УКР
Зустріч Зеленського та Путіна
Трамп не може залишити без реакції ухилення Путіна від переговорів із Зеленським, - Макрон

Президент Франції Емманюель Макрон вважає, що лідер США Дональд Трамп не може залишити без реакції ухиляння диктатора РФ Володимира Путіна від зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським.

Про це Макрон сказав під час спілкування зі ЗМІ після зустрічі з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом, пише Le Figaro, повідомляє Цензор.НЕТ.

Макрон нагадав, що під час саміту на Алясці Путін сказав Трампу, що згоден на зустріч із Зеленським, після чого у Москві почали вигадувати пояснення, чому ще не готові на неї.

Президент Франції додав, що якщо до понеділка, 1 вересня, РФ так і не погодиться на зустріч, "це означатиме, що президент Путін розіграв президента Трамп, і це не може залишитися без відповіді".

"Ми обидва (разом із Мерцом, - ред.) будемо спілкуватися з президентом Трампом… І якщо наступного тижня нам доведеться констаувати, що вкотре, після місяців недотриманих обіцянок, нічого не буде – ми будемо дуже чітко закликати до застосування первинних і вторинних санкцій", - сказав Макрон.

Читайте також: Потрібні додаткові санкції, щоб змусити Росію повернутися за стіл переговорів, - Макрон

Зеленський Володимир путін володимир Трамп Дональд Макрон Емманюель
Уже, більше 200 днів, Трамп з *******, «водять козу» по базарю, на очах усього Світу! Китайці, це підтвердять!!!
29.08.2025 22:37 Відповісти
Макрон, послушай хотя бы Президента Португалии, если нам не веришь. Трампон уже 40 лет как завербован КГБ СССР, и весь его "бизнес" с тех пор держится на грязных парашных деньгах.
29.08.2025 22:38 Відповісти
рудий донні дасть своєму другові ***** ще два тижні, а потім ще два і ще…
а там і Макрон забуде, що хотів від рудого
29.08.2025 22:33 Відповісти
А ви можете сприйняти претьорки поза дипломатії двох агентів Кремля , про ВАШУ ДОЛЮ ТЕЖ, шановна Європа. чи може Віткофф не агент а довірена особа агента... Ну какая же разніца .
29.08.2025 22:32 Відповісти
У Зеленського є Козир а у Козира з США ( Trump анл) є свій Віткофф. А все інше теж як під копірку: спецоперація кремля з виборами президентів - тільки масштаби здавалося різні ( маю на увазі президентів та країн) . Але ідіот Ху всі масштаби вирівняв війною. .
показати весь коментар
29.08.2025 22:55 Відповісти
утчоню які масшаби ( не фізичні виміри, моральні) вирівняв або перевернув думку про них - величі країн та народу, "величі "лідерів , величі демократій , величі ваги опозиції в тих демократіях , величі задекларованих країнами констітуційних принцпів ...
Й що найстрашніше -***** допогли це зробити самі народи вибором собі лідера за його сценарієм!!!
показати весь коментар
29.08.2025 23:19 Відповісти
Він все може. Навіть поїхати у Москву.
показати весь коментар
29.08.2025 22:33 Відповісти
Спочатку він звинуватить в цьому Україну і зокрема самого Зєлєнского.
показати весь коментар
29.08.2025 23:06 Відповісти
Ну, чесно кажучи, ЗЄ просто створений для цього.
Реально людина-проблема.
показати весь коментар
30.08.2025 00:02 Відповісти
Що там стосовно потужних гарантій безпеки і пекельних санкцій проти росії, які Європа обіцяла два тижні тому на зустрічі з Трампом? Вже підготували?
показати весь коментар
29.08.2025 22:36 Відповісти
рудий донні та ***** козу водитимуть усю каденцію рудого
не дарма рудий ***** червону доріжку стелив та своїх вояків ставив раком перед цим виродком
показати весь коментар
29.08.2025 22:40 Відповісти
Правильно, тисніть на Трампа зліва, американці притиснуть Трампа справа, Меланка притисне його зверху, може і дотистуть разом
показати весь коментар
29.08.2025 22:37 Відповісти
Маланка хай по центру затисне.
показати весь коментар
30.08.2025 04:42 Відповісти
Може і залишить
показати весь коментар
29.08.2025 22:42 Відповісти
Ше й як може! - реакція в нього вже слабенька
показати весь коментар
29.08.2025 22:43 Відповісти
легко, і ще й дурнями всіх виставить у своїй соц мережі
показати весь коментар
29.08.2025 22:45 Відповісти
АХХАХАХАХАХАХХАХАХА

Дійсно не може

- буде далі схиляти Европу і Україну до капітуляції
- буде хвалитись фото з Путіним
- буде казати що европейці багато хочуть
29.08.2025 22:46 Відповісти
Як це не може? Ше як може, і закриє очі на це, як вони кажуть, "ну Україна вдарила вооон в 2 нпз, а ці просто відповіли", якось от так пане Макроне!
показати весь коментар
29.08.2025 22:48 Відповісти
Макрон не буття інфантильним лузером тут все зрозуміло))) Трамп чітко сказав, якщо Зеленський не віддасть території з ним пуйлу нема про що говорити... Зеленський не погодився, не буде ніякої реакції Трампа.., з точніше буде виправдання вбивств РФ, як це зробила вчора речниця білого дому, Трамп з пулом вже про все домовились, залишилось лише додавати Зелю.. ось така ***** малята...
показати весь коментар
29.08.2025 22:51 Відповісти
Начебто доросла людина, не перший день в політиці... А поводиться, як якась мала, наївна дитина.
показати весь коментар
29.08.2025 22:51 Відповісти
Може, Макрон, може...
показати весь коментар
29.08.2025 22:57 Відповісти
"це означатиме, що президент Путін розіграв президента Трампа, і це не може залишитися без відповіді"
ні, дуридло, це означає що вони грають в одній команді
ні, дуридло, це означає що вони грають в одній команді
29.08.2025 22:57 Відповісти
Ще й як може. Працює так як визначив португалець, як радянський агент.
29.08.2025 23:02 Відповісти
Трамп прикинеться, що нічого не сталось. І знову якусь муйню видасть дивлячись кудись за межі Галактики.
29.08.2025 23:03 Відповісти
Воно у 87-му продалося мацквє, земакака - у 97-му, по савунах розвальцоване "на камеру", - працюють "на пару". От і все. І ХЕР хто з бидлозаврії памєнтат, як бесіда "до війни" валила масово про сланцевий газ, яким найбагатша практично у Світі Україна на території лохансько-даунбацятинської частини. А заодно мацква Крим шарпнула й "понесло" туди, де не планувалося...
30.08.2025 05:36 Відповісти
Може)Але може лиш зробити вигляд(((наприклад,публічно скаже,що він в ******* розчарувався і викине ***** фото з сімейного альбому(((
29.08.2025 23:17 Відповісти
Неодмінно відреагує. Запросить у Мар-а-лаго на гольф.
29.08.2025 23:20 Відповісти
Може.
29.08.2025 23:20 Відповісти
Цікаво, він що серйозно в це вірить?
29.08.2025 23:36 Відповісти
Трамп може все. Навіть насрати собі в штани в прямому ефірі і заявити, що це Байден зробив
29.08.2025 23:42 Відповісти
Макрон,послухай краще президента Португалії. Розумна людина.
30.08.2025 00:17 Відповісти
No comments....
30.08.2025 00:51 Відповісти
Потужна х##ня з пафосним виразом!!
Чи їх там Марахвон усіх заразив, чи міндіч покусав
30.08.2025 01:09 Відповісти
Коколіція куколдів не дасть збрехати
30.08.2025 03:17 Відповісти
Тільки сліпий не бачить,як компромат робить із рудого слухняне теля.
30.08.2025 04:15 Відповісти
Руда білка вже збита. У неї великі проблеми почались. І здороя здохло, і вже навіть однопартійці готові скинкти з ьрону. Там *свінс* уже руки потирає.
30.08.2025 04:46 Відповісти
Маркону потрібно ознайомитися із заявою президента Португалії і зробити свої висновки, а не черговий раз казати кому і що робити.
30.08.2025 08:35 Відповісти
 
 