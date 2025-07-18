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У столичному клубі лунали російські пісні під час вечірки: поліція склала адмінпротокол. ВІДЕО+ФОТО

Під час вечірки у Голосіївському районі Києва відвідувачі співали російськомовні пісні. 18 липня до адміністраторки закладу прийшла поліція.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Києва, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що відео з розважального закладу поширили користувачі соцмереж. 

На ньому видно, як відвідувачі клубу співають російською пісню ексучасника гурту "Гриби" Іллі Капустіна і російського репера з псевдонімом "Есчевский".

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Правоохоронці склали адмінпротокол на адміністраторку закладу через порушення правил надання послуг працівниками сфери обслуговування (ч. 1 ст. 155 КУпАП). Жінці загрожує від 17 до 170 гривень штрафу.

Окрім цього, правоохоронці скерували звернення до Уповноваженої із захисту державної мови, щоб вона відреагувала на порушення мовного законодавства.

"Поліція Києва закликає організаторів культурних і розважальних закладів бути відповідальними та дотримуватись чинного законодавства. Публічне використання мови держави-агресора в умовах триваючої війни неприпустиме", - нагадала поліція.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Дівчина заспівала російську пісню на Алеї пам’яті загиблих Героїв у Прилуках: поліція розпочала перевірку

У клубі Києва грала російськомовна музика: деталі від поліції
У клубі Києва грала російськомовна музика: деталі від поліції

Автор: 

Київ (19893) клуб (42) музика (500) Нацполіція (15363) російська мова (320)


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Топ коментарі
+8
17 грн штрафу, як вона переживе цю болісну втрату?
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18.07.2025 18:52 Відповісти
+7
Невже мало приліта??! ! Шкода, що не в таких!!!
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18.07.2025 18:55 Відповісти
+4
авжеж !
ціна проїзду у маршрутці - доведеться бідолазі після важкої трудової ночі чапати домі пішки.

повний бардак ЗЄліной влади !
папір, на якому склали протокол коштує дорожче, не кажучи про зарплату поліціянтів !

.
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18.07.2025 19:00 Відповісти
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17 грн штрафу, як вона переживе цю болісну втрату?
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18.07.2025 18:52 Відповісти
Іноді і цього може вистачити. Звісно, якщо мізки є.
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18.07.2025 18:55 Відповісти
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18.07.2025 19:02 Відповісти
авжеж !
ціна проїзду у маршрутці - доведеться бідолазі після важкої трудової ночі чапати домі пішки.

повний бардак ЗЄліной влади !
папір, на якому склали протокол коштує дорожче, не кажучи про зарплату поліціянтів !

.
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18.07.2025 19:00 Відповісти
Невже мало приліта??! ! Шкода, що не в таких!!!
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18.07.2025 18:55 Відповісти
до таких не доходить, навіть якщо прилітає в голову

курви !

.
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18.07.2025 19:07 Відповісти
добре що хоч не буряти там були....
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18.07.2025 18:56 Відповісти
І тцкашники нікого не вбили...
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18.07.2025 18:56 Відповісти
Ждуни...
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18.07.2025 18:57 Відповісти
Знедолені ТЦК ухилянти ******* розважатися па-русскы....
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18.07.2025 18:57 Відповісти
мамин черешні атдихають від людоловів в чорних бусиках.

тільки в кадрі відео взвод здорових бугаїв набереться
ЗЄлєнський, чому немає ротацій ?
чому немає демобілізації ?
чому одні мають вмирати, а такі самі - скакати ?
чи вони депутати ?
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18.07.2025 19:05 Відповісти
МЫшкевич. Білорус... Хе-хе... Краще помовч.
Білоруської нації нема. Померла. Тихо-тихо. Перед смертю їй відібрало мову.
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18.07.2025 19:12 Відповісти
а ти заміниш когось по ротації? думаю,ні. тебе,як щура з нори прийдеться видирати на захист України. і таких мудрих пацюків,як ти,мільйони...
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18.07.2025 19:39 Відповісти
Чого ТЦК не присутній в цьому закладі?Виплясують такі козаки.
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18.07.2025 19:02 Відповісти
Там відпочивали: інваліди-прокурори і трішечки "генофонду"...
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18.07.2025 19:06 Відповісти
немає в країні стільки прокурорів-інвалідів, депутатів та інших категорій "пачему не служать, миййййй це йй
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18.07.2025 19:09 Відповісти
Таварісчь, в українській мові нема слова "виплясують". Прокол. Плакала твоя квартальна премія від ФСБ.
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18.07.2025 19:15 Відповісти
Поліцію ні в якому разі не можна на фронт відправляти. Хто ж буде оце все розгрібати? На їхніх плечах тримається весь тил.
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18.07.2025 19:03 Відповісти
Поки поліціянти будуть воювати, ти в тилу будеш чекати своїх любих бурятів
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18.07.2025 19:10 Відповісти
А ти що будеш робити? На лижі ставати?
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18.07.2025 19:21 Відповісти
Буду заважати твоїй пропагандонській діяльності, боте
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18.07.2025 19:28 Відповісти
Давай но шуруй в окопи, покажи свій патріотизм. А то розвелось таких політруків як гівна.
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18.07.2025 19:33 Відповісти
оце, на останньому фото, це нічний клюб?
це, якийсь гадючнік для маргінального голосіївського бидла.
скільки там його? двадцять тридцять дегенератів?
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18.07.2025 19:05 Відповісти
а якщо вони всі депутати і тому не служать ?
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18.07.2025 19:06 Відповісти
служити повинні всі?
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18.07.2025 19:10 Відповісти
На жаль, таких випадків більшає бо какая разница нікуди не ділася, і це не додає оптимізму...
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18.07.2025 19:07 Відповісти
Якщо Сердючці можна співати російською, то чому їм не можна?
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18.07.2025 19:09 Відповісти
Говорят сам Великий Тарас "рюською" писал не меньше чем рідною.
"Назар Стодоля" был написан на русском, а потом переведен.
Но это для бизнеса. Чтобы издаться.
А щоденник свій називав пиво дневником. Товбивав би.
А, да, в первом издании "Кобзар" был с мягким знаком.
А мы кто? Поруч з Тарасом
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18.07.2025 19:45 Відповісти
Публічне використання мови держави-агресора в умовах триваючої війни неприпустиме ...Джерело: https://censor.net/ua/p3564055
- а транспортування нафти і газу держави-агресора в умовах триваючої війни - припустиме ?!
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18.07.2025 19:12 Відповісти
а чиї ж там діточки гуртом підспівують? їх татусі Україну не боронять, грабують хіба.
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18.07.2025 19:13 Відповісти
Коментарі - агінь!!! Російськомовна пісня ще ні про що не каже: у того ж покійного воїна Гліба Бабіча пісні російською мовою, українська естрада теж має багато таких пісень. До будь-якої новини народ приплітає воєнкомати. Та ви не переймайтеся: ще трішечки і, можливо, пісні можна буде співати на івриті, а грати тільки на фортепіано. Ну склали адмінпротокол і все, що тут обговорювати
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18.07.2025 19:13 Відповісти
Всіх в ТЦК і нафіг на фронт.
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18.07.2025 19:13 Відповісти
Цікаво, в московському клубі що станеться з тими, хто співатиме українською?
Нічого, бо такого просто не буде. Це при тому, що вони на нас напали, але вони в усьому звинувачують саме нас і люто ненавидять все українське.

А лайнороси в столиці України співають російських пісень. Для них росіяни - не вороги. Ви їх і тут бачите - вони закликають поступитись кацапам і саркастично згадують "бурятів", бо буряти їм миліші.
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18.07.2025 19:18 Відповісти
Хочу подивитися як фольклорна омбудсменка буде реагувати на такі і інші випадки. Це вам не Кремінь. А Київ взагалі став смердіти кацапською мовою повселюдно. Кількість переселенців дається взнаки, явно не україномовних.
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18.07.2025 19:21 Відповісти
Російська музика, голі дівиці в інтернеті, бабусі-рецидивістки з петрушкою - хто має цю всю титанічну роботу виконувати? Наші поліціянти за якихось нещасні 30 тисяч гривень на місяць.
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18.07.2025 19:25 Відповісти
Їх відправлять на фронт, а замість них в поліцію візьмуть тебе.
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18.07.2025 19:31 Відповісти
От коли відправлять, тоді і звертайся.
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18.07.2025 19:34 Відповісти
Та тебе ж з дивану не зженуть все одно.
Так і чекатимеш бурятів, бо вони тобі миліші за українців.
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18.07.2025 19:37 Відповісти
Бурятами українців вже не залякаєш, тухла тема. Тут свої ********** тіпа тебе вистачає.
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18.07.2025 19:39 Відповісти
Де були тцк?
Чи сцикотно ?
Це не зняти шофера з рейсового автобуса чи комбайнера з комбайна...
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18.07.2025 19:39 Відповісти
Нема майбутнього друзі нема
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18.07.2025 19:41 Відповісти
 
 