Розуміння, досягнуті під час саміту на Алясці, відкривають шлях до миру в Україні.

Про це російський диктатор Володимир Путін заявив на саміті ШОС, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на російські ЗМІ.

Він також додав, що першопричини "української кризи" мають бути усунені для довгострокового врегулювання.

"Москва широко цінує зусилля Китаю, Індії та інших партнерів із врегулювання в Україні", - додав Путін.

Як повідомлялося, Путін також заявив, що спроби Заходу втягнути Україну в НАТО спричинили війну.