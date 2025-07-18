У столичному клубі лунали російські пісні під час вечірки: поліція склала адмінпротокол. ВІДЕО+ФОТО

Під час вечірки у Голосіївському районі Києва відвідувачі співали російськомовні пісні. 18 липня до адміністраторки закладу прийшла поліція.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Києва, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що відео з розважального закладу поширили користувачі соцмереж.

На ньому видно, як відвідувачі клубу співають російською пісню ексучасника гурту "Гриби" Іллі Капустіна і російського репера з псевдонімом "Есчевский".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Вигукувала проросійські лозунги: у київському метро побили жінку, - Нацполіція. ВIДЕО

Правоохоронці склали адмінпротокол на адміністраторку закладу через порушення правил надання послуг працівниками сфери обслуговування (ч. 1 ст. 155 КУпАП). Жінці загрожує від 17 до 170 гривень штрафу.

Окрім цього, правоохоронці скерували звернення до Уповноваженої із захисту державної мови, щоб вона відреагувала на порушення мовного законодавства.

"Поліція Києва закликає організаторів культурних і розважальних закладів бути відповідальними та дотримуватись чинного законодавства. Публічне використання мови держави-агресора в умовах триваючої війни неприпустиме", - нагадала поліція.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Дівчина заспівала російську пісню на Алеї пам’яті загиблих Героїв у Прилуках: поліція розпочала перевірку



