Україна має вже готуватися до скасування особливого статусу російської мови в Конституції, - Івановська

Уповноважена із захисту державної мови Олена Івановська вважає, що Україна повинна скасувати особливий статус російської мови, закріплений у Конституції, після закінчення воєнного стану.

Про це Івановська заявила в ефірі національного телемарафону, інформує Цензор.НЕТ.

За її словами, чинна Конституція не надає особливого статусу російській мові. Однак у статті 10, де йдеться про мови національних меншин та російської, вона виокремлюється і стоїть осібно.

"Проблема не лише у букві цієї статті, але й у тому, як її десятиліттями тлумачили та використовували для збереження домінування російської мови в публічному просторі, медіа та освіті. З огляду на багаторічну колоніальну політику, залишки російської мовної ієрархії, а також поширеність маніпуляцій з темою пригнічення російської мови, наразі постає питання дерусифікації, і в ширшому сенсі – деколонізації мовної політики. Відповідно через внесення певних змін в Конституцію", - пояснює мовна омбудсменка.

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Івановська наголосила, що хоча під час воєнного стану неможливо внести поправки до Конституції, це не є приводом для бездіяльності.

"Саме зараз треба починати роботу: готувати аналітичну базу, вести фахову дискусію, шукати конституційно вивірені формулювання, які позбавлять мову країни-агресора будь-якого привілейованого статусу в українському правовому полі.

Тут йдеться не про утиски, а про відновлення історичної справедливості", - додала Уповноважена із захисту державної мови.

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