УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
12238 відвідувачів онлайн
Новини Зустріч Трампа і Путіна на Алясці
1 174 14

Стратегія президента Трампа щодо України "непослідовна та приречена", - ексрадник Болтон

Болтон не виріть в успіх угоди Трампа

Колишній радник з національної безпеки США Джон Болтон заявив, що спроби Дональда Трампа прискорити мирну угоду з Росією "неминуче" проваляться. Він назвав саміт із Володимиром Путіним на Алясці безпрецедентно хаотичним і розкритикував відмову від санкцій та вимог припинення вогню.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Fox News.

"Розвалюючись у метушні, поспіху і відсутності будь-якої помітної згоди між Україною, Росією, кількома європейськими країнами та Америкою, переговори Трампа, можливо, перебувають на останньому подиху, як і його кампанія за Нобелівську премію миру", - зазначив Болтон.

Він переконаний, що спроби Трампа пришвидшити укладення мирної угоди приречені на провал. Болтон зауважив, що саміт із Путіним на Алясці 15 серпня відбувався у безпрецедентно швидкому темпі. На його думку, подальша відмова Трампа від санкцій проти Москви та вимог щодо припинення вогню на користь "остаточного рішення" стала яскравим свідченням хаотичності його дипломатії.

Ексрадник вказав на протиріччя всередині адміністрації, зазначивши, що Трамп заявив Україні про необхідність завдати удару по території Росії, попри те, що Пентагон блокував цю дію в Києві.Болтон зазначив, що такі союзники, як Індія, опинилися "на мілині" через нові 50% американських мит, тоді як Росія і Китай залишилися безкарними. 

"Його зусилля (Трампа - ред.) за останні два з гаком тижні, можливо, віддалили нас від миру і справедливого врегулювання в Україні більше, ніж будь-коли", - підсумував Болтон.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": США пропонували Росії спільні проєкти в енергетиці під час перемовин про мир в Україні, – Reuters

Нагадаємо, вночі 16 серпня (за київським часом) на Алясці завершилась зустріч президента США Дональда Трампа та диктатора РФ Володимира Путіна у форматі "три на три". Перемовини лідерів тривали майже три години.

Разом із Трампом були присутні державний секретар США Марко Рубіо та спецпосланець Стів Віткофф, а поруч з Путіним - міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров та помічник Юрій Ушаков.

Автор: 

путін володимир (24686) Трамп Дональд (7001) Болтон Джон (116)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+1
ЦЕ НЕ ПРАВДА. Стратегія послідовна

- відкладати санкції проти РФ ВСЮ каденцію, але говорити про них щоб "типу свій"
- жодних поставок зброї
- закрито. розслідування проти викрадення дітей
- закрито розслідування проти рос олігархії
- закрито відстлідковування де саме повивозили дітей
- знята дипломатична ізоляція РФ

і тд. Все він знає що робить. Він витягує РФ за вуха із болота поразки
показати весь коментар
26.08.2025 13:51 Відповісти
+1
ЕС зовсім не прагне союзу з Китаєм ... принаймні поки що
А по решті - так , амери думають що тримають РФ , як приотивагу Китаю + звісно всі бояться кацапського ядерного арсеналу
ІМХО - сьогодні головна наша задача - пояснити всьому Світу , що без України світова безпека не можлива !
показати весь коментар
26.08.2025 13:59 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А у этого самовлюбленного дегенерата разве есть стратегия? Где он ее увидел в этих шараханьях?
показати весь коментар
26.08.2025 13:50 Відповісти
ЦЕ НЕ ПРАВДА. Стратегія послідовна

- відкладати санкції проти РФ ВСЮ каденцію, але говорити про них щоб "типу свій"
- жодних поставок зброї
- закрито. розслідування проти викрадення дітей
- закрито розслідування проти рос олігархії
- закрито відстлідковування де саме повивозили дітей
- знята дипломатична ізоляція РФ

і тд. Все він знає що робить. Він витягує РФ за вуха із болота поразки
показати весь коментар
26.08.2025 13:51 Відповісти
В американських президентів є така дивна традиція - весь час рятувати рашку ...((
показати весь коментар
26.08.2025 13:52 Відповісти
зовсім не дивна
- РФ стримує Китає він союза з ЕС
- РФ лякає ЕС, після чого европейці завжди бігли купляти на триліони зброї в США
- при цьому всьому РФ НІЯК не загрожує США, бо нема ні товарів які б конкурували ні армії крім ЯЗ
показати весь коментар
26.08.2025 13:55 Відповісти
ЕС зовсім не прагне союзу з Китаєм ... принаймні поки що
А по решті - так , амери думають що тримають РФ , як приотивагу Китаю + звісно всі бояться кацапського ядерного арсеналу
ІМХО - сьогодні головна наша задача - пояснити всьому Світу , що без України світова безпека не можлива !
показати весь коментар
26.08.2025 13:59 Відповісти
👍
показати весь коментар
26.08.2025 14:01 Відповісти
У Тампона немає стратегії. Не даремно ж він 6-ти разовий банкрут. Тампон може тільки давити на слабшого і віддати все сильнішому в надії що сильніший наївшись зупиниться хоча б тимчасово. А далі Тампон знову заведе пісню що або вибираєте його знову або буде третя світова війна. І повірте, всі терористи світу йому підіграють. Чи всі до сих пір вірять що ХАМАС просто так почав війну з Іраном перед виборами сша? Всі ці війни були організовані Тампоном і ******.
показати весь коментар
26.08.2025 13:51 Відповісти
Стратегія Трампа дуже проста - смоктати у ***** та принижувати США.
показати весь коментар
26.08.2025 13:53 Відповісти
СТРАТЕГІЯ у хйла , а виконавець рветься навпіл між падаючим рейтингом свого Президентства у СВОІЇЙ країні та страхом перед виходом політиків-сентаровів з відупстки , та вказівками з кремля при регулярних спілкуваннях з ним через Вітька та телефоном.

що ще втішає - що в США ще залишилися безстрашні БОЛТОНИ , котрим навіть переслідуваннями та обшуками не закрити рота ... А сенатори та -конгресени лиш чухають потиліці ще вдома, гадаючи що їм робити надалі.
показати весь коментар
26.08.2025 14:00 Відповісти
таке враження ,шо сьгоднішні консерватори США , розумововідсталі... ...
показати весь коментар
26.08.2025 14:02 Відповісти
А хіба стосовно самих США вона послідовна??
показати весь коментар
26.08.2025 14:08 Відповісти
Його стратегія послідовна щодо вказівок йому з кремля, але вона ще більш приречена.
показати весь коментар
26.08.2025 14:18 Відповісти
чого варте тільки оце трампівське "Чен Ін класний хлопець і я дуже хочу з ним зустрітися." З одним недоумком вже зустрівся на Алясці. До другого поїде в Південну Корею?? Американці - кого ви наголосували?!! Наш Зеля принаймні хоч не намагається перевернути до гори дригом цей світ..
показати весь коментар
26.08.2025 14:21 Відповісти
 
 