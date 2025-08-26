Стратегія президента Трампа щодо України "непослідовна та приречена", - ексрадник Болтон
Колишній радник з національної безпеки США Джон Болтон заявив, що спроби Дональда Трампа прискорити мирну угоду з Росією "неминуче" проваляться. Він назвав саміт із Володимиром Путіним на Алясці безпрецедентно хаотичним і розкритикував відмову від санкцій та вимог припинення вогню.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Fox News.
"Розвалюючись у метушні, поспіху і відсутності будь-якої помітної згоди між Україною, Росією, кількома європейськими країнами та Америкою, переговори Трампа, можливо, перебувають на останньому подиху, як і його кампанія за Нобелівську премію миру", - зазначив Болтон.
Він переконаний, що спроби Трампа пришвидшити укладення мирної угоди приречені на провал. Болтон зауважив, що саміт із Путіним на Алясці 15 серпня відбувався у безпрецедентно швидкому темпі. На його думку, подальша відмова Трампа від санкцій проти Москви та вимог щодо припинення вогню на користь "остаточного рішення" стала яскравим свідченням хаотичності його дипломатії.
Ексрадник вказав на протиріччя всередині адміністрації, зазначивши, що Трамп заявив Україні про необхідність завдати удару по території Росії, попри те, що Пентагон блокував цю дію в Києві.Болтон зазначив, що такі союзники, як Індія, опинилися "на мілині" через нові 50% американських мит, тоді як Росія і Китай залишилися безкарними.
"Його зусилля (Трампа - ред.) за останні два з гаком тижні, можливо, віддалили нас від миру і справедливого врегулювання в Україні більше, ніж будь-коли", - підсумував Болтон.
Нагадаємо, вночі 16 серпня (за київським часом) на Алясці завершилась зустріч президента США Дональда Трампа та диктатора РФ Володимира Путіна у форматі "три на три". Перемовини лідерів тривали майже три години.
Разом із Трампом були присутні державний секретар США Марко Рубіо та спецпосланець Стів Віткофф, а поруч з Путіним - міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров та помічник Юрій Ушаков.
- відкладати санкції проти РФ ВСЮ каденцію, але говорити про них щоб "типу свій"
- жодних поставок зброї
- закрито. розслідування проти викрадення дітей
- закрито розслідування проти рос олігархії
- закрито відстлідковування де саме повивозили дітей
- знята дипломатична ізоляція РФ
і тд. Все він знає що робить. Він витягує РФ за вуха із болота поразки
- РФ стримує Китає він союза з ЕС
- РФ лякає ЕС, після чого европейці завжди бігли купляти на триліони зброї в США
- при цьому всьому РФ НІЯК не загрожує США, бо нема ні товарів які б конкурували ні армії крім ЯЗ
А по решті - так , амери думають що тримають РФ , як приотивагу Китаю + звісно всі бояться кацапського ядерного арсеналу
ІМХО - сьогодні головна наша задача - пояснити всьому Світу , що без України світова безпека не можлива !
що ще втішає - що в США ще залишилися безстрашні БОЛТОНИ , котрим навіть переслідуваннями та обшуками не закрити рота ... А сенатори та -конгресени лиш чухають потиліці ще вдома, гадаючи що їм робити надалі.