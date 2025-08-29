Трамп не может оставить без реакции уклонение Путина от переговоров с Зеленским, - Макрон
Президент Франции Эмманюэль Макрон считает, что лидер США Дональд Трамп не может оставить без реакции уклонение диктатора РФ Владимира Путина от встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Об этом Макрон сказал во время общения со СМИ после встречи с канцлером Германии Фридрихом Мерцом, пишет Le Figaro, сообщает Цензор.НЕТ.
Макрон напомнил, что во время саммита на Аляске Путин сказал Трампу, что согласен на встречу с Зеленским, после чего в Москве начали придумывать объяснения, почему еще не готовы на нее.
Президент Франции добавил, что если до понедельника, 1 сентября, РФ так и не согласится на встречу, "это будет означать, что президент Путин разыграл президента Трамп, и это не может остаться без ответа".
"Мы оба (вместе с Мерцом. - Ред.) будем общаться с президентом Трампом... И если на следующей неделе нам придется констатировать, что в очередной раз, после месяцев несоблюдения обещаний, ничего не будет - мы будем очень четко призывать к применению первичных и вторичных санкций", - сказал Макрон.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Й що найстрашніше -***** допогли це зробити самі народи вибором собі лідера за його сценарієм!!!
Реально людина-проблема.
а там і Макрон забуде, що хотів від рудого
не дарма рудий ***** червону доріжку стелив та своїх вояків ставив раком перед цим виродком
Дійсно не може
- буде далі схиляти Европу і Україну до капітуляції
- буде хвалитись фото з Путіним
- буде казати що европейці багато хочуть
ні, дуридло, це означає що вони грають в одній команді
Чи їх там Марахвон усіх заразив, чи міндіч покусав