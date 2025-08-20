Індія наживається на російській нафті під час війни в Україні, це неприйнятно, – міністр фінансів США Бессент

Індія наживається на закупівлі російської нафти під час війни в Україні, Вашингтон вважає цю ситуацію неприйнятною.

Про це міністр фінансів США Скотт Бессент заявив в інтерв’ю CNBC, передає Reuters.

Він зауважив, що зараз на російську нафту припадає 42% від загального обсягу закупівель цієї сировини Індією, хоча до початку повномасштабної війни в Україні на її частку припадало менше 1% індійського імпорту. Бессент порівняв це із давнім покупцем російської нафти Китаєм, де частка сировини з Росії за цей час зросла з 13% до 16%.

"Індія просто наживається. Вони перепродають (нафтопродукти з російської нафти, – ред.)... Це те, що я б назвав індійським арбітражем – купівля дешевої російської нафти, перепродаж її у вигляді продукту, що почалось під час війни, – це неприйнятно", – сказав голова Мінфіну США.

Цього місяця президент США Дональд Трамп оголосив про додаткові 25% тарифи на індійські товари у якості покарання за закупівлі російської нафти. Після цього загальний розмір мит на індійські товари зросте до 50%. Водночас Трамп не запровадив аналогічних тарифів щодо Китаю, який також збільшив імпорт нафти з Росії.

Відповідаючи на запитання, чому так відбувається, Бессент наголосив, що у цьому випадку ситуація "зовсім інша", адже Пекін був давнім покупцем російської нафти і не брав участі в "арбітражі", подібному до того, що робить Індія.

Читайте також: Китайські НПЗ почали скуповувати зі знижками партії російської нафти, від яких відмовилась Індія, – Bloomberg

Як повідомлялося, раніше державні нафтопереробні підприємства Індії значно зменишили закупівлі російської сировини після рішення президента США Дональда Трампа додатково підвищити мита на індійський імпорт через закупівлю нафти у РФ. Через це трейдери почали пропонувати більші знижки на російську нафту.