Девушка спела русскую песню на Аллее памяти погибших Героев в Прилуках: полиция начала проверку
В городе Прилуки Черниговской области полиция начала проверку из-за видео, на котором девушка поет на русском языке на Аллее памяти погибших украинских военных.
Об этом сообщила областная полиция, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, видео появилось в соцсетях. На нем видно, как девушка исполняет русскую песню на фоне портретов погибших защитников Украины.
Правоохранители Прилуцкого райотдела полиции уже начали проверку и устанавливают личность девушки, которая попала на видео.
Топ комментарии
+14 Поділля16
показать весь комментарий04.07.2025 14:18 Ответить Ссылка
+11 Олександр Іванович Паламарчук
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+9 Михайло Иляш
показать весь комментарий04.07.2025 13:57 Ответить Ссылка
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Ось, через кого в Україні й далі триває кровопролитна війна, ось через кого раша суне!
Скільки в ще в Україні такого законсервованого бидла!?
Мабуть час створювати аналог СМЕРШ!
До стінки, й баста!
Таке в містах й селах відбувається масово. На зупинках, у дворах, з квартир, автівок то тут, то там чути лепса, розенбаума, газманова, круга, рурти лісоповал та іншу наволочь рф!
Це вирок для України, під назвою НУШ (Нова Українська школа) від гриневич до О. Лісового!
А далі від таких маргеналів можна очікувати лише одне - пряму зраду України!
А Сирійці, продовжують дієво і результативно, з таким лайном боротися!
початок великої відчизняної війни?! Ось звідки те все пливе!
СБУ, позакривайте всі ці про-російські, про-радянські, кацапські організації в Україні!
Всі вони - проєкти кремля та розплідник про-російського лайна та диверсійно-підпільної діяльності!
Є МУЗИКА, є гівно. МУЗИКУ слухаємо/співаємо, гівно - ні.
Ще, нажаль, є МУЗИКА, автори якої підтримують війну. Тут кожний вирішує сам, але, скоріш за все, адекватній людині не захочеться її слухати/співати.
Є МУЗИКА, що відповідає виконанню на Алеї героїв, а є така, що не відповідає.
На цьому все.
Rem Diga - самая. (Може не точна нащва але достатньо щоб знайти)
Звичайний російський типу репчик, правда автор щиро підтримує дії Росії, а це вже дзвіночок.
А то здається зелений скот щось поплутав. Лохторат береже, а спочатку мобілізували з 27 !!! І тільки потім з 25. Тобто не як в США 18-27, а !!! навпаки !!! 27-***.
Але я за так як в Першу Світову. 14-40. Після 40 - вилучення з реєстру.