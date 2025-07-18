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Вигукувала проросійські лозунги: у київському метро побили жінку, - Нацполіція. ВIДЕО

У київському метро стався конфлікт через пасажирку, яка вигукувала проросійські лозунги. 

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на поліцію Києва.

Як зазначається, інцидент викликав агресію з боку іншого пасажира, який вдарив жінку.

Правоохоронці виявили інформацію про подію 17 липня під час моніторингу соцмереж. Згідно з відео, поширеним у телеграм-каналах, жінка схвально висловлювалася про країну-агресора, що й спричинило конфлікт.

У поліції повідомили, що наразі триває перевірка - встановлюються всі учасники та вирішується правова кваліфікація події. Правоохоронці закликали громадян дотримуватись закону і повідомляти про подібні порушення.

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Автор: 

побиття (976) Київ (19893) Метрополітен (1425) Нацполіція (15363)


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Топ коментарі
+72
Пасажиру- зачот!
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18.07.2025 10:45 Відповісти
+42
Чоловіку подяка. Так звану жінку на пляшку.
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18.07.2025 10:45 Відповісти
+37
то не жінка .. то болотна істота.
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18.07.2025 10:47 Відповісти
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А ти читав його обвинувальний висновок, чи ти письменник-фантаст Іhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%BD,_%D0%98%D0%B2 в Гандон?
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18.07.2025 13:25 Відповісти
очікую на засідання Радбезу ООН на тему - "Русськая біла ізбіта в націстском Кієвском метро.. ее распялі в трусіках на шпалах"
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18.07.2025 11:06 Відповісти
у московитів завжди є вихід , переїхати до Варшавського метро і там вигукувати промосковські речі
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18.07.2025 11:09 Відповісти
не факт що їх впустять
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18.07.2025 11:11 Відповісти
Правоохоронці закликали громадян дотримуватись закону і повідомляти про подібні порушення. Джерело: https://censor.net/ua/v3563947

Смішно.
Нещодавно ситуація була. Попросили почергувати на футболі, одне тєло почало розповідати про те що в росії 60% українців- розумієте про що натяк?-, про те як ;мєнти кошмарять мирних людей, примушуючи йти на нікому не потрібну війну, про ;русскую культуру;- бачте, його дістало що він не може в машині з відчиненими вікнами слухати ;русскую музику;а тільки її і можна слухати, бо в ;українців культура огранічєна трьома піснями;, про те що кому щось не подобається- хай валять звідси;.
Показова робота поліції- прибули миттєво, менш ніж через 15 хвилин , і тут же запитали його- ;Вибачте, ви таке казали;?- Ні, ніколи, цього чєловєка первий раз бачу і вобщє-він якийсь придуркуватий, провірьте його;-;Вибачте всього найкращого!;
Цікаво що на цьому все.
Не опитали свідків, у нього навіть не перевірили документи.
Зате мене відвели вбік і тричі пробили чи я не в розшуку та чи не ухилянт.
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18.07.2025 11:08 Відповісти
Мене дратують амеби які хрюкають "це ж жінка", - і що? - хай собі спокійно стоїть та облизує кацапію?
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18.07.2025 11:10 Відповісти
По доброму потрібно було тих жалісливих придурковатих вигнати нах з вагону
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18.07.2025 11:15 Відповісти
Або просто пояснити: якщо співчуваєте цій кацапо-малоросці, то не нийте, що не можете спати ночами та сидите у підвалах ховаючись від її братських безпілотників.
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18.07.2025 11:19 Відповісти
А ще є золотий генофонд нації, його теж не можна чіпати...ну нехай слухають кацапські пісні на вулицях Києва...
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18.07.2025 11:17 Відповісти
Не знаю якої нації але точно не української, просто варто подивитись на їхні пики - деграданти.
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18.07.2025 11:22 Відповісти
"Що в тверезого на умі,то...."
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18.07.2025 11:13 Відповісти
Бамбасіха с юха вастока Єлена в ротєбенка.
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18.07.2025 11:14 Відповісти
Відловлювати таких й на примусові роботи - завали розгрібати.
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18.07.2025 11:14 Відповісти
от вам ще одна "жінка"

все починається з такого - не забули ?

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18.07.2025 11:17 Відповісти
Це жесть, як вистачило розуму у 19 вибрати таке.
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18.07.2025 11:52 Відповісти
звісно
"вистачило"
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18.07.2025 11:58 Відповісти
а ось чоловік її
обличчя знайоме якесь

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18.07.2025 13:34 Відповісти
робили відєо для гєбєльс тв 100% как в кієвскій націстскій рєжим убіваєт рускаязичних
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18.07.2025 11:37 Відповісти
Треба з'ясовувати - чи ця болотна істота за своєю ініціативою під впливом переглядів кремлівського контенту вирішила проводити показову агітацію за путіна та расею в громадському місці, чи ця курва виконувала вказівки феесбешного куратора по вивченню реакції українських громадян на москальські наративи? Потім ще додати та застосувати на розборі завалів після влучання дронів та ракет від її друзів або краще - на розмінування місцевості Донбасу.
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18.07.2025 11:44 Відповісти
а чому досі Лєвий Бєрег? на 12 році війни?
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18.07.2025 11:44 Відповісти
Класна відмазка "Та вона п'яна, не бийте"...
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18.07.2025 11:47 Відповісти
Небайдужому громадянину України - респект! Кожна проросійська курва незалежно від статі повинна бути пизжена! Бажано з ноги.
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18.07.2025 11:47 Відповісти
Молодці!
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18.07.2025 11:51 Відповісти
Якби так було відразу після захвату Криму не було би повномасштабного вторгнення.Перевірено.
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18.07.2025 11:52 Відповісти
Ворог не має ні статі, ні віку.
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18.07.2025 11:55 Відповісти
ця лярва могла працювати на русню і спеціально провакувати, щоб засняти "русофобію". Краще було б цю шкуру на бити, а затримати та поліції передати.
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18.07.2025 11:57 Відповісти
о, то тепер будуть шукати 100% - узіленскіє своїх (колаборантів і зрадників) захищають
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18.07.2025 11:59 Відповісти
Що ви все не бий жінку, не бий жінку. Цікаво що б зробили в москальському метро якби вона декламувала проукраїнські лозунги???
Як ви думаєте?
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18.07.2025 12:10 Відповісти
Добре, але мало
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18.07.2025 12:11 Відповісти
Хоч ніякий пістастрадалец не вліз анажедевачка. Во Франции колаборантів просто знищували.
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18.07.2025 12:17 Відповісти
кваліфікація статті - дали ***** кацапці ! санкції статті дати грамоту нагородити гумовим кийком, щоб наступного разу руки не бруднив !
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18.07.2025 12:22 Відповісти
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18.07.2025 12:59 Відповісти
Замало дали.
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18.07.2025 12:22 Відповісти
А чому всі інші пвсажири не дали їй по голові? Всіх заарештувати як посіпак путлера.
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18.07.2025 12:35 Відповісти
Рагульё!!!
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18.07.2025 12:45 Відповісти
русня любить страждати, так що це пішло на користь усім. пасажирам зачьот. краще дивитися на те як русня незалежно від віку та статі отримує в табло ніж на те як українці мовча ковтають наругу.
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18.07.2025 12:48 Відповісти
нарешті почалося адекватне відношення до кацапських сосок!!
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18.07.2025 12:50 Відповісти
бить женщину ниже достоинства любого мужчины. есть полиция, она примет меры. если ты такой резкий и крутой, то окопы ждут тебя с нетерпением. там и покажешь свою крутость.
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18.07.2025 12:53 Відповісти
Вона не жінка, вона - ворог, який вбиває наших людей. Крапка. Мало получила.
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18.07.2025 13:30 Відповісти
Пасажиром було зроблено фізичне зауваження. Шо за кіпіш?
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18.07.2025 12:54 Відповісти
де там дівчина??? курва путінська вона..їй душу гріє те що вбиває українців хкуйло.. А пасажирам всім крім того чоловіка ГАНЬба...вам ....і сьогодні холуї каца..ські будуть срати і обсикати вас і ви будете толерантно обсихати
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18.07.2025 12:57 Відповісти
если в заголовке статья правда, то она занимается глорификацией оккупанта, это статья, ей не просто нужно было по лицу дать, а она присесть должна, может стоило ее сдать в полицию.
теперь она просто затаит злобу, и окончательно получит подтверждение своим мыслям, что Украина на самом деле "плохая" и сама виновата в чем-то, и будет пакостить скрытно...
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18.07.2025 13:00 Відповісти
ляпаса для жінки достатньо, щоб охолонути, та й чоловіку було б почуватися чоловіком
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18.07.2025 13:08 Відповісти
Что ОНА там кричала - не знаю
В видео этого нет
Зато есть кадры жестокого обращения с женщиной
Прекрасный подарок для СОЛОВЬЕВА!!!
А если еще такое покажут в Европе и США
То я не удивлюсь
Что снова про нас будут говорить как про нацистов
Учитесь снимать видео
И вести себя достойно
Я тоже в троллейбусе встретила любительницу русского мира
Она тоже пыталась помитинговать
Я ее поставила на место словами
Спокойно
И она САМА ВЫШЛА ИЗ ТРОЛЛЕЙБУСА
Никогда против женщины нельзя применять физическую силу
Если вы это делаете - это лишь показатель вашей слабости
Печально, что в чате столько слабаков
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18.07.2025 13:17 Відповісти
А жінкам можна говорити ВСЕ що хочеться, чи потрібно відповідати за свої слова?
Чи можна застосовувати фізичну силу проти чоловіків?
Чи є насправді рівними чоловік і жінка по своїм правам і обовʼязкам?
Чи не брешуть нам урядовці, розповідаючи про рівність чоловіків і жінок?
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18.07.2025 13:33 Відповісти
Я против применения физической силы
Во всем,что не касается защиты жизни
Если бы в этом видео был мужчина или подросток
Я бы встала и на их защиту
Законы - это замечательно
Но есть еще негласные законы в человеческом обществе
Мой отец не только не поднимал руку ни на кого
Он даже слово ДУРА никогда не сказал
Он не повышал голоса
И я неоднократно видела - как он этим спокойным голосом
Разрешал конфликтные ситуации
То, как вел себя мой отец - не пропишешь в законе
Но это лучший пример человеческого поведения ,который я видела
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18.07.2025 13:53 Відповісти
Ну "слабый ватный пол" не получая по роже некуйово наводит балистику, после чего многие уже совсем себя не чувствуют ни слабаком ни горным барсом.
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18.07.2025 13:46 Відповісти
Отакі потвори, як ця паскуда (не хочу писати "жінка"), наводять російські ракети на мирні українські міста. Правильно чоловік їй врізав. Тільки малувато.
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18.07.2025 14:00 Відповісти
Мабуть, сплутала, що вона не за «парєбрікам»?!?
Добре, що серед «Акакаяразніца» у вагоні метро, хоть знайшлося таки пара рук, щоб припинити вищання зкацапленої!
Коригувальниць зкацаплених, в Україні щоденно виявляють, але прикро, що Українці від них гинуть!!!
Дивно, що вона не вчинила, прикрого самогубства, як не крути, а їхала серед Українців?!?
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18.07.2025 14:01 Відповісти
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