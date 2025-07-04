Дівчина заспівала російську пісню на Алеї пам’яті загиблих Героїв у Прилуках: поліція розпочала перевірку
У місті Прилуки Чернігівської області поліція розпочала перевірку через відео, на якому дівчина співає російською мовою на Алеї пам’яті загиблих українських військових.
Про це повідомила обласна поліція, передає Цензор.НЕТ.
Як зазначається, відео з'явилось у соцмережах. На ньому видно, як дівчина виконує російську пісню на тлі портретів загиблих захисників України.
Правоохоронці Прилуцького райвідділу поліції вже розпочали перевірку та встановлюють особу дівчини, яка потрапила на відео.
Топ коментарі
+6 Олександр Іванович Паламарчук
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+6 Михайло Иляш
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+5 Поділля16
показати весь коментар04.07.2025 14:18 Відповісти Посилання
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Ось, через кого в Україні й далі триває кровопролитна війна, ось через кого раша суне!
Скільки в ще в Україні такого законсервованого бидла!?
Мабуть час створювати аналог СМЕРШ!
До стінки, й баста!
Таке в містах й селах відбувається масово. На зупинках, у дворах, з квартир, автівок то тут, то там чути лепса, розенбаума, газманова, круга, рурти лісоповал та іншу наволочь рф!
Це вирок для України, під назвою НУШ (Нова Українська школа) від гриневич до О. Лісового!
А далі від таких маргеналів можна очікувати лише одне - пряму зраду України!
А Сирійці, продовжують дієво і результативно, з таким лайном боротися!
початок великої відчизняної війни?! Ось звідки те все пливе!
СБУ, позакривайте всі ці про-російські, про-радянські, кацапські організації в Україні!
Всі вони - проєкти кремля та розплідник про-російського лайна та диверсійно-підпільної діяльності!