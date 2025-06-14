Мовний омбудсмен Кремінь відреагував на виступ Сердючки: Не дозволимо під прикриттям "розваг" знову легалізовувати мовну присутність держави-агресора

Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь звернувся до Національної поліції України з метою належного реагування через російські пісні під час виступу Вєрки Сердючки у Києві.

"Маємо ознаки грубого порушення статей 23 та 29 Закону України "Про забезпечення функціонування української мови як державної" - у частині застосування державної мови у сфері культури та під час публічних заходів. Окрім того, у Києві з 2023 року офіційно діє мораторій на публічне використання російськомовного музичного продукту, який також було знехтувано", - зазначив Кремінь.

Він наголосив, що російськомовним пісням не місце в українській столиці.

"Ми не дозволимо, щоб в українській столиці під прикриттям "розваг" знову легалізували мовну присутність держави-агресора. Це не просто про закон - це про національну гідність. І відповідальність буде", - підкреслив уповноважений.

Наголошується, що, згідно з пунктом 2 статті 23 Закону України "Про забезпечення функціонування української мови як державної", "мовою проведення культурно-мистецьких, розважальних та видовищних заходів є державна мова. Застосування інших мов під час таких заходів дозволяється, якщо це виправдано художнім, творчим задумом організатора заходу, а також у випадках, визначених законом щодо порядку реалізації прав корінних народів, національних меншин України. Положення цієї частини не поширюються на застосування мов під час виконання та/або відтворення пісень, інших музичних творів з текстом, фонограм".

