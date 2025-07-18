У столичному клубі лунали російські пісні під час вечірки: поліція склала адмінпротокол. ВІДЕО+ФОТО
Під час вечірки у Голосіївському районі Києва відвідувачі співали російськомовні пісні. 18 липня до адміністраторки закладу прийшла поліція.
Про це повідомили у пресслужбі поліції Києва, інформує Цензор.НЕТ.
Зазначається, що відео з розважального закладу поширили користувачі соцмереж.
На ньому видно, як відвідувачі клубу співають російською пісню ексучасника гурту "Гриби" Іллі Капустіна і російського репера з псевдонімом "Есчевский".
Правоохоронці склали адмінпротокол на адміністраторку закладу через порушення правил надання послуг працівниками сфери обслуговування (ч. 1 ст. 155 КУпАП). Жінці загрожує від 17 до 170 гривень штрафу.
Окрім цього, правоохоронці скерували звернення до Уповноваженої із захисту державної мови, щоб вона відреагувала на порушення мовного законодавства.
"Поліція Києва закликає організаторів культурних і розважальних закладів бути відповідальними та дотримуватись чинного законодавства. Публічне використання мови держави-агресора в умовах триваючої війни неприпустиме", - нагадала поліція.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
ціна проїзду у маршрутці - доведеться бідолазі після важкої трудової ночі чапати домі пішки.
повний бардак ЗЄліной влади !
папір, на якому склали протокол коштує дорожче, не кажучи про зарплату поліціянтів !
.
курви !
.
тільки в кадрі відео взвод здорових бугаїв набереться
ЗЄлєнський, чому немає ротацій ?
чому немає демобілізації ?
чому одні мають вмирати, а такі самі - скакати ?
чи вони депутати ?
Білоруської нації нема. Померла. Тихо-тихо. Перед смертю їй відібрало мову.
це, якийсь гадючнік для маргінального голосіївського бидла.
скільки там його? двадцять тридцять дегенератів?
"Назар Стодоля" был написан на русском, а потом переведен.
Но это для бизнеса. Чтобы издаться.
А щоденник свій називав
пиводневником. Товбивав би.
А, да, в первом издании "Кобзар" был с мягким знаком.
А мы кто? Поруч з Тарасом
- а транспортування нафти і газу держави-агресора в умовах триваючої війни - припустиме ?!
Нічого, бо такого просто не буде. Це при тому, що вони на нас напали, але вони в усьому звинувачують саме нас і люто ненавидять все українське.
А лайнороси в столиці України співають російських пісень. Для них росіяни - не вороги. Ви їх і тут бачите - вони закликають поступитись кацапам і саркастично згадують "бурятів", бо буряти їм миліші.
Так і чекатимеш бурятів, бо вони тобі миліші за українців.
Чи сцикотно ?
Це не зняти шофера з рейсового автобуса чи комбайнера з комбайна...