РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8476 посетителей онлайн
Новости Встреча Трампа и Путина на Аляске
1 419 31

Требования Путина относительно русского языка и деятельности РПЦ - циничны и неприемлемы, - омбудсмен Ивановская

Ивановская о русском языке

Требования российского диктатора Владимира Путина предоставить русскому языку статус официального и легитимизировать московскую патриархию являются неприемлемыми.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявила Уполномоченный по защите государственного языка Елена Ивановская.

"Путин в очередной раз пытается диктовать Украине свои условия: среди "требований", озвученных во время переговоров с Дональдом Трампом, - предоставить русскому языку статус официального и легитимизировать московскую патриархию.

Эти требования - циничные и неприемлемые. Они не имеют ничего общего с правами человека или свободой выбора. Это - оружие идеологической войны, направленное на подрыв украинской независимости, раскол общества и возвращение нас в колониальный статус", - подчеркнула она.

По словам Ивановской, русский язык - это не "язык общения", как пытается представить кремль. "Это - инструмент имперской политики, которым веками насаждали неполноценность, уничтожали украинскую культуру и пытались стереть нашу идентичность. Московская патриархия - часть того же механизма подчинения".

Также читайте: Reuters опубликовало выдвинутые Путиным на Аляске требования о прекращении войны в Украине

Омбудсмен подчеркнула, что Украина уже заплатила огромную цену за право быть собой.

"Тысячи жизней отданы на фронте, в наших мирных городах и селах - и каждая из них доказывает: наш язык, наша вера, наша культура не продаются и не обмениваются на призрачный "мир". Мы должны быть сознательными: уступки в языковом вопросе = уступки в вопросе свободы", - добавила она.

"Шаг назад в языке - это шаг к потере государства. Украинский был, есть и будет единственным государственным языком. Наша сила - в собственном слове. Наша свобода - в украинском языке. Язык - это оружие. И мы не позволим его отобрать", - подытожила уполномоченная.

Также читайте: Украина должна уже готовиться к отмене особого статуса русского языка в Конституции, - Ивановская

Напомним, во время встречи с президентом США Дональдом Трампом на Аляске российский диктатор Владимир Путин настаивал, чтобы русский язык получил статус официального в Украине, а также просил гарантий "безопасности" для РПЦ.

Автор: 

РПЦ (755) русский язык (588) Елена Ивановская (3)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+6
та ви взагалі не коментуйте ті висери ху йла, не ведіться на ту гебістську ху єту.
показать весь комментарий
17.08.2025 15:15 Ответить
+4
шо-небудь. ви ще скажіть хлопцям на передовій не лаятися кацапськими матюками. а там багато є і таких, які і розмовляють кацапською. і вони реально доводять ху йлу теорему, що навіть коли вони розмовляють кацапською, то вони не вважають себе з кацапами аднім наротом.
показать весь комментарий
17.08.2025 15:28 Ответить
+3
На ці вимоги )(уйла, завтри треба приводити аргумент що на окупаваних теріторіях заборонена українська та нема ні однієї бібліотеки та нема української церкви
показать весь комментарий
17.08.2025 15:19 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
та ви взагалі не коментуйте ті висери ху йла, не ведіться на ту гебістську ху єту.
показать весь комментарий
17.08.2025 15:15 Ответить
Застосуванням кацапських матюків ви тільки сприяєте путлєру у поширенні тези про адін нарот. Бажаєте вилаятися, то використовуйте українські лексеми і вислови. Гугл у поміч.
показать весь комментарий
17.08.2025 15:22 Ответить
шо-небудь. ви ще скажіть хлопцям на передовій не лаятися кацапськими матюками. а там багато є і таких, які і розмовляють кацапською. і вони реально доводять ху йлу теорему, що навіть коли вони розмовляють кацапською, то вони не вважають себе з кацапами аднім наротом.
показать весь комментарий
17.08.2025 15:28 Ответить
Колись усім українцям треба буде позбутися кацапської обсценної лексики. Ви - не в окопі, а на форумі. Вам легше поводитися культурно. То чому б не почати відмовлятися від кацапізмів уже сьогодні?
показать весь комментарий
17.08.2025 15:35 Ответить
чим більше ви відмовляєтесь, тим більше у кремлі і далі розганяють те питання про прітіснєнія рускава язика. це програшна позиція. потрібно вибити у кацапів той їхній наратив і повернути його проти них самих, тобто продемонструвати світу, що питання не в мові, бо в Україні є дуже багато рускагаварящіх, які навіть ще більше ненавидять кацапню, ніж україномовні.
показать весь комментарий
17.08.2025 15:43 Ответить
"чим більше ви відмовляєтесь, тим більше у кремлі і далі розганяють те питання про прітіснєнія рускава язика" За вашою логікою, нам, українцям, треба продовжувати по-кацапські белькотіти, щоб не збуджувати і заспокоїти хворі нерви путлєра ? Питання виживання народів як раз полягає у мові. Мова - визначальний політичний чинник. Чия мова лунає в країні, тому народу належить влада. Якою мовою людина розмовляє зі своїми батьками і дітьми, до того народу вона й належить. Недарма путлєр аж зі шкіри пнеться, щоб знищити українське слово на нашій землі, бо тоді не матиме влади над нами.
показать весь комментарий
17.08.2025 16:04 Ответить
Наприклад Я.
показать весь комментарий
17.08.2025 16:05 Ответить
Від будь-яких кацапізмів , у тому числі від кацапських матюків , потрібно відмовлятись. І хай собі скавчать свинособаки ,- скоро вони всі затихнуть назавжди ...
показать весь комментарий
17.08.2025 16:10 Ответить
!!!!!!!!!!!!
показать весь комментарий
17.08.2025 16:00 Ответить
Як він може "сприяти путлеру", коли він взагалі поза юрисдикцією ************, бо є громадянином України? Чи постійно треба взнавати думку Ху?ла щодо нашого спілкування у власній країні?
показать весь комментарий
17.08.2025 16:15 Ответить
На ці вимоги )(уйла, завтри треба приводити аргумент що на окупаваних теріторіях заборонена українська та нема ні однієї бібліотеки та нема української церкви
показать весь комментарий
17.08.2025 15:19 Ответить
Московські фашисти на це завжди мають аргумент, що українська там визнана "державною". От тільки за неї можна й на підвал ФСБ попасти, бо закон на Московій не має жодного значення.
показать весь комментарий
17.08.2025 16:07 Ответить
Нав'язувати московський язик 👅 у не своїй державі, це як вдертися у чужу хату і вимагати переклеїти шпалери.
показать весь комментарий
17.08.2025 15:21 Ответить
Прутень їм в дупу а не свинособачу мову та московітських сатаністів!
показать весь комментарий
17.08.2025 15:23 Ответить
А все інше не цинічне і прийнятно?
На...я оці дебільні заяви?
Хочеш щось сказати, то обгрунтуй вагомо і професійно, як БК С вище вказав, але з прикладами і повною викладкою обставин.
Як то вбивство на окупованих теріторіях рашистами українських священників ПЦУ, закриття і руйнування церков, переслідування приходан цієїцеркви, закриття українських шкіл......
А так дебілізм вищого гатунку!
показать весь комментарий
17.08.2025 15:25 Ответить
Оце ж бо і воно, найстрашніше для кацапської сарани: "Армія, Мова, Віра".
показать весь комментарий
17.08.2025 15:25 Ответить
Так це було вже. І єзиґ, і їхні церкви.
показать весь комментарий
17.08.2025 15:26 Ответить
бачите, яка афігенна посада, омбудсменка івановська?
все, що від тебе треба, це відгакуватися!
не відстоювати українське! не карати, утирков москворотих. не генерувати закони захищаючи українське.
а, просто щось там іноді пердіти!
армія мова віра?
невже знову бан?
показать весь комментарий
17.08.2025 15:27 Ответить
А ти хочеш вкс рф, ізиг і Гюндяєва, сєпарок?
показать весь комментарий
17.08.2025 15:34 Ответить
кто обзивається, тот сам так називається.
як твій хазяїн.
показать весь комментарий
17.08.2025 15:36 Ответить
Та вже повно запроданців аж пищать так хочуть язиком своїм кацапським пашталякати
Ще і доказують що не треба заставляти бабок 70 років вчити українську бо вони вже немічні розумом.
А що ж та баба з кацапською щелепою по молодості не вивчила мову України? Вона ж голосувати ходила, за срускій мир голосувала. А тепер ой ! Війна! Але я і далі не буду вчити державну мову
показать весь комментарий
17.08.2025 15:28 Ответить
Не треба українську мову вчити. Українську мову в Україні знають всі. Російську ж наче вже й не вчать, а розмовляють. Сама вже наявність у Конституції України захисту російської мови говорить про те, що реальна влада все ще в тих, кому ні Україна, ні українська мова разом з українцями не потрібна - їм потрібна росія та російська мова. Інакше російську мову вже просто би забули.
показать весь комментарий
17.08.2025 15:45 Ответить
Це був заповіт *****,на що є відповіді:земля,тварюка,скловатою.
показать весь комментарий
17.08.2025 15:42 Ответить
Такий він - падла! - в нього девіз - шо хочу - те й ворочу
показать весь комментарий
17.08.2025 15:53 Ответить
А слабо погодитись на ці умови і усім тотально перейти на українську і просто забути про московські храми? Шо, українці, слабо таке зробити? Ото ж бо і воно: половина серед нас - ждуни раскава міра, особливо серед "еліти"
показать весь комментарий
17.08.2025 15:58 Ответить
А слабо на збільшення виробництва дронів кацапами, відповідати не переходом на мову, а збільшенням виробництва дронів у нас, чи ми вже давно їх перегнали?
показать весь комментарий
17.08.2025 16:03 Ответить
Заявила людина, яка абсолютно нічого не вирірує на цьому рівні. Скажуть- зробить, бо куди вона дінеться.
показать весь комментарий
17.08.2025 16:00 Ответить
Ну я пишу на русском. Мне и нах тот статус не всрался. Так что поддерживаю её. А рпц и мп нужно запретить полностью
показать весь комментарий
17.08.2025 16:03 Ответить
Ще одна зелена сексологіня без юридичної освіти. Єдина правильна відповідь, я звертаю на це увагу також всіх коментаторів: "Нешановний пане Ху?ло, це не є вашою юрисдикцією: якою мовою спілкуються громадяни Україну у власній державі. Контролюй там у себе в ************". Оце треба послідовно та завжди відповідати, а не вступати з ним в філософські дискусії, де він вас заплутає швидше ніж Трампа.
показать весь комментарий
17.08.2025 16:19 Ответить
Жінка все життя розмовляла російською. Домовились з нею переходити на українську. Зараз за кожне російське слово отримую від неї по потилиці? Це утискання російськомовних?
показать весь комментарий
17.08.2025 16:20 Ответить
 
 