Стратегия президента Трампа в отношении Украины - "непоследовательна и обречена", - экс-советник Болтон

Бывший советник по национальной безопасности США Джон Болтон заявил, что попытки Дональда Трампа ускорить мирное соглашение с Россией "неизбежно" провалятся. Он назвал саммит с Владимиром Путиным на Аляске беспрецедентно хаотичным и раскритиковал отказ от санкций и требований прекращения огня.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Fox News.

"Разваливаясь в суматохе, спешке и отсутствии какого-либо заметного согласия между Украиной, Россией, несколькими европейскими странами и Америкой, переговоры Трампа, возможно, находятся на последнем издыхании, как и его кампания за Нобелевскую премию мира", - отметил Болтон.

Он убежден, что попытки Трампа ускорить заключение мирного соглашения обречены на провал. Болтон отметил, что саммит с Путиным на Аляске 15 августа проходил в беспрецедентно быстром темпе. По его мнению, дальнейший отказ Трампа от санкций против Москвы и требований о прекращении огня в пользу "окончательного решения" стал ярким свидетельством хаотичности его дипломатии.

Экс-советник указал на противоречия внутри администрации, отметив, что Трамп заявил Украине о необходимости нанести удар по территории России, несмотря на то, что Пентагон блокировал это действие в Киеве. Болтон отметил, что такие союзники, как Индия, оказались "на мели" из-за новых 50% американских пошлин, тогда как Россия и Китай остались безнаказанными.

"Его усилия (Трампа - ред.) за последние две с лишним недели, возможно, отдалили нас от мира и справедливого урегулирования в Украине больше, чем когда-либо", - подытожил Болтон.

Напомним, ночью 16 августа (по киевскому времени) на Аляске завершилась встреча президента США Дональда Трампа и диктатора РФ Владимира Путина в формате "три на три". Переговоры лидеров продолжались почти три часа.

Вместе с Трампом присутствовали государственный секретарь США Марко Рубио и спецпосланник Стив Уиткофф, а рядом с Путиным - министр иностранных дел России Сергей Лавров и помощник Юрий Ушаков.