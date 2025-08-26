РУС
Новости Встреча Трампа и Путина на Аляске
Стратегия президента Трампа в отношении Украины - "непоследовательна и обречена", - экс-советник Болтон

Болтон не верит в успех соглашения Трампа

Бывший советник по национальной безопасности США Джон Болтон заявил, что попытки Дональда Трампа ускорить мирное соглашение с Россией "неизбежно" провалятся. Он назвал саммит с Владимиром Путиным на Аляске беспрецедентно хаотичным и раскритиковал отказ от санкций и требований прекращения огня.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Fox News.

"Разваливаясь в суматохе, спешке и отсутствии какого-либо заметного согласия между Украиной, Россией, несколькими европейскими странами и Америкой, переговоры Трампа, возможно, находятся на последнем издыхании, как и его кампания за Нобелевскую премию мира", - отметил Болтон.

Он убежден, что попытки Трампа ускорить заключение мирного соглашения обречены на провал. Болтон отметил, что саммит с Путиным на Аляске 15 августа проходил в беспрецедентно быстром темпе. По его мнению, дальнейший отказ Трампа от санкций против Москвы и требований о прекращении огня в пользу "окончательного решения" стал ярким свидетельством хаотичности его дипломатии.

Экс-советник указал на противоречия внутри администрации, отметив, что Трамп заявил Украине о необходимости нанести удар по территории России, несмотря на то, что Пентагон блокировал это действие в Киеве. Болтон отметил, что такие союзники, как Индия, оказались "на мели" из-за новых 50% американских пошлин, тогда как Россия и Китай остались безнаказанными.

"Его усилия (Трампа - ред.) за последние две с лишним недели, возможно, отдалили нас от мира и справедливого урегулирования в Украине больше, чем когда-либо", - подытожил Болтон.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": США предлагали России совместные проекты в энергетике во время переговоров о мире в Украине, - Reuters

Напомним, ночью 16 августа (по киевскому времени) на Аляске завершилась встреча президента США Дональда Трампа и диктатора РФ Владимира Путина в формате "три на три". Переговоры лидеров продолжались почти три часа.

Вместе с Трампом присутствовали государственный секретарь США Марко Рубио и спецпосланник Стив Уиткофф, а рядом с Путиным - министр иностранных дел России Сергей Лавров и помощник Юрий Ушаков.

путин владимир (32078) Трамп Дональд (6480) Болтон Джон (120)
ЦЕ НЕ ПРАВДА. Стратегія послідовна

- відкладати санкції проти РФ ВСЮ каденцію, але говорити про них щоб "типу свій"
- жодних поставок зброї
- закрито. розслідування проти викрадення дітей
- закрито розслідування проти рос олігархії
- закрито відстлідковування де саме повивозили дітей
- знята дипломатична ізоляція РФ

і тд. Все він знає що робить. Він витягує РФ за вуха із болота поразки
В американських президентів є така дивна традиція - весь час рятувати рашку ...((
Стратегія Трампа дуже проста - смоктати у ***** та принижувати США.
А у этого самовлюбленного дегенерата разве есть стратегия? Где он ее увидел в этих шараханьях?
ЦЕ НЕ ПРАВДА. Стратегія послідовна

- відкладати санкції проти РФ ВСЮ каденцію, але говорити про них щоб "типу свій"
- жодних поставок зброї
- закрито. розслідування проти викрадення дітей
- закрито розслідування проти рос олігархії
- закрито відстлідковування де саме повивозили дітей
- знята дипломатична ізоляція РФ

і тд. Все він знає що робить. Він витягує РФ за вуха із болота поразки
В американських президентів є така дивна традиція - весь час рятувати рашку ...((
зовсім не дивна
- РФ стримує Китає він союза з ЕС
- РФ лякає ЕС, після чого европейці завжди бігли купляти на триліони зброї в США
- при цьому всьому РФ НІЯК не загрожує США, бо нема ні товарів які б конкурували ні армії крім ЯЗ
ЕС зовсім не прагне союзу з Китаєм ... принаймні поки що
А по решті - так , амери думають що тримають РФ , як приотивагу Китаю + звісно всі бояться кацапського ядерного арсеналу
ІМХО - сьогодні головна наша задача - пояснити всьому Світу , що без України світова безпека не можлива !
Вибачте, не зрозумів. А як саме ************ може заважати зближенню Китая та ЄС? А чому всі троє не можуть утворити дружній союз? Звідки цей вибір: або/або?
👍
У Тампона немає стратегії. Не даремно ж він 6-ти разовий банкрут. Тампон може тільки давити на слабшого і віддати все сильнішому в надії що сильніший наївшись зупиниться хоча б тимчасово. А далі Тампон знову заведе пісню що або вибираєте його знову або буде третя світова війна. І повірте, всі терористи світу йому підіграють. Чи всі до сих пір вірять що ХАМАС просто так почав війну з Іраном перед виборами сша? Всі ці війни були організовані Тампоном і ******.
Так "давити слабого" - це теж стратегія
Стратегія Трампа дуже проста - смоктати у ***** та принижувати США.
СТРАТЕГІЯ у хйла , а виконавець рветься навпіл між падаючим рейтингом свого Президентства у СВОІЇЙ країні та страхом перед виходом політиків-сентаровів з відупстки , та вказівками з кремля при регулярних спілкуваннях з ним через Вітька та телефоном.

що ще втішає - що в США ще залишилися безстрашні БОЛТОНИ , котрим навіть переслідуваннями та обшуками не закрити рота ... А сенатори та -конгресени лиш чухають потиліці ще вдома, гадаючи що їм робити надалі.
таке враження ,шо сьгоднішні консерватори США , розумововідсталі... ...
А хіба стосовно самих США вона послідовна??
Його стратегія послідовна щодо вказівок йому з кремля, але вона ще більш приречена.
чого варте тільки оце трампівське "Чен Ін класний хлопець і я дуже хочу з ним зустрітися." З одним недоумком вже зустрівся на Алясці. До другого поїде в Південну Корею?? Американці - кого ви наголосували?!! Наш Зеля принаймні хоч не намагається перевернути до гори дригом цей світ..
