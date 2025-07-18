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Вигукувала проросійські лозунги: у київському метро побили жінку, - Нацполіція. ВIДЕО
У київському метро стався конфлікт через пасажирку, яка вигукувала проросійські лозунги.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на поліцію Києва.
Як зазначається, інцидент викликав агресію з боку іншого пасажира, який вдарив жінку.
Правоохоронці виявили інформацію про подію 17 липня під час моніторингу соцмереж. Згідно з відео, поширеним у телеграм-каналах, жінка схвально висловлювалася про країну-агресора, що й спричинило конфлікт.
У поліції повідомили, що наразі триває перевірка - встановлюються всі учасники та вирішується правова кваліфікація події. Правоохоронці закликали громадян дотримуватись закону і повідомляти про подібні порушення.
Топ коментарі
+72 Оксана Осипенко #579755
показати весь коментар18.07.2025 10:45 Відповісти Посилання
+42 Gary Grant
показати весь коментар18.07.2025 10:45 Відповісти Посилання
+37 Xander G
показати весь коментар18.07.2025 10:47 Відповісти Посилання
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Смішно.
Нещодавно ситуація була. Попросили почергувати на футболі, одне тєло почало розповідати про те що в росії 60% українців- розумієте про що натяк?-, про те як ;мєнти кошмарять мирних людей, примушуючи йти на нікому не потрібну війну, про ;русскую культуру;- бачте, його дістало що він не може в машині з відчиненими вікнами слухати ;русскую музику;а тільки її і можна слухати, бо в ;українців культура огранічєна трьома піснями;, про те що кому щось не подобається- хай валять звідси;.
Показова робота поліції- прибули миттєво, менш ніж через 15 хвилин , і тут же запитали його- ;Вибачте, ви таке казали;?- Ні, ніколи, цього чєловєка первий раз бачу і вобщє-він якийсь придуркуватий, провірьте його;-;Вибачте всього найкращого!;
Цікаво що на цьому все.
Не опитали свідків, у нього навіть не перевірили документи.
Зате мене відвели вбік і тричі пробили чи я не в розшуку та чи не ухилянт.
все починається з такого - не забули ?
"вистачило"
обличчя знайоме якесь
Як ви думаєте?
теперь она просто затаит злобу, и окончательно получит подтверждение своим мыслям, что Украина на самом деле "плохая" и сама виновата в чем-то, и будет пакостить скрытно...
В видео этого нет
Зато есть кадры жестокого обращения с женщиной
Прекрасный подарок для СОЛОВЬЕВА!!!
А если еще такое покажут в Европе и США
То я не удивлюсь
Что снова про нас будут говорить как про нацистов
Учитесь снимать видео
И вести себя достойно
Я тоже в троллейбусе встретила любительницу русского мира
Она тоже пыталась помитинговать
Я ее поставила на место словами
Спокойно
И она САМА ВЫШЛА ИЗ ТРОЛЛЕЙБУСА
Никогда против женщины нельзя применять физическую силу
Если вы это делаете - это лишь показатель вашей слабости
Печально, что в чате столько слабаков
Чи можна застосовувати фізичну силу проти чоловіків?
Чи є насправді рівними чоловік і жінка по своїм правам і обовʼязкам?
Чи не брешуть нам урядовці, розповідаючи про рівність чоловіків і жінок?
Во всем,что не касается защиты жизни
Если бы в этом видео был мужчина или подросток
Я бы встала и на их защиту
Законы - это замечательно
Но есть еще негласные законы в человеческом обществе
Мой отец не только не поднимал руку ни на кого
Он даже слово ДУРА никогда не сказал
Он не повышал голоса
И я неоднократно видела - как он этим спокойным голосом
Разрешал конфликтные ситуации
То, как вел себя мой отец - не пропишешь в законе
Но это лучший пример человеческого поведения ,который я видела
Добре, що серед «Акакаяразніца» у вагоні метро, хоть знайшлося таки пара рук, щоб припинити вищання зкацапленої!
Коригувальниць зкацаплених, в Україні щоденно виявляють, але прикро, що Українці від них гинуть!!!
Дивно, що вона не вчинила, прикрого самогубства, як не крути, а їхала серед Українців?!?