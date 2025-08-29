Трамп не может оставить без реакции уклонение Путина от переговоров с Зеленским, - Макрон

Президент Франции Эмманюэль Макрон считает, что лидер США Дональд Трамп не может оставить без реакции уклонение диктатора РФ Владимира Путина от встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Об этом Макрон сказал во время общения со СМИ после встречи с канцлером Германии Фридрихом Мерцом, пишет Le Figaro, сообщает Цензор.НЕТ.

Макрон напомнил, что во время саммита на Аляске Путин сказал Трампу, что согласен на встречу с Зеленским, после чего в Москве начали придумывать объяснения, почему еще не готовы на нее.

Президент Франции добавил, что если до понедельника, 1 сентября, РФ так и не согласится на встречу, "это будет означать, что президент Путин разыграл президента Трамп, и это не может остаться без ответа".

"Мы оба (вместе с Мерцом. - Ред.) будем общаться с президентом Трампом... И если на следующей неделе нам придется констатировать, что в очередной раз, после месяцев несоблюдения обещаний, ничего не будет - мы будем очень четко призывать к применению первичных и вторичных санкций", - сказал Макрон.

