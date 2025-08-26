США пропонували Росії спільні проєкти в енергетиці під час перемовин про мир в Україні, – Reuters

Американські та російські посадовці цього місяця на полях переговорів щодо миру в Україні обговорювали кілька енергетичних угод, які мали б заохотити Москву до поступок та відкрили б шлях для пом’якшення санкцій Вашингтоном.

Про це повідомляє Reuters, посилаючись на п’ять поінформованих джерел.

Серед основних варіантів для відновлення співпраці – повернення Exxon Mobil у проєкт "Сахалін-1", можливість закупівлі Росією американського обладнання для LNG-проєктів (зокрема Arctic LNG 2), а також ідея купівлі США російських атомних криголамів.

Ці теми обговорювалися під час поїздки спецпосланця США Стівена Віткоффа до Москви, де він зустрічався з Владіміром Путіним та його інвестпосланцем Кирилом Дмітрієвим, а також у Білому домі за участю президента Дональда Трампа та коротко на саміті на Алясці 15 серпня.

Читайте також: Китайські НПЗ почали скуповувати зі знижками партії російської нафти, від яких відмовилась Індія, – Bloomberg

За словами одного зі співрозмовників, Білий дім прагнув "гучного інвестзаголовка" після саміту. Офіційно у Вашингтоні заявили, що команда нацбезпеки продовжує контакти з російською та українською сторонами заради припинення війни, але публічно обговорювати деталі не в інтересах США.

Ці обговорення відбуваються під час активної фази переговорного процесу щодо війни в Україні. Таким чином Трамп одночасно погрожує новими санкціями проти РФ у разі відсутності прогресу та жорсткими тарифами щодо Індії як великого покупця російської нафти, а з іншої сторони пропонує "пряник" у вигляді інвестицій та торгівельних угод, зазначає агентство.

Раніше американські чиновники також обмірковували шляхи відновлення постачань російського газу до Європи, але ці плани застопорилися через позицію Брюсселя. Тим часом Путін 15 серпня підписав указ, який теоретично дозволяє іноземним інвесторам, зокрема Exxon, повернути частки в "Сахаліні-1" – за умови кроків на підтримку зняття санкцій.

Одна з цілей США, за словами джерела, – спонукати Москву купувати американські технології замість китайських у ширшій стратегії послаблення зв’язки Росія–Китай.

Раніше повідомлялось, що Індія зміцнює економічні зв’язки з Китаєм на тлі жорсткої політики Трампа, – Bloomberg.