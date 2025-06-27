УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
4425 відвідувачів онлайн
Новини Порушення мовного закону Сердючка співала російською у Києві
6 404 132

Кремінь про мовний скандал із Сердючкою на концерті: Данилко може співати російською, це не заборонено законом

Сердючка співала російською: Кремінь пояснив мовний закон

Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь пояснив, що народний артист Андрій Данилко, який виступає під псевдонімом Вєрка Сердючка, має право співати російськомовні пісні зі свого репертуару. Данилко не порушив мовного закону.

Про це він сказав в інтервʼю "Главком", інформує Цензор.НЕТ.

Мовний омбудсмен нагадав, що Данилко допомагає ЗСУ та перебуває під санкціями країни-агресорки: "Так, на превеликий жаль, у його репертуарі залишилися російськомовні пісні. Це не заборонено законом".

Кремінь підтвердив, що мовою проведення культурно-мистецьких й розважальних заходів є державна мова, але пояснив: це положення не поширюється на виконання або відтворення пісень.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У Латвії затримали ексдепутата Рослікова, який виступав російською мовою на засіданні Сейму

"Порушень під час відтворення пісень громадянином України не було, бо його дії не заборонені законом. Можуть бути натомість запитання до організаторів виступу – щодо мови, якою оголошували назви пісень, надавали довідкову інформацію, випускали квитки, афіші тощо", - пояснив він.

За словами омбудсмена, він вирішив провести заходи державного контролю після скарг на свою адресу. У межах перевірки він заслухає як скаржників, так і організаторів виступу.

"Закон не забороняє Данилку мати у своєму репертуарі російськомовні пісні та не зобов’язує його переходити на суто україномовні. Цього вимагає час і суспільство. І те, що до нього звернулися відомі українські артисти, які запропонували йому перекласти його твори українською, якраз і є тією "самоукраїнізацією", про яку я говорив раніше", - додав Кремінь.

Дивіться також: Учні ліцею Львова танцювали під російського репера Моргенштерна: справу вивчає поліція. ВIДЕО

Що передувало?

Андрій Данилко 13 червня виступав на заході у розважальному комплексі Osocor Residence, що розташований у Бориспільському районі Київщини. Під час свого виступу він виконав свої пісні російською мовою. Окрім того, сама подія або принаймні її частина, також були проведені російською. Про це стало відомо із соціальних мереж.

Згодом Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь звернувся до Національної поліції України з метою належного реагування через російські пісні під час виступу Вєрки Сердючки у Києві.

Автор: 

музика (498) шоу-бізнес (113) російська мова (316) Кремінь Тарас (155)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+27
співає? він співає як зєля пісюном на піаніно грає. генітальні артісти!
показати весь коментар
27.06.2025 20:50 Відповісти
+16
тут і лабуда вилізе і вся коцертна пліснява почне у свій репертуар вставляти кацапськоязичниє творєнія. Кремінь відкриває ящик Пандори!
показати весь коментар
27.06.2025 20:48 Відповісти
+16
Як це?!! Тобто публічно, зі сцени можна продовжувати ,,квакати" і відверто пропагувати ,,псячу" мову падалі??!!!
показати весь коментар
27.06.2025 20:49 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
Попит породжує пропозицію. А 73% населення України це малороси
показати весь коментар
27.06.2025 21:20 Відповісти
Є гарний вираз:
"Коли Америка йде у наступ на чергову країну, попереду виступає легкий ар'єгард - американська жвачка, американська Кола, американські джинси. Вони захоплюють плацдарм. Далі настають основні сили - долар, англійська мова, фільми, американські цінності, американський спосіб життя"...
Усього цього Раші не має і запропонувати їй нічого. Тому вона посилає перед собою "язик", тюремний шансон та блатну романтику. А вже за ними приходять "асвабадітєлі". І я не сказав би, що цей спосіб експансії не працює. Ще як працює
показати весь коментар
27.06.2025 21:23 Відповісти
+ 100 !

ссср зруйнували не Мінітмени, а блоки Мальборо з разовими газовими запальничками на додачу - це було круто та незбагненно !
запальничка як бонус !
на шару !
одразу з'являлись думки: у них що, там все так ?

.
показати весь коментар
27.06.2025 21:28 Відповісти
сересере погубила правда яку почали казати без страху
показати весь коментар
27.06.2025 21:54 Відповісти
Продався Кремінь. Треба його поміняти на Ларису Ніцой. Це принципова безстрашна людина, вона не дезволить дегенерату Данилку співати дегенеративні пісні.
показати весь коментар
27.06.2025 22:57 Відповісти
"Далі настУПають", помилка.
Звичайна опіська.
показати весь коментар
27.06.2025 21:31 Відповісти
Так і є. За російськими попами і вчителями завжди приходять російські танки.
показати весь коментар
27.06.2025 21:39 Відповісти
і з преЗЄдєнтом України:

"Какая разніца...." вже,зайшли

Фраза "Какая разніца?" (в перекладі з російської - "какая разница?") - це російськомовний вислів, який часто використовується для вираження байдужості або небажання розрізняти щось. В українському контексті він часто вживається як символ російської експансії та ігнорування української ідентичності та культури, особливо в контексті гібридної війни
AI Overview
показати весь коментар
27.06.2025 21:51 Відповісти
Може. Але не в публічних місцях.
показати весь коментар
27.06.2025 21:24 Відповісти
І цей продався....
показати весь коментар
27.06.2025 21:26 Відповісти
починається
показати весь коментар
27.06.2025 21:29 Відповісти
Не розумію, що люди знайшли у творчості Данілка. Це так, як стати фанатом свині, що хрюкає у калюжі. Але кожному своє
показати весь коментар
27.06.2025 21:29 Відповісти
Це не творчість, а спецпроект для перетворення українців у свиней в поганому смислі цього слова.
показати весь коментар
27.06.2025 21:39 Відповісти
"На кожен горщик знайдеться своя кришка", або з погляду економіки - "Попит народжує пропозицію"
показати весь коментар
27.06.2025 21:42 Відповісти
Під його пісні, насвинячені гості на весіллі добре скачуть.
показати весь коментар
27.06.2025 21:58 Відповісти
Люди(окремі) знайшли в творчості Данілка елемент лгбт,ким є вони.Тому ходять на концерти,стають його фанатами.
Є попит...
показати весь коментар
27.06.2025 22:21 Відповісти
Проблема в іншому.
Якщо не заборонено співати російською, от ок,нехай співає.
Але він співає,грубо кажучи,в образі лгбт,тобто,нехай співає хоч молдавською,але в своєму специфічному середовищі.
І як дотепер ще не вийшов з цього образу, скоро на пенсію,а далі своє.
показати весь коментар
27.06.2025 21:31 Відповісти
ну російська популярна в лигибити, там весь нарот лигибити
показати весь коментар
27.06.2025 21:44 Відповісти
Данилко такий самий флюгер як і зелені
показати весь коментар
27.06.2025 21:36 Відповісти
цікаві слова - ДОПОМАГАЄ ЗСУ.
тобто, якби чикатило дожив і судили його зараз то адвокат встав би й сказав - громадянин чикатило допомагає ЗСУ.
і всі так і - а, ну, раз так то розходимося, посполиті.
ще пригадую, якогось багатого крутелика судили торік і там теж суддя випендрився і вліпив це словосполучення.
показати весь коментар
27.06.2025 21:42 Відповісти
ну як не змогли знайти інших пом'якшуючих обставин
показати весь коментар
27.06.2025 21:45 Відповісти
У червні 2022 року Верховна Рада ухвалила закон, який передбачає заборону на публічне використання російської музики, а також фонограм і музичних кліпів виконавців, які підтримують російську агресію.
показати весь коментар
27.06.2025 22:15 Відповісти
заборонено за країною походження, а не мову як таку.
показати весь коментар
27.06.2025 22:36 Відповісти
показати весь коментар
27.06.2025 22:28 Відповісти
Де дванадцяте чмо?
показати весь коментар
28.06.2025 00:11 Відповісти
ЗЕЛЕНІ ПІДАРАСИ!
показати весь коментар
27.06.2025 22:49 Відповісти
Продажний кремінь, та й не кремінь він, а так - зручна маріонетка для влади
показати весь коментар
27.06.2025 23:09 Відповісти
лаша тумбай
показати весь коментар
27.06.2025 23:11 Відповісти
Може співати у себе в квартирі, а не в публічному просторі.
показати весь коментар
27.06.2025 23:22 Відповісти
Закон почитай спочатку....
показати весь коментар
28.06.2025 01:47 Відповісти
Всі мовні суперечки працюють лише на розкол. Уряду, владі та суспільству слід перейматися дронами, ракетами та правами людини. А точно не мовою пісень Данилка чи будь-кого іншого.
показати весь коментар
28.06.2025 01:49 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 