здивування звинуваченням з боку США. Він заперечив припищення, що європейські лідери нібито ведуть з Трампом подвійну гру й заявив, що насправді це не так.

