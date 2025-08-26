Стратегія президента Трампа щодо України "непослідовна та приречена", - ексрадник Болтон

Колишній радник з національної безпеки США Джон Болтон заявив, що спроби Дональда Трампа прискорити мирну угоду з Росією "неминуче" проваляться. Він назвав саміт із Володимиром Путіним на Алясці безпрецедентно хаотичним і розкритикував відмову від санкцій та вимог припинення вогню.

"Розвалюючись у метушні, поспіху і відсутності будь-якої помітної згоди між Україною, Росією, кількома європейськими країнами та Америкою, переговори Трампа, можливо, перебувають на останньому подиху, як і його кампанія за Нобелівську премію миру", - зазначив Болтон.

Він переконаний, що спроби Трампа пришвидшити укладення мирної угоди приречені на провал. Болтон зауважив, що саміт із Путіним на Алясці 15 серпня відбувався у безпрецедентно швидкому темпі. На його думку, подальша відмова Трампа від санкцій проти Москви та вимог щодо припинення вогню на користь "остаточного рішення" стала яскравим свідченням хаотичності його дипломатії.

Ексрадник вказав на протиріччя всередині адміністрації, зазначивши, що Трамп заявив Україні про необхідність завдати удару по території Росії, попри те, що Пентагон блокував цю дію в Києві.Болтон зазначив, що такі союзники, як Індія, опинилися "на мілині" через нові 50% американських мит, тоді як Росія і Китай залишилися безкарними.

"Його зусилля (Трампа - ред.) за останні два з гаком тижні, можливо, віддалили нас від миру і справедливого врегулювання в Україні більше, ніж будь-коли", - підсумував Болтон.

Нагадаємо, вночі 16 серпня (за київським часом) на Алясці завершилась зустріч президента США Дональда Трампа та диктатора РФ Володимира Путіна у форматі "три на три". Перемовини лідерів тривали майже три години.

Разом із Трампом були присутні державний секретар США Марко Рубіо та спецпосланець Стів Віткофф, а поруч з Путіним - міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров та помічник Юрій Ушаков.