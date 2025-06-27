Кремінь про мовний скандал із Сердючкою на концерті: Данилко може співати російською, це не заборонено законом
Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь пояснив, що народний артист Андрій Данилко, який виступає під псевдонімом Вєрка Сердючка, має право співати російськомовні пісні зі свого репертуару. Данилко не порушив мовного закону.
Про це він сказав в інтервʼю "Главком", інформує Цензор.НЕТ.
Мовний омбудсмен нагадав, що Данилко допомагає ЗСУ та перебуває під санкціями країни-агресорки: "Так, на превеликий жаль, у його репертуарі залишилися російськомовні пісні. Це не заборонено законом".
Кремінь підтвердив, що мовою проведення культурно-мистецьких й розважальних заходів є державна мова, але пояснив: це положення не поширюється на виконання або відтворення пісень.
"Порушень під час відтворення пісень громадянином України не було, бо його дії не заборонені законом. Можуть бути натомість запитання до організаторів виступу – щодо мови, якою оголошували назви пісень, надавали довідкову інформацію, випускали квитки, афіші тощо", - пояснив він.
За словами омбудсмена, він вирішив провести заходи державного контролю після скарг на свою адресу. У межах перевірки він заслухає як скаржників, так і організаторів виступу.
"Закон не забороняє Данилку мати у своєму репертуарі російськомовні пісні та не зобов’язує його переходити на суто україномовні. Цього вимагає час і суспільство. І те, що до нього звернулися відомі українські артисти, які запропонували йому перекласти його твори українською, якраз і є тією "самоукраїнізацією", про яку я говорив раніше", - додав Кремінь.
Що передувало?
Андрій Данилко 13 червня виступав на заході у розважальному комплексі Osocor Residence, що розташований у Бориспільському районі Київщини. Під час свого виступу він виконав свої пісні російською мовою. Окрім того, сама подія або принаймні її частина, також були проведені російською. Про це стало відомо із соціальних мереж.
Згодом Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь звернувся до Національної поліції України з метою належного реагування через російські пісні під час виступу Вєрки Сердючки у Києві.
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"Коли Америка йде у наступ на чергову країну, попереду виступає легкий ар'єгард - американська жвачка, американська Кола, американські джинси. Вони захоплюють плацдарм. Далі настають основні сили - долар, англійська мова, фільми, американські цінності, американський спосіб життя"...
Усього цього Раші не має і запропонувати їй нічого. Тому вона посилає перед собою "язик", тюремний шансон та блатну романтику. А вже за ними приходять "асвабадітєлі". І я не сказав би, що цей спосіб експансії не працює. Ще як працює
ссср зруйнували не Мінітмени, а блоки Мальборо з разовими газовими запальничками на додачу - це було круто та незбагненно !
запальничка як бонус !
на шару !
одразу з'являлись думки: у них що, там все так ?
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Звичайна опіська.
"Какая разніца...." вже,зайшли
Фраза "Какая разніца?" (в перекладі з російської - "какая разница?") - це російськомовний вислів, який часто використовується для вираження байдужості або небажання розрізняти щось. В українському контексті він часто вживається як символ російської експансії та ігнорування української ідентичності та культури, особливо в контексті гібридної війни
AI Overview
Є попит...
Якщо не заборонено співати російською, от ок,нехай співає.
Але він співає,грубо кажучи,в образі лгбт,тобто,нехай співає хоч молдавською,але в своєму специфічному середовищі.
І як дотепер ще не вийшов з цього образу, скоро на пенсію,а далі своє.
тобто, якби чикатило дожив і судили його зараз то адвокат встав би й сказав - громадянин чикатило допомагає ЗСУ.
і всі так і - а, ну, раз так то розходимося, посполиті.
ще пригадую, якогось багатого крутелика судили торік і там теж суддя випендрився і вліпив це словосполучення.