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Україна має вже готуватися до скасування особливого статусу російської мови в Конституції, - Івановська

Уповноважена із захисту державної мови Олена Івановська

Уповноважена із захисту державної мови Олена Івановська вважає, що Україна повинна скасувати особливий статус російської мови, закріплений у Конституції, після закінчення воєнного стану.

Про це Івановська заявила в ефірі національного телемарафону, інформує Цензор.НЕТ.

За її словами, чинна Конституція не надає особливого статусу російській мові. Однак у статті 10, де йдеться про мови національних меншин та російської, вона виокремлюється і стоїть осібно.

"Проблема не лише у букві цієї статті, але й у тому, як її десятиліттями тлумачили та використовували для збереження домінування російської мови в публічному просторі, медіа та освіті. З огляду на багаторічну колоніальну політику, залишки російської мовної ієрархії, а також поширеність маніпуляцій з темою пригнічення російської мови, наразі постає питання дерусифікації, і в ширшому сенсі – деколонізації мовної політики. Відповідно через внесення певних змін в Конституцію", - пояснює мовна омбудсменка.

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Івановська наголосила, що хоча під час воєнного стану неможливо внести поправки до Конституції, це не є приводом для бездіяльності.

"Саме зараз треба починати роботу: готувати аналітичну базу, вести фахову дискусію, шукати конституційно вивірені формулювання, які позбавлять мову країни-агресора будь-якого привілейованого статусу в українському правовому полі.

Тут йдеться не про утиски, а про відновлення історичної справедливості", - додала Уповноважена із захисту державної мови.

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Автор: 

Конституція (548) російська мова (322) Івановська Олена (4)


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Топ коментарі
+26
це потрібно робити негайно , а не готуватися 5 років ...

тільки натуралізація всіх за стандартами цивілізованих країн , не бажаєш, паспорт негромадянина.
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01.08.2025 21:07 Відповісти
+15
Розмовляти російською в наш час- те ж саме що привселюдно колупатися у дупі, а потім демонстративно облизувати пальці.
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01.08.2025 21:08 Відповісти
+5
Так , кацапи зазвичай роблять таке ...
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01.08.2025 21:13 Відповісти
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1 Чого вона взагалі туди потрапила?
2 Чого вона ЩЕ ТАМ НА 4 році?
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01.08.2025 21:07 Відповісти
Чого. А Чому Януковича вибрали президентом? Чому Зеленьського?
От і "Чого".
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01.08.2025 22:20 Відповісти
Без згадки про російську мову комуністи відмовлялися голосувати за Конституцію.
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01.08.2025 22:54 Відповісти
це потрібно робити негайно , а не готуватися 5 років ...

тільки натуралізація всіх за стандартами цивілізованих країн , не бажаєш, паспорт негромадянина.
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01.08.2025 21:07 Відповісти
Розмовляти російською в наш час- те ж саме що привселюдно колупатися у дупі, а потім демонстративно облизувати пальці.
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01.08.2025 21:08 Відповісти
Так , кацапи зазвичай роблять таке ...
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01.08.2025 21:13 Відповісти
*******? у тебе нік російською. Ти копрофіл?
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01.08.2025 21:15 Відповісти
Що в моєму нікові ти побачив кацапського?
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01.08.2025 21:17 Відповісти
Українською твоє ім'я читається як Вадімір. Ти що, з похмелюги реєструвався, чи батьки так прикольнулись?
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01.08.2025 21:21 Відповісти
Вадимир
той, що веде мир (людей), провідник громади.
https://www.ridivira.com/uk/pokazhchyk-imen/item/vadimir
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01.08.2025 21:23 Відповісти
Пізнавально. Повезло, що тоді айфонів не було
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01.08.2025 21:33 Відповісти
мадмуазэль, как говорили классики "don't push your horses" не известно о чем еще зеленый договиртся с болодей в ходе встречи которую он так хочет. И более того на чем будут настойчиво поддакивать ему евро союзники
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01.08.2025 21:12 Відповісти
невже українською мовою спілкуватися заборонять?
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01.08.2025 21:32 Відповісти
Якщо війна екзестенційна, то саме зараз час відправити цю ******* з пропердженого Кремінем крісла у якості госпітальєрки витягувати наших поренених бійців з-під Покровська. А, до речі, де сам Кремінь? Щось на фронті його не видно. Побіг мінянти унітази Міндіча на лопати Кулєби?
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01.08.2025 21:14 Відповісти
Україна, це так! Проте, стефанчуки, з Оманськими помічника ригоАНАЛІВ, які зрадили Україну і потікали на московію, саботують=гальмують, це питання, вирішити дієво, як і сектою московського фсб в рясах!!
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01.08.2025 21:16 Відповісти
Це так. Кожний російськомовний - дебіл.
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01.08.2025 22:00 Відповісти
I всяких Iванових, Козлових, перейменувать в румунську Дерiпаску.
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01.08.2025 21:20 Відповісти
Питання особливого статусу узького ізика може бути вирішено в умовах воєнного стану за лічені дні. Головне- політична воля і свідомість депутатів. Це той час, коли вирішувати треба- руба , а не грати в політику.
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01.08.2025 21:29 Відповісти
А що чекати? Для піару говорити, як Зеля з кацапською церквою, а на ділі давати вільну дію.
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01.08.2025 21:32 Відповісти
А та ІванОвська ( укр.ІванІвська) взагалі володіє державною?
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01.08.2025 21:37 Відповісти
Тим хто на передку на фронті розмовляє на російській мові хай цю дурню скаже...
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01.08.2025 21:44 Відповісти
На передку просили дати тобі по кумполу і послати нах, москвофіле.
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01.08.2025 21:49 Відповісти
Вони з нею погодяться
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01.08.2025 21:52 Відповісти
і дуже правильно зробити це сьогодні о 24-00
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01.08.2025 21:46 Відповісти
Все правильно. Тільки не "дерусифікація", а знемосковлення. Бо Русь - це і є Україна, а москальське гівно просто до підошви налипло.
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01.08.2025 21:48 Відповісти
"Русь" придумали русские, специально для таких дураков как ты.
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01.08.2025 22:01 Відповісти
Що це за мокшанська говірка болгарського суржику? Від ростовського обозу відстав, буряте калічний? Буває. Біжи, млинціав з лопати поїж, поки не охололо. ))
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01.08.2025 22:22 Відповісти
русские на руси, в россии- российские или ты дура-скумбрия?
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01.08.2025 22:38 Відповісти
Україна - це Україна. Причепилися до слова русь, щоб не проводити дерусифікацію.
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01.08.2025 22:02 Відповісти
Не варто привселюдно так відблискувати своїм невіглаством та ще й лайкати москвороту шушваль. Почніть читати якісь книжки. Раджу почати з Грушевського "Історія України-Руси".
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01.08.2025 22:26 Відповісти
Латинське слово rus перекладається на українську як:

сільська місцевість (countryside)

село (village)

садиба або маєток (country estate)
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01.08.2025 22:34 Відповісти
тут є дві проблеми : практична та глобальна

Практична проблема в тому, що стаття в Конституції це "щось туманне", а телеканали олігархів це інструмент впливу. Будуть телеканали належати державі (як BBC) - то й мова в них буде українська

Глобальна проблема в тому, що неможливо запровадити українську мову без власної версії української історії ( Мазепи, Болбочана, Скоропадського, Павлюка-Омеляненка, Дяченка, Бульби-Боровця, Шухевича, Коновальця, Мельника, Ребета, Бандери, УПА, дивізії "Галичина", декомунізації і так далі). Нема "совєцкой українськой історії", то був фейк, в якому вбили Івасюка а Хвильовий застрелився - хоч лєнін геніально цей фейк сконструював.
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01.08.2025 21:49 Відповісти
Проблема лише в меншовартісних прошм@ндовок, в українців ніяких проблем з цим немає, невігласе.
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01.08.2025 21:52 Відповісти
Ау, в нас війна, рускі сунуть вперед
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01.08.2025 21:53 Відповісти
Кацапи вони ...
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01.08.2025 21:56 Відповісти
Російськомовщики, що живуть на російськомовщині.
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01.08.2025 21:58 Відповісти
Но не довго ...
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01.08.2025 22:05 Відповісти
не рускі, а усрускі - всунь це в голову
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01.08.2025 21:58 Відповісти
Підтримую.
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01.08.2025 22:00 Відповісти
Підтримую.
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01.08.2025 22:38 Відповісти
и что эта малороска-подзеленского изменила?
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01.08.2025 22:39 Відповісти
 
 