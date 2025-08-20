Індія наживається на російській нафті під час війни в Україні, це неприйнятно, – міністр фінансів США Бессент
Індія наживається на закупівлі російської нафти під час війни в Україні, Вашингтон вважає цю ситуацію неприйнятною.
Про це міністр фінансів США Скотт Бессент заявив в інтерв’ю CNBC, передає Reuters.
Він зауважив, що зараз на російську нафту припадає 42% від загального обсягу закупівель цієї сировини Індією, хоча до початку повномасштабної війни в Україні на її частку припадало менше 1% індійського імпорту. Бессент порівняв це із давнім покупцем російської нафти Китаєм, де частка сировини з Росії за цей час зросла з 13% до 16%.
"Індія просто наживається. Вони перепродають (нафтопродукти з російської нафти, – ред.)... Це те, що я б назвав індійським арбітражем – купівля дешевої російської нафти, перепродаж її у вигляді продукту, що почалось під час війни, – це неприйнятно", – сказав голова Мінфіну США.
Цього місяця президент США Дональд Трамп оголосив про додаткові 25% тарифи на індійські товари у якості покарання за закупівлі російської нафти. Після цього загальний розмір мит на індійські товари зросте до 50%. Водночас Трамп не запровадив аналогічних тарифів щодо Китаю, який також збільшив імпорт нафти з Росії.
Відповідаючи на запитання, чому так відбувається, Бессент наголосив, що у цьому випадку ситуація "зовсім інша", адже Пекін був давнім покупцем російської нафти і не брав участі в "арбітражі", подібному до того, що робить Індія.
Як повідомлялося, раніше державні нафтопереробні підприємства Індії значно зменишили закупівлі російської сировини після рішення президента США Дональда Трампа додатково підвищити мита на індійський імпорт через закупівлю нафти у РФ. Через це трейдери почали пропонувати більші знижки на російську нафту.
