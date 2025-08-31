Зеленский ответил на призыв Папы Римского Льва XIV к прекращению огня: Россия должна положить конец войне, которую она начала

Президент Украины Владимир Зеленский выразил слова благодарности Папе Римскому Льву XIV, который призвал к немедленному прекращению огня.

Об этом глава государства написал в соцсети Х, информирует Цензор.НЕТ.

Зеленский отметил, что Украина полностью разделяет призыв Его Святейшества к немедленному прекращению огня.

Президент подчеркнул, что Россия должна положить конец войне, которую она начала против Украины.

"Благодарен понтифику за этот решительный призыв остановить войну и убийства. Мы полностью разделяем призыв Его Святейшества к немедленному прекращению огня и настоятельно призываем Россию принять реальные меры для прекращения убийств и обеспечения возможности дипломатических действий. Россия должна положить конец войне, которую она начала и отказывается прекращать", - говорится в сообщении.

Кроме этого, Зеленский отметил необходимость давления на РФ.

"Крайне важно, чтобы каждый в мире, кто ценит человеческую жизнь, оказывал давление на Москву, чтобы та заставила ее прекратить террор и взамен начать содержательный мирный процесс", - заявил президент.

Ранее сообщалось, что Папа Римский Лев XIV в конце воскресной молитвы помолился за пострадавших от недавних массированных российских воздушных обстрелов Украины, призывая к немедленному прекращению огня и серьезным шагам диалога.

