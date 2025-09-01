УКР
Домовленості, досягнуті на Алясці, відкривають шлях до миру в Україні, - Путін

Зустріч Трампа та Путіна на Алясці 15 серпня 2025 року

Розуміння, досягнуті під час саміту на Алясці, відкривають шлях до миру в Україні.

Про це російський диктатор Володимир Путін заявив на саміті ШОС, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на російські ЗМІ.

Він також додав, що першопричини "української кризи" мають бути усунені для довгострокового врегулювання.

"Москва широко цінує зусилля Китаю, Індії та інших партнерів із врегулювання в Україні", - додав Путін.

Також читайте: Путін під час візиту до Китаю знову буде викручуватися, це його спорт номер один, - Зеленський

Як повідомлялося, Путін також заявив, що спроби Заходу втягнути Україну в НАТО спричинили війну.

Автор: 

путін володимир (24716) Аляска (43) переговори з Росією (1431)
Топ коментарі
+31
Іди на@уй
01.09.2025 07:47 Відповісти
+17
Їблан насипає
01.09.2025 07:49 Відповісти
+16
}{уйло прав. Надо устранить первопричину этой войны. Это существование параши.
01.09.2025 08:05 Відповісти
Іди на@уй
01.09.2025 07:47 Відповісти
То це що, ***** вирішив накласти на себе руки? Так буде усунута першопричина
01.09.2025 08:03 Відповісти
Та він тільки накладе в чемоданчик, воно сирливе.
01.09.2025 08:26 Відповісти
Їблан насипає
01.09.2025 07:49 Відповісти
так як пуйло штовхає Україну в нато, ще ніхто ніколи не штовхав
01.09.2025 08:11 Відповісти
Руда шавка куйла знову щось наше куйлу пропонувало віддати. Куйло надибає куй. Руда шавка Дарвіновську премію миру.
01.09.2025 07:50 Відповісти
01.09.2025 07:50 Відповісти
«Світ скоро зрозуміє. Ніщо не може зупинити те, що настає»
01.09.2025 07:58 Відповісти
🤡 Рижий став посміховиськом,ніхто вже не сприймає серйозно не його самого не Америку.Репутація втрачена,недовіра поміж союзниками тільки наростає а вісь зла набирає сил
01.09.2025 08:09 Відповісти
Коли ти брехлива нациська мерзота вже здохнеш ?ти стільки біди принесло що тебе і твою рашиську недодержаву будуть проклинати не одне покоління.
01.09.2025 07:57 Відповісти
Принцип "Хороший руzzкий - мертвий руззкий" повинен стати домінуючим.
01.09.2025 09:25 Відповісти
Яке може бути розуміння, якщо нема розуму?
01.09.2025 08:00 Відповісти
В розумінні шизоїдного ***** мир буде після капітуляції України та визнання захопленого.
01.09.2025 08:00 Відповісти
}{уйло прав. Надо устранить первопричину этой войны. Это существование параши.
01.09.2025 08:05 Відповісти
А про трампона - чудово миротворця пуйло нічого не сказало! Діда макнуло в лайно перед індусами і китайцями
01.09.2025 08:06 Відповісти
Усунення першопричин в розумінні цього агресора-невдахи це захоплення всієї України. А воно не змогло. Цього під..ра в цивілізованому світі мали б судити, а не запрошувати. Але ж присутні там на ШОС такі ж ганд...ни, які прихильні до агресії
01.09.2025 08:16 Відповісти
Не всі. Один в штатах з клюшкою для гольфа.
01.09.2025 09:28 Відповісти
пуйло ще раз поклав болт на рудого
01.09.2025 08:17 Відповісти
Пізно говорити про мир в Україні. Мова має бути про мир в росії.
01.09.2025 08:17 Відповісти
01.09.2025 08:23 Відповісти
Фантастично 👍
01.09.2025 10:03 Відповісти
Трамп захворів із за пуйла
01.09.2025 08:26 Відповісти
То після капельниць таке буває.
01.09.2025 08:55 Відповісти
після клізми
01.09.2025 09:31 Відповісти
миротворець куйов.. під..р курвославний..щоб тобі катайоси дупу зашили
01.09.2025 08:51 Відповісти
Першопричиною "кризи" є агресивний імперіалізм московії.
01.09.2025 09:20 Відповісти
Качельки, теперь Трамп скажет, что рашка мира хочет.И так каждый раз.
01.09.2025 09:24 Відповісти
Він також додав, що першопричини "української кризи" мають бути усунені (РАШИСТСЬКЕ КУЙЛО І Є ПЕРШОПРИЧИНА ВБИВСТВА.ОКУПАЦІЇ І РУЙНАЦІЇ УКРАЇНИ . ПОКИ ЙОГО ,СКАЖЕНУ СОБАКУ НЕ УСИПИТИБ ПЕРШОПРИЧИНА НЕ ДІНЕТЬСЯ НІКУДИ ) для довгострокового врегулювання. Джерело: https://censor.net/ua/n3571524
01.09.2025 09:25 Відповісти
Щоб розуміти що відбувається мабуть потрібно мати хоч краплину розуму. Правда життя вона така що не звертає уваги на хотілки дурака. Тому і виникають у багато кого розбіжності між бажаннями і дійсністью.
01.09.2025 09:36 Відповісти
бажання замінюємо на очікування-це буде більш влучна поправка
01.09.2025 09:37 Відповісти
Продовженн майбутньої повної окупаціїУкраїни було погоджено двома світовими американо-рашистськими брехунами і аферистами, котрі погодили знищення України ще в Будапешті."""Ми не знищемо Україну ,якщо в неї буде ядерна зброя.Давайте ,брехнею і обіцянками ,заберемо в неї ядерну зброю,добре підготуємось до війни (відгодуємо рашистську машину смерті розрухи) і тоді почнемо процес її знищення...
01.09.2025 10:01 Відповісти
 
 