Требования Путина относительно русского языка и деятельности РПЦ - циничны и неприемлемы, - омбудсмен Ивановская
Требования российского диктатора Владимира Путина предоставить русскому языку статус официального и легитимизировать московскую патриархию являются неприемлемыми.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявила Уполномоченный по защите государственного языка Елена Ивановская.
"Путин в очередной раз пытается диктовать Украине свои условия: среди "требований", озвученных во время переговоров с Дональдом Трампом, - предоставить русскому языку статус официального и легитимизировать московскую патриархию.
Эти требования - циничные и неприемлемые. Они не имеют ничего общего с правами человека или свободой выбора. Это - оружие идеологической войны, направленное на подрыв украинской независимости, раскол общества и возвращение нас в колониальный статус", - подчеркнула она.
По словам Ивановской, русский язык - это не "язык общения", как пытается представить кремль. "Это - инструмент имперской политики, которым веками насаждали неполноценность, уничтожали украинскую культуру и пытались стереть нашу идентичность. Московская патриархия - часть того же механизма подчинения".
Омбудсмен подчеркнула, что Украина уже заплатила огромную цену за право быть собой.
"Тысячи жизней отданы на фронте, в наших мирных городах и селах - и каждая из них доказывает: наш язык, наша вера, наша культура не продаются и не обмениваются на призрачный "мир". Мы должны быть сознательными: уступки в языковом вопросе = уступки в вопросе свободы", - добавила она.
"Шаг назад в языке - это шаг к потере государства. Украинский был, есть и будет единственным государственным языком. Наша сила - в собственном слове. Наша свобода - в украинском языке. Язык - это оружие. И мы не позволим его отобрать", - подытожила уполномоченная.
Напомним, во время встречи с президентом США Дональдом Трампом на Аляске российский диктатор Владимир Путин настаивал, чтобы русский язык получил статус официального в Украине, а также просил гарантий "безопасности" для РПЦ.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
На...я оці дебільні заяви?
Хочеш щось сказати, то обгрунтуй вагомо і професійно, як БК С вище вказав, але з прикладами і повною викладкою обставин.
Як то вбивство на окупованих теріторіях рашистами українських священників ПЦУ, закриття і руйнування церков, переслідування приходан цієїцеркви, закриття українських шкіл......
А так дебілізм вищого гатунку!
все, що від тебе треба, це відгакуватися!
не відстоювати українське! не карати, утирков москворотих. не генерувати закони захищаючи українське.
а, просто щось там іноді пердіти!
армія мова віра?
невже знову бан?
як твій хазяїн.
Ще і доказують що не треба заставляти бабок 70 років вчити українську бо вони вже немічні розумом.
А що ж та баба з кацапською щелепою по молодості не вивчила мову України? Вона ж голосувати ходила, за срускій мир голосувала. А тепер ой ! Війна! Але я і далі не буду вчити державну мову