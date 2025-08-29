Трамп не може залишити без реакції ухилення Путіна від переговорів із Зеленським, - Макрон
Президент Франції Емманюель Макрон вважає, що лідер США Дональд Трамп не може залишити без реакції ухиляння диктатора РФ Володимира Путіна від зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським.
Про це Макрон сказав під час спілкування зі ЗМІ після зустрічі з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом, пише Le Figaro, повідомляє Цензор.НЕТ.
Макрон нагадав, що під час саміту на Алясці Путін сказав Трампу, що згоден на зустріч із Зеленським, після чого у Москві почали вигадувати пояснення, чому ще не готові на неї.
Президент Франції додав, що якщо до понеділка, 1 вересня, РФ так і не погодиться на зустріч, "це означатиме, що президент Путін розіграв президента Трамп, і це не може залишитися без відповіді".
"Ми обидва (разом із Мерцом, - ред.) будемо спілкуватися з президентом Трампом… І якщо наступного тижня нам доведеться констаувати, що вкотре, після місяців недотриманих обіцянок, нічого не буде – ми будемо дуже чітко закликати до застосування первинних і вторинних санкцій", - сказав Макрон.
Й що найстрашніше -***** допогли це зробити самі народи вибором собі лідера за його сценарієм!!!
Реально людина-проблема.
а там і Макрон забуде, що хотів від рудого
не дарма рудий ***** червону доріжку стелив та своїх вояків ставив раком перед цим виродком
Дійсно не може
- буде далі схиляти Европу і Україну до капітуляції
- буде хвалитись фото з Путіним
- буде казати що европейці багато хочуть
ні, дуридло, це означає що вони грають в одній команді
Чи їх там Марахвон усіх заразив, чи міндіч покусав