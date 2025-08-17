УКР
Новини
1 914 48

Вимоги Путіна щодо російської мови та діяльності РПЦ - цинічні й неприйнятні, - омбудсменка Івановська

Івановська про російську мову

Вимоги російського диктатора Володимира Путіна надати російській мові статус офіційної та легітимізувати московську патріархію є неприйнятними.

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявила Уповноважена із захисту державної мови Олена Івановська.

"Путін вкотре намагається диктувати Україні свої умови: серед "вимог", озвучених під час переговорів із Дональдом Трампом, - надати російській мові статус офіційної та легітимізувати московську патріархію.

Ці вимоги – цинічні й неприйнятні. Вони не мають нічого спільного з правами людини чи свободою вибору. Це - зброя ідеологічної війни, спрямована на підрив української незалежності, розкол суспільства та повернення нас у колоніальний статус", - наголосила вона.

За словами Івановської, російська мова – це не "мова спілкування", як намагається представити кремль. "Це – інструмент імперської політики, яким століттями насаджували меншовартість, знищували українську культуру й намагалися стерти нашу ідентичність. Московська патріархія – частина того ж механізму підкорення".

Також читайте: Reuters опублікувало висунуті Путіним на Алясці вимоги щодо припинення війни в Україні

Омбудсменка наголосила, що Україна вже заплатила величезну ціну за право бути собою.

"Тисячі життів віддані на фронті, в наших мирних містах та селах – й кожне із них доводить: наша мова, наша віра, наша культура не продаються і не обмінюються на примарний "мир". Ми маємо бути свідомими: поступки у мовному питанні = поступки у питанні свободи", - додала вона.

"Крок назад у мові – це крок до втрати держави. Українська була, є і буде єдиною державною мовою. Наша сила – у власному слові. Наша свобода – в українській мові. Мова – це зброя. І ми не дозволимо її відібрати", - підсумувала уповноважена.

Також читайте: Україна має вже готуватися до скасування особливого статусу російської мови в Конституції, - Івановська

Нагадаємо, під час зустрічі з президентом США Дональдом Трампом на Алясці російський диктатор Володимир Путін наполягав, щоб російська мова отримала статус офіційної в Україні, а також просив гарантій "безпеки" для РПЦ.

Автор: 

РПЦ (523) російська мова (324) Івановська Олена (4)
Топ коментарі
+10
та ви взагалі не коментуйте ті висери ху йла, не ведіться на ту гебістську ху єту.
показати весь коментар
17.08.2025 15:15 Відповісти
+9
шо-небудь. ви ще скажіть хлопцям на передовій не лаятися кацапськими матюками. а там багато є і таких, які і розмовляють кацапською. і вони реально доводять ху йлу теорему, що навіть коли вони розмовляють кацапською, то вони не вважають себе з кацапами аднім наротом.
показати весь коментар
17.08.2025 15:28 Відповісти
+4
На ці вимоги )(уйла, завтри треба приводити аргумент що на окупаваних теріторіях заборонена українська та нема ні однієї бібліотеки та нема української церкви
показати весь коментар
17.08.2025 15:19 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
та ви взагалі не коментуйте ті висери ху йла, не ведіться на ту гебістську ху єту.
показати весь коментар
17.08.2025 15:15 Відповісти
Застосуванням кацапських матюків ви тільки сприяєте путлєру у поширенні тези про адін нарот. Бажаєте вилаятися, то використовуйте українські лексеми і вислови. Гугл у поміч.
показати весь коментар
17.08.2025 15:22 Відповісти
шо-небудь. ви ще скажіть хлопцям на передовій не лаятися кацапськими матюками. а там багато є і таких, які і розмовляють кацапською. і вони реально доводять ху йлу теорему, що навіть коли вони розмовляють кацапською, то вони не вважають себе з кацапами аднім наротом.
показати весь коментар
17.08.2025 15:28 Відповісти
Колись усім українцям треба буде позбутися кацапської обсценної лексики. Ви - не в окопі, а на форумі. Вам легше поводитися культурно. То чому б не почати відмовлятися від кацапізмів уже сьогодні?
показати весь коментар
17.08.2025 15:35 Відповісти
чим більше ви відмовляєтесь, тим більше у кремлі і далі розганяють те питання про прітіснєнія рускава язика. це програшна позиція. потрібно вибити у кацапів той їхній наратив і повернути його проти них самих, тобто продемонструвати світу, що питання не в мові, бо в Україні є дуже багато рускагаварящіх, які навіть ще більше ненавидять кацапню, ніж україномовні.
показати весь коментар
17.08.2025 15:43 Відповісти
"чим більше ви відмовляєтесь, тим більше у кремлі і далі розганяють те питання про прітіснєнія рускава язика" За вашою логікою, нам, українцям, треба продовжувати по-кацапські белькотіти, щоб не збуджувати і заспокоїти хворі нерви путлєра ? Питання виживання народів як раз полягає у мові. Мова - визначальний політичний чинник. Чия мова лунає в країні, тому народу належить влада. Якою мовою людина розмовляє зі своїми батьками і дітьми, до того народу вона й належить. Недарма путлєр аж зі шкіри пнеться, щоб знищити українське слово на нашій землі, бо тоді не матиме влади над нами.
показати весь коментар
17.08.2025 16:04 Відповісти
нам, українцям, потрібно показати на весь світ, що питання не в мові, а питання в тому як українці відносяться до кацапні. уявляєте як буде у світі звучати, що російськомовні українці не вважають кацапів аднім наротом і ненавидять їх усім своїм єством. це ху йлу буде як серпом по його прутню. ) і він тоді точно перестане вже белькотіти про прітіснєнія рускава язика і про адін нарот. нам потрібно продемонструвати світу, що питання не в мові, питання в тому, що ху йлу пох кого вбивати, україномовних чи російськомовних. Немає у нас фахових контрпропагандистів. наші пропагандисти займаються тільки возвеличуванням зеленої влади і все більше і більше тягнуть у свої ефіри різне кацапське лайно у вигляді "іноагентів". згоден, що кожен українець має свідомо вичавлювати із себе оті всі кацапізми. проте він це робити має сам. без тиску. бо як тільки десь відбувається тиск, то кацапи вмить заводять свою платівку про прітіснєнія рускава язика.
показати весь коментар
17.08.2025 16:51 Відповісти
Бажання послуговуватися українською - тисяча можливостей, небажання - тисяча причин. Ось якраз про небажання ви і написали свій розлогий текст. Про "тиск" від кацапоязичних я чую з 1991 року, тиску насправді не було, але віз (щодо володіння і послуговування ними українською) і нині там. "Я проста нє хачу кавєркать прєкрасний укрАінскій язик" - знайома фраза ???
показати весь коментар
17.08.2025 17:21 Відповісти
Від будь-яких кацапізмів , у тому числі від кацапських матюків , потрібно відмовлятись. І хай собі скавчать свинособаки ,- скоро вони всі затихнуть назавжди ...
показати весь коментар
17.08.2025 16:10 Відповісти
та треба, треба, згоден.
показати весь коментар
17.08.2025 16:39 Відповісти
!!!!!!!!!!!!
показати весь коментар
17.08.2025 16:00 Відповісти
Як він може "сприяти путлеру", коли він взагалі поза юрисдикцією ************, бо є громадянином України? Чи постійно треба взнавати думку Ху?ла щодо нашого спілкування у власній країні?
показати весь коментар
17.08.2025 16:15 Відповісти
На ці вимоги )(уйла, завтри треба приводити аргумент що на окупаваних теріторіях заборонена українська та нема ні однієї бібліотеки та нема української церкви
показати весь коментар
17.08.2025 15:19 Відповісти
Московські фашисти на це завжди мають аргумент, що українська там визнана "державною". От тільки за неї можна й на підвал ФСБ попасти, бо закон на Московій не має жодного значення.
показати весь коментар
17.08.2025 16:07 Відповісти
Нав'язувати московський язик 👅 у не своїй державі, це як вдертися у чужу хату і вимагати переклеїти шпалери.
показати весь коментар
17.08.2025 15:21 Відповісти
Прутень їм в дупу а не свинособачу мову та московітських сатаністів!
показати весь коментар
17.08.2025 15:23 Відповісти
А все інше не цинічне і прийнятно?
На...я оці дебільні заяви?
Хочеш щось сказати, то обгрунтуй вагомо і професійно, як БК С вище вказав, але з прикладами і повною викладкою обставин.
Як то вбивство на окупованих теріторіях рашистами українських священників ПЦУ, закриття і руйнування церков, переслідування приходан цієїцеркви, закриття українських шкіл......
А так дебілізм вищого гатунку!
показати весь коментар
17.08.2025 15:25 Відповісти
Оце ж бо і воно, найстрашніше для кацапської сарани: "Армія, Мова, Віра".
показати весь коментар
17.08.2025 15:25 Відповісти
Так це було вже. І єзиґ, і їхні церкви.
показати весь коментар
17.08.2025 15:26 Відповісти
бачите, яка афігенна посада, омбудсменка івановська?
все, що від тебе треба, це відгакуватися!
не відстоювати українське! не карати, утирков москворотих. не генерувати закони захищаючи українське.
а, просто щось там іноді пердіти!
армія мова віра?
невже знову бан?
показати весь коментар
17.08.2025 15:27 Відповісти
А ти хочеш вкс рф, ізиг і Гюндяєва, сєпарок?
показати весь коментар
17.08.2025 15:34 Відповісти
кто обзивається, тот сам так називається.
як твій хазяїн.
показати весь коментар
17.08.2025 15:36 Відповісти
Та вже повно запроданців аж пищать так хочуть язиком своїм кацапським пашталякати
Ще і доказують що не треба заставляти бабок 70 років вчити українську бо вони вже немічні розумом.
А що ж та баба з кацапською щелепою по молодості не вивчила мову України? Вона ж голосувати ходила, за срускій мир голосувала. А тепер ой ! Війна! Але я і далі не буду вчити державну мову
показати весь коментар
17.08.2025 15:28 Відповісти
Не треба українську мову вчити. Українську мову в Україні знають всі. Російську ж наче вже й не вчать, а розмовляють. Сама вже наявність у Конституції України захисту російської мови говорить про те, що реальна влада все ще в тих, кому ні Україна, ні українська мова разом з українцями не потрібна - їм потрібна росія та російська мова. Інакше російську мову вже просто би забули.
показати весь коментар
17.08.2025 15:45 Відповісти
Це був заповіт *****,на що є відповіді:земля,тварюка,скловатою.
показати весь коментар
17.08.2025 15:42 Відповісти
Такий він - падла! - в нього девіз - шо хочу - те й ворочу
показати весь коментар
17.08.2025 15:53 Відповісти
А слабо погодитись на ці умови і усім тотально перейти на українську і просто забути про московські храми? Шо, українці, слабо таке зробити? Ото ж бо і воно: половина серед нас - ждуни раскава міра, особливо серед "еліти"
показати весь коментар
17.08.2025 15:58 Відповісти
А слабо на збільшення виробництва дронів кацапами, відповідати не переходом на мову, а збільшенням виробництва дронів у нас, чи ми вже давно їх перегнали?
показати весь коментар
17.08.2025 16:03 Відповісти
Заявила людина, яка абсолютно нічого не вирірує на цьому рівні. Скажуть- зробить, бо куди вона дінеться.
показати весь коментар
17.08.2025 16:00 Відповісти
Ну я пишу на русском. Мне и нах тот статус не всрался. Так что поддерживаю её. А рпц и мп нужно запретить полностью
показати весь коментар
17.08.2025 16:03 Відповісти
Те, що росія це злоякісна пухлина з російськомовними метастазами є не алегорія, а констатація факту. В Україні з самого початку Незалежності не було жодного чисто російськомовного телеканалу. Хоча казали - зробіть окремо повністю російськомовні та окремо повністю україномовні канали - категорично відмовили, бо метастаза повинна проникнути у здорові органи, у даному випадку російська "мова" в українську мову і руйнувати її зсередини - висміюючи та перекручуючи. Скільки вже таким чином зникло мов у самій росіі? з білорусіі теж, сама назва лишилася.

Фразу "У світі є зло, і це зло говорить російською мовою" (або "In the world there is evil, and this evil speaks Russian") приписують польському письменнику, сценаристу та драматургу Янушу Вішневському.

Він неодноразово публікував цю фразу у своїх дописах у соціальних мережах і згадував її у своїх інтерв'ю, зокрема в контексті російської агресії проти України. Ця фраза стала дуже популярною після початку повномасштабного вторгнення.
показати весь коментар
17.08.2025 16:27 Відповісти
А українською що? В падлу? Я 50 років свідомого життя читав, говорив, вчився, спілкувався і писав кацапською. В 2016 почав з того що видалив з компа кацапську розкладку клавіатури і ніколи не вживаю кацапську в суспільному просторі. Це як визнати себе латентним **********, гвалтівником, мародером і повною сволотою. Вдома можеш "гаваріть как тєбє вздумаєтся", а чого ти тут, в суспільному просторі, пишеш кацапською? Хочеш всім довести що ти тупий і за 11 років війни з кацапнею до тебе не дійшло що кацапська це зброя *****? Шануйся чоловіче.
показати весь коментар
17.08.2025 16:35 Відповісти
Вас обдурили - цей язиГ не має до Русі жодного стосунку. В його основі - солунській діалект стародавньомакедонської мови, якою греки Кирило і Методій переклали біблію для місцевих слов"ян - македонців, які мешкали разом з греками у північній провінції, місті Солунь (******* Салоніки). Біблія потрапила до Болгарії, а звідти - в Русь (Київ, Чернігів, Переяслав), де у православних церквах здійснювали службу біблійною мовою, яку нині низивають церковно-слоа"янською або староболгарською. Народ Русі, маючи власну автохтонну мову, яка дуже подібна до ******** української, не розумів книжних проповідей і співів церковників. Тому переписники поступово біблійні тексти адаптували до місцевої мови русів (нинішніх українців). З Русі староболгарські біблійні тексти через переміщення до колоній молодчих князів, бойових дружин і церковників потрапили до Залісся (Суздаль, Ростов, Владімір на Клязьмє, Ярославль Залєскій), де мешкали угро-фінські народи (меря, ерзя, мокша та ще 22 племені). Згодом фінський мовний ландшафт було змінено на староболгарський, зважаючи на величезний вплив церкви на життя лаптєногої черні. Церкву на Заліссі називали Русскай і мову - русскім язиком, оскільки віра православна і мова біблії потрапили до фінів з Русі. Етнонім "русскій" офіційно з"явився тільки у 1919 році, коли московські більшовики ламали мозок : як назвати по-********* колишніх вєлікароссав. Наразі в "русскам язикє" є тільки 27% слов"янських (українських) слів. Решта іноземні та койне.
показати весь коментар
17.08.2025 16:37 Відповісти
Я вільно володію мовою. В мене мати українка, у школі у Криму і донецькій області в мене були лише п'ятірки з мови. Але я мешкаю у Харкові, тут більшість досі розмовляє на язике, хоча ненавидить русню більше ніж навіть у Львові
показати весь коментар
17.08.2025 16:46 Відповісти
А у 1930-х роках Харків як і Донецьк з Луганськом домінантно були україномовними. Поступово кацапські комуняки (у тому числі через Голодомор та переселення з кацапстану лаптєногіх крєстьян) майже знищили усе українське. Нині харків"яни послуговуються кацапським язиГом інерційно. Потрібен час для змін. Потрібна державна мовна політика і усвідомлення самих містян необхідності *********** мовного режиму.
показати весь коментар
17.08.2025 17:02 Відповісти
Ще одна зелена сексологіня без юридичної освіти. Єдина правильна відповідь, я звертаю на це увагу також всіх коментаторів: "Нешановний пане Ху?ло, це не є вашою юрисдикцією: якою мовою спілкуються громадяни Україну у власній державі. Контролюй там у себе в ************". Оце треба послідовно та завжди відповідати, а не вступати з ним в філософські дискусії, де він вас заплутає швидше ніж Трампа.
показати весь коментар
17.08.2025 16:19 Відповісти
Ти за те, щоб надати російській мові в Україні статус нецензурної?
показати весь коментар
17.08.2025 16:30 Відповісти
Кацапська має бути повністю заборонена в суспільному просторі і ніякого вибору мови на українських сайтах бути не може. Світова література має перекладатися українською після чого кацапські переклади потрібно видаляти з бібліотек.
показати весь коментар
17.08.2025 16:39 Відповісти
Третім Рейхом повіяло. А ще треба вуззькоязиким носити на спині 5-кінцеві зірки червоного кольору та зачинитися в гетто.
показати весь коментар
17.08.2025 16:57 Відповісти
Вибачте, Ви українською розумієте? Йдеться про правильну відповідь на вимоги Ху?ла, мовляв: надайте такій-то то мові отакенний статус. Суть відповіді має полягати в тому, що це питання не входить до повноважень Ху?ла, нехай займається питаннями у своїй країні. Можна це сформулювати дипломатично, можна грубо. Але в будь-якому випадку питання статусу якоїсь мови в Україні - буде вирішуватися в порядку та в терміни, визначені законодавством України. Ви, наче інший підх?йловник Віктор Федорович (ростовський), вимагаєте щоб я зараз мовний статус вирішував. Відповідаю: у вільній демократичній правовій державі треба вирішувати питання, як зручно людям. Хочуть спілкуватися по-уззьки - то нехай спілкуються. Будуть встановлювати маячки для орківських ракет - будуть нести відповідальність згідно законів воєнного часу. Ви схильні це змішувати, об'єднуючи скрєпою носіїв уззької мови - безпосередньо особисто з Ху?лом, чого він й домагається, але ж це дічь. Навіть серед громадян ************ не всі є прибічниками Ху?ла, то що вже казати про срусськоязиких громадян України. Це як заявити, що всі носії української - голосували за Порошенко. Але ж переміг Зеленський. То як жити далі? Вдавитися?
показати весь коментар
17.08.2025 16:55 Відповісти
Вдавилися у 2019. Нащо таке багатослів'я...відповідь на моє питання просте - так, чи ні?
показати весь коментар
17.08.2025 17:00 Відповісти
Ні
показати весь коментар
17.08.2025 17:03 Відповісти
Жінка все життя розмовляла російською. Домовились з нею переходити на українську. Зараз за кожне російське слово отримую від неї по потилиці? Це утискання російськомовних?
показати весь коментар
17.08.2025 16:20 Відповісти
Та не нервуйся. Юля Тімашєнка все життя говорить російською.
показати весь коментар
17.08.2025 16:32 Відповісти
Так він не з нею в шлюбі, Ви не зрозуміли. Він взагалі Сулима.
показати весь коментар
17.08.2025 16:58 Відповісти
Цинічна зая'ва рашиського убивці ,так ти виродку "захищаєш так русскоязичноє насіленіє" убивши на Донбасі і тільки понад сто тисяч мирних громадян ? Мова державна лише українська.
показати весь коментар
17.08.2025 16:43 Відповісти
 
 