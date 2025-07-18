В столичном клубе звучали российские песни во время вечеринки: полиция составила админпротокол

Во время вечеринки в Голосеевском районе Киева посетители пели русскоязычные песни. 18 июля к администратору заведения пришла полиция.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киева, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что видео из развлекательного заведения распространили пользователи соцсетей.

На нем видно, как посетители клуба поют на русском песню экс-участника группы "Грибы" Ильи Капустина и российского рэпера с псевдонимом "Есчевский".

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Правоохранители составили админпротокол на администратора заведения из-за нарушения правил предоставления услуг работниками сферы обслуживания (ч. 1 ст. 155 КУоАП). Женщине грозит от 17 до 170 гривен штрафа.

Кроме этого, правоохранители направили обращение к Уполномоченному по защите государственного языка, чтобы она отреагировала на нарушение языкового законодательства.

"Полиция Киева призывает организаторов культурных и развлекательных заведений быть ответственными и соблюдать действующее законодательство. Публичное использование языка государства-агрессора в условиях продолжающейся войны недопустимо", - напомнила полиция.

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