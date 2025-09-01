Понимания, достигнутые во время саммита на Аляске, открывают путь к миру в Украине.

Об этом российский диктатор Владимир Путин заявил на саммите ШОС, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на российские СМИ.

Он также добавил, что первопричины "украинского кризиса" должны быть устранены для долгосрочного урегулирования.

"Москва широко ценит усилия Китая, Индии и других партнеров по урегулированию в Украине", - добавил Путин.

Как сообщалось, Путин также заявил, что попытки Запада втянуть Украину в НАТО повлекли войну.