Кремінь про мовний скандал із Сердючкою на концерті: Данилко може співати російською, це не заборонено законом

Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь пояснив, що народний артист Андрій Данилко, який виступає під псевдонімом Вєрка Сердючка, має право співати російськомовні пісні зі свого репертуару. Данилко не порушив мовного закону.

Про це він сказав в інтервʼю "Главком", інформує Цензор.НЕТ.

Мовний омбудсмен нагадав, що Данилко допомагає ЗСУ та перебуває під санкціями країни-агресорки: "Так, на превеликий жаль, у його репертуарі залишилися російськомовні пісні. Це не заборонено законом".

Кремінь підтвердив, що мовою проведення культурно-мистецьких й розважальних заходів є державна мова, але пояснив: це положення не поширюється на виконання або відтворення пісень.

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"Порушень під час відтворення пісень громадянином України не було, бо його дії не заборонені законом. Можуть бути натомість запитання до організаторів виступу – щодо мови, якою оголошували назви пісень, надавали довідкову інформацію, випускали квитки, афіші тощо", - пояснив він.

За словами омбудсмена, він вирішив провести заходи державного контролю після скарг на свою адресу. У межах перевірки він заслухає як скаржників, так і організаторів виступу.

"Закон не забороняє Данилку мати у своєму репертуарі російськомовні пісні та не зобов’язує його переходити на суто україномовні. Цього вимагає час і суспільство. І те, що до нього звернулися відомі українські артисти, які запропонували йому перекласти його твори українською, якраз і є тією "самоукраїнізацією", про яку я говорив раніше", - додав Кремінь.

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Що передувало?

Андрій Данилко 13 червня виступав на заході у розважальному комплексі Osocor Residence, що розташований у Бориспільському районі Київщини. Під час свого виступу він виконав свої пісні російською мовою. Окрім того, сама подія або принаймні її частина, також були проведені російською. Про це стало відомо із соціальних мереж.

Згодом Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь звернувся до Національної поліції України з метою належного реагування через російські пісні під час виступу Вєрки Сердючки у Києві.