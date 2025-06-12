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Новини Порушення мовного закону
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Майже 200 тисяч гривень штрафів від початку року сплатили порушники мовного закону, - Кремінь

мовний омбудсмен Тарас Кремінь

Від початку 2025 року порушники мовного законодавства сплатили до місцевих бюджетів штрафи на суму майже 200 тисяч гривень.

Як інформує  Цензор.НЕТ, про це в інтерв’ю "Лівому берегу" розповів мовний омбудсмен Тарас Кремінь.

Як наголосив Кремінь, протягом 2025 року надійшло 1 182 звернення, за якими проводять 420 заходів державного контролю — виявляють ознаки порушення конкретним суб'єктом господарювання з наданням відповідної інформації.

Також читайте: Через порушення мовного закону накладено 97 штрафів, 89 осіб сплатили близько 4 млн грн, - Кремінь

"За цей рік я особисто розглянув 252 справи про адміністративні правопорушення. Виніс 57 штрафів. У середньому це 3 400 грн. Звичайно, там були і повторні 134 попередження. Близько 200 000 грн сплатили порушники до місцевих бюджетів. Тенденція аналогічна до тієї, що була і 2024 року", - зауважив мовний омбудсмен.

За словами Кременя, порушень не стало менше, тому що з'являються нові інтернет-ресурси, нові мовні скандали.

"Але ми зараз поступово розгалужуємо мережу представників Уповноваженого, активно співпрацюємо з місцевою владою, розділяємо свою відповідальність з місцевими депутатами, з громадськими організаціями, закладами освіти, відповідальними політичними силами", - розповів мовний омбудсмен.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В умовах російсько-української війни державна мова стала ключовим маркером "свій-чужий": Міноборони і мовний омбудсмен посилять співпрацю

Автор: 

українська мова (836) штраф (1882) Кремінь Тарас (153)


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Топ коментарі
+3
Закон- повна дурня, але навіть на дурні можна заробляти гроші.
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12.06.2025 13:39 Відповісти
+3
Цей пан дебіл. Потім, коли і про нього наришуть правду скільки він на крався на цій «боротьбі», спробуйте згадати як ви цим довбнем захоплювались
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12.06.2025 13:45 Відповісти
+2
Якби штрафували всіх, хто порушує мовний закон, то зібраних грошей вистарчило би на фінансування Збройних Сил України...
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12.06.2025 13:42 Відповісти
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Це дуже мало і чому загроза нац безпеці так дешево оцінюється?
за московськє нарєчвє перший штраф поаинен бути 17000 другий 34000 , третій адмін арешт на 2 тижні
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12.06.2025 13:22 Відповісти
Закон- повна дурня, але навіть на дурні можна заробляти гроші.
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12.06.2025 13:39 Відповісти
курям на сміх.
потрібні не адмінштрафи а новий мовний закон щоб постраждалий міг через суд зідрати три шкури з винуватця за моральні збитки плюс матеріяльні.
от тоді буде толк бо люди обдеруть убер та болт і ті почнуть приймати україномовних а не падло.
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12.06.2025 13:40 Відповісти
навіщо ?
в абсолютній більшості випадків, достатньо лише прохання перейти на українську, бо
Закон діє навіть "за замовчуванням" - своєю погрозою

.
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12.06.2025 13:58 Відповісти
все ще не спілкуюся з бидлом.
бо консервативний, звичок не змінюю.
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12.06.2025 14:38 Відповісти
найбільша сила дії закону не в його жорстокості, а в невідворотності

якщо порушник знає, що його обовьязково покарають, він буде підкорятись закону

.
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12.06.2025 15:39 Відповісти
Якби штрафували всіх, хто порушує мовний закон, то зібраних грошей вистарчило би на фінансування Збройних Сил України...
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12.06.2025 13:42 Відповісти
Цей пан дебіл. Потім, коли і про нього наришуть правду скільки він на крався на цій «боротьбі», спробуйте згадати як ви цим довбнем захоплювались
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12.06.2025 13:45 Відповісти
ты чяво падкинулся, кацап ?

.
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12.06.2025 13:53 Відповісти
ПРИНЦИПОВИЙ ХЛОПЕЦЬ ДО ОСТРАХУ». ЯК УКРАЇНІЗАТОР КРЕМІНЬ ДОПОМАГАВ ЯНУКОВИЧУ СТАТИ ПРЕЗИДЕНТОМ.
Добре про нього написали «за всіми ознаками пес, крім вірності».

Утім подібні погляди у Тараса Кременя були не завжди. До роботи на Яценюка він був заступником декана факультету філології та журналістики Миколаївського національного університету. А на виборах президента 2010 року - довіреною особою Віктора Януковича. Входив до складу територіальної виборчої комісії №129 в Миколаєві. Ця ТВК включає Центральний і Заводський райони міста.

На сайті ЦВК збереглася таблиця, в якій вказано посаду Кременя (член комісії) і кандидат в президенти, якого представляє він, - Янукович Віктор Федорович. Останній, нагадаємо, прийшов до влади під гаслом «Одна країна - дві мови».

https://www.volynnews.com/news/all/pryntsypovyy-khlopets-do-ostrakhu-yak-*************-kremin-dopomahav-ya/
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12.06.2025 14:11 Відповісти
Це ви в дзеркалі побачили.
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12.06.2025 14:58 Відповісти
Мало перейти на українську мову, потрібно перестати думати на російській, а це набагато складніше
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12.06.2025 13:51 Відповісти
Це занадто складна думка і взагалі шось якісь підозрілі натяки - будете значить лапоть і ждун.
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12.06.2025 15:11 Відповісти
В Києві обслуговування, за деякими дуже дуже рідкими випадками, українською,
Інколи, коли російською, але після першого ж мого зауваження, переходять на українську.
У тому числі і поліцейські: одного разу спілкувався з поліцейським, той розмовляв російською.
На прохання розмовляти зі мною українською, почав виправдуватись, що походить з російськомовного регіону. Трішки побурчав і перейшов на суржик. Я йому подякував.

НЕ спускайте порушення мовного закону !!!

.
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12.06.2025 13:52 Відповісти
В моєму дворі існує невеликий магазин, з іншої сторони в нього щось типу кафе або невеличкий ресторанчик… так от, магазин називається Березка, Продукты…, були оті дві крапочки, але відпали, а Продукты залишились… ну й березки оці по всьому периметру дбайливо висаджені, видно, що в людини ностальгія ніяк не проходить…
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12.06.2025 14:10 Відповісти
Цей мовний закон - це підарський закон. Його просунула ФСБ щоб розділяти людей да роздмухувати ворожнечу всередені України. А дурні радіють!
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12.06.2025 14:13 Відповісти
Давно на фсб працюєш?
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12.06.2025 15:58 Відповісти
этот зелёный дебил и зелёные дебилы защищающие его уже 10ст Конституции отменили?
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12.06.2025 14:39 Відповісти
Година роботи однієї "групи оповіщення" в не дуже вдалий день...
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12.06.2025 14:41 Відповісти
Около 4 тысяч евро за 5 месяцев на 30 миллионную страну? ого... .
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12.06.2025 14:55 Відповісти
Ціле міністерство утримують.... Аж 200 тисяч ого Потужний вихлоп
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12.06.2025 15:38 Відповісти
 
 