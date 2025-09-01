РУС
Новости Встреча Трампа и Путина на Аляске
Шансы на мир в Украине сейчас хуже, чем были до встречи на Аляске, - экс-советник Трампа Болтон

Шансы на мир в Украине хуже. Что заявил Болтон?

Бывший советник Трампа по национальной безопасности Джон Болтон считает, что вероятность прекращения войны в Украине сейчас ниже, чем была до встречи Трампа с российским диктатором Владимиром Путиным на Аляске.

Об этом он сказал в интервью Sky News, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, Путин полностью избежал наказания за войну против Украины.

"Путин буквально избежал наказания за убийство. Что бы он ни сказал Трампу на Аляске, он это просто игнорирует - усиливая атаки на гражданские цели в Украине, не уменьшая военных усилий России, не идя ни на какие уступки", - подчеркнул Болтон.

Также читайте: Трамп рассматривает возможность приостановления дипломатических усилий в отношении Украины, - Axios

"Я думаю, что все рушится. Я думаю, что шансы на мир в Украине сейчас, вероятно, хуже, чем были до саммита на Аляске", - добавил бывший советник Трампа.

Он считает, что лидер США был унижен Путиным.

"Не думаю, что он (Дональд Трамп. - Ред.) это осознает, но Путин считает, что старая магия вернулась, что его подготовка в КГБ позволила ему снова обмануть Трампа", - подытожил Болтон.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Стратегия президента Трампа в отношении Украины "непоследовательна и обречена", - экс-советник Болтон

путин владимир (32107) Трамп Дональд (6504) Болтон Джон (121)
Топ комментарии
+10
Він вважає, що лідер США був принижений Путіним.
Скоріше опущений ху....лом
01.09.2025 15:21 Ответить
+10
Китайці крутять рудим дідом як хвойда дупою через своїх вассалів. Але діду пофіг, бо він давно в маразмі і хоче тільки розваг і нобелівку.
01.09.2025 15:25 Ответить
+8
ці шанси і до зустрічі на Алясці були нульовими. Старіє Болтон.
01.09.2025 15:17 Ответить
ці шанси і до зустрічі на Алясці були нульовими. Старіє Болтон.
01.09.2025 15:17 Ответить
На Алясці пройшов виїзний інструктаж агента ху....лом
01.09.2025 15:23 Ответить
Трамп, замість допомоги ******, мавби займатися покращенням нікчемної МедДопомоги Американцям!!
лікували в США зубну біль дитині, а госпіталізовали з НАБРЯКОМ КВІНКЕ: в скільки це нам обійшлося 🫣
https://www.youtube.com/watch?v=v_IMYpmuVUY
01.09.2025 16:21 Ответить
боротьба з обамакеар - це для нього святе.
01.09.2025 16:30 Ответить
01.09.2025 15:21 Ответить
01.09.2025 15:25 Ответить
А , як Дональд без премії до пенсії дотягне ???
01.09.2025 15:25 Ответить
По факту Америка перестала існувати.
01.09.2025 15:25 Ответить
01.09.2025 16:04 Ответить
Не то що принизив пуйло Трампа,він його опустив.Низість!Трамп безсильний.
01.09.2025 16:16 Ответить
Досвічений Болтон цим в'ю реагує на бреню ***** (і Трампа, заодно) - ось цю: "Домовленості, досягнуті на Алясці, відкривають шлях до миру в Україні"
01.09.2025 16:25 Ответить
шанс после аляски у путлера вырос - слава тампону
01.09.2025 17:24 Ответить
 
 