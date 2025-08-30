Трамп рассматривает возможность приостановки дипломатических усилий в отношении Украины, - Axios

Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность приостановления дипломатических усилий по прекращению войны РФ против Украины, пока стороны "станут более сговорчивыми".

Об этом со ссылкой на источники пишет издание Axios.

"Мы просто посидим и понаблюдаем. Надо дать им еще повоевать и посмотреть, что из этого получится",- сказал чиновник Белого дома.

Издание пишет, что в окружении Трампа раздражены отсутствием прогресса после его встречи с диктатором РФ Владимиром Путиным на Аляске, и видят вину Европы в том, что Украина не готова к большим уступкам ради мирного соглашения.

По информации Axios, чиновники Белого дома считают, что некоторые европейские лидеры только на словах поддерживают миротворческие усилия Трампа, а на самом деле пытаются "подорвать прогресс", который состоялся после встречи на Аляске.

В окружении Трампа считают, что именно лидеры Европы подталкивают Украину к неуступчивости в вопросах территорий и призывают президента Украины Зеленского ждать времени для "лучшей сделки", а без их роли позиция Киева была бы другой.

В то же время высокопоставленный европейский чиновник, который участвовал в переговорах с США о прекращении войны РФ против Украины, выразил удивление обвинениям со стороны США. Он опроверг припищення, что европейские лидеры якобы ведут с Трампом двойную игру и заявил, что на самом деле это не так.

