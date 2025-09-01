4 230 30
Договоренности, достигнутые на Аляске, открывают путь к миру в Украине, - Путин
Понимания, достигнутые во время саммита на Аляске, открывают путь к миру в Украине.
Об этом российский диктатор Владимир Путин заявил на саммите ШОС, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на российские СМИ.
Он также добавил, что первопричины "украинского кризиса" должны быть устранены для долгосрочного урегулирования.
"Москва широко ценит усилия Китая, Индии и других партнеров по урегулированию в Украине", - добавил Путин.
Как сообщалось, Путин также заявил, что попытки Запада втянуть Украину в НАТО повлекли войну.
Топ комментарии
+26 Sasha Berbaum
показать весь комментарий01.09.2025 07:47 Ответить Ссылка
+15 Валентин Коваль #587289
показать весь комментарий01.09.2025 07:49 Ответить Ссылка
+14 Володимир Омельянов
показать весь комментарий01.09.2025 07:57 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
То це що, ***** вирішив накласти на себе руки? Так буде усунута першопричина