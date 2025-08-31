РУС
Новости Прекращение огня между Украиной и РФ
1 091 22

Путин во время визита в Китай снова будет выкручиваться, это его спорт номер один, - Зеленский

Зеленський

Во время своего визита в Китай на саммит Шанхайской организации сотрудничества российский диктатор Владимир Путин снова "будет выкручиваться" относительно нежелания прекратить огонь и встречаться на уровне лидеров.

Об этом в вечернем видеообращении сказал президент Владимир Зеленский, информирует Цензор.НЕТ.

"Две недели назад в Вашингтоне прозвучало, что именно в настоящее время россияне должны быть готовы к реальным переговорам - к встрече на уровне лидеров. Украина бесспорно готова к этому. Но единственное, что делает Россия, - это вкладывается в дальнейшую войну. Все сигналы от них именно об этом. Сейчас, во время своего визита в Китай, Путин снова будет выкручиваться. Это его спорт номер один", - сказал глава государства.

Зеленский отметил, что все в мире заявляли, что надо прекратить огонь, настаивали, что война должна завершиться.

Читайте также: Зеленский о ночном обстреле РФ: Теперь, когда Россия снова показывает, что на слова ей плевать, мы рассчитываем на реальные действия

"Такой была позиция всех, - Китая, говорили об этом с премьер-министром Индии. Также с другими лидерами, которые сейчас там, на саммите, - Турция, Азербайджан, Казахстан. Почти все остальные в мире тоже за прекращение войны. Сегодня есть принципиальное заявление Папы Римского, спасибо за это. Единственный, кто хочет войны, - это Россия", - сказал президент.

Зеленский подчеркнул, что необходимо давить на Россию.

"Рассчитываем, что никто не будет терпеть затягивание войны. Рассчитываем на сильную позицию Соединенных Штатов Америки, Европы, стран Двадцатки. Эта война добавляет только дестабилизации мировым процессам. Россия должна за это платить. И это будет", - добавил президент.

Читайте также: Зеленский ответил на призыв Папа Римского Льва XIV к прекращению огня: Россия должна положить конец войне, которую она начала

Автор: 

Зеленский Владимир (21775) путин владимир (32101) прекращения огня (337)
+7
Та ні - ***** твердо стоїть на своїх уїбанських вимогах.

А от якраз ЗЄ постійно крутить дупою, як маркетанський човен.
31.08.2025 21:26 Ответить
31.08.2025 21:26 Ответить
+3
Чого йому викручуватись? - навпаки буде хвалитись як "зробив" Трампа
31.08.2025 21:22 Ответить
31.08.2025 21:22 Ответить
+3
вся потужність земленського - це надувати щоки у відосіках і інтервʼю.
31.08.2025 21:27 Ответить
31.08.2025 21:27 Ответить
Комментировать
ПРо що дотьорся Єрмак з Вітьковим? Про вашу безпеку, особисту ? Чи ПРо маляву від вас для Хйла?
31.08.2025 21:22 Ответить
31.08.2025 21:22 Ответить
31.08.2025 21:49 Ответить
31.08.2025 21:49 Ответить
Чого йому викручуватись? - навпаки буде хвалитись як "зробив" Трампа
31.08.2025 21:22 Ответить
31.08.2025 21:22 Ответить
выкрутится, его сам Сигал учил
31.08.2025 22:13 Ответить
31.08.2025 22:13 Ответить
те, що ***** буде викручуватися, ми й так знаємо. що будеш робити ти і наше мзс? це цікаво.

як ви з китайцями будете домовлятися?
31.08.2025 21:22 Ответить
31.08.2025 21:22 Ответить
Щоб домовлятись треба мати щось запропонувати
31.08.2025 21:24 Ответить
31.08.2025 21:24 Ответить
вся потужність земленського - це надувати щоки у відосіках і інтервʼю.
31.08.2025 21:27 Ответить
31.08.2025 21:27 Ответить
все виливається в зельоний пердьож
31.08.2025 21:28 Ответить
31.08.2025 21:28 Ответить
Іноді щоки зеленського набрякають як в хомяка, коли дають очередний транш від МВФ...
31.08.2025 21:29 Ответить
31.08.2025 21:29 Ответить
Та ні - ***** твердо стоїть на своїх уїбанських вимогах.

А от якраз ЗЄ постійно крутить дупою, як маркетанський човен.
31.08.2025 21:26 Ответить
31.08.2025 21:26 Ответить
Не знаю що буде чи не буде робити *****, а це те, що відбувається прямо зараз. Що це, Бубочка? Що з цього приводу скажуть Тік-Ток силовики?
У Львові відбулась стрілянина,
31.08.2025 21:32 Ответить
31.08.2025 21:32 Ответить
І як цю маячню розуміти?
31.08.2025 21:33 Ответить
31.08.2025 21:33 Ответить
Можна трактувати як Земленський просто анонсував нові удари по Україні.
31.08.2025 21:35 Ответить
31.08.2025 21:35 Ответить
Відосики - спорт номер один для гниди боневтіка!
31.08.2025 21:40 Ответить
31.08.2025 21:40 Ответить
Земленський це гірше що трапилось з Україною він зібрав в собі все лайно що тільки можна було, а корчити гримаси обличчя у жалобі актору хоч і бездарному зовсім неважко.
31.08.2025 21:41 Ответить
31.08.2025 21:41 Ответить
А чого ваву не запросили в якості почесного гостя у Китай?
показать весь комментарий
31.08.2025 21:40 Ответить
Бо в нього піаніна зламалась...
31.08.2025 21:45 Ответить
31.08.2025 21:45 Ответить
Бо Земленський *****#в всі міжнародні відносини. ВСІ! Бо не можна робити дипломатію простітутками, бандитами і просто дружочками-у#бками
31.08.2025 21:46 Ответить
31.08.2025 21:46 Ответить
Ну і лох((хіба китайці не сказали ,що для них поразка рашки неприйнятна(чого йому викручуватися?((він ,хіба що запевнятиме їх ,що все йде па плану((
31.08.2025 21:50 Ответить
31.08.2025 21:50 Ответить
У вови в роті не завоняється!
31.08.2025 21:51 Ответить
31.08.2025 21:51 Ответить
кожного разу коли Зеленський дає оцінку політичним подіям мені стає соромно
31.08.2025 21:59 Ответить
31.08.2025 21:59 Ответить
 
 