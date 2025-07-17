Нацполіція провела обшуки у виробника ліків "Артеріум" Жеваго: Олігарху повідомили про нову підозру

Правоохоронці 16 липня провели обшуки в офісі фармацевтичної компанії "Артеріум".

Слідчі дії також відбувалися на її підприємствах у Києві та Львові, повідомляє пресслужба компанії.

Там зауважили, що це вже втретє правоохоронці проводять обшуки на підприємствах "Артеріум" за останні три роки.

Перед цим у Нацполіції повідомили про викриття схеми передачі у Росію зразків, документації, ліцензій та технологій на виробництво українських лікарських засобів для їх подальшого контрактного виробництва та реалізації.

Правоохоронці стверджують, що організував схему бенефіціар однієї з найбільших фармацевтичних корпорацій та колишній народний депутат шістьох скликань, який перебуває під санкціями РНБО. Ці обставини вказують на Костянтина Жеваго.

За даними слідства, після початку повномасштабної війни саме він організував схему передачі зразків для виробництва українських ліків дочірній російській компанії, використовуючи спеціально створену для цього компанію за кордоном. Документацію для їх виготовлення передали російським виробникам ще до повномасштабної війни, зазначали у Нацполіції.

Слідчі стверджують, що Жеваго досі контролює підприємство у Росії, яке зареєструвало на себе патенти на продукцію "Артеріума" в Росії після того, як українська компанія відмовилася від прав на них. З початку 2022 по перший квартал 2024 років це підприємство отримало щонайменше 892 мільйони рублів прибутку.

У межах розслідування справи 16 липня оперативники Нацполіції провели понад 40 обшуків в Києві, Харкові, Львові та Київській області. Зокрема в офісних та виробничих приміщеннях, а також зі місцями мешкання причетних осіб. Вилучили документацію, печатки, комп’ютерну техніку тощо.

Жеваго та вісьмом його спільникам поліцейські повідомили про підозру за кількома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 1 та 2 ст. 255 (Створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній);

ч. 4 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 (пособництво державі-агресору)

ч. 3 ст. 212 (ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів),

ч. 3 ст. 209 (легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом).

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Своєю чергою у корпорації "Артеріум" ці звинувачення заперечують і запевняють, що з 24 лютого 2022 року усі її компанії припинили виготовлення та експорт продукції на територію РФ та Білорусі.

Водночас у корпорації не виключають, що хтось може продавати продукцію в упаковці, схожій з продукцією ТМ "Артеріум" у цих країнах, але запевняють, що не мають до цього відношення.

"Ми не маємо жодного контролю над діяльністю третіх сторін, які могли б незаконно використовувати торгівельні позначення або виробничу інформацію без відома та згоди компанії", – зазначають в "Артеріумі".