4 805 32
Домовленості, досягнуті на Алясці, відкривають шлях до миру в Україні, - Путін
Розуміння, досягнуті під час саміту на Алясці, відкривають шлях до миру в Україні.
Про це російський диктатор Володимир Путін заявив на саміті ШОС, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на російські ЗМІ.
Він також додав, що першопричини "української кризи" мають бути усунені для довгострокового врегулювання.
"Москва широко цінує зусилля Китаю, Індії та інших партнерів із врегулювання в Україні", - додав Путін.
Як повідомлялося, Путін також заявив, що спроби Заходу втягнути Україну в НАТО спричинили війну.
Топ коментарі
+31 Sasha Berbaum
показати весь коментар01.09.2025 07:47 Відповісти Посилання
+17 Валентин Коваль #587289
показати весь коментар01.09.2025 07:49 Відповісти Посилання
+16 Green Bill #603485
показати весь коментар01.09.2025 08:05 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
То це що, ***** вирішив накласти на себе руки? Так буде усунута першопричина