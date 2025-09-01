РУС
Договоренности, достигнутые на Аляске, открывают путь к миру в Украине, - Путин

Встреча Трампа и Путина на Аляске 15 августа 2025 года

Понимания, достигнутые во время саммита на Аляске, открывают путь к миру в Украине.

Об этом российский диктатор Владимир Путин заявил на саммите ШОС, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на российские СМИ.

Он также добавил, что первопричины "украинского кризиса" должны быть устранены для долгосрочного урегулирования.

"Москва широко ценит усилия Китая, Индии и других партнеров по урегулированию в Украине", - добавил Путин.

Путин во время визита в Китай снова будет выкручиваться, это его спорт номер один, - Зеленский

Как сообщалось, Путин также заявил, что попытки Запада втянуть Украину в НАТО повлекли войну.

путин владимир Аляска переговоры с Россией
Топ комментарии
+26
Іди на@уй
01.09.2025 07:47
01.09.2025 07:47 Ответить
+15
Їблан насипає
01.09.2025 07:49
01.09.2025 07:49 Ответить
+14
Коли ти брехлива нациська мерзота вже здохнеш ?ти стільки біди принесло що тебе і твою рашиську недодержаву будуть проклинати не одне покоління.
01.09.2025 07:57
01.09.2025 07:57 Ответить
Іди на@уй
01.09.2025 07:47
01.09.2025 07:47 Ответить
Він також додав, що першопричини "української кризи" мають бути усунені для довгострокового врегулювання
То це що, ***** вирішив накласти на себе руки? Так буде усунута першопричина
01.09.2025 08:03
01.09.2025 08:03 Ответить
Та він тільки накладе в чемоданчик, воно сирливе.
01.09.2025 08:26
01.09.2025 08:26 Ответить
Їблан насипає
01.09.2025 07:49
01.09.2025 07:49 Ответить
так як пуйло штовхає Україну в нато, ще ніхто ніколи не штовхав
01.09.2025 08:11
01.09.2025 08:11 Ответить
Руда шавка куйла знову щось наше куйлу пропонувало віддати. Куйло надибає куй. Руда шавка Дарвіновську премію миру.
01.09.2025 07:50
01.09.2025 07:50 Ответить
01.09.2025 07:50
01.09.2025 07:50 Ответить
«Світ скоро зрозуміє. Ніщо не може зупинити те, що настає»
01.09.2025 07:58
01.09.2025 07:58 Ответить
🤡 Рижий став посміховиськом,ніхто вже не сприймає серйозно не його самого не Америку.Репутація втрачена,недовіра поміж союзниками тільки наростає а вісь зла набирає сил
показать весь комментарий
01.09.2025 08:09
Коли ти брехлива нациська мерзота вже здохнеш ?ти стільки біди принесло що тебе і твою рашиську недодержаву будуть проклинати не одне покоління.
01.09.2025 07:57
01.09.2025 07:57 Ответить
Принцип "Хороший руzzкий - мертвий руззкий" повинен стати домінуючим.
показать весь комментарий
01.09.2025 09:25
Яке може бути розуміння, якщо нема розуму?
показать весь комментарий
01.09.2025 08:00
В розумінні шизоїдного ***** мир буде після капітуляції України та визнання захопленого.
показать весь комментарий
01.09.2025 08:00
}{уйло прав. Надо устранить первопричину этой войны. Это существование параши.
показать весь комментарий
01.09.2025 08:05
А про трампона - чудово миротворця пуйло нічого не сказало! Діда макнуло в лайно перед індусами і китайцями
показать весь комментарий
01.09.2025 08:06
Усунення першопричин в розумінні цього агресора-невдахи це захоплення всієї України. А воно не змогло. Цього під..ра в цивілізованому світі мали б судити, а не запрошувати. Але ж присутні там на ШОС такі ж ганд...ни, які прихильні до агресії
показать весь комментарий
01.09.2025 08:16
Не всі. Один в штатах з клюшкою для гольфа.
показать весь комментарий
01.09.2025 09:28
пуйло ще раз поклав болт на рудого
показать весь комментарий
01.09.2025 08:17
Пізно говорити про мир в Україні. Мова має бути про мир в росії.
показать весь комментарий
01.09.2025 08:17
показать весь комментарий
01.09.2025 08:23
Трамп захворів із за пуйла
показать весь комментарий
01.09.2025 08:26
То після капельниць таке буває.
показать весь комментарий
01.09.2025 08:55
після клізми
показать весь комментарий
01.09.2025 09:31
миротворець куйов.. під..р курвославний..щоб тобі катайоси дупу зашили
показать весь комментарий
01.09.2025 08:51
Першопричиною "кризи" є агресивний імперіалізм московії.
показать весь комментарий
01.09.2025 09:20
Качельки, теперь Трамп скажет, что рашка мира хочет.И так каждый раз.
показать весь комментарий
01.09.2025 09:24
Він також додав, що першопричини "української кризи" мають бути усунені (РАШИСТСЬКЕ КУЙЛО І Є ПЕРШОПРИЧИНА ВБИВСТВА.ОКУПАЦІЇ І РУЙНАЦІЇ УКРАЇНИ . ПОКИ ЙОГО ,СКАЖЕНУ СОБАКУ НЕ УСИПИТИБ ПЕРШОПРИЧИНА НЕ ДІНЕТЬСЯ НІКУДИ ) для довгострокового врегулювання.
показать весь комментарий
01.09.2025 09:25
Щоб розуміти що відбувається мабуть потрібно мати хоч краплину розуму. Правда життя вона така що не звертає уваги на хотілки дурака. Тому і виникають у багато кого розбіжності між бажаннями і дійсністью.
показать весь комментарий
01.09.2025 09:36
бажання замінюємо на очікування-це буде більш влучна поправка
показать весь комментарий
01.09.2025 09:37
 
 