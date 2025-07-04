Девушка спела русскую песню на Аллее памяти погибших Героев в Прилуках: полиция начала проверку

В городе Прилуки Черниговской области полиция начала проверку из-за видео, на котором девушка поет на русском языке на Аллее памяти погибших украинских военных.

Об этом сообщила областная полиция, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, видео появилось в соцсетях. На нем видно, как девушка исполняет русскую песню на фоне портретов погибших защитников Украины.

Правоохранители Прилуцкого райотдела полиции уже начали проверку и устанавливают личность девушки, которая попала на видео.

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