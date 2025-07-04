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Новости Запрет российской музыки в Украине
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Девушка спела русскую песню на Аллее памяти погибших Героев в Прилуках: полиция начала проверку

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В городе Прилуки Черниговской области полиция начала проверку из-за видео, на котором девушка поет на русском языке на Аллее памяти погибших украинских военных.

Об этом сообщила областная полиция, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, видео появилось в соцсетях. На нем видно, как девушка исполняет русскую песню на фоне портретов погибших защитников Украины.

Правоохранители Прилуцкого райотдела полиции уже начали проверку и устанавливают личность девушки, которая попала на видео.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Креминь о языковом скандале с Сердючкой на концерте: Данилко может петь на русском, это не запрещено законом

Автор: 

Прилуки (43) русский язык (582) Черниговская область (1190) Прилукский район (17)


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Топ комментарии
+14
Це прихильниця Вовки Боневтіка Потужного і його антимайданного "кварталу", який весь свій репертуар до виборів президента і навіть після виборів створював виключно на язікє мокшів і москалів. А Верка Пердючка із тієї свори, що і Володя Боневтівк. Тато Боневтіка"щирий українець", як і Беня, Боголюбський, що по чужому паспорту перетинає кордони, рабіновичі, абдристовичі, пінчуки, Новінські, фірташі.... з персональною пенсією від українського народу з їх бюджету за його російську мову у виші.
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04.07.2025 14:18 Ответить
+11
це випадково не прихильниця вєрки пєрдючки?
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04.07.2025 13:45 Ответить
+9
ОЦЕ МОЛОДЬ виховали на какій разніці. ОЦЕ ШИК. Куди не плюнь все лайно - ото державу побудував Володька
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04.07.2025 13:57 Ответить
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це випадково не прихильниця вєрки пєрдючки?
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04.07.2025 13:45 Ответить
Це прихильниця Вовки Боневтіка Потужного і його антимайданного "кварталу", який весь свій репертуар до виборів президента і навіть після виборів створював виключно на язікє мокшів і москалів. А Верка Пердючка із тієї свори, що і Володя Боневтівк. Тато Боневтіка"щирий українець", як і Беня, Боголюбський, що по чужому паспорту перетинає кордони, рабіновичі, абдристовичі, пінчуки, Новінські, фірташі.... з персональною пенсією від українського народу з їх бюджету за його російську мову у виші.
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04.07.2025 14:18 Ответить
Будь оберезний. Я десь читав, що Майдан спровокував ***** навмисно, щоб оправдувати анексію Криму та вторгнення в Донецьку та Луганську області.
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04.07.2025 14:31 Ответить
саме так! ми скакали в каструлях на нафторублі!
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04.07.2025 14:46 Ответить
Може ти і скакав в каструлі за нафторублі, а люди вийшли на Майдан проти свавілля зековської шобли та адептів *****.
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04.07.2025 14:49 Ответить
Поцікався, скільи Данилко задонатив на ЗСУ, потім будеш патякати
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04.07.2025 14:28 Ответить
фігню він задонатив.
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04.07.2025 14:33 Ответить
11 мільйонів на реабілітаційний центр "Superhumans Center" - це всеукраїнський центр, що спеціалізується на реабілітації, протезуванні, реконструктивній хірургії та психологічній підтримці людей, які постраждали від війни, як військових, так і цивільних. Якщо для тебе це фігня, то задонать більше.
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04.07.2025 14:40 Ответить
Ну тай що? Чи це його виправдовує?
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04.07.2025 15:25 Ответить
Так скільки той Данілко задонатив? Тільки щоб це не були слова.
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04.07.2025 16:24 Ответить
Напилася я пьяна, не дойду я до дому
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04.07.2025 13:47 Ответить
твій дім параша
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04.07.2025 13:48 Ответить
Показово повісити кацапську хвойду
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04.07.2025 13:53 Ответить
За яйця.
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04.07.2025 14:02 Ответить
ОЦЕ МОЛОДЬ виховали на какій разніці. ОЦЕ ШИК. Куди не плюнь все лайно - ото державу побудував Володька
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04.07.2025 13:57 Ответить
Плоди Нової Української школи від міністрів Гриневич, А. Новосад, О. Лісового в дії!
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04.07.2025 14:07 Ответить
Яку саме пісню? Белая березонька? Я знаю що у рашистів за межами РФ є такий флеш моб. Йдуть та слухають з телефона берьозоньку чи катюшу.
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04.07.2025 13:58 Ответить
На жаль, дебілів в Україні дуже багато. Сьогодні варю каву на кухні, по двору їде якесь авто, бачу копійчане старе чорне БМВ з відкритим люком на криші і з неї на весь двір оре пісня "Сєктор газа" і це під час повітряної тривоги.
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04.07.2025 13:59 Ответить
Ну "Сектор Газа" це не показник, багато людей його слухали свого часу От те, що гучно зробив музику - це зашквар
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04.07.2025 14:12 Ответить
Ключове слово (свого часу). Зараз не той час, щоб слухати, тим більше на весь двір коли у людей вікна відкриті від жари на вулиці та повітряна тривога. Велика війна триває вже четвертий рік, багато людей втратили своїх рідних та знаходяться в постійному стресі від шахедів та ракет. Хоча дебіли є дебіли, вони реагуть тільки коли між рогів хтой втулить і то не надовго.
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04.07.2025 14:20 Ответить
Реально воює і підтримує державницький напрямок в усіх його проявах десь 35% інші то категорії по східній як по розуму так і по шкідливості у цій розбудові.А хто казав що буде гармонія,борімося шановні через іронію,сарказм і піз...юліну.
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04.07.2025 14:34 Ответить
Звідки такі дані? Якщо з власних спостережень то я вам співчуваю, що серед ваших знайомих такий відсоток.
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04.07.2025 14:36 Ответить
А ви рота на більше роззявили,по статистиці пассіонаріїв завжди і всюди 5% у нашій ситуації війна докинула,і уважно читайте по східній, це від помірно розумного і до арєстовича з сердючкою.
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04.07.2025 15:12 Ответить
Моргенальне бидло, а не Українка!
Ось, через кого в Україні й далі триває кровопролитна війна, ось через кого раша суне!
Скільки в ще в Україні такого законсервованого бидла!?
Мабуть час створювати аналог СМЕРШ!
До стінки, й баста!
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04.07.2025 14:04 Ответить
тебе першою. покажеш приклад як правильно біля стінки стояти.
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04.07.2025 15:10 Ответить
Позбавляйте громадянства, виключайте зі шкіл та вишів, робіть, ****, щось. Ця малолітня шушара має або опритомніти, або перестати бути громадянами.
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04.07.2025 14:05 Ответить
Пізно!
Таке в містах й селах відбувається масово. На зупинках, у дворах, з квартир, автівок то тут, то там чути лепса, розенбаума, газманова, круга, рурти лісоповал та іншу наволочь рф!
Це вирок для України, під назвою НУШ (Нова Українська школа) від гриневич до О. Лісового!
А далі від таких маргеналів можна очікувати лише одне - пряму зраду України!
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04.07.2025 14:11 Ответить
Та ватній бидлоті хоч яку музику напиши все одно її на болота тягне.
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04.07.2025 14:52 Ответить
Ну ачьо? Пам'ятаю як вдупутат Рабіновічь на трибуні ВЗр заспівав "фставай срана аґромная", і нічьо...
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04.07.2025 14:06 Ответить
Безкарність за смерть Українців, від привладних, отих коригувальників, спонукає їх оточення до більшого злочину!
А Сирійці, продовжують дієво і результативно, з таким лайном боротися!
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04.07.2025 14:12 Ответить
Два варіанти: або грошей вирішила заробити, або до образу сили причаститися. Дурепа в обох випадках, дурепа безкоштовна - в останньому.
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04.07.2025 14:17 Ответить
Значить у її хату ще не прилетіло. Нехай чекає. Бажаю, щоб її мрія здійснилася.
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04.07.2025 14:18 Ответить
А як у тому Житомирі, де нещодавно біля околиці стався надпотужний вибух, пенсіонери-ждуни з "ветеранської" організації Союз радянських офіцерів 22 червня 2025 року з червоним прапором вийшли вшановувати покладанням квітів
початок великої відчизняної війни?! Ось звідки те все пливе!
СБУ, позакривайте всі ці про-російські, про-радянські, кацапські організації в Україні!
Всі вони - проєкти кремля та розплідник про-російського лайна та диверсійно-підпільної діяльності!
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04.07.2025 14:19 Ответить
Галина Гойс #601847 , а шо робити з тими, хто свого часу служив в лавах радянської армії? Усіх повісити, розстріляти, четвертувати?
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04.07.2025 14:32 Ответить
Ті, хто свого часу служили в радянській армії, обійдуться без "арґанізаций вєтєранав куліковской бітви".
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04.07.2025 15:10 Ответить
Україна - одна з країн (тоді у складі срср), що найбільше постраждали і зробили найбільший вклад в перемогу у другій світовій. Нажаль, в ********* світі, де ніхто ні у що не вникає, для того, щоб знали про жертву і перемогу України це треба постійно презентувати. А то весь світ вважає, що другу світову вийграли кацапи. А ми стидобливо святкуємо день пам'яті та примирення.
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04.07.2025 15:16 Ответить
А яка хоч пісня була ?
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04.07.2025 14:20 Ответить
''калінка малінка моя''-тіпа безобідна а ви так до дєвочкі в трусіках з бамбасу зразу в поліцію
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04.07.2025 14:26 Ответить
є пісня ЛЯПІСА про майдан =''воины света воины добра'' є пісні українького татарина Юри Шевчука є пісні південного корейця Цоя якого кацапи вбили
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04.07.2025 14:24 Ответить
Бачу єдиний спосіб боротьби з цими імбіцилами - конфіскація майна і всю родину на болота
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04.07.2025 14:25 Ответить
Не можна призивати в армію молодших 25 років вони потрібні для ворожих диверсій, це при тому що жодного патріотичного виховання в країні під час війни немає, ось і виростає таке бидло.
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04.07.2025 14:37 Ответить
А можна дізнатися, яку саме пісню вона співала? Якщо Машину, там, чи Бі2 чи може БГ - то шо за проблеми? Якщо шамана там, чи подібне гівно - ну да, то ганьба...
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04.07.2025 15:06 Ответить
На Алеї пам'яті має лунати хіба що "Плине кача", та й то у професійному виконанні та відповідно моменту.
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04.07.2025 15:16 Ответить
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04.07.2025 15:22 Ответить
Про Шевчука і Цоя згадували вище.
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04.07.2025 15:17 Ответить
ви вже або хрестик зніміть, або труси одягніть… це стасовно вашого висловлювання,
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04.07.2025 15:18 Ответить
Тобто?
Є МУЗИКА, є гівно. МУЗИКУ слухаємо/співаємо, гівно - ні.
Ще, нажаль, є МУЗИКА, автори якої підтримують війну. Тут кожний вирішує сам, але, скоріш за все, адекватній людині не захочеться її слухати/співати.
Є МУЗИКА, що відповідає виконанню на Алеї героїв, а є така, що не відповідає.
На цьому все.
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04.07.2025 15:25 Ответить
Було важко, Але я знайшов

Rem Diga - самая. (Може не точна нащва але достатньо щоб знайти)

Звичайний російський типу репчик, правда автор щиро підтримує дії Росії, а це вже дзвіночок.
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04.07.2025 15:28 Ответить
О, дякую! Як на мене - КГ/АМ. Не музика, не для Алеї героїв. Тобто, так, дівчінці, напевно, треба роз'яснити що це погана музика...
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04.07.2025 15:40 Ответить
Тупа *****.
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04.07.2025 15:16 Ответить
Це не дівчина, дівчини в Україні, а це прошма монголоїдна!!! Найліпше покарання для неї, це обміняти на наших дітей або полонених!!!! Такий сукі не місце в Україні!!!
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04.07.2025 15:20 Ответить
Кварталівська 'какая разніца' виховала гівнюків і завела нас у велику смердючу сраку. Таким і був розрахунок бєніних *********.
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04.07.2025 15:24 Ответить
А може як США во В'єтнамську - спочатку мобілізувати всіх від 18 до 27 (як що студент відсрочка до 24). Потім хто як захоче від 27-37.

А то здається зелений скот щось поплутав. Лохторат береже, а спочатку мобілізували з 27 !!! І тільки потім з 25. Тобто не як в США 18-27, а !!! навпаки !!! 27-***.

Але я за так як в Першу Світову. 14-40. Після 40 - вилучення з реєстру.
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04.07.2025 15:26 Ответить
 
 