Китайські НПЗ почали скуповувати зі знижками партії російської нафти, від яких відмовилась Індія, – Bloomberg

Китайські НПЗ різко наростили купівлі російської нафти Urals, забираючи зі знижкою партії, від яких відмовляються індійські переробники через посилення торговельних мит США.

У серпні обсяги постачання Urals до Китаю сягнули 75 тис. барелів на добу, що майже вдвічі більше середнього показника від початку року, тоді як експорт цього сорту нафти в Індію зменшився до близько 400 тис. барелів на добу, порівняно із 1,18 млн б/д раніше, повідомляє Bloomberg.

Зазвичай Китай купує східносибірські сорти російської нафти, але зараз Urals за своєю ціною може кункурувати з ними. За оцінками Kpler та Energy Aspects, китайці вже придбали 10-15 партій Urals з постачанням у жовтні-листопаді, а щонайменше два танкери (Georgy Maslov і Zenith) вже очікують розвантаження біля Чжоушаня.

При цьому, на тлі дипломатичного тиску США щодо завершення війни в Україні, Вашингтон наразі все ще утримується від запровадження нових мит проти Китаю. Водночас президент США Дональд Трамп вдвічі підвищив тарифи для Індії за купівлю російської нафти, що пояснює нинішній перерозподіл потоків.

Водночас аналітики зауважують, що якщо Китай не забиратиме "надлишкові" барелі Urals, Росії доведеться збільшувати знижки, для того, щоб знайти нових покупців.

Раніше повідомлялось, що знижки на російську нафту перевищили $12 за барель після погроз Трампа на адресу Індії.