Знижки на російську нафту перевищили $12 за барель після погроз Трампа на адресу Індії

Знижки на російську нафту сорту Urals зросли після того, як президент США Дональд Трамп запровадив 25% мита для Індії та пригрозив підвищити їх до 50% за підтримку Росії шляхом купівлі нафтової сировини.

За даними цінового агентства Argus, станом на 14 серпня дисконт на Urals щодо еталонного північноморського сорту Brent у порту Приморськ на Балтійському морі досяг $12,16 долара за барель, передає The Moscow Times із посиланням на Інтерфакс.

Наприкінці липня знижка на Urals у російському порту становила $11,96 за барель (на умовах FOB).

В індійських портах з урахуванням вартості транспортування (на умовах FCA) дисконт на Urals збільшився з $2,04 до $2,61 за барель.

Для Китаю, який закуповує далекосхідний сорт російської нафти ESPO, знижки в порту Козьміно зросли з $3,75 до $4,81 за барель, порівняно з маркою Dubai.

Після збільшення знижок індійські НПЗ, які закуповують близько 2 млн барелів Urals щодня, знову почали вивчати можливість відновити закупівлі російської нафти, імпорт якого призупинили через мита Трампа.

Державні Indian Oil, Hindustan Petroleum та Bharat Petroleum знову почали надсилати трейдерам запити на купівлю Urals, повідомляло Reuters із посиланням на джерела.

З іншого боку додаткові знижки для Індії призведуть до зниження доходів федерального бюджету Росії, зауважує аналітикиня Freedom Finance Global Наталія Мільчакова: з урахуванням поточної ціни Brent (близько $66 за барель) російський сорт Urals торгується за ціною $54-55, порівняно із $60 за барель в середньому за липень.

У результаті нафтогазові доходи Росії за підсумками року можуть опуститися нижче за 8 трлн рублів, не виключає Мільчакова.

Як повідомяллося, через зниження цін на російську нафту Urals і зміцнення рубля російський Мінфін уже погрішив прогноз нафтогазових доходів РФ на 24% у 2025 році – замість 10,94 трлн руб. наразі очікується лише 8,32 трлн руб.