РУС
Новости Папа Римский высказался о войне в Украине
409 16

Папа Римский Лев XIV призвал к прекращению войны в Украине: Голос оружия должен замолчать

Папа Лев призвал к прекращению войны в Украине

Папа Римский Лев XIV в конце воскресной молитвы помолился за пострадавших от недавних массированных российских воздушных обстрелов Украины, призывая к немедленному прекращению огня и серьезным шагам диалога.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Vatican News.

"Дорогие братья и сестры, к сожалению, война в Украине продолжает сеять смерть и разрушения. Также и в эти дни обстрелы поразили разные города, в том числе столицу Киев, вызвав многочисленные жертвы. Я возобновляю свою близость с украинским народом и всеми пострадавшими семьями", - сказал Папа Лев XIV.

Также он призвал к прекращению войны и наладить диалог.

Также читайте: Всеукраинский совет церквей призвал Папу Льва XIV способствовать возвращению украинских пленных и детей

"Решительно повторяю свой призыв к немедленному прекращению огня и серьезному привлечению к диалогу. Пришло время, чтобы ответственные лица отказались от логики оружия и выбрали путь переговоров и мира при поддержке международного сообщества. Голос оружия должен замолчать в то время, как должен возвыситься голос братства и справедливости", - призвал Папа Римский Лев XIV.

Также читайте: Папа Римский призвал к прекращению боевых действий накануне встречи Трампа и Путина

Автор: 

война в Украине (5902) Лев 14 (32)
Топ комментарии
+9
А бідні мають стати багатими, хворі - здоровими.
31.08.2025 16:57 Ответить
+7
Папа сказав - ніби в калюжу пропердів..

і паРашу не згадав
31.08.2025 17:02 Ответить
+6
Це він про кого казав? До кого звертався?
31.08.2025 17:00 Ответить
Папа, щось забув сказати, про вклади московитів у банку Ватікана!!
Мабуть, він передасть їх Україні, яка стікає кривавою річкою від злочинів орків з московії прутня?!?!!
31.08.2025 18:13 Ответить
аби тільки дітей українських і сросійських знову разом колами не водив
31.08.2025 16:57 Ответить
Це він про кого казав? До кого звертався?
31.08.2025 17:00 Ответить
Ото ще організація))
31.08.2025 17:02 Ответить
Римський сатанат.
31.08.2025 17:07 Ответить
"Голос зброї" - це бл хто ?

щось від папів з ватикану тхне гівном і ницістю
31.08.2025 17:10 Ответить
🤣🤣🤣
31.08.2025 17:10 Ответить
д'Артаньян бл в білому .. виповз на трибуну, ручки розставив . .пропердів щось - охлос в екстазі .. папік поповз взад

що там зі згвалтуваннями священниками в церкві ..як справа просувається, папік ?
31.08.2025 17:18 Ответить
Ну у папи робота така. Треба говорити. От він і говорить... Але, на жаль, це на ***** та кацапсячих виродків не діє...
31.08.2025 17:21 Ответить
він не говорить ..він пердить безадресно
31.08.2025 17:27 Ответить
кого закликав?
31.08.2025 17:46 Ответить
Решительно призываю!
А как там вклады в банке Ватикана?
Раша исправно жертвует?
31.08.2025 18:13 Ответить
 
 