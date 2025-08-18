Всеукраїнська рада церков засудила вимогу від держави-агресора щодо діяльності в Україні РПЦ

Всеукраїнська рада церков та релігійних організацій відреагувала на вимогу глави РФ Володимира Путіна гарантувати "безпеку для російських православних церков", озвученої під час переговорів зі США 15 серпня 2025 року на Алясці.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в заяві ради.

Наголошується, що Україна ще з початку своєї державної незалежності відома у світі високими стандартами релігійної свободи, які зберігаються і шануються навіть в умовах воєнного стану.

У раді нагадали, що в серпні 2024 року в Україні ухвалили закон "Про захист конституційного ладу у сфері діяльності релігійних організацій", який позбавив би юридичних переваг та змусив би скасувати реєстрацію організацій, пов’язаних із РФ.

"Загально відомо, що рф використовує релігію, зокрема російську православну церкву, як зброю для досягнення своїх неоімперських цілей у різних країнах. Фактично керівна структура РПЦ є державною російською структурою, повністю інтегрованою в систему кремлівської агресивної політики. Очевидно, що саме із цієї причини російський правитель захищає інтереси РПЦ на міжнародній арені", - зазначили в заяві.

Тому Всеукраїнська рада церков висловила підтримку українській державі, а також наголосила, що не можна допустити, щоб Україні нав’язували "асиметричні" зобов’язання щодо спеціального статусу російської мови, культури, російської православної церкви, участі або не участі в міжнародних організаціях тощо.

Ми благословляємо зусилля, спрямовані на досягнення справжнього, справедливого і тривалого миру в Україні, базованого на повазі до принципів Статуту ООН та міжнародного права, і просимо Всевишнього про їхній успіх та про допомогу для тих, хто ці зусилля здійснює", - йдеться в заяві.

