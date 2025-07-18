Вигукувала проросійські лозунги: у київському метро побили жінку, - Нацполіція. ВIДЕО

У київському метро стався конфлікт через пасажирку, яка вигукувала проросійські лозунги.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на поліцію Києва.

Як зазначається, інцидент викликав агресію з боку іншого пасажира, який вдарив жінку.

Правоохоронці виявили інформацію про подію 17 липня під час моніторингу соцмереж. Згідно з відео, поширеним у телеграм-каналах, жінка схвально висловлювалася про країну-агресора, що й спричинило конфлікт.

У поліції повідомили, що наразі триває перевірка - встановлюються всі учасники та вирішується правова кваліфікація події. Правоохоронці закликали громадян дотримуватись закону і повідомляти про подібні порушення.

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