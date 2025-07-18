Выкрикивала пророссийские лозунги: в киевском метро избили женщину, - Нацполиция. ВИДЕО
В киевском метро произошел конфликт из-за пассажирки, которая выкрикивала пророссийские лозунги.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на полицию Киева.
Как отмечается,инцидент вызвал агрессию со стороны другого пассажира, который ударил женщину.
Правоохранители обнаружили информацию о происшествии 17 июля во время мониторинга соцсетей. Согласно видео, распространенным в телеграм-каналах, женщина одобрительно высказывалась о стране-агрессоре, что и вызвало конфликт.
В полиции сообщили, что сейчас идет проверка - устанавливаются все участники и решается правовая квалификация события. Правоохранители призвали граждан соблюдать закон и сообщать о подобных нарушениях.
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+53 Оксана Осипенко #579755
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але я теж не бив би жінку...
ви нормальні ?
Он навіть серед пасажирок захиниці знайшлись, бо їм війна це картинки в інтернеті і розваги в Єврпопі.
чомусь коли було відео на якому поляк так само побив українку тут піднявся такий оррр, вимагали ледь не довічного для пшека, але то таке.
Адекватна людина такі маніпуляції всерйоз не сприймає.
Смішно.
Нещодавно ситуація була. Попросили почергувати на футболі, одне тєло почало розповідати про те що в росії 60% українців- розумієте про що натяк?-, про те як ;мєнти кошмарять мирних людей, примушуючи йти на нікому не потрібну війну, про ;русскую культуру;- бачте, його дістало що він не може в машині з відчиненими вікнами слухати ;русскую музику;а тільки її і можна слухати, бо в ;українців культура огранічєна трьома піснями;, про те що кому щось не подобається- хай валять звідси;.
Показова робота поліції- прибули миттєво, менш ніж через 15 хвилин , і тут же запитали його- ;Вибачте, ви таке казали;?- Ні, ніколи, цього чєловєка первий раз бачу і вобщє-він якийсь придуркуватий, провірьте його;-;Вибачте всього найкращого!;
Цікаво що на цьому все.
Не опитали свідків, у нього навіть не перевірили документи.
Зате мене відвели вбік і тричі пробили чи я не в розшуку та чи не ухилянт.
все починається з такого - не забули ?
"вистачило"
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