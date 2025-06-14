Мовний омбудсмен Кремінь відреагував на виступ Сердючки: Не дозволимо під прикриттям "розваг" знову легалізовувати мовну присутність держави-агресора
Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь звернувся до Національної поліції України з метою належного реагування через російські пісні під час виступу Вєрки Сердючки у Києві.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться на сторінці уповноваженого у фейсбуці.
"Маємо ознаки грубого порушення статей 23 та 29 Закону України "Про забезпечення функціонування української мови як державної" - у частині застосування державної мови у сфері культури та під час публічних заходів. Окрім того, у Києві з 2023 року офіційно діє мораторій на публічне використання російськомовного музичного продукту, який також було знехтувано", - зазначив Кремінь.
Він наголосив, що російськомовним пісням не місце в українській столиці.
"Ми не дозволимо, щоб в українській столиці під прикриттям "розваг" знову легалізували мовну присутність держави-агресора. Це не просто про закон - це про національну гідність. І відповідальність буде", - підкреслив уповноважений.
Наголошується, що, згідно з пунктом 2 статті 23 Закону України "Про забезпечення функціонування української мови як державної", "мовою проведення культурно-мистецьких, розважальних та видовищних заходів є державна мова. Застосування інших мов під час таких заходів дозволяється, якщо це виправдано художнім, творчим задумом організатора заходу, а також у випадках, визначених законом щодо порядку реалізації прав корінних народів, національних меншин України. Положення цієї частини не поширюються на застосування мов під час виконання та/або відтворення пісень, інших музичних творів з текстом, фонограм".
Доречі, у Данилки були б всі шанси теж стати президентом. Довбойобам такі подобаються.
а потім лізуть у президенти
бо сьогодні хером по роялю, а завтра у прези
А щодо тої звіздоголової гидоти... Реально: то гидота.
https://www.facebook.com/victoria.samborska/videos/1708944146657933
https://www.youtube.com/watch?v=LDgwUwnfI8I&fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTAAAR2Gi-h5VHXOwaRVWUYOsOarkxJqhjIXd4UYAlZWcB9axQnkAY-ai5R3zqQ_aem_BrdSi6SbGY6J6lqh-e8wUg https://www.youtube.com/watch?v=LDgwUwnfI8I
Ви спочатку приберіть ОП'г яка стріляє в спину Армії щодня..
Лучше бы помогли ютуберам популяризировать украинский контент естественным образом.
А может найдется идиот что произведение "Художник" великого поэта будет с русского на украинский переводить ? Или может у тебя тоже к автору притензии ?
Автор Т.Г. Шевченко, если что.
Я давно кажу, потрібна реформа оплати праці, ніжто не працює більше ніж 24 годоини на добу і усі професії однаково потрібні, але одні можуть заробляти мільйони, а інші ледь на виживання.
А на державному рівні розпалювати ненависть до російської мови в країні, де було 25% єтнічних росіян і безліч змішаних браків це пряма дорога до розколу країни. Потім не дивуйтесь, звідки беруться агенти у ФСБ.
Росія своєю політикою сама все робить для занепадання російської мови і в Україні і в світі. І не треба самим перетворюватися на нацистів на державному рівні... А то дуже вже ****** на "Одна країна, один народ, одна мова!" Правда на відміну від попередника з вусиками - два фюрери! Один танцює і балакає, а другий лібретто пише!