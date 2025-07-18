В столичном клубе звучали российские песни во время вечеринки: полиция составила админпротокол
Во время вечеринки в Голосеевском районе Киева посетители пели русскоязычные песни. 18 июля к администратору заведения пришла полиция.
Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киева, информирует Цензор.НЕТ.
Отмечается, что видео из развлекательного заведения распространили пользователи соцсетей.
На нем видно, как посетители клуба поют на русском песню экс-участника группы "Грибы" Ильи Капустина и российского рэпера с псевдонимом "Есчевский".
Правоохранители составили админпротокол на администратора заведения из-за нарушения правил предоставления услуг работниками сферы обслуживания (ч. 1 ст. 155 КУоАП). Женщине грозит от 17 до 170 гривен штрафа.
Кроме этого, правоохранители направили обращение к Уполномоченному по защите государственного языка, чтобы она отреагировала на нарушение языкового законодательства.
"Полиция Киева призывает организаторов культурных и развлекательных заведений быть ответственными и соблюдать действующее законодательство. Публичное использование языка государства-агрессора в условиях продолжающейся войны недопустимо", - напомнила полиция.
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ціна проїзду у маршрутці - доведеться бідолазі після важкої трудової ночі чапати домі пішки.
повний бардак ЗЄліной влади !
папір, на якому склали протокол коштує дорожче, не кажучи про зарплату поліціянтів !
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курви !
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тільки в кадрі відео взвод здорових бугаїв набереться
ЗЄлєнський, чому немає ротацій ?
чому немає демобілізації ?
чому одні мають вмирати, а такі самі - скакати ?
чи вони депутати ?
Білоруської нації нема. Померла. Тихо-тихо. Перед смертю їй відібрало мову.
це, якийсь гадючнік для маргінального голосіївського бидла.
скільки там його? двадцять тридцять дегенератів?
- а транспортування нафти і газу держави-агресора в умовах триваючої війни - припустиме ?!
Нічого, бо такого просто не буде. Це при тому, що вони на нас напали, але вони в усьому звинувачують саме нас і люто ненавидять все українське.
А лайнороси в столиці України співають російських пісень. Для них росіяни - не вороги. Ви їх і тут бачите - вони закликають поступитись кацапам і саркастично згадують "бурятів", бо буряти їм миліші.
Так і чекатимеш бурятів, бо вони тобі миліші за українців.
Виростили? Ось і маєте...
Ресторани та " нічники" вже живуть мирним життям..?!
Що за хрінь відбувається ,чорт забирай..?! За такі порушення зачиняти хоча б на місяць...і хай рахують збитки а не " адмінштраф"..
Для меня - Святая Русь, для других - занозонька.
*****.
Мені бухтять: скіко людей лишиться без роботи, вони платять податки у бюджет.
***** закрити клюби та ресторації.
Проблема - що Україна з Республіки перетворилась на монархію.
Не суть важливо - монархію Зеленського чи Єрмака: одна компанія.
Проблема - що це вороже Україні царство розпалює ворожнечу по мовному признаку.