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Новини Заборона російської музики в Україні
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Дівчина заспівала російську пісню на Алеї пам’яті загиблих Героїв у Прилуках: поліція розпочала перевірку

на Віннчині стався вибух у кабінеті керівника підприємства

У місті Прилуки Чернігівської області поліція розпочала перевірку через відео, на якому дівчина співає російською мовою на Алеї пам’яті загиблих українських військових.

Про це повідомила обласна поліція, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, відео з'явилось у соцмережах. На ньому видно, як дівчина виконує російську пісню на тлі портретів загиблих захисників України.

Правоохоронці Прилуцького райвідділу поліції вже розпочали перевірку та встановлюють особу дівчини, яка потрапила на відео.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Кремінь про мовний скандал із Сердючкою на концерті: Данилко може співати російською, це не заборонено законом

Автор: 

Прилуки (39) російська мова (317) Чернігівська область (966) Прилуцький район (17)


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Топ коментарі
+6
це випадково не прихильниця вєрки пєрдючки?
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04.07.2025 13:45 Відповісти
+6
ОЦЕ МОЛОДЬ виховали на какій разніці. ОЦЕ ШИК. Куди не плюнь все лайно - ото державу побудував Володька
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04.07.2025 13:57 Відповісти
+5
Це прихильниця Вовки Боневтіка Потужного і його антимайданного "кварталу", який весь свій репертуар до виборів президента і навіть після виборів створював виключно на язікє мокшів і москалів. А Верка Пердючка із тієї свори, що і Володя Боневтівк. Тато Боневтіка"щирий українець", як і Беня, Боголюбський, що по чужому паспорту перетинає кордони, рабіновичі, абдристовичі, пінчуки, Новінські, фірташі.... з персональною пенсією від українського народу з їх бюджету за його російську мову у виші.
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04.07.2025 14:18 Відповісти
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це випадково не прихильниця вєрки пєрдючки?
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04.07.2025 13:45 Відповісти
Це прихильниця Вовки Боневтіка Потужного і його антимайданного "кварталу", який весь свій репертуар до виборів президента і навіть після виборів створював виключно на язікє мокшів і москалів. А Верка Пердючка із тієї свори, що і Володя Боневтівк. Тато Боневтіка"щирий українець", як і Беня, Боголюбський, що по чужому паспорту перетинає кордони, рабіновичі, абдристовичі, пінчуки, Новінські, фірташі.... з персональною пенсією від українського народу з їх бюджету за його російську мову у виші.
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04.07.2025 14:18 Відповісти
Будь оберезний. Я десь читав, що Майдан спровокував ***** навмисно, щоб оправдувати анексію Криму та вторгнення в Донецьку та Луганську області.
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04.07.2025 14:31 Відповісти
саме так! ми скакали в каструлях на нафторублі!
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04.07.2025 14:46 Відповісти
Може ти і скакав в каструлі за нафторублі, а люди вийшли на Майдан проти свавілля зековської шобли та адептів *****.
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04.07.2025 14:49 Відповісти
Поцікався, скільи Данилко задонатив на ЗСУ, потім будеш патякати
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04.07.2025 14:28 Відповісти
фігню він задонатив.
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04.07.2025 14:33 Відповісти
11 мільйонів на реабілітаційний центр "Superhumans Center" - це всеукраїнський центр, що спеціалізується на реабілітації, протезуванні, реконструктивній хірургії та психологічній підтримці людей, які постраждали від війни, як військових, так і цивільних. Якщо для тебе це фігня, то задонать більше.
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04.07.2025 14:40 Відповісти
Напилася я пьяна, не дойду я до дому
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04.07.2025 13:47 Відповісти
твій дім параша
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04.07.2025 13:48 Відповісти
Показово повісити кацапську хвойду
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04.07.2025 13:53 Відповісти
За яйця.
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04.07.2025 14:02 Відповісти
ОЦЕ МОЛОДЬ виховали на какій разніці. ОЦЕ ШИК. Куди не плюнь все лайно - ото державу побудував Володька
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04.07.2025 13:57 Відповісти
Плоди Нової Української школи від міністрів Гриневич, А. Новосад, О. Лісового в дії!
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04.07.2025 14:07 Відповісти
Яку саме пісню? Белая березонька? Я знаю що у рашистів за межами РФ є такий флеш моб. Йдуть та слухають з телефона берьозоньку чи катюшу.
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04.07.2025 13:58 Відповісти
На жаль, дебілів в Україні дуже багато. Сьогодні варю каву на кухні, по двору їде якесь авто, бачу копійчане старе чорне БМВ з відкритим люком на криші і з неї на весь двір оре пісня "Сєктор газа" і це під час повітряної тривоги.
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04.07.2025 13:59 Відповісти
Ну "Сектор Газа" це не показник, багато людей його слухали свого часу От те, що гучно зробив музику - це зашквар
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04.07.2025 14:12 Відповісти
Ключове слово (свого часу). Зараз не той час, щоб слухати, тим більше на весь двір коли у людей вікна відкриті від жари на вулиці та повітряна тривога. Велика війна триває вже четвертий рік, багато людей втратили своїх рідних та знаходяться в постійному стресі від шахедів та ракет. Хоча дебіли є дебіли, вони реагуть тільки коли між рогів хтой втулить і то не надовго.
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04.07.2025 14:20 Відповісти
Реально воює і підтримує державницький напрямок в усіх його проявах десь 35% інші то категорії по східній як по розуму так і по шкідливості у цій розбудові.А хто казав що буде гармонія,борімося шановні через іронію,сарказм і піз...юліну.
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04.07.2025 14:34 Відповісти
Звідки такі дані? Якщо з власних спостережень то я вам співчуваю, що серед ваших знайомих такий відсоток.
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04.07.2025 14:36 Відповісти
Моргенальне бидло, а не Українка!
Ось, через кого в Україні й далі триває кровопролитна війна, ось через кого раша суне!
Скільки в ще в Україні такого законсервованого бидла!?
Мабуть час створювати аналог СМЕРШ!
До стінки, й баста!
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04.07.2025 14:04 Відповісти
Позбавляйте громадянства, виключайте зі шкіл та вишів, робіть, ****, щось. Ця малолітня шушара має або опритомніти, або перестати бути громадянами.
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04.07.2025 14:05 Відповісти
Пізно!
Таке в містах й селах відбувається масово. На зупинках, у дворах, з квартир, автівок то тут, то там чути лепса, розенбаума, газманова, круга, рурти лісоповал та іншу наволочь рф!
Це вирок для України, під назвою НУШ (Нова Українська школа) від гриневич до О. Лісового!
А далі від таких маргеналів можна очікувати лише одне - пряму зраду України!
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04.07.2025 14:11 Відповісти
Ну ачьо? Пам'ятаю як вдупутат Рабіновічь на трибуні ВЗр заспівав "фставай срана аґромная", і нічьо...
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04.07.2025 14:06 Відповісти
Безкарність за смерть Українців, від привладних, отих коригувальників, спонукає їх оточення до більшого злочину!
А Сирійці, продовжують дієво і результативно, з таким лайном боротися!
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04.07.2025 14:12 Відповісти
Два варіанти: або грошей вирішила заробити, або до образу сили причаститися. Дурепа в обох випадках, дурепа безкоштовна - в останньому.
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04.07.2025 14:17 Відповісти
Значить у її хату ще не прилетіло. Нехай чекає. Бажаю, щоб її мрія здійснилася.
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04.07.2025 14:18 Відповісти
А як у тому Житомирі, де нещодавно біля околиці стався надпотужний вибух, пенсіонери-ждуни з "ветеранської" організації Союз радянських офіцерів 22 червня 2025 року з червоним прапором вийшли вшановувати покладанням квітів
початок великої відчизняної війни?! Ось звідки те все пливе!
СБУ, позакривайте всі ці про-російські, про-радянські, кацапські організації в Україні!
Всі вони - проєкти кремля та розплідник про-російського лайна та диверсійно-підпільної діяльності!
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04.07.2025 14:19 Відповісти
Галина Гойс #601847 , а шо робити з тими, хто свого часу служив в лавах радянської армії? Усіх повісити, розстріляти, четвертувати?
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04.07.2025 14:32 Відповісти
А яка хоч пісня була ?
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04.07.2025 14:20 Відповісти
''калінка малінка моя''-тіпа безобідна а ви так до дєвочкі в трусіках з бамбасу зразу в поліцію
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04.07.2025 14:26 Відповісти
є пісня ЛЯПІСА про майдан =''воины света воины добра'' є пісні українького татарина Юри Шевчука є пісні південного корейця Цоя якого кацапи вбили
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04.07.2025 14:24 Відповісти
Бачу єдиний спосіб боротьби з цими імбіцилами - конфіскація майна і всю родину на болота
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04.07.2025 14:25 Відповісти
Не можна призивати в армію молодших 25 років вони потрібні для ворожих диверсій, це при тому що жодного патріотичного виховання в країні під час війни немає, ось і виростає таке бидло.
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04.07.2025 14:37 Відповісти
 
 