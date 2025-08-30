РУС
Трамп рассматривает возможность приостановки дипломатических усилий в отношении Украины, - Axios

Трамп

Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность приостановления дипломатических усилий по прекращению войны РФ против Украины, пока стороны "станут более сговорчивыми".

Об этом со ссылкой на источники пишет издание Axios, информирует Цензор.НЕТ.

"Мы просто посидим и понаблюдаем. Надо дать им еще повоевать и посмотреть, что из этого получится",- сказал чиновник Белого дома.

Издание пишет, что в окружении Трампа раздражены отсутствием прогресса после его встречи с диктатором РФ Владимиром Путиным на Аляске, и видят вину Европы в том, что Украина не готова к большим уступкам ради мирного соглашения.

По информации Axios, чиновники Белого дома считают, что некоторые европейские лидеры только на словах поддерживают миротворческие усилия Трампа, а на самом деле пытаются "подорвать прогресс", который состоялся после встречи на Аляске.

Читайте также: Трамп не может оставить без реакции уклонение Путина от переговоров с Зеленским, - Макрон

В окружении Трампа считают, что именно лидеры Европы подталкивают Украину к неуступчивости в вопросах территорий и призывают президента Украины Зеленского ждать времени для "лучшей сделки", а без их роли позиция Киева была бы другой.

В то же время высокопоставленный европейский чиновник, который участвовал в переговорах с США о прекращении войны РФ против Украины, выразил удивление обвинениям со стороны США. Он опроверг припищення, что европейские лидеры якобы ведут с Трампом двойную игру и заявил, что на самом деле это не так.

Читайте также: Трамп о переговорах между Зеленским и Путиным: Двусторонней встречи может и не быть, но трехсторонняя будет

Автор: 

США (27809) Трамп Дональд (6497) прекращения огня (334)
Топ комментарии
+15
Руда кацапська "дирка".
показать весь комментарий
30.08.2025 21:58 Ответить
+12
рудий путінський пес
показать весь комментарий
30.08.2025 21:57 Ответить
+12
Передайте Трампу шоб авн своі оті зусилля, дипломатичіськи запхав собі у сраку. І Віткоффу з Венсом.
показать весь комментарий
30.08.2025 22:00 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
тим що КНР КНДР Іран постачають пуйлу 90% ракет, а трамп це все заморозить і подивиться. підор.
показать весь комментарий
30.08.2025 21:59 Ответить
міг би руснявою писати і не паритися з переводом.
показать весь комментарий
30.08.2025 22:00 Ответить
Про "валянкі американськиє і наколотиє апєльсінкі" не забувай, кацапчик
показать весь комментарий
30.08.2025 22:02 Ответить
+15фублів капнуло на рахунок Чаєву
показать весь комментарий
30.08.2025 22:06 Ответить
рудий путінський пес
показать весь комментарий
30.08.2025 21:57 Ответить
Не ображайте цуциків... рудий слимак він
показать весь комментарий
30.08.2025 22:15 Ответить
а який результат "дипломатичних зусиль" за 8 місяців ?
щоденні тривоги та масовані повітряні нальоти ?

йде, вже, рудий, сідай в лавкє і рахуй європейські гроші, які тобі заносять за зброю.
поки європейці самі не розгорнули свій ВПК

.
показать весь комментарий
30.08.2025 23:12 Ответить
Сторони не стануть поступлішими - Трамп не дуркуй!
показать весь комментарий
30.08.2025 21:57 Ответить
І часто ви з ним тут розмовляєте?
показать весь комментарий
30.08.2025 23:23 Ответить
Руда кацапська "дирка".
показать весь комментарий
30.08.2025 21:58 Ответить
Передайте Трампу шоб авн своі оті зусилля, дипломатичіськи запхав собі у сраку. І Віткоффу з Венсом.
показать весь комментарий
30.08.2025 22:00 Ответить
Не вмістяться, там уже купа діточок і одного шкандалю сидять.
показать весь комментарий
30.08.2025 22:15 Ответить
Возможно, это даже хорошо для Украины - не будет давить на нас.
показать весь комментарий
30.08.2025 22:02 Ответить
Недочекаєтесь.
Забули як минулого року байден прохав не чіпати НПЗ.
То просто хвороба головного мозку: "здохни, та забери гроші в сімейку сша".
показать весь комментарий
30.08.2025 22:13 Ответить
А тобі все Байден у штані сере?
показать весь комментарий
30.08.2025 23:24 Ответить
Президент США Дональд Трамп розглядає можливість призупинення дипломатичних зусиль....в ціього американського прорашистського холуя "трамбона" були зусилля для капітуляції України ,АЛЕ НІЯКИХ ЗУСИЛЬ, ЩО ДО СПРАВЕДЛИВОГО ЗАКІНЧЕННЯ ВІЙНИ
показать весь комментарий
30.08.2025 22:02 Ответить
І з Канади теж.

Канада надасть Києву $1,5 млрд військової допомоги і кредит в $1,7 млрд
показать весь комментарий
30.08.2025 22:06 Ответить
Та надасть, чекайте. Під сраку коліном усім ухилянтам які тут Слава Украіні патріоти срані, ото було б діло.
показать весь комментарий
30.08.2025 22:13 Ответить
І вам також?
показать весь комментарий
30.08.2025 23:16 Ответить
дякуючи трапу може іти лише лайно.
І так.
Дякую Канадійцям.
показать весь комментарий
30.08.2025 22:10 Ответить
Ґроші з ґейропи це не лайно, ок?
показать весь комментарий
30.08.2025 22:24 Ответить
московиты трампа на ..ую вертели - а он винит Украину
показать весь комментарий
30.08.2025 22:03 Ответить
Ішак із радістю би капітулював. Якраз Європа, врешті, хоч із запізненням, але прийшпа до тями.
показать весь комментарий
30.08.2025 22:03 Ответить
І то й добре.
Зрозуміли з якого боку будуть присмажені.
показать весь комментарий
30.08.2025 22:09 Ответить
Так назусилявся що вхляв бідовий.Ти Трамп повний лузер в дипломатії.
показать весь комментарий
30.08.2025 22:04 Ответить
по ходу респам писець на нових виборах.
показать весь комментарий
30.08.2025 22:08 Ответить
Ну що ж.
Значить йому не потрібен Сенат США.
Нехай іще раз поцілує лапу путлеру, може ще знайде ідею.
показать весь комментарий
30.08.2025 22:05 Ответить
Шо ти верзеш? Який Сенат?
показать весь комментарий
30.08.2025 23:26 Ответить
проміжні вибори, проміжні вибори в Сенат США.
Хоча ти чмо уйловсько-кацапське і так це знаєш.
Лише гориш від того що краснов їх втратив)))
показать весь комментарий
30.08.2025 23:40 Ответить
А шо може з того вийти, РФ просунеться вперед і знищуватиме наші міста, доки не змусить Київ капітулювати... що в принципі влаштує Трампа, бо йому по суті байдуже, як завершиться війна, йому важливо щоб вона закінчилась, за будь яких умов, при тому що він переконаний що Україна програє... Питання, що у такому разі робити нам?
показать весь комментарий
30.08.2025 22:05 Ответить
кцп-пнх.
по чому там бензин у кацапії?
показать весь комментарий
30.08.2025 22:06 Ответить
За даними на 30 Серпня 2025 року, середня вартість бензину в Росії становить:
АІ-92 - 59,14 рубля;
АІ-95 - 63,50 рубля;
АІ - 98-83,27 рубля.

https://www.google.com/
показать весь комментарий
30.08.2025 22:14 Ответить
Там вище, і на багато.
у країні-бензоколонки ціна бензу підросла до шкандалю.
Чому б це?
показать весь комментарий
30.08.2025 22:18 Ответить
У 2025 році Динаміка цін на бензин в Росії характеризувалася прискоренням зростання споживчих цін після зниження на початку року, з ростом в липні на 1,4% по місяцю і на 10,4% в річному вираженні.
показать весь комментарий
30.08.2025 22:24 Ответить
Вова Вова #541785 Там вище, і на багато.

Так почім там бензин на кацапії?
показать весь комментарий
30.08.2025 22:53 Ответить
Трамп працює, як впихнути Україні мир пуйла...
Трамп вже давно отримав інформацію від РФ, на яких умовах пуйло готовий завершити війну. Росія підготувала "план розподілу" України на три частини і передала Трампу. Джерело: https://censor.net/ua/n3521003
показать весь комментарий
30.08.2025 22:06 Ответить
Нікуди він не дінеться. Вкидує маячню, як Зелька про шашличкі. Сама ця стаття - теж звичайний тиск. Роздратовані вони там. Та хоч усріться там всі.
показать весь комментарий
30.08.2025 22:05 Ответить
Халва-халва. Нікуди він від тебе, найвеличнішого, не дінеться, авжеж.
показать весь комментарий
30.08.2025 23:27 Ответить
Толку з нього, як із старого козла. Нехай вже клюшкою махає. Це його.
показать весь комментарий
30.08.2025 22:05 Ответить
Трамп віддай мені одну із своіх хатинок, поступись.
показать весь комментарий
30.08.2025 22:06 Ответить
КРАСНОФФФ😁
показать весь комментарий
30.08.2025 22:06 Ответить
Пи@ар, хоть- бы санкции ввёл напарашу. Ан нет. вова-хуйло не разрешает.
показать весь комментарий
30.08.2025 22:07 Ответить
А Европке кто не разрешает? Например на тот же Китай и Индию ? Конченые.
показать весь комментарий
30.08.2025 22:29 Ответить
Європка тобі не така? А хто такий?
показать весь комментарий
30.08.2025 23:28 Ответить
Давно пора. З Трампа користі як з цапа молока !
показать весь комментарий
30.08.2025 22:07 Ответить
Можливо це й не погана новина. Користі від його "зусиль" все рівно не було!
показать весь комментарий
30.08.2025 22:08 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=L9Ug5qsxA_E

оптимізм є але...якби воно риже не заважало хоча б купувати та дававти Україні використовувати
показать весь комментарий
30.08.2025 22:18 Ответить
ну читаємо ж ці висерине тільки ми а й Європейці й американці - політики у т ч ...Як на мене, що може бути найгірше - він продасть європейцям зброю, розтриндить як підняв промисловість та зайнятість роботяг .американців .. А потім оголосить про вимогу- палити тільки на лінії зіткнення або ще гірше... просто складувати на очікування нападу на Європу. Це ж так було с джавелінами ... він те що запрограмою Байдена вивезти дав, а користуватись тихим підписом алкоміністра Хегсета заборонив.
показать весь комментарий
30.08.2025 22:11 Ответить
"В оточенні Трампа вважають, що саме лідери Європи ************ Україну до непоступливості у питаннях територій і закликають президента України Зеленського чекати часу для "кращої угоди", а без їхньої ролі позиція Києва була б іншою. "Джерело: https://censor.net/ua/n3571399

"добрий хлопець володимир (путлєр)" мабуть відкорковує російське шампанське на честь
агентів кремля оточення Трампа, замовлено партію орденів Леніна із дубовим листям.
показать весь комментарий
30.08.2025 22:11 Ответить
Люди, які відкидають дипломатичні зусилля для закінчення війни - ви хоч розумієте в якому ключі зараз йде війна і що буде з Україною, якщо вона триватиме?
показать весь комментарий
30.08.2025 22:13 Ответить
Тобі яке діло...Йди до сраки..Нам свое робить..
показать весь комментарий
30.08.2025 22:32 Ответить
Є ще тут мислячі люди
показать весь комментарий
30.08.2025 22:41 Ответить
Ви називаєте дії рудого недоумка "дипломатичними зусиллями"?

Та він хоч слово таке знає??

І про які зусилля, взагалі кажучи, мова? Можна трохи побільше конкретики?
показать весь комментарий
30.08.2025 22:54 Ответить
Свіженький трамподрочер. Місяць як зареєстрований.
показать весь комментарий
30.08.2025 23:29 Ответить
Хотілось би почути європейців на такі висери - ну нехай навіть не так чітко, як президент Португалії
А насправді тільки занепокоєння ...
показать весь комментарий
30.08.2025 22:13 Ответить
Згортання дипломатії і "давайте дамо сторонам ще повоювати" - європейців повністю влаштовує і є їх метою, бо як сказав Сікорський - треба тримати російську армію подалі від кордонів Польщі.

Нюанс полягає в тому, що на думку європейців - левову частку військової підтримки України у вічній війні має надавати США.
показать весь комментарий
30.08.2025 22:16 Ответить
Свіженький ворожий бот, місячний.
показать весь комментарий
30.08.2025 23:30 Ответить
Забий ***, діду. Ти цього не вивезеш. Рука путіна глибоко в твоїй сраці.
показать весь комментарий
30.08.2025 22:14 Ответить
Тампон як вуж на сковордці перед ****** крутиться. Значить ***** крєпкл його за яйоли тримає...
показать весь комментарий
30.08.2025 22:19 Ответить
А в чем принензии местячковых дегенератов ? В чем Трамп не прав? Он из за своей безграничной эмпатии пытался остановить войну, только потому что "люди умирают". Но, ожидаемо, не смог. Но оружие идет, развед данные идут.
А что там дед бидон пытался? Ведь это ж не Трампа война, не он ее начал, не при нем она и началась. Был бы Трамп, война бы не началась бы. Это не его война.
показать весь комментарий
30.08.2025 22:27 Ответить
Йдинах..От претензія..Йди ловити кулі зі своїм Трампоном..
показать весь комментарий
30.08.2025 22:29 Ответить
Кілька ботів одночасно почали нахвалювати Трампа. Чого б це?
показать весь комментарий
30.08.2025 23:32 Ответить
Щоб ти здох,руда потвора!
показать весь комментарий
30.08.2025 22:28 Ответить
А ми почекаемо коли тобі нарешті бошкурознесуть...)))
показать весь комментарий
30.08.2025 22:28 Ответить
Так а що там з корисними копалинами,за що їх віддали,хто підкаже?
показать весь комментарий
30.08.2025 22:28 Ответить
Португальський президент Ребелу де Соза, шляхетна людина, вже висказав загальну думку, що трамп ×уйловський агент. Нема чого додати - хай обтікають.
показать весь комментарий
30.08.2025 22:28 Ответить
Почали вже розганяти новину, що воно вмерло. А дулю всім!
показать весь комментарий
30.08.2025 22:29 Ответить
>> високопосадовці Білого дому вважають...

Пітекантропи, плять.

Перепрошую, ввічливіших слів не знаходиться.
показать весь комментарий
30.08.2025 22:43 Ответить
лох сцикливий
показать весь комментарий
30.08.2025 22:46 Ответить
От жеж мудрий нарід, усі круґом вам ухилянтам винні.
показать весь комментарий
30.08.2025 22:54 Ответить
Що б закидати про «мудрий нарід» і «ухилянтів» треба приїхати жити в Україну.
показать весь комментарий
30.08.2025 23:17 Ответить
Та да, треба полетіти на Марс шоб сказати шо там нема життя, і треба бути кацапом шоб сказати шо вони усі біосміття.
показать весь комментарий
30.08.2025 23:30 Ответить
Хоть бы - хоть бы *********! 🤞
показать весь комментарий
30.08.2025 23:00 Ответить
А посадовці білого дому не намагалися запідозрити, що то Хйло його розводить, а не європейські лідери?
показать весь комментарий
30.08.2025 23:18 Ответить
СторонИ? Довбой@б та й все.
показать весь комментарий
30.08.2025 23:31 Ответить
 
 