Выкрикивала пророссийские лозунги: в киевском метро избили женщину, - Нацполиция. ВИДЕО

В киевском метро произошел конфликт из-за пассажирки, которая выкрикивала пророссийские лозунги.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на полицию Киева.

Как отмечается,инцидент вызвал агрессию со стороны другого пассажира, который ударил женщину.

Правоохранители обнаружили информацию о происшествии 17 июля во время мониторинга соцсетей. Согласно видео, распространенным в телеграм-каналах, женщина одобрительно высказывалась о стране-агрессоре, что и вызвало конфликт.

В полиции сообщили, что сейчас идет проверка - устанавливаются все участники и решается правовая квалификация события. Правоохранители призвали граждан соблюдать закон и сообщать о подобных нарушениях.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Нацполиция провела обыски у производителя лекарств "Артериум" Жеваго: Олигарху сообщили о новом подозрении