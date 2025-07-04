Дівчина заспівала російську пісню на Алеї пам’яті загиблих Героїв у Прилуках: поліція розпочала перевірку

У місті Прилуки Чернігівської області поліція розпочала перевірку через відео, на якому дівчина співає російською мовою на Алеї пам’яті загиблих українських військових.

Про це повідомила обласна поліція, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, відео з'явилось у соцмережах. На ньому видно, як дівчина виконує російську пісню на тлі портретів загиблих захисників України.

Правоохоронці Прилуцького райвідділу поліції вже розпочали перевірку та встановлюють особу дівчини, яка потрапила на відео.

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