Трамп не може залишити без реакції ухилення Путіна від переговорів із Зеленським, - Макрон

Президент Франції Емманюель Макрон вважає, що лідер США Дональд Трамп не може залишити без реакції ухиляння диктатора РФ Володимира Путіна від зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським.

Про це Макрон сказав під час спілкування зі ЗМІ після зустрічі з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом, пише Le Figaro, повідомляє Цензор.НЕТ.

Макрон нагадав, що під час саміту на Алясці Путін сказав Трампу, що згоден на зустріч із Зеленським, після чого у Москві почали вигадувати пояснення, чому ще не готові на неї.

Президент Франції додав, що якщо до понеділка, 1 вересня, РФ так і не погодиться на зустріч, "це означатиме, що президент Путін розіграв президента Трамп, і це не може залишитися без відповіді".

"Ми обидва (разом із Мерцом, - ред.) будемо спілкуватися з президентом Трампом… І якщо наступного тижня нам доведеться констаувати, що вкотре, після місяців недотриманих обіцянок, нічого не буде – ми будемо дуже чітко закликати до застосування первинних і вторинних санкцій", - сказав Макрон.

