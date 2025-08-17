Вимоги Путіна щодо російської мови та діяльності РПЦ - цинічні й неприйнятні, - омбудсменка Івановська
Вимоги російського диктатора Володимира Путіна надати російській мові статус офіційної та легітимізувати московську патріархію є неприйнятними.
Як передає Цензор.НЕТ, про це заявила Уповноважена із захисту державної мови Олена Івановська.
"Путін вкотре намагається диктувати Україні свої умови: серед "вимог", озвучених під час переговорів із Дональдом Трампом, - надати російській мові статус офіційної та легітимізувати московську патріархію.
Ці вимоги – цинічні й неприйнятні. Вони не мають нічого спільного з правами людини чи свободою вибору. Це - зброя ідеологічної війни, спрямована на підрив української незалежності, розкол суспільства та повернення нас у колоніальний статус", - наголосила вона.
За словами Івановської, російська мова – це не "мова спілкування", як намагається представити кремль. "Це – інструмент імперської політики, яким століттями насаджували меншовартість, знищували українську культуру й намагалися стерти нашу ідентичність. Московська патріархія – частина того ж механізму підкорення".
Омбудсменка наголосила, що Україна вже заплатила величезну ціну за право бути собою.
"Тисячі життів віддані на фронті, в наших мирних містах та селах – й кожне із них доводить: наша мова, наша віра, наша культура не продаються і не обмінюються на примарний "мир". Ми маємо бути свідомими: поступки у мовному питанні = поступки у питанні свободи", - додала вона.
"Крок назад у мові – це крок до втрати держави. Українська була, є і буде єдиною державною мовою. Наша сила – у власному слові. Наша свобода – в українській мові. Мова – це зброя. І ми не дозволимо її відібрати", - підсумувала уповноважена.
Нагадаємо, під час зустрічі з президентом США Дональдом Трампом на Алясці російський диктатор Володимир Путін наполягав, щоб російська мова отримала статус офіційної в Україні, а також просив гарантій "безпеки" для РПЦ.
На...я оці дебільні заяви?
Хочеш щось сказати, то обгрунтуй вагомо і професійно, як БК С вище вказав, але з прикладами і повною викладкою обставин.
Як то вбивство на окупованих теріторіях рашистами українських священників ПЦУ, закриття і руйнування церков, переслідування приходан цієїцеркви, закриття українських шкіл......
А так дебілізм вищого гатунку!
все, що від тебе треба, це відгакуватися!
не відстоювати українське! не карати, утирков москворотих. не генерувати закони захищаючи українське.
а, просто щось там іноді пердіти!
армія мова віра?
невже знову бан?
як твій хазяїн.
Ще і доказують що не треба заставляти бабок 70 років вчити українську бо вони вже немічні розумом.
А що ж та баба з кацапською щелепою по молодості не вивчила мову України? Вона ж голосувати ходила, за срускій мир голосувала. А тепер ой ! Війна! Але я і далі не буду вчити державну мову
Фразу "У світі є зло, і це зло говорить російською мовою" (або "In the world there is evil, and this evil speaks Russian") приписують польському письменнику, сценаристу та драматургу Янушу Вішневському.
Він неодноразово публікував цю фразу у своїх дописах у соціальних мережах і згадував її у своїх інтерв'ю, зокрема в контексті російської агресії проти України. Ця фраза стала дуже популярною після початку повномасштабного вторгнення.