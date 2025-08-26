Всеукраїнська рада церков закликала Папу Лева XIV сприяти поверненню українських полонених та дітей

Всеукраїнська Рада Церков і релігійних організацій звернулася до Папи Римського Лева XIV із проханням сприяти поверненню українських воїнів та цивільних із російського полону.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ВРЦіРО.

Йдеться про воїнів бригади "Азов", оборонців Маріуполя, військових медиків та представників церков, кримських татар, журналістів, а також депортованих українських дітей.

"Повномасштабна війна, розв’язана Російською Федерацією проти України, триває вже понад три з половиною роки. Український народ зазнає масштабних людських втрат, руйнування міст і сіл, депортацію та незаконне переміщення українських дітей, і переживає одну з найглибших гуманітарних катастроф у Європі з часів Другої світової війни. Однією з найбільш болючих проблем залишається утримання тисяч українських військовополонених та цивільних заручників у місцях несвободи на території Російської Федерації", - йдеться у зверненні.

У Раді церков зазначили, що багато українських дітей утримують у спеціалізованих установах РФ та виховуються в атмосфері ворожості до своєї національної ідентичності та держави Україна.

У ВРЦіРО подякували Папі Римському за послідовну позицію на захист справедливого миру, підтримку припинення збройної агресії Російської Федерації проти України, а також за зусилля, спрямовані на розв’язання гуманітарних проблем в Україні, спричинених війною.

