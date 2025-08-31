Зеленский ответил на призыв Папы Римского Льва XIV к прекращению огня: Россия должна положить конец войне, которую она начала
Президент Украины Владимир Зеленский выразил слова благодарности Папе Римскому Льву XIV, который призвал к немедленному прекращению огня.
Об этом глава государства написал в соцсети Х, информирует Цензор.НЕТ.
Зеленский отметил, что Украина полностью разделяет призыв Его Святейшества к немедленному прекращению огня.
Президент подчеркнул, что Россия должна положить конец войне, которую она начала против Украины.
"Благодарен понтифику за этот решительный призыв остановить войну и убийства. Мы полностью разделяем призыв Его Святейшества к немедленному прекращению огня и настоятельно призываем Россию принять реальные меры для прекращения убийств и обеспечения возможности дипломатических действий. Россия должна положить конец войне, которую она начала и отказывается прекращать", - говорится в сообщении.
Кроме этого, Зеленский отметил необходимость давления на РФ.
"Крайне важно, чтобы каждый в мире, кто ценит человеческую жизнь, оказывал давление на Москву, чтобы та заставила ее прекратить террор и взамен начать содержательный мирный процесс", - заявил президент.
Ранее сообщалось, что Папа Римский Лев XIV в конце воскресной молитвы помолился за пострадавших от недавних массированных российских воздушных обстрелов Украины, призывая к немедленному прекращению огня и серьезным шагам диалога.
(с) "какаяразница" 12 жовтня 2020
Це занадто складно для людини яка так чи інакше має безперервно вивчати історію та міжнародні відносини на своїй посаді?
Чи темні віки саме тому й настають, що навіть папи римські - дилетанти?