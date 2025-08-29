РУС
Новости Встреча Зеленского и Путина
Трамп не может оставить без реакции уклонение Путина от переговоров с Зеленским, - Макрон

Президент Франции Эмманюэль Макрон считает, что лидер США Дональд Трамп не может оставить без реакции уклонение диктатора РФ Владимира Путина от встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Об этом Макрон сказал во время общения со СМИ после встречи с канцлером Германии Фридрихом Мерцом, пишет Le Figaro, сообщает Цензор.НЕТ.

Макрон напомнил, что во время саммита на Аляске Путин сказал Трампу, что согласен на встречу с Зеленским, после чего в Москве начали придумывать объяснения, почему еще не готовы на нее.

Президент Франции добавил, что если до понедельника, 1 сентября, РФ так и не согласится на встречу, "это будет означать, что президент Путин разыграл президента Трамп, и это не может остаться без ответа".

"Мы оба (вместе с Мерцом. - Ред.) будем общаться с президентом Трампом... И если на следующей неделе нам придется констатировать, что в очередной раз, после месяцев несоблюдения обещаний, ничего не будет - мы будем очень четко призывать к применению первичных и вторичных санкций", - сказал Макрон.

Зеленский Владимир путин владимир Трамп Дональд Макрон Эмманюэль
Топ комментарии
+8
Уже, більше 200 днів, Трамп з *******, «водять козу» по базарю, на очах усього Світу! Китайці, це підтвердять!!!
29.08.2025 22:37 Ответить
+8
Макрон, послушай хотя бы Президента Португалии, если нам не веришь. Трампон уже 40 лет как завербован КГБ СССР, и весь его "бизнес" с тех пор держится на грязных парашных деньгах.
29.08.2025 22:38 Ответить
+7
рудий донні дасть своєму другові ***** ще два тижні, а потім ще два і ще…
а там і Макрон забуде, що хотів від рудого
29.08.2025 22:33 Ответить
А ви можете сприйняти претьорки поза дипломатії двох агентів Кремля , про ВАШУ ДОЛЮ ТЕЖ, шановна Європа. чи може Віткофф не агент а довірена особа агента... Ну какая же разніца .
29.08.2025 22:32 Ответить
У Зеленського є Козир а у Козира з США ( Trump анл) є свій Віткофф. А все інше теж як під копірку: спецоперація кремля з виборами президентів - тільки масштаби здавалося різні ( маю на увазі президентів та країн) . Але ідіот Ху всі масштаби вирівняв війною. .
показать весь комментарий
29.08.2025 22:55 Ответить
утчоню які масшаби ( не фізичні виміри, моральні) вирівняв або перевернув думку про них - величі країн та народу, "величі "лідерів , величі демократій , величі ваги опозиції в тих демократіях , величі задекларованих країнами констітуційних принцпів ...
Й що найстрашніше -***** допогли це зробити самі народи вибором собі лідера за його сценарієм!!!
29.08.2025 23:19 Ответить
Він все може. Навіть поїхати у Москву.
29.08.2025 22:33 Ответить
Спочатку він звинуватить в цьому Україну і зокрема самого Зєлєнского.
29.08.2025 23:06 Ответить
Ну, чесно кажучи, ЗЄ просто створений для цього.
Реально людина-проблема.
30.08.2025 00:02 Ответить
рудий донні дасть своєму другові ***** ще два тижні, а потім ще два і ще…
а там і Макрон забуде, що хотів від рудого
29.08.2025 22:33 Ответить
Що там стосовно потужних гарантій безпеки і пекельних санкцій проти росії, які Європа обіцяла два тижні тому на зустрічі з Трампом? Вже підготували?
29.08.2025 22:36 Ответить
29.08.2025 22:37 Ответить
рудий донні та ***** козу водитимуть усю каденцію рудого
не дарма рудий ***** червону доріжку стелив та своїх вояків ставив раком перед цим виродком
29.08.2025 22:40 Ответить
Правильно, тисніть на Трампа зліва, американці притиснуть Трампа справа, Меланка притисне його зверху, може і дотистуть разом
29.08.2025 22:37 Ответить
Макрон, послушай хотя бы Президента Португалии, если нам не веришь. Трампон уже 40 лет как завербован КГБ СССР, и весь его "бизнес" с тех пор держится на грязных парашных деньгах.
29.08.2025 22:38 Ответить
Може і залишить
29.08.2025 22:42 Ответить
Ше й як може! - реакція в нього вже слабенька
29.08.2025 22:43 Ответить
легко, і ще й дурнями всіх виставить у своїй соц мережі
29.08.2025 22:45 Ответить
АХХАХАХАХАХАХХАХАХА

Дійсно не може

- буде далі схиляти Европу і Україну до капітуляції
- буде хвалитись фото з Путіним
- буде казати що европейці багато хочуть
29.08.2025 22:46 Ответить
Як це не може? Ше як може, і закриє очі на це, як вони кажуть, "ну Україна вдарила вооон в 2 нпз, а ці просто відповіли", якось от так пане Макроне!
29.08.2025 22:48 Ответить
Макрон не буття інфантильним лузером тут все зрозуміло))) Трамп чітко сказав, якщо Зеленський не віддасть території з ним пуйлу нема про що говорити... Зеленський не погодився, не буде ніякої реакції Трампа.., з точніше буде виправдання вбивств РФ, як це зробила вчора речниця білого дому, Трамп з пулом вже про все домовились, залишилось лише додавати Зелю.. ось така ***** малята...
29.08.2025 22:51 Ответить
Начебто доросла людина, не перший день в політиці... А поводиться, як якась мала, наївна дитина.
29.08.2025 22:51 Ответить
Може, Макрон, може...
29.08.2025 22:57 Ответить
"це означатиме, що президент Путін розіграв президента Трампа, і це не може залишитися без відповіді" Джерело: https://censor.net/ua/n3571274
ні, дуридло, це означає що вони грають в одній команді
29.08.2025 22:57 Ответить
Ще й як може. Працює так як визначив португалець, як радянський агент.
29.08.2025 23:02 Ответить
Трамп прикинеться, що нічого не сталось. І знову якусь муйню видасть дивлячись кудись за межі Галактики.
29.08.2025 23:03 Ответить
Може)Але може лиш зробити вигляд(((наприклад,публічно скаже,що він в ******* розчарувався і викине ***** фото з сімейного альбому(((
29.08.2025 23:17 Ответить
Неодмінно відреагує. Запросить у Мар-а-лаго на гольф.
29.08.2025 23:20 Ответить
Може.
29.08.2025 23:20 Ответить
Цікаво, він що серйозно в це вірить?
29.08.2025 23:36 Ответить
Трамп може все. Навіть насрати собі в штани в прямому ефірі і заявити, що це Байден зробив
29.08.2025 23:42 Ответить
Макрон,послухай краще президента Португалії. Розумна людина.
30.08.2025 00:17 Ответить
No comments....
30.08.2025 00:51 Ответить
Потужна х##ня з пафосним виразом!!
Чи їх там Марахвон усіх заразив, чи міндіч покусав
30.08.2025 01:09 Ответить
 
 