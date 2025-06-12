Майже 200 тисяч гривень штрафів від початку року сплатили порушники мовного закону, - Кремінь
Від початку 2025 року порушники мовного законодавства сплатили до місцевих бюджетів штрафи на суму майже 200 тисяч гривень.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв’ю "Лівому берегу" розповів мовний омбудсмен Тарас Кремінь.
Як наголосив Кремінь, протягом 2025 року надійшло 1 182 звернення, за якими проводять 420 заходів державного контролю — виявляють ознаки порушення конкретним суб'єктом господарювання з наданням відповідної інформації.
"За цей рік я особисто розглянув 252 справи про адміністративні правопорушення. Виніс 57 штрафів. У середньому це 3 400 грн. Звичайно, там були і повторні 134 попередження. Близько 200 000 грн сплатили порушники до місцевих бюджетів. Тенденція аналогічна до тієї, що була і 2024 року", - зауважив мовний омбудсмен.
За словами Кременя, порушень не стало менше, тому що з'являються нові інтернет-ресурси, нові мовні скандали.
"Але ми зараз поступово розгалужуємо мережу представників Уповноваженого, активно співпрацюємо з місцевою владою, розділяємо свою відповідальність з місцевими депутатами, з громадськими організаціями, закладами освіти, відповідальними політичними силами", - розповів мовний омбудсмен.
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за московськє нарєчвє перший штраф поаинен бути 17000 другий 34000 , третій адмін арешт на 2 тижні
потрібні не адмінштрафи а новий мовний закон щоб постраждалий міг через суд зідрати три шкури з винуватця за моральні збитки плюс матеріяльні.
от тоді буде толк бо люди обдеруть убер та болт і ті почнуть приймати україномовних а не падло.
в абсолютній більшості випадків, достатньо лише прохання перейти на українську, бо
Закон діє навіть "за замовчуванням" - своєю погрозою
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бо консервативний, звичок не змінюю.
якщо порушник знає, що його обовьязково покарають, він буде підкорятись закону
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Добре про нього написали «за всіми ознаками пес, крім вірності».
Утім подібні погляди у Тараса Кременя були не завжди. До роботи на Яценюка він був заступником декана факультету філології та журналістики Миколаївського національного університету. А на виборах президента 2010 року - довіреною особою Віктора Януковича. Входив до складу територіальної виборчої комісії №129 в Миколаєві. Ця ТВК включає Центральний і Заводський райони міста.
На сайті ЦВК збереглася таблиця, в якій вказано посаду Кременя (член комісії) і кандидат в президенти, якого представляє він, - Янукович Віктор Федорович. Останній, нагадаємо, прийшов до влади під гаслом «Одна країна - дві мови».
https://www.volynnews.com/news/all/pryntsypovyy-khlopets-do-ostrakhu-yak-*************-kremin-dopomahav-ya/
Інколи, коли російською, але після першого ж мого зауваження, переходять на українську.
У тому числі і поліцейські: одного разу спілкувався з поліцейським, той розмовляв російською.
На прохання розмовляти зі мною українською, почав виправдуватись, що походить з російськомовного регіону. Трішки побурчав і перейшов на суржик. Я йому подякував.
НЕ спускайте порушення мовного закону !!!
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