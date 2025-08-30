УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9800 відвідувачів онлайн
Новини Припинення війни
3 657 67

Трамп розглядає можливість призупинення дипломатичних зусиль щодо України, - Axios

Трамп

Президент США Дональд Трамп розглядає можливість призупинення дипломатичних зусиль щодо припинення війни РФ проти України, доки сторони "стануть поступливішими".

Про це з посиланням на джерела пише видання Axios, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми просто посидимо і поспостерігаємо. Треба дати їм ще повоювати і подивитися, що з того вийде",- сказав посадовець Білого дому.

Видання пише, що в оточенні Трампа роздратовані відсутністю прогресу після його зустрічі з диктатором РФ Володимиром Путіним на Алясці, та вбачають провину Європи у тому, що Україна не готова до більших поступок задля мирної угоди.

За інформацією Axios, високопосадовці Білого дому вважають, що деякі європейські лідери лише на словах підтримують миротворчі зусилля Трампа, а насправді намагаються "підірвати прогрес", який відбувся після зустрічі на Алясці.

Читайте також: Трамп не може залишити без реакції ухилення Путіна від переговорів із Зеленським, - Макрон

В оточенні Трампа вважають, що саме лідери Європи підштовхують Україну до непоступливості у питаннях територій і закликають президента України Зеленського чекати часу для "кращої угоди", а без їхньої ролі позиція Києва була б іншою.

Водночас високопоставлений європейський чиновник, який брав участь у переговорах зі США щодо припинення війни РФ проти України, висловив здивування звинуваченням з боку США. Він заперечив припищення, що європейські лідери нібито ведуть з Трампом подвійну гру й заявив, що насправді це не так.

Читайте також: Трамп про переговори між Зеленським та Путіним: Двосторонньої зустрічі може і не бути, але тристороння буде

Автор: 

США (24181) Трамп Дональд (7022) припинення вогню (333)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+11
Руда кацапська "дирка".
показати весь коментар
30.08.2025 21:58 Відповісти
+9
рудий путінський пес
показати весь коментар
30.08.2025 21:57 Відповісти
+8
Передайте Трампу шоб авн своі оті зусилля, дипломатичіськи запхав собі у сраку. І Віткоффу з Венсом.
показати весь коментар
30.08.2025 22:00 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
тим що КНР КНДР Іран постачають пуйлу 90% ракет, а трамп це все заморозить і подивиться. підор.
показати весь коментар
30.08.2025 21:59 Відповісти
міг би руснявою писати і не паритися з переводом.
показати весь коментар
30.08.2025 22:00 Відповісти
Про "валянкі американськиє і наколотиє апєльсінкі" не забувай, кацапчик
показати весь коментар
30.08.2025 22:02 Відповісти
+15фублів капнуло на рахунок Чаєву
показати весь коментар
30.08.2025 22:06 Відповісти
рудий путінський пес
показати весь коментар
30.08.2025 21:57 Відповісти
Не ображайте цуциків... рудий слимак він
показати весь коментар
30.08.2025 22:15 Відповісти
а який результат "дипломатичних зусиль" за 8 місяців ?
щоденні тривоги та масовані повітряні нальоти ?

йде, вже, рудий, сідай в лавкє і рахуй європейські гроші, які тобі заносять за зброю.
поки європейці самі не розгорнули свій ВПК

.
показати весь коментар
30.08.2025 23:12 Відповісти
Сторони не стануть поступлішими - Трамп не дуркуй!
показати весь коментар
30.08.2025 21:57 Відповісти
І часто ви з ним тут розмовляєте?
показати весь коментар
30.08.2025 23:23 Відповісти
Руда кацапська "дирка".
показати весь коментар
30.08.2025 21:58 Відповісти
Передайте Трампу шоб авн своі оті зусилля, дипломатичіськи запхав собі у сраку. І Віткоффу з Венсом.
показати весь коментар
30.08.2025 22:00 Відповісти
Не вмістяться, там уже купа діточок і одного шкандалю сидять.
показати весь коментар
30.08.2025 22:15 Відповісти
Возможно, это даже хорошо для Украины - не будет давить на нас.
показати весь коментар
30.08.2025 22:02 Відповісти
Недочекаєтесь.
Забули як минулого року байден прохав не чіпати НПЗ.
То просто хвороба головного мозку: "здохни, та забери гроші в сімейку сша".
показати весь коментар
30.08.2025 22:13 Відповісти
Президент США Дональд Трамп розглядає можливість призупинення дипломатичних зусиль....в ціього американського прорашистського холуя "трамбона" були зусилля для капітуляції України ,АЛЕ НІЯКИХ ЗУСИЛЬ, ЩО ДО СПРАВЕДЛИВОГО ЗАКІНЧЕННЯ ВІЙНИ
показати весь коментар
30.08.2025 22:02 Відповісти
І з Канади теж.

Канада надасть Києву $1,5 млрд військової допомоги і кредит в $1,7 млрд
показати весь коментар
30.08.2025 22:06 Відповісти
Та надасть, чекайте. Під сраку коліном усім ухилянтам які тут Слава Украіні патріоти срані, ото було б діло.
показати весь коментар
30.08.2025 22:13 Відповісти
І вам також?
показати весь коментар
30.08.2025 23:16 Відповісти
дякуючи трапу може іти лише лайно.
І так.
Дякую Канадійцям.
показати весь коментар
30.08.2025 22:10 Відповісти
Ґроші з ґейропи це не лайно, ок?
показати весь коментар
30.08.2025 22:24 Відповісти
московиты трампа на ..ую вертели - а он винит Украину
показати весь коментар
30.08.2025 22:03 Відповісти
Ішак із радістю би капітулював. Якраз Європа, врешті, хоч із запізненням, але прийшпа до тями.
показати весь коментар
30.08.2025 22:03 Відповісти
І то й добре.
Зрозуміли з якого боку будуть присмажені.
показати весь коментар
30.08.2025 22:09 Відповісти
Так назусилявся що вхляв бідовий.Ти Трамп повний лузер в дипломатії.
показати весь коментар
30.08.2025 22:04 Відповісти
по ходу респам писець на нових виборах.
показати весь коментар
30.08.2025 22:08 Відповісти
Ну що ж.
Значить йому не потрібен Сенат США.
Нехай іще раз поцілує лапу путлеру, може ще знайде ідею.
показати весь коментар
30.08.2025 22:05 Відповісти
А шо може з того вийти, РФ просунеться вперед і знищуватиме наші міста, доки не змусить Київ капітулювати... що в принципі влаштує Трампа, бо йому по суті байдуже, як завершиться війна, йому важливо щоб вона закінчилась, за будь яких умов, при тому що він переконаний що Україна програє... Питання, що у такому разі робити нам?
показати весь коментар
30.08.2025 22:05 Відповісти
кцп-пнх.
по чому там бензин у кацапії?
показати весь коментар
30.08.2025 22:06 Відповісти
За даними на 30 Серпня 2025 року, середня вартість бензину в Росії становить:
АІ-92 - 59,14 рубля;
АІ-95 - 63,50 рубля;
АІ - 98-83,27 рубля.

https://www.google.com/
показати весь коментар
30.08.2025 22:14 Відповісти
Там вище, і на багато.
у країні-бензоколонки ціна бензу підросла до шкандалю.
Чому б це?
показати весь коментар
30.08.2025 22:18 Відповісти
У 2025 році Динаміка цін на бензин в Росії характеризувалася прискоренням зростання споживчих цін після зниження на початку року, з ростом в липні на 1,4% по місяцю і на 10,4% в річному вираженні.
показати весь коментар
30.08.2025 22:24 Відповісти
Вова Вова #541785 Там вище, і на багато.

Так почім там бензин на кацапії?
показати весь коментар
30.08.2025 22:53 Відповісти
Трамп працює, як впихнути Україні мир пуйла...
Трамп вже давно отримав інформацію від РФ, на яких умовах пуйло готовий завершити війну. Росія підготувала "план розподілу" України на три частини і передала Трампу. Джерело: https://censor.net/ua/n3521003
показати весь коментар
30.08.2025 22:06 Відповісти
Нікуди він не дінеться. Вкидує маячню, як Зелька про шашличкі. Сама ця стаття - теж звичайний тиск. Роздратовані вони там. Та хоч усріться там всі.
показати весь коментар
30.08.2025 22:05 Відповісти
Толку з нього, як із старого козла. Нехай вже клюшкою махає. Це його.
показати весь коментар
30.08.2025 22:05 Відповісти
Трамп віддай мені одну із своіх хатинок, поступись.
показати весь коментар
30.08.2025 22:06 Відповісти
КРАСНОФФФ😁
показати весь коментар
30.08.2025 22:06 Відповісти
Пи@ар, хоть- бы санкции ввёл напарашу. Ан нет. вова-хуйло не разрешает.
показати весь коментар
30.08.2025 22:07 Відповісти
А Европке кто не разрешает? Например на тот же Китай и Индию ? Конченые.
показати весь коментар
30.08.2025 22:29 Відповісти
Давно пора. З Трампа користі як з цапа молока !
показати весь коментар
30.08.2025 22:07 Відповісти
Можливо це й не погана новина. Користі від його "зусиль" все рівно не було!
показати весь коментар
30.08.2025 22:08 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=L9Ug5qsxA_E

оптимізм є але...якби воно риже не заважало хоча б купувати та дававти Україні використовувати
показати весь коментар
30.08.2025 22:18 Відповісти
ну читаємо ж ці висерине тільки ми а й Європейці й американці - політики у т ч ...Як на мене, що може бути найгірше - він продасть європейцям зброю, розтриндить як підняв промисловість та зайнятість роботяг .американців .. А потім оголосить про вимогу- палити тільки на лінії зіткнення або ще гірше... просто складувати на очікування нападу на Європу. Це ж так було с джавелінами ... він те що запрограмою Байдена вивезти дав, а користуватись тихим підписом алкоміністра Хегсета заборонив.
показати весь коментар
30.08.2025 22:11 Відповісти
"В оточенні Трампа вважають, що саме лідери Європи ************ Україну до непоступливості у питаннях територій і закликають президента України Зеленського чекати часу для "кращої угоди", а без їхньої ролі позиція Києва була б іншою. "Джерело: https://censor.net/ua/n3571399

"добрий хлопець володимир (путлєр)" мабуть відкорковує російське шампанське на честь
агентів кремля оточення Трампа, замовлено партію орденів Леніна із дубовим листям.
показати весь коментар
30.08.2025 22:11 Відповісти
Люди, які відкидають дипломатичні зусилля для закінчення війни - ви хоч розумієте в якому ключі зараз йде війна і що буде з Україною, якщо вона триватиме?
показати весь коментар
30.08.2025 22:13 Відповісти
Тобі яке діло...Йди до сраки..Нам свое робить..
показати весь коментар
30.08.2025 22:32 Відповісти
Є ще тут мислячі люди
показати весь коментар
30.08.2025 22:41 Відповісти
Ви називаєте дії рудого недоумка "дипломатичними зусиллями"?

Та він хоч слово таке знає??

І про які зусилля, взагалі кажучи, мова? Можна трохи побільше конкретики?
показати весь коментар
30.08.2025 22:54 Відповісти
Хотілось би почути європейців на такі висери - ну нехай навіть не так чітко, як президент Португалії
А насправді тільки занепокоєння ...
показати весь коментар
30.08.2025 22:13 Відповісти
Згортання дипломатії і "давайте дамо сторонам ще повоювати" - європейців повністю влаштовує і є їх метою, бо як сказав Сікорський - треба тримати російську армію подалі від кордонів Польщі.

Нюанс полягає в тому, що на думку європейців - левову частку військової підтримки України у вічній війні має надавати США.
показати весь коментар
30.08.2025 22:16 Відповісти
Забий ***, діду. Ти цього не вивезеш. Рука путіна глибоко в твоїй сраці.
показати весь коментар
30.08.2025 22:14 Відповісти
Тампон як вуж на сковордці перед ****** крутиться. Значить ***** крєпкл його за яйоли тримає...
показати весь коментар
30.08.2025 22:19 Відповісти
А в чем принензии местячковых дегенератов ? В чем Трамп не прав? Он из за своей безграничной эмпатии пытался остановить войну, только потому что "люди умирают". Но, ожидаемо, не смог. Но оружие идет, развед данные идут.
А что там дед бидон пытался? Ведь это ж не Трампа война, не он ее начал, не при нем она и началась. Был бы Трамп, война бы не началась бы. Это не его война.
показати весь коментар
30.08.2025 22:27 Відповісти
Йдинах..От претензія..Йди ловити кулі зі своїм Трампоном..
показати весь коментар
30.08.2025 22:29 Відповісти
Щоб ти здох,руда потвора!
показати весь коментар
30.08.2025 22:28 Відповісти
А ми почекаемо коли тобі нарешті бошкурознесуть...)))
показати весь коментар
30.08.2025 22:28 Відповісти
Так а що там з корисними копалинами,за що їх віддали,хто підкаже?
показати весь коментар
30.08.2025 22:28 Відповісти
Португальський президент Ребелу де Соза, шляхетна людина, вже висказав загальну думку, що трамп ×уйловський агент. Нема чого додати - хай обтікають.
показати весь коментар
30.08.2025 22:28 Відповісти
Почали вже розганяти новину, що воно вмерло. А дулю всім!
показати весь коментар
30.08.2025 22:29 Відповісти
>> високопосадовці Білого дому вважають...

Пітекантропи, плять.

Перепрошую, ввічливіших слів не знаходиться.
показати весь коментар
30.08.2025 22:43 Відповісти
лох сцикливий
показати весь коментар
30.08.2025 22:46 Відповісти
От жеж мудрий нарід, усі круґом вам ухилянтам винні.
показати весь коментар
30.08.2025 22:54 Відповісти
Що б закидати про «мудрий нарід» і «ухилянтів» треба приїхати жити в Україну.
показати весь коментар
30.08.2025 23:17 Відповісти
Хоть бы - хоть бы *********! 🤞
показати весь коментар
30.08.2025 23:00 Відповісти
А посадовці білого дому не намагалися запідозрити, що то Хйло його розводить, а не європейські лідери?
показати весь коментар
30.08.2025 23:18 Відповісти
 
 