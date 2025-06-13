Вимагали $150 тисяч хабаря: Суд відпустив старшого слідчого Нацполіції під заставу у $22 тисячі

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) обрав запобіжний захід у вигляді застави у розміні 900 тисяч гривень для звільненого після початку розслідування старшого слідчого Нацполіції, якого підозрюють у вимаганні $150 тисяч хабаря від підприємця.

На нього також поклали низку процесуальних обов'язків, повідомляє пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП).

САП не вказує прізвища експосадовця, за даними видання "Слово і діло", йдеться про колишнього старшого слідчого в особливо важливих справах головного слідчого управління Головного управління Національної поліції у Київській області Владислава Біликова.

Раніше ВАКС також обрав запобіжний захід іншому підозрюваному у цій справі – звільненого після початку розслідування детектива першого відділу детективів управління захисту економіки у сфері надання фінансових послуг Департаменту детективів Бюро економічної безпеки Артема Мацієвського. Його суд відправив під арешт з можливістю вийти на свободу під заставу у розмірі 4 млн грн.

На обох підозрюваних покладені процесуальні обов’язки, серед іншого – вони мають здати усі свої паспорти для виїзду за кордон.

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Як повідомлялося, НАБУ викрило вже колишніх детектива БЕБ і слідчого поліції Київщини на вимаганні неправомірної вигоди в розмірі $150 тисяч у керівника приватної компанії за непритягнення до кримінальної відповідальності та розблокування рахунків підприємства.

Їм оголошено про підозру за ч. 4 ст. 368 КК України, обох правоохоронців звільнили з посад вже після початку розслідування, зазначали у НАБУ.

Експоліцейському також повідомили про підозру за ч. 1 ст. 263 КК України. Під час обшуку у нього виявили нелегально придбану вогнепальну зброю та боєприпаси.