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Выкрикивала пророссийские лозунги: в киевском метро избили женщину, - Нацполиция. ВИДЕО

В киевском метро произошел конфликт из-за пассажирки, которая выкрикивала пророссийские лозунги.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на полицию Киева.

Как отмечается,инцидент вызвал агрессию со стороны другого пассажира, который ударил женщину.

Правоохранители обнаружили информацию о происшествии 17 июля во время мониторинга соцсетей. Согласно видео, распространенным в телеграм-каналах, женщина одобрительно высказывалась о стране-агрессоре, что и вызвало конфликт.

В полиции сообщили, что сейчас идет проверка - устанавливаются все участники и решается правовая квалификация события. Правоохранители призвали граждан соблюдать закон и сообщать о подобных нарушениях.

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Автор: 

избиение (9839) Киев (25879) Метрополитен (1018) Нацполиция (16640)


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Топ комментарии
+53
Пасажиру- зачот!
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18.07.2025 10:45 Ответить
+33
Чоловіку подяка. Так звану жінку на пляшку.
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18.07.2025 10:45 Ответить
+27
то не жінка .. то болотна істота.
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18.07.2025 10:47 Ответить
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Пасажиру- зачот!
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18.07.2025 10:45 Ответить
Бити жінку(навіть тупу сєпарську курку) для чоловіка не є гідною справою.Можна було зняти козу на телефон, у рамках громадянського затримання вивести на першій станції і викликати поліцію.Я втратив близького родича і друзів на цій війні,сам воював,а об бабу руки би не марав.
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18.07.2025 11:16 Ответить
За вдяки цим тваринам в Україні сотні тисяч загинувших, мільйони стали бездомними. В нормальній країні дану тварину би ізолювали, а так людям приходиться використовувати крайні міри. Так як ми християни, то ми маємо прощати ворогам, однак прощення має бути двостороннє. Ця тварина , що очікувала?
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18.07.2025 11:25 Ответить
Вона- ворог,а ворог немає статі.
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18.07.2025 11:42 Ответить
А як же гендерна рівність? До речі, а жінка-ворог з автоматом теж для вас табу?
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18.07.2025 11:25 Ответить
Діяти потрібно адекватно ситуації.Не треба порівнювать зону бд і тил.При бойовому зіткненні з озброєним ворогом стать не має значення.В тилу діють закони і КПК.
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18.07.2025 12:03 Ответить
Щоб ти здох, падло підкацапське!
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18.07.2025 12:15 Ответить
Ватна істота не має стАті!
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18.07.2025 11:37 Ответить
Можна було б і прибити
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18.07.2025 11:40 Ответить
Що робити українському снайперу чоловіку, коли він побачив у приціл ворожого снайпера жінку?
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18.07.2025 11:44 Ответить
Андрій, маючи бойовий досвід, поранення, повертаюсь додому і чую падлу, яка вихваляє ворога. Мої дії? Слухати вас, Андрію, згадувати про гідність? Я гідність готовий проявляти до українців, дітей, націй, які не напали на мою країну та не чинять геноциду проти мого народу, а не до гнид, незважаючи на їхню стать та вік. Так, бабусь з переконаннями двоголової курки я також готовий бити, про яку гідність до цих істот йдеться?
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18.07.2025 11:52 Ответить
Мова йде про чоловічу гідність.Бить завідомо слабіших(жінок,старих,дітей) не можна,навіть якщо дуже хочеться і вони вороги.Інакше чим ми будемо відрізнятись від пі дарів які так роблять?
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18.07.2025 12:13 Ответить
поліцАї її відразу ж і відпустили б, а так хоч запам'ятає урок.
але я теж не бив би жінку...
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18.07.2025 12:01 Ответить
якби цю курву побила жінка -тоді зачот, а так -ні, бо коли навіть хай москволюбка жіночої статі, то чоловік може її бити тільки в межах самооборони
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18.07.2025 11:23 Ответить
Це була самооборона ві рюського міру.
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18.07.2025 11:43 Ответить
Чоловіку подяка. Так звану жінку на пляшку.
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18.07.2025 10:45 Ответить
Да не ча слабовольничать. Запiнити, та й годi. Единственное не понятно , заехал бы чел в бестолковку, если бы то не жанчына была, а кацапа чоловiчого роду?
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18.07.2025 11:03 Ответить
Слабенько. Давай краще "если бы то не жанчына была, а ТЦКшник"
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18.07.2025 11:17 Ответить
а назва статті "Побили жінку"

ви нормальні ?
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18.07.2025 10:46 Ответить
;Ватна мерзота отримала чудодійний хук в щелепу, котрий трохи прочистив їй мізки і бодай навчить її фапати на ікону ***** в спальні, а не виставляти це напоказ;.
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18.07.2025 11:11 Ответить
А випадково упасти на контактну рельсу вона немогла.
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18.07.2025 10:46 Ответить
Даунбасятіна. Сто відсотків.
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18.07.2025 10:47 Ответить
Сто відсотків одеситка
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18.07.2025 11:43 Ответить
то не жінка .. то болотна істота.
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18.07.2025 10:47 Ответить
амеба
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18.07.2025 10:50 Ответить
Їх завозили в Україну мільйонами і вони нікуди не поділися. Чекають аслабанітєлєй.
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18.07.2025 11:07 Ответить
Очєрєдной акт расофобіі!
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18.07.2025 10:48 Ответить
Русофобіі
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18.07.2025 10:49 Ответить
Дайте відео)
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18.07.2025 10:49 Ответить
https://t.me/kiev_levyy_bereg/48945 на Відео
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18.07.2025 10:53 Ответить
Зачьот!
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18.07.2025 11:01 Ответить
Є ще одна приємна новина путуніст-сталініст Юр. Кара, що прославився пропагандою війн Х-уйла проти України, позавчора відкинув копита, на жаль, проживши більше, ніж заслуговував (на 71 році), Х-уйлу скоро 73 буде, тут тримаємо кулаки в надії почути ще кращу новину.
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18.07.2025 10:49 Ответить
Замало. Треба було хфільму зняти "Ганька Курвеніна"
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18.07.2025 10:53 Ответить
А кого шукають? Того хто вдарив чи жінку?
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18.07.2025 10:55 Ответить
Звісно. Жінка завжди жертва.
Он навіть серед пасажирок захиниці знайшлись, бо їм війна це картинки в інтернеті і розваги в Єврпопі.
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18.07.2025 11:13 Ответить
навіть з благих намірів дії чоловіка тягнуть на статтю.
чомусь коли було відео на якому поляк так само побив українку тут піднявся такий оррр, вимагали ледь не довічного для пшека, але то таке.
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18.07.2025 11:33 Ответить
Київ на жаль дуже асимільоване і постколонізоване місто, але все частіше українці заявляють права на свій простір перед асимільованими можуть бути конфлікти і це нормально , видавлювання інвазивного виду це завжди позитивні наслідки
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18.07.2025 10:57 Ответить
Баба дура и отлупить её могли другие женщины, это было бы ОК а вот мужику этим делом заниматься это унижение самого себя. В мужчине, настоящем мужчине должен быть предохранитель от такого рода поступков.
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18.07.2025 11:01 Ответить
от не варто довіряти офіційним повідомленням мусорів що не навчені воювати
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18.07.2025 11:02 Ответить
Піди скажи тому хлопцю, що він "нєнастоящій". В прєдохранітєлі бувають на різні номінали. Найнижчій - наявність уззкой мразоти в радіусі одного метра...
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18.07.2025 11:05 Ответить
Я могу сказать это в глаза кому угодно, где угодно и когда угодно. Мужик на то и мужик чтобы держать свои эмоции в узде, если нет то это уже не мужик, тут и говорить не о чём, если ты имеешь на этот счёт другое мнение то скажи спасибо своим родителям что они воспитали кого угодно только не мужика.
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18.07.2025 11:09 Ответить
Розмовляти російською, мій сєпаруватий сусід, те ж саме що привселюдно колупатися у дупі, а потім демонстративно облизувати пальці.
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18.07.2025 11:14 Ответить
Ну на каком языке говорить ты будешь свою бабу учить а если она не послушается отлупишь её есть ещё вариант поехать на фронт и попробовать там перевоспитать десятки тысяч людей говорящих на русском ,но я так понимаю, этот вариант не для тебя.
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18.07.2025 11:19 Ответить
Був я й на фронті. Не одного русскоязичного мальчіка в трусіках забаранив, та й дєвочка була, коли зечок на нас кинули.
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18.07.2025 11:23 Ответить
Ага, как раз тот случай ты забыл дописать на каких именно ты был фронтах, подозреваю, что на колчаковских
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18.07.2025 11:35 Ответить
Тобі та узда сіла на шию і завісила ноги, мужік!
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18.07.2025 11:19 Ответить
Ааа, вот оно в чём дело ты сильно пострадавший от женского пола, маманя твоя бухала и била тебя , жена тебе наставляла рога, вот ты придумал себе вариант посчитаться с обидчиками Ты не переживай сильно по этому поводу, такого мусора как ты сейчас хоть пруд пруди, ты будешь не один.
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18.07.2025 11:26 Ответить
Спитай у своєї мамки, але дуже прискіпливо, в якій позі вона тепе зачала..Буде для тебе дуже неочікувана відвертість..яка дасть відповідь на деякі питання..
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18.07.2025 12:08 Ответить
може цей мужик прийшов з фронту і бачив як ці любителі русского міра вбивали його друзів, я жінка і вважаю правильно зробили, це ворог в нашій країні, такі служать росіі зсередини нашої країни, таких наймають кацапи щоб робить терористичні акти, єдине, її треба було здати поліції,,,, достала кацапня
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18.07.2025 11:07 Ответить
Схватить за химо и оттащить в полицию ДА, бить НЕТ, независимо был тот человек на фронте или не был. Потерять мужскую ЧЕСТЬ легко, вернуть её тяжело, прежде всего в своих собственных глазах.
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18.07.2025 11:11 Ответить
Вона дура, а дура крім кулака нічого не зрозуміє і яка різниця чий то кулак. А жінки в вагоні мотали соплі на кулак
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18.07.2025 11:11 Ответить
Ворог не має полових признаків мужчина ета Ілі бамбасіха.
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18.07.2025 11:18 Ответить
Настоящий мужчина - каблук і бойовий олень, як матусі одиначки ламаюсь світогляд своїх синів.
Адекватна людина такі маніпуляції всерйоз не сприймає.
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18.07.2025 11:23 Ответить
Это шо за опилки у тебя в башке, если ты считаешь что мужик который не бьёт женщин это каблук? Ты хоть понимаешь какой ты идиот? Мужик на то и мужик чтобы его любили и уважали женщины не через побои, откуда вы только берётесь такие дегенераты...
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18.07.2025 11:32 Ответить
очікую на засідання Радбезу ООН на тему - "Русськая біла ізбіта в націстском Кієвском метро.. ее распялі в трусіках на шпалах"
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18.07.2025 11:06 Ответить
у московитів завжди є вихід , переїхати до Варшавського метро і там вигукувати промосковські речі
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18.07.2025 11:09 Ответить
не факт що їх впустять
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18.07.2025 11:11 Ответить
Правоохоронці закликали громадян дотримуватись закону і повідомляти про подібні порушення. Джерело: https://censor.net/ua/v3563947

Смішно.
Нещодавно ситуація була. Попросили почергувати на футболі, одне тєло почало розповідати про те що в росії 60% українців- розумієте про що натяк?-, про те як ;мєнти кошмарять мирних людей, примушуючи йти на нікому не потрібну війну, про ;русскую культуру;- бачте, його дістало що він не може в машині з відчиненими вікнами слухати ;русскую музику;а тільки її і можна слухати, бо в ;українців культура огранічєна трьома піснями;, про те що кому щось не подобається- хай валять звідси;.
Показова робота поліції- прибули миттєво, менш ніж через 15 хвилин , і тут же запитали його- ;Вибачте, ви таке казали;?- Ні, ніколи, цього чєловєка первий раз бачу і вобщє-він якийсь придуркуватий, провірьте його;-;Вибачте всього найкращого!;
Цікаво що на цьому все.
Не опитали свідків, у нього навіть не перевірили документи.
Зате мене відвели вбік і тричі пробили чи я не в розшуку та чи не ухилянт.
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18.07.2025 11:08 Ответить
Мене дратують амеби які хрюкають "це ж жінка", - і що? - хай собі спокійно стоїть та облизує кацапію?
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18.07.2025 11:10 Ответить
По доброму потрібно було тих жалісливих придурковатих вигнати нах з вагону
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18.07.2025 11:15 Ответить
Або просто пояснити: якщо співчуваєте цій кацапо-малоросці, то не нийте, що не можете спати ночами та сидите у підвалах ховаючись від її братських безпілотників.
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18.07.2025 11:19 Ответить
А ще є золотий генофонд нації, його теж не можна чіпати...ну нехай слухають кацапські пісні на вулицях Києва...
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18.07.2025 11:17 Ответить
Не знаю якої нації але точно не української, просто варто подивитись на їхні пики - деграданти.
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18.07.2025 11:22 Ответить
"Що в тверезого на умі,то...."
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18.07.2025 11:13 Ответить
Бамбасіха с юха вастока Єлена в ротєбенка.
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18.07.2025 11:14 Ответить
Відловлювати таких й на примусові роботи - завали розгрібати.
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18.07.2025 11:14 Ответить
от вам ще одна "жінка"

все починається з такого - не забули ?

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18.07.2025 11:17 Ответить
Це жесть, як вистачило розуму у 19 вибрати таке.
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18.07.2025 11:52 Ответить
от якраз НЕ вистачило
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18.07.2025 11:56 Ответить
звісно
"вистачило"
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18.07.2025 11:58 Ответить
робили відєо для гєбєльс тв 100% как в кієвскій націстскій рєжим убіваєт рускаязичних
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18.07.2025 11:37 Ответить
Треба з'ясовувати - чи ця болотна істота за своєю ініціативою під впливом переглядів кремлівського контенту вирішила проводити показову агітацію за путіна та расею в громадському місці, чи ця курва виконувала вказівки феесбешного куратора по вивченню реакції українських громадян на москальські наративи? Потім ще додати та застосувати на розборі завалів після влучання дронів та ракет від її друзів або краще - на розмінування місцевості Донбасу.
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18.07.2025 11:44 Ответить
а чому досі Лєвий Бєрег? на 12 році війни?
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18.07.2025 11:44 Ответить
Класна відмазка "Та вона п'яна, не бийте"...
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18.07.2025 11:47 Ответить
Небайдужому громадянину України - респект! Кожна проросійська курва незалежно від статі повинна бути пизжена! Бажано з ноги.
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18.07.2025 11:47 Ответить
Молодці!
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18.07.2025 11:51 Ответить
Якби так було відразу після захвату Криму не було би повномасштабного вторгнення.Перевірено.
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18.07.2025 11:52 Ответить
Ворог не має ні статі, ні віку.
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18.07.2025 11:55 Ответить
ця лярва могла працювати на русню і спеціально провакувати, щоб засняти "русофобію". Краще було б цю шкуру на бити, а затримати та поліції передати.
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18.07.2025 11:57 Ответить
о, то тепер будуть шукати 100% - узіленскіє своїх (колаборантів і зрадників) захищають
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18.07.2025 11:59 Ответить
Що ви все не бий жінку, не бий жінку. Цікаво що б зробили в москальському метро якби вона декламувала проукраїнські лозунги???
Як ви думаєте?
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18.07.2025 12:10 Ответить
Добре, але мало
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18.07.2025 12:11 Ответить
Хоч ніякий пістастрадалец не вліз анажедевачка. Во Франции колаборантів просто знищували.
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18.07.2025 12:17 Ответить
 
 