Стратегия президента Трампа в отношении Украины - "непоследовательна и обречена", - экс-советник Болтон
Бывший советник по национальной безопасности США Джон Болтон заявил, что попытки Дональда Трампа ускорить мирное соглашение с Россией "неизбежно" провалятся. Он назвал саммит с Владимиром Путиным на Аляске беспрецедентно хаотичным и раскритиковал отказ от санкций и требований прекращения огня.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Fox News.
"Разваливаясь в суматохе, спешке и отсутствии какого-либо заметного согласия между Украиной, Россией, несколькими европейскими странами и Америкой, переговоры Трампа, возможно, находятся на последнем издыхании, как и его кампания за Нобелевскую премию мира", - отметил Болтон.
Он убежден, что попытки Трампа ускорить заключение мирного соглашения обречены на провал. Болтон отметил, что саммит с Путиным на Аляске 15 августа проходил в беспрецедентно быстром темпе. По его мнению, дальнейший отказ Трампа от санкций против Москвы и требований о прекращении огня в пользу "окончательного решения" стал ярким свидетельством хаотичности его дипломатии.
Экс-советник указал на противоречия внутри администрации, отметив, что Трамп заявил Украине о необходимости нанести удар по территории России, несмотря на то, что Пентагон блокировал это действие в Киеве. Болтон отметил, что такие союзники, как Индия, оказались "на мели" из-за новых 50% американских пошлин, тогда как Россия и Китай остались безнаказанными.
"Его усилия (Трампа - ред.) за последние две с лишним недели, возможно, отдалили нас от мира и справедливого урегулирования в Украине больше, чем когда-либо", - подытожил Болтон.
Напомним, ночью 16 августа (по киевскому времени) на Аляске завершилась встреча президента США Дональда Трампа и диктатора РФ Владимира Путина в формате "три на три". Переговоры лидеров продолжались почти три часа.
Вместе с Трампом присутствовали государственный секретарь США Марко Рубио и спецпосланник Стив Уиткофф, а рядом с Путиным - министр иностранных дел России Сергей Лавров и помощник Юрий Ушаков.
- відкладати санкції проти РФ ВСЮ каденцію, але говорити про них щоб "типу свій"
- жодних поставок зброї
- закрито. розслідування проти викрадення дітей
- закрито розслідування проти рос олігархії
- закрито відстлідковування де саме повивозили дітей
- знята дипломатична ізоляція РФ
і тд. Все він знає що робить. Він витягує РФ за вуха із болота поразки
- РФ стримує Китає він союза з ЕС
- РФ лякає ЕС, після чого европейці завжди бігли купляти на триліони зброї в США
- при цьому всьому РФ НІЯК не загрожує США, бо нема ні товарів які б конкурували ні армії крім ЯЗ
А по решті - так , амери думають що тримають РФ , як приотивагу Китаю + звісно всі бояться кацапського ядерного арсеналу
ІМХО - сьогодні головна наша задача - пояснити всьому Світу , що без України світова безпека не можлива !
що ще втішає - що в США ще залишилися безстрашні БОЛТОНИ , котрим навіть переслідуваннями та обшуками не закрити рота ... А сенатори та -конгресени лиш чухають потиліці ще вдома, гадаючи що їм робити надалі.