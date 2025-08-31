Папа Римский Лев XIV призвал к прекращению войны в Украине: Голос оружия должен замолчать
Папа Римский Лев XIV в конце воскресной молитвы помолился за пострадавших от недавних массированных российских воздушных обстрелов Украины, призывая к немедленному прекращению огня и серьезным шагам диалога.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Vatican News.
"Дорогие братья и сестры, к сожалению, война в Украине продолжает сеять смерть и разрушения. Также и в эти дни обстрелы поразили разные города, в том числе столицу Киев, вызвав многочисленные жертвы. Я возобновляю свою близость с украинским народом и всеми пострадавшими семьями", - сказал Папа Лев XIV.
Также он призвал к прекращению войны и наладить диалог.
"Решительно повторяю свой призыв к немедленному прекращению огня и серьезному привлечению к диалогу. Пришло время, чтобы ответственные лица отказались от логики оружия и выбрали путь переговоров и мира при поддержке международного сообщества. Голос оружия должен замолчать в то время, как должен возвыситься голос братства и справедливости", - призвал Папа Римский Лев XIV.
Мабуть, він передасть їх Україні, яка стікає кривавою річкою від злочинів орків з московії прутня?!?!!
і паРашу не згадав
щось від папів з ватикану тхне гівном і ницістю
що там зі згвалтуваннями священниками в церкві ..як справа просувається, папік ?
А как там вклады в банке Ватикана?
Раша исправно жертвует?