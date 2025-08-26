Всеукраинский совет церквей призвал Папу Льва XIV содействовать возвращению украинских пленных и детей

Всеукраинский Совет Церквей и религиозных организаций обратился к Папе Римскому Льву XIV с просьбой способствовать возвращению украинских воинов и гражданских из российского плена.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ВСЦиРО.

Речь идет о воинах бригады "Азов", защитниках Мариуполя, военных медиках и представителях церквей, крымских татарах, журналистах, а также депортированных украинских детях.

"Полномасштабная война, развязанная Российской Федерацией против Украины, продолжается уже более трех с половиной лет. Украинский народ несет масштабные человеческие потери, разрушение городов и сел, депортацию и незаконное перемещение украинских детей, и переживает одну из самых глубоких гуманитарных катастроф в Европе со времен Второй мировой войны. Одной из самых болезненных проблем остается содержание тысяч украинских военнопленных и гражданских заложников в местах несвободы на территории Российской Федерации", - говорится в обращении.

В Совете церквей отметили, что многие украинские дети содержатся в специализированных учреждениях РФ и воспитываются в атмосфере враждебности к своей национальной идентичности и государству Украина.

В ВСЦиРО поблагодарили Папу Римского за последовательную позицию в защиту справедливого мира, поддержку прекращения вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, а также за усилия, направленные на решение гуманитарных проблем в Украине, вызванных войной.

