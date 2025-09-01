Шансы на мир в Украине сейчас хуже, чем были до встречи на Аляске, - экс-советник Трампа Болтон

Бывший советник Трампа по национальной безопасности Джон Болтон считает, что вероятность прекращения войны в Украине сейчас ниже, чем была до встречи Трампа с российским диктатором Владимиром Путиным на Аляске.

Об этом он сказал в интервью Sky News, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, Путин полностью избежал наказания за войну против Украины.

"Путин буквально избежал наказания за убийство. Что бы он ни сказал Трампу на Аляске, он это просто игнорирует - усиливая атаки на гражданские цели в Украине, не уменьшая военных усилий России, не идя ни на какие уступки", - подчеркнул Болтон.

Также читайте: Трамп рассматривает возможность приостановления дипломатических усилий в отношении Украины, - Axios

"Я думаю, что все рушится. Я думаю, что шансы на мир в Украине сейчас, вероятно, хуже, чем были до саммита на Аляске", - добавил бывший советник Трампа.

Он считает, что лидер США был унижен Путиным.

"Не думаю, что он (Дональд Трамп. - Ред.) это осознает, но Путин считает, что старая магия вернулась, что его подготовка в КГБ позволила ему снова обмануть Трампа", - подытожил Болтон.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Стратегия президента Трампа в отношении Украины "непоследовательна и обречена", - экс-советник Болтон