Індія зміцнює економічні зв’язки з Китаєм на тлі жорсткої політики Трампа, – Bloomberg

Індія демонструє активне потепління у відносинах із Китаєм та переглядає свою зовнішню політику в бік інших членів групи БРІКС на тлі тиску США через закупівлі російської нафти.

Голова індійського уряду Нарендра Моді анонсував перший за сім років візит до Китаю та зустріч із Сі Цзіньпіном, заявивши, що "стабільні, передбачувані, конструктивні" відносини Індії й Китаю сприятимуть регіональній і глобальній стабільності, повідомляє Bloomberg.

Водночас міністр фінансів США Скотт Бессент посилив критику Нью-Делі, звинувативши країну у "зароблянні мільярдів" на перепродажі російської нафти й знову згадавши про можливі вторинні тарифи.

При цьому Вашингтон уникає аналогічних кроків щодо Китаю, аргументуючи це тим, що Китай і раніше був найбільшим покупцем російської нафти. Його слова сприйняли як непрямий випад у бік Mukesh Ambani: Reliance Industries, одного із ключових індійських нафтопереробників, що купує російську нафту за довгостроковими контрактами.

Незважаючи на тиск, індійська влада наполягає на праві купувати сировину за найвигіднішою ціною та називає американські підвищення тарифів "необґрунтованими".

На цьому тлі Делі й Пекін домовилися покращення туристичних, торгівельних та інвестиційних умов між країнами: відновлять прямі авіарейси, пришвидшать візові процедури; Китай, за даними індійських посадовців, гарантував поставки рідкісноземельних мінералів, добрив і тунелепрохідних машин та ін. обладнання. Обидві сторони також декларують "тишу" на кордоні після збройних інцидентів 2020 року.

Водночас стратегічні тертя залишаються – зокрема через близькість Китаю до Пакистану, куди найближчим часом вирушає Ван І.

