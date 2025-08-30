Трамп рассматривает возможность приостановки дипломатических усилий в отношении Украины, - Axios
Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность приостановления дипломатических усилий по прекращению войны РФ против Украины, пока стороны "станут более сговорчивыми".
Об этом со ссылкой на источники пишет издание Axios, информирует Цензор.НЕТ.
"Мы просто посидим и понаблюдаем. Надо дать им еще повоевать и посмотреть, что из этого получится",- сказал чиновник Белого дома.
Издание пишет, что в окружении Трампа раздражены отсутствием прогресса после его встречи с диктатором РФ Владимиром Путиным на Аляске, и видят вину Европы в том, что Украина не готова к большим уступкам ради мирного соглашения.
По информации Axios, чиновники Белого дома считают, что некоторые европейские лидеры только на словах поддерживают миротворческие усилия Трампа, а на самом деле пытаются "подорвать прогресс", который состоялся после встречи на Аляске.
В окружении Трампа считают, что именно лидеры Европы подталкивают Украину к неуступчивости в вопросах территорий и призывают президента Украины Зеленского ждать времени для "лучшей сделки", а без их роли позиция Киева была бы другой.
В то же время высокопоставленный европейский чиновник, который участвовал в переговорах с США о прекращении войны РФ против Украины, выразил удивление обвинениям со стороны США. Он опроверг припищення, что европейские лидеры якобы ведут с Трампом двойную игру и заявил, что на самом деле это не так.
щоденні тривоги та масовані повітряні нальоти ?
йде, вже, рудий, сідай в лавкє і рахуй європейські гроші, які тобі заносять за зброю.
поки європейці самі не розгорнули свій ВПК
.
Забули як минулого року байден прохав не чіпати НПЗ.
То просто хвороба головного мозку: "здохни, та забери гроші в сімейку сша".
Канада надасть Києву $1,5 млрд військової допомоги і кредит в $1,7 млрд
І так.
Дякую Канадійцям.
Зрозуміли з якого боку будуть присмажені.
Значить йому не потрібен Сенат США.
Нехай іще раз поцілує лапу путлеру, може ще знайде ідею.
Хоча ти чмо уйловсько-кацапське і так це знаєш.
Лише гориш від того що краснов їх втратив)))
по чому там бензин у кацапії?
АІ-92 - 59,14 рубля;
АІ-95 - 63,50 рубля;
АІ - 98-83,27 рубля.
https://www.google.com/
у країні-бензоколонки ціна бензу підросла до шкандалю.
Чому б це?
Так почім там бензин на кацапії?
Трамп вже давно отримав інформацію від РФ, на яких умовах пуйло готовий завершити війну. Росія підготувала "план розподілу" України на три частини і передала Трампу. Джерело: https://censor.net/ua/n3521003
оптимізм є але...якби воно риже не заважало хоча б купувати та дававти Україні використовувати
"добрий хлопець володимир (путлєр)" мабуть відкорковує російське шампанське на честь
агентів кремляоточення Трампа, замовлено партію орденів Леніна із дубовим листям.
Та він хоч слово таке знає??
І про які зусилля, взагалі кажучи, мова? Можна трохи побільше конкретики?
А насправді тільки занепокоєння ...
Нюанс полягає в тому, що на думку європейців - левову частку військової підтримки України у вічній війні має надавати США.
А что там дед бидон пытался? Ведь это ж не Трампа война, не он ее начал, не при нем она и началась. Был бы Трамп, война бы не началась бы. Это не его война.
Пітекантропи, плять.
Перепрошую, ввічливіших слів не знаходиться.