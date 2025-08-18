УКР
Новини Вимоги Путіна щодо війни в Україні Зустріч Трампа і Путіна на Алясці
714 8

Всеукраїнська рада церков засудила вимогу від держави-агресора щодо діяльності в Україні РПЦ

рада церков

Всеукраїнська рада церков та релігійних організацій відреагувала на вимогу глави РФ Володимира Путіна гарантувати "безпеку для російських православних церков", озвученої під час переговорів зі США 15 серпня 2025 року на Алясці. 

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в заяві ради.

Наголошується, що Україна ще з початку своєї державної незалежності відома у світі високими стандартами релігійної свободи, які зберігаються і шануються навіть в умовах воєнного стану.

У раді нагадали, що в серпні 2024 року в Україні ухвалили закон "Про захист конституційного ладу у сфері діяльності релігійних організацій", який позбавив би юридичних переваг та змусив би скасувати реєстрацію організацій, пов’язаних із РФ.

Читайте: Reuters опублікувало висунуті Путіним на Алясці вимоги щодо припинення війни в Україні

"Загально відомо, що рф використовує релігію, зокрема російську православну церкву, як зброю для досягнення своїх неоімперських цілей у різних країнах. Фактично керівна структура РПЦ є державною російською структурою, повністю інтегрованою в систему кремлівської агресивної політики. Очевидно, що саме із цієї причини російський правитель захищає інтереси РПЦ на міжнародній арені", - зазначили в заяві.

Тому Всеукраїнська рада церков висловила підтримку українській державі, а також наголосила, що не можна допустити, щоб Україні нав’язували "асиметричні" зобов’язання щодо спеціального статусу російської мови, культури, російської православної церкви, участі або не участі в міжнародних організаціях тощо.

Також читайте: Вимоги Путіна щодо російської мови та діяльності РПЦ - цинічні й неприйнятні, - омбудсменка Івановська

Ми благословляємо зусилля, спрямовані на досягнення справжнього, справедливого і тривалого миру в Україні, базованого на повазі до принципів Статуту ООН та міжнародного права, і просимо Всевишнього про їхній успіх та про допомогу для тих, хто ці зусилля здійснює", - йдеться в заяві.

Нагадаємо, раніше Reuters опублікувало вимоги Путіна щодо припинення війни Росії проти України, які російський диктатор висунув щодо статусу російської мови та церкви.

Автор: 

путін володимир (24601) Рада церков (49)
я, сусід юра та баба галя, шо торгує на базарчіку, теж засуджуємо! але ж, у нас нема стільки грошей як у дядькі в чорному з церкви.
18.08.2025 18:48 Відповісти
Попів московських треба на реальні строки саджати за пропаганду московського фашизму, сатанізм, шпигунство, підрив конституційного порядку і зраду (якщо ті покидьки громадяни України), а якщо ті сатаністи ще мають громодянство орків, то саджати на 15 років за тероризм.
18.08.2025 19:01 Відповісти
Рада могла цю секту легко прикрити,якби працювала на Україну.
18.08.2025 19:04 Відповісти
И Онуфрий тоже засудил?
18.08.2025 19:11 Відповісти
Потрібно просто визнати РПЦ терористичною організацією тому що це так і є. І викинути московських попів на їх родниє болота
18.08.2025 19:12 Відповісти
Е, ні. Якщо вже віддавати, то в обмін на наших полонених.
18.08.2025 19:28 Відповісти
Це якась рада безхребетних сектантів, а не релігійних організацій. Ну от як можна терпіти щоб у ткбе з під носа кацапи отримували з українських мирян, а релігія це бізнес на вірі!, 5 мільярдів баксів щороку. Це ж ваша територія! Тому і гроші лохів мають бути вашими. Ви що реально думаєте що прокацаплені інородці ВР, які отримують з РПЦ хабарі, віддадуть все вам "за просто так"? Треба забирати паству! Боротись за лоха! Натравлювати його на кацапських попів! Іншими словами, українські церкви мають активно протидіяти РПЦ в Україні.
18.08.2025 19:17 Відповісти
Коли треба було діяти рішуче - жували соплі, тож тепер маємо ще одну додаткову проблему. Можна було давно вже закрити цю контору, але я щось не розумію чиї інтереси відстоює наше керівництво
18.08.2025 19:48 Відповісти
 
 