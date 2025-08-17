Требования Путина относительно русского языка и деятельности РПЦ - циничны и неприемлемы, - омбудсмен Ивановская

Требования российского диктатора Владимира Путина предоставить русскому языку статус официального и легитимизировать московскую патриархию являются неприемлемыми.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявила Уполномоченный по защите государственного языка Елена Ивановская.

"Путин в очередной раз пытается диктовать Украине свои условия: среди "требований", озвученных во время переговоров с Дональдом Трампом, - предоставить русскому языку статус официального и легитимизировать московскую патриархию.

Эти требования - циничные и неприемлемые. Они не имеют ничего общего с правами человека или свободой выбора. Это - оружие идеологической войны, направленное на подрыв украинской независимости, раскол общества и возвращение нас в колониальный статус", - подчеркнула она.

По словам Ивановской, русский язык - это не "язык общения", как пытается представить кремль. "Это - инструмент имперской политики, которым веками насаждали неполноценность, уничтожали украинскую культуру и пытались стереть нашу идентичность. Московская патриархия - часть того же механизма подчинения".

Омбудсмен подчеркнула, что Украина уже заплатила огромную цену за право быть собой.

"Тысячи жизней отданы на фронте, в наших мирных городах и селах - и каждая из них доказывает: наш язык, наша вера, наша культура не продаются и не обмениваются на призрачный "мир". Мы должны быть сознательными: уступки в языковом вопросе = уступки в вопросе свободы", - добавила она.

"Шаг назад в языке - это шаг к потере государства. Украинский был, есть и будет единственным государственным языком. Наша сила - в собственном слове. Наша свобода - в украинском языке. Язык - это оружие. И мы не позволим его отобрать", - подытожила уполномоченная.

Напомним, во время встречи с президентом США Дональдом Трампом на Аляске российский диктатор Владимир Путин настаивал, чтобы русский язык получил статус официального в Украине, а также просил гарантий "безопасности" для РПЦ.