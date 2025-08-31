Путин во время визита в Китай снова будет выкручиваться, это его спорт номер один, - Зеленский

Во время своего визита в Китай на саммит Шанхайской организации сотрудничества российский диктатор Владимир Путин снова "будет выкручиваться" относительно нежелания прекратить огонь и встречаться на уровне лидеров.

Об этом в вечернем видеообращении сказал президент Владимир Зеленский, информирует Цензор.НЕТ.

"Две недели назад в Вашингтоне прозвучало, что именно в настоящее время россияне должны быть готовы к реальным переговорам - к встрече на уровне лидеров. Украина бесспорно готова к этому. Но единственное, что делает Россия, - это вкладывается в дальнейшую войну. Все сигналы от них именно об этом. Сейчас, во время своего визита в Китай, Путин снова будет выкручиваться. Это его спорт номер один", - сказал глава государства.

Зеленский отметил, что все в мире заявляли, что надо прекратить огонь, настаивали, что война должна завершиться.

"Такой была позиция всех, - Китая, говорили об этом с премьер-министром Индии. Также с другими лидерами, которые сейчас там, на саммите, - Турция, Азербайджан, Казахстан. Почти все остальные в мире тоже за прекращение войны. Сегодня есть принципиальное заявление Папы Римского, спасибо за это. Единственный, кто хочет войны, - это Россия", - сказал президент.

Зеленский подчеркнул, что необходимо давить на Россию.

"Рассчитываем, что никто не будет терпеть затягивание войны. Рассчитываем на сильную позицию Соединенных Штатов Америки, Европы, стран Двадцатки. Эта война добавляет только дестабилизации мировым процессам. Россия должна за это платить. И это будет", - добавил президент.

