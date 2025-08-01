Україна має вже готуватися до скасування особливого статусу російської мови в Конституції, - Івановська
Уповноважена із захисту державної мови Олена Івановська вважає, що Україна повинна скасувати особливий статус російської мови, закріплений у Конституції, після закінчення воєнного стану.
Про це Івановська заявила в ефірі національного телемарафону, інформує Цензор.НЕТ.
За її словами, чинна Конституція не надає особливого статусу російській мові. Однак у статті 10, де йдеться про мови національних меншин та російської, вона виокремлюється і стоїть осібно.
"Проблема не лише у букві цієї статті, але й у тому, як її десятиліттями тлумачили та використовували для збереження домінування російської мови в публічному просторі, медіа та освіті. З огляду на багаторічну колоніальну політику, залишки російської мовної ієрархії, а також поширеність маніпуляцій з темою пригнічення російської мови, наразі постає питання дерусифікації, і в ширшому сенсі – деколонізації мовної політики. Відповідно через внесення певних змін в Конституцію", - пояснює мовна омбудсменка.
Івановська наголосила, що хоча під час воєнного стану неможливо внести поправки до Конституції, це не є приводом для бездіяльності.
"Саме зараз треба починати роботу: готувати аналітичну базу, вести фахову дискусію, шукати конституційно вивірені формулювання, які позбавлять мову країни-агресора будь-якого привілейованого статусу в українському правовому полі.
Тут йдеться не про утиски, а про відновлення історичної справедливості", - додала Уповноважена із захисту державної мови.
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2 Чого вона ЩЕ ТАМ НА 4 році?
От і "Чого".
тільки натуралізація всіх за стандартами цивілізованих країн , не бажаєш, паспорт негромадянина.
той, що веде мир (людей), провідник громади.
https://www.ridivira.com/uk/pokazhchyk-imen/item/vadimir
сільська місцевість (countryside)
село (village)
садиба або маєток (country estate)
Практична проблема в тому, що стаття в Конституції це "щось туманне", а телеканали олігархів це інструмент впливу. Будуть телеканали належати державі (як BBC) - то й мова в них буде українська
Глобальна проблема в тому, що неможливо запровадити українську мову без власної версії української історії ( Мазепи, Болбочана, Скоропадського, Павлюка-Омеляненка, Дяченка, Бульби-Боровця, Шухевича, Коновальця, Мельника, Ребета, Бандери, УПА, дивізії "Галичина", декомунізації і так далі). Нема "совєцкой українськой історії", то був фейк, в якому вбили Івасюка а Хвильовий застрелився - хоч лєнін геніально цей фейк сконструював.