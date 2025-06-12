Майже 200 тисяч гривень штрафів від початку року сплатили порушники мовного закону, - Кремінь

Від початку 2025 року порушники мовного законодавства сплатили до місцевих бюджетів штрафи на суму майже 200 тисяч гривень.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв’ю "Лівому берегу" розповів мовний омбудсмен Тарас Кремінь.

Як наголосив Кремінь, протягом 2025 року надійшло 1 182 звернення, за якими проводять 420 заходів державного контролю — виявляють ознаки порушення конкретним суб'єктом господарювання з наданням відповідної інформації.

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"За цей рік я особисто розглянув 252 справи про адміністративні правопорушення. Виніс 57 штрафів. У середньому це 3 400 грн. Звичайно, там були і повторні 134 попередження. Близько 200 000 грн сплатили порушники до місцевих бюджетів. Тенденція аналогічна до тієї, що була і 2024 року", - зауважив мовний омбудсмен.

За словами Кременя, порушень не стало менше, тому що з'являються нові інтернет-ресурси, нові мовні скандали.

"Але ми зараз поступово розгалужуємо мережу представників Уповноваженого, активно співпрацюємо з місцевою владою, розділяємо свою відповідальність з місцевими депутатами, з громадськими організаціями, закладами освіти, відповідальними політичними силами", - розповів мовний омбудсмен.

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