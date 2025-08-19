БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Китайські НПЗ почали скуповувати зі знижками партії російської нафти, від яких відмовилась Індія, – Bloomberg

Китайські НПЗ різко наростили купівлі російської нафти Urals, забираючи зі знижкою партії, від яких відмовляються індійські переробники через посилення торговельних мит США.

У серпні обсяги постачання Urals до Китаю сягнули 75 тис. барелів на добу, що майже вдвічі більше середнього показника від початку року, тоді як експорт цього сорту нафти в Індію зменшився до близько 400 тис. барелів на добу, порівняно із 1,18 млн б/д раніше, повідомляє Bloomberg.

Зазвичай Китай купує східносибірські сорти російської нафти, але зараз Urals за своєю ціною може кункурувати з ними. За оцінками Kpler та Energy Aspects, китайці вже придбали 10-15 партій Urals  з постачанням у жовтні-листопаді, а щонайменше два танкери (Georgy Maslov і Zenith) вже очікують розвантаження біля Чжоушаня.

Читайте також: Санкції працюють: Росія вимушена знижувати ціни на нафту від якої раніше відмовилась Індія, – Bloomberg

При цьому, на тлі дипломатичного тиску США щодо завершення війни в Україні, Вашингтон наразі все ще утримується від запровадження нових мит проти Китаю. Водночас президент США Дональд Трамп вдвічі підвищив тарифи для Індії за купівлю російської нафти, що пояснює нинішній перерозподіл потоків.

Водночас аналітики зауважують, що якщо Китай не забиратиме "надлишкові" барелі Urals, Росії доведеться збільшувати знижки, для того, щоб знайти нових покупців.

Раніше повідомлялось, що знижки на російську нафту перевищили $12 за барель після погроз Трампа на адресу Індії.

Індія (383) Китай (2204) нафта (4978) НПЗ (399) росія (14915) санкції (4663) знижка (49)
Китаю пох на Трампа
19.08.2025 13:55 Відповісти
Вот і всі санкції! Китай завжди купить в рашистів все підсанкційне. А якщо економіка рашистів дрогне то ще і кредитів надають =(
19.08.2025 14:04 Відповісти
Санкцій проти Сосії не буде навіть якщо ***** буде готувати і їсти дітей в прямому ефірі. Тому санкцію повинна ввести Україна нашими ракетами по рашистських нафтогазових видобувних і переробних підприємствах. Якщо Сосія перестане постачати нафту своїм союзникам то і союзникам не так буде вже цікаво з Сосією дружити
19.08.2025 14:15 Відповісти
Коли у китайзоів буде скрута, думаю всім українцям буде варто наживатися будь якими способами на китайцях
19.08.2025 14:08 Відповісти
Те що китайці виродки це зрозуміло. А те що в Україні живуть українські виродки які купують китайські електромобілі тисячами допомагаючи нашому ворогу це я не розумію.
19.08.2025 14:12 Відповісти
А потом продадут в Европу и США. Вот и все санкции.
19.08.2025 14:27 Відповісти

