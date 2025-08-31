РУС
Новости Прекращение огня между Украиной и РФ
Зеленский ответил на призыв Папы Римского Льва XIV к прекращению огня: Россия должна положить конец войне, которую она начала

Президент Украины Владимир Зеленский выразил слова благодарности Папе Римскому Льву XIV, который призвал к немедленному прекращению огня.

Об этом глава государства написал в соцсети Х, информирует Цензор.НЕТ.

Зеленский отметил, что Украина полностью разделяет призыв Его Святейшества к немедленному прекращению огня.

Президент подчеркнул, что Россия должна положить конец войне, которую она начала против Украины.

"Благодарен понтифику за этот решительный призыв остановить войну и убийства. Мы полностью разделяем призыв Его Святейшества к немедленному прекращению огня и настоятельно призываем Россию принять реальные меры для прекращения убийств и обеспечения возможности дипломатических действий. Россия должна положить конец войне, которую она начала и отказывается прекращать", - говорится в сообщении.

Читайте также: Папа Римский Лев XIV призвал к прекращению войны в Украине: Голос оружия должен замолчать

Кроме этого, Зеленский отметил необходимость давления на РФ.

"Крайне важно, чтобы каждый в мире, кто ценит человеческую жизнь, оказывал давление на Москву, чтобы та заставила ее прекратить террор и взамен начать содержательный мирный процесс", - заявил президент.

Ранее сообщалось, что Папа Римский Лев XIV в конце воскресной молитвы помолился за пострадавших от недавних массированных российских воздушных обстрелов Украины, призывая к немедленному прекращению огня и серьезным шагам диалога.

Читайте также: ООН призывает к немедленному прекращению огня и всеобъемлющему миру в Украине после массированной атаки РФ 28 августа

Зеленский Владимир (21775) прекращения огня (337) Лев 14 (32)
Топ комментарии
+2
"Якщо я не зможу закінчити війну, значить потрібно, щоб прийшла інша людина, яка спроможна закінчити цю трагічну історію між нашими країнами""

(с) "какаяразница" 12 жовтня 2020
31.08.2025 20:04 Ответить
"Якщо я не зможу закінчити війну, значить потрібно, щоб прийшла інша людина, яка спроможна закінчити цю трагічну історію між нашими країнами""

(с) "какаяразница" 12 жовтня 2020
31.08.2025 20:04 Ответить
Реєстрація: 31.08.2025. Чао какао, кацапе
31.08.2025 21:04 Ответить
Біда у тому,що Х"йло ложило на заклики Лева 14-го та Вови 1-го свою цюцюрку.
31.08.2025 20:04 Ответить
Папа повинен був сказати таке : кацапи , виведіть свої війська із України , ху!ло , перестань обстрілювати Україну !
31.08.2025 20:08 Ответить
Для можливості дипломатичних дій потрібні титуловані дипломати а не скоморохи .
31.08.2025 20:28 Ответить
"Надо просто пєрєстать стрєлять" © 2019
31.08.2025 20:37 Ответить
Нада просто пєрєстать стрєлять.
31.08.2025 20:43 Ответить
Якщо Україна припине вогонь - не буде України.
Це занадто складно для людини яка так чи інакше має безперервно вивчати історію та міжнародні відносини на своїй посаді?
Чи темні віки саме тому й настають, що навіть папи римські - дилетанти?
31.08.2025 20:43 Ответить
Все-таки росія розпочала війну? А чому тоді у 2019 році брехав на весь світ, що війну розпочав і продовжує Порошенко, бо він на ній наживається?
31.08.2025 21:09 Ответить
 
 