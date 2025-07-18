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В столичном клубе звучали российские песни во время вечеринки: полиция составила админпротокол

Во время вечеринки в Голосеевском районе Киева посетители пели русскоязычные песни. 18 июля к администратору заведения пришла полиция.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киева, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что видео из развлекательного заведения распространили пользователи соцсетей.

На нем видно, как посетители клуба поют на русском песню экс-участника группы "Грибы" Ильи Капустина и российского рэпера с псевдонимом "Есчевский".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Выкрикивала пророссийские лозунги: в киевском метро избили женщину, - Нацполиция. ВИДЕО

Правоохранители составили админпротокол на администратора заведения из-за нарушения правил предоставления услуг работниками сферы обслуживания (ч. 1 ст. 155 КУоАП). Женщине грозит от 17 до 170 гривен штрафа.

Кроме этого, правоохранители направили обращение к Уполномоченному по защите государственного языка, чтобы она отреагировала на нарушение языкового законодательства.

"Полиция Киева призывает организаторов культурных и развлекательных заведений быть ответственными и соблюдать действующее законодательство. Публичное использование языка государства-агрессора в условиях продолжающейся войны недопустимо", - напомнила полиция.

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В клубе Киева играла русскоязычная музыка: подробности от полиции
В клубе Киева играла русскоязычная музыка: подробности от полиции

Автор: 

Киев (25879) клуб (56) музыка (800) Нацполиция (16640) русский язык (586)


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Топ комментарии
+16
17 грн штрафу, як вона переживе цю болісну втрату?
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18.07.2025 18:52 Ответить
+13
Невже мало приліта??! ! Шкода, що не в таких!!!
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18.07.2025 18:55 Ответить
+12
Там відпочивали: інваліди-прокурори і трішечки "генофонду"...
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18.07.2025 19:06 Ответить
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17 грн штрафу, як вона переживе цю болісну втрату?
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18.07.2025 18:52 Ответить
Іноді і цього може вистачити. Звісно, якщо мізки є.
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18.07.2025 18:55 Ответить
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18.07.2025 19:02 Ответить
авжеж !
ціна проїзду у маршрутці - доведеться бідолазі після важкої трудової ночі чапати домі пішки.

повний бардак ЗЄліной влади !
папір, на якому склали протокол коштує дорожче, не кажучи про зарплату поліціянтів !

.
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18.07.2025 19:00 Ответить
Невже мало приліта??! ! Шкода, що не в таких!!!
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18.07.2025 18:55 Ответить
до таких не доходить, навіть якщо прилітає в голову

курви !

.
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18.07.2025 19:07 Ответить
добре що хоч не буряти там були....
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18.07.2025 18:56 Ответить
Там були друзі бурятів ...
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18.07.2025 20:20 Ответить
ухилянти з мп упц?
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18.07.2025 20:33 Ответить
Та інші содоміти ...
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18.07.2025 21:11 Ответить
мамин черешні атдихають від людоловів в чорних бусиках.

тільки в кадрі відео взвод здорових бугаїв набереться
ЗЄлєнський, чому немає ротацій ?
чому немає демобілізації ?
чому одні мають вмирати, а такі самі - скакати ?
чи вони депутати ?
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18.07.2025 19:05 Ответить
МЫшкевич. Білорус... Хе-хе... Краще помовч.
Білоруської нації нема. Померла. Тихо-тихо. Перед смертю їй відібрало мову.
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18.07.2025 19:12 Ответить
кацап, брись на болота свої, квакай там
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18.07.2025 20:22 Ответить
то навіть не білорус, ******* правильніше.
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18.07.2025 21:20 Ответить
а ти заміниш когось по ротації? думаю,ні. тебе,як щура з нори прийдеться видирати на захист України. і таких мудрих пацюків,як ти,мільйони...
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18.07.2025 19:39 Ответить
Мільйони? Це добре. Буде кому наслідувати цю землю.
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18.07.2025 20:23 Ответить
Чого ТЦК не присутній в цьому закладі?Виплясують такі козаки.
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18.07.2025 19:02 Ответить
Там відпочивали: інваліди-прокурори і трішечки "генофонду"...
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18.07.2025 19:06 Ответить
немає в країні стільки прокурорів-інвалідів, депутатів та інших категорій "пачему не служать, миййййй це йй
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18.07.2025 19:09 Ответить
Таварісчь, в українській мові нема слова "виплясують". Прокол. Плакала твоя квартальна премія від ФСБ.
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18.07.2025 19:15 Ответить
Поліцію ні в якому разі не можна на фронт відправляти. Хто ж буде оце все розгрібати? На їхніх плечах тримається весь тил.
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18.07.2025 19:03 Ответить
Поки поліціянти будуть воювати, ти в тилу будеш чекати своїх любих бурятів
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18.07.2025 19:10 Ответить
А ти що будеш робити? На лижі ставати?
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18.07.2025 19:21 Ответить
Буду заважати твоїй пропагандонській діяльності, боте
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18.07.2025 19:28 Ответить
Давай но шуруй в окопи, покажи свій патріотизм. А то розвелось таких політруків як гівна.
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18.07.2025 19:33 Ответить
сцикливий анонім - брись на болота до братів своїх.
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18.07.2025 20:24 Ответить
оце, на останньому фото, це нічний клюб?
це, якийсь гадючнік для маргінального голосіївського бидла.
скільки там його? двадцять тридцять дегенератів?
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18.07.2025 19:05 Ответить
а якщо вони всі депутати і тому не служать ?
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18.07.2025 19:06 Ответить
служити повинні всі?
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18.07.2025 19:10 Ответить
На жаль, таких випадків більшає бо какая разница нікуди не ділася, і це не додає оптимізму...
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18.07.2025 19:07 Ответить
Якщо Сердючці можна співати російською, то чому їм не можна?
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18.07.2025 19:09 Ответить
А хоча б один рюський пісатєль писав українською?
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18.07.2025 19:51 Ответить
Я знаю як мінімум одного російського виконавця, який свої пісні переклав на українську, а також робив кавери на Скрябіна і o torvald
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18.07.2025 20:24 Ответить
От чому, століттями, кацапська рийка в українському тарелі?! Таварісчь Дорофєєв, от нахріна воно тобі? У тебе ж свої проблеми! Ще зо два покоління, і московія буде мусульманською державою! Китай от-от відкусить по Урал! А тебе Україна пече?
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18.07.2025 19:52 Ответить
Публічне використання мови держави-агресора в умовах триваючої війни неприпустиме ...Джерело: https://censor.net/ua/p3564055
- а транспортування нафти і газу держави-агресора в умовах триваючої війни - припустиме ?!
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18.07.2025 19:12 Ответить
а чиї ж там діточки гуртом підспівують? їх татусі Україну не боронять, грабують хіба.
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18.07.2025 19:13 Ответить
Це золотий спермофонд, їм зручніше на русском!1
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18.07.2025 20:22 Ответить
Коментарі - агінь!!! Російськомовна пісня ще ні про що не каже: у того ж покійного воїна Гліба Бабіча пісні російською мовою, українська естрада теж має багато таких пісень. До будь-якої новини народ приплітає воєнкомати. Та ви не переймайтеся: ще трішечки і, можливо, пісні можна буде співати на івриті, а грати тільки на фортепіано. Ну склали адмінпротокол і все, що тут обговорювати
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18.07.2025 19:13 Ответить
Як це що? Oresta Bartka каже, наприклад, що за російську мову треба стріляти. Чому їх не постріляли?
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18.07.2025 20:26 Ответить
Цікаво, в московському клубі що станеться з тими, хто співатиме українською?
Нічого, бо такого просто не буде. Це при тому, що вони на нас напали, але вони в усьому звинувачують саме нас і люто ненавидять все українське.

А лайнороси в столиці України співають російських пісень. Для них росіяни - не вороги. Ви їх і тут бачите - вони закликають поступитись кацапам і саркастично згадують "бурятів", бо буряти їм миліші.
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18.07.2025 19:18 Ответить
Хочу подивитися як фольклорна омбудсменка буде реагувати на такі і інші випадки. Це вам не Кремінь. А Київ взагалі став смердіти кацапською мовою повселюдно. Кількість переселенців дається взнаки, явно не україномовних.
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18.07.2025 19:21 Ответить
Російська музика, голі дівиці в інтернеті, бабусі-рецидивістки з петрушкою - хто має цю всю титанічну роботу виконувати? Наші поліціянти за якихось нещасні 30 тисяч гривень на місяць.
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18.07.2025 19:25 Ответить
Їх відправлять на фронт, а замість них в поліцію візьмуть тебе.
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18.07.2025 19:31 Ответить
От коли відправлять, тоді і звертайся.
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18.07.2025 19:34 Ответить
Та тебе ж з дивану не зженуть все одно.
Так і чекатимеш бурятів, бо вони тобі миліші за українців.
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18.07.2025 19:37 Ответить
Бурятами українців вже не залякаєш, тухла тема. Тут свої ********** тіпа тебе вистачає.
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18.07.2025 19:39 Ответить
Не депортація на болота?! Не вʼязниця?! Не спалений цей гадюшник?! А СІМНАДЦЯТЬ гривень штрафу Карл!!!
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18.07.2025 19:57 Ответить
Єх молодежжжь! І головне всі знають слова з пісень ціх "чудових" виконавців.
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18.07.2025 20:03 Ответить
п.дари...
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18.07.2025 20:05 Ответить
Це піZZец.
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18.07.2025 20:12 Ответить
Молодняк... Цинічний, тупий, безпринципний та аморальний.

Виростили? Ось і маєте...
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18.07.2025 20:20 Ответить
А хтось сподівається що якісь диваки із якоїсь там" коаліції охочих" ,яка про все це в курсі, приїде в Україну воювати замість оцих (я нє віжу сєбя в єтой вайнє).
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18.07.2025 20:46 Ответить
Це вже треш якийсь...!
Ресторани та " нічники" вже живуть мирним життям..?!
Що за хрінь відбувається ,чорт забирай..?! За такі порушення зачиняти хоча б на місяць...і хай рахують збитки а не " адмінштраф"..
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18.07.2025 21:09 Ответить
Скоро шамана співати будуть - Я Узкій. Або Матушка-земля, белая березонька,

Для меня - Святая Русь, для других - занозонька.
*****.
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18.07.2025 21:15 Ответить
Єпать яка блювотина,бацила хохлізму доб'є Україну не фронті,а в повзучій хохляцькій меншовартості какая нікакая.
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18.07.2025 21:18 Ответить
А чом не заборонити всю цю ***** хочаб на період війни?
Мені бухтять: скіко людей лишиться без роботи, вони платять податки у бюджет.
***** закрити клюби та ресторації.
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18.07.2025 21:24 Ответить
Проблема не у мові
Проблема - що Україна з Республіки перетворилась на монархію.
Не суть важливо - монархію Зеленського чи Єрмака: одна компанія.
Проблема - що це вороже Україні царство розпалює ворожнечу по мовному признаку.
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18.07.2025 21:24 Ответить
 
 