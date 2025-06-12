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Новости Нарушение языкового закона
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Почти 200 тысяч гривен штрафов с начала года заплатили нарушители языкового закона, - Креминь

языковой омбудсмен Тарас Креминь

С начала 2025 года нарушители языкового законодательства уплатили в местные бюджеты штрафы на сумму почти 200 тысяч гривен.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью "Левому берегу" рассказал языковой омбудсмен Тарас Креминь.

Как отметил Креминь, в течение 2025 года поступило 1 182 обращения, по которым проводят 420 мероприятий государственного контроля - выявляют признаки нарушения конкретным субъектом хозяйствования с предоставлением соответствующей информации.

Также читайте: Из-за нарушения языкового закона наложено 97 штрафов, 89 человек уплатили около 4 млн грн, - Креминь

"За этот год я лично рассмотрел 252 дела об административных правонарушениях. Вынес 57 штрафов. В среднем это 3 400 грн. Конечно, там были и повторные 134 предупреждения. Около 200 000 грн уплатили нарушители в местные бюджеты. Тенденция аналогична той, что была и в 2024 году", - отметил языковой омбудсмен.

По словам Креминя, нарушений не стало меньше, потому что появляются новые интернет-ресурсы, новые языковые скандалы.

"Но мы сейчас постепенно разветвляем сеть представителей Уполномоченного, активно сотрудничаем с местными властями, разделяем свою ответственность с местными депутатами, с общественными организациями, учебными заведениями, ответственными политическими силами", - рассказал языковой омбудсмен.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В условиях российско-украинской войны государственный язык стал ключевым маркером "свой-чужой": Минобороны и языковой омбудсмен усилят сотрудничество

Автор: 

украинский язык (1192) штраф (1288) Креминь Тарас (132)


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Топ комментарии
+3
Закон- повна дурня, але навіть на дурні можна заробляти гроші.
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12.06.2025 13:39 Ответить
+3
Цей пан дебіл. Потім, коли і про нього наришуть правду скільки він на крався на цій «боротьбі», спробуйте згадати як ви цим довбнем захоплювались
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12.06.2025 13:45 Ответить
+2
Якби штрафували всіх, хто порушує мовний закон, то зібраних грошей вистарчило би на фінансування Збройних Сил України...
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12.06.2025 13:42 Ответить
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Це дуже мало і чому загроза нац безпеці так дешево оцінюється?
за московськє нарєчвє перший штраф поаинен бути 17000 другий 34000 , третій адмін арешт на 2 тижні
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12.06.2025 13:22 Ответить
Закон- повна дурня, але навіть на дурні можна заробляти гроші.
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12.06.2025 13:39 Ответить
курям на сміх.
потрібні не адмінштрафи а новий мовний закон щоб постраждалий міг через суд зідрати три шкури з винуватця за моральні збитки плюс матеріяльні.
от тоді буде толк бо люди обдеруть убер та болт і ті почнуть приймати україномовних а не падло.
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12.06.2025 13:40 Ответить
навіщо ?
в абсолютній більшості випадків, достатньо лише прохання перейти на українську, бо
Закон діє навіть "за замовчуванням" - своєю погрозою

.
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12.06.2025 13:58 Ответить
все ще не спілкуюся з бидлом.
бо консервативний, звичок не змінюю.
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12.06.2025 14:38 Ответить
найбільша сила дії закону не в його жорстокості, а в невідворотності

якщо порушник знає, що його обовьязково покарають, він буде підкорятись закону

.
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12.06.2025 15:39 Ответить
Якби штрафували всіх, хто порушує мовний закон, то зібраних грошей вистарчило би на фінансування Збройних Сил України...
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12.06.2025 13:42 Ответить
Цей пан дебіл. Потім, коли і про нього наришуть правду скільки він на крався на цій «боротьбі», спробуйте згадати як ви цим довбнем захоплювались
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12.06.2025 13:45 Ответить
ты чяво падкинулся, кацап ?

.
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12.06.2025 13:53 Ответить
ПРИНЦИПОВИЙ ХЛОПЕЦЬ ДО ОСТРАХУ». ЯК УКРАЇНІЗАТОР КРЕМІНЬ ДОПОМАГАВ ЯНУКОВИЧУ СТАТИ ПРЕЗИДЕНТОМ.
Добре про нього написали «за всіми ознаками пес, крім вірності».

Утім подібні погляди у Тараса Кременя були не завжди. До роботи на Яценюка він був заступником декана факультету філології та журналістики Миколаївського національного університету. А на виборах президента 2010 року - довіреною особою Віктора Януковича. Входив до складу територіальної виборчої комісії №129 в Миколаєві. Ця ТВК включає Центральний і Заводський райони міста.

На сайті ЦВК збереглася таблиця, в якій вказано посаду Кременя (член комісії) і кандидат в президенти, якого представляє він, - Янукович Віктор Федорович. Останній, нагадаємо, прийшов до влади під гаслом «Одна країна - дві мови».

https://www.volynnews.com/news/all/pryntsypovyy-khlopets-do-ostrakhu-yak-*************-kremin-dopomahav-ya/
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12.06.2025 14:11 Ответить
Це ви в дзеркалі побачили.
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12.06.2025 14:58 Ответить
Мало перейти на українську мову, потрібно перестати думати на російській, а це набагато складніше
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12.06.2025 13:51 Ответить
Це занадто складна думка і взагалі шось якісь підозрілі натяки - будете значить лапоть і ждун.
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12.06.2025 15:11 Ответить
В Києві обслуговування, за деякими дуже дуже рідкими випадками, українською,
Інколи, коли російською, але після першого ж мого зауваження, переходять на українську.
У тому числі і поліцейські: одного разу спілкувався з поліцейським, той розмовляв російською.
На прохання розмовляти зі мною українською, почав виправдуватись, що походить з російськомовного регіону. Трішки побурчав і перейшов на суржик. Я йому подякував.

НЕ спускайте порушення мовного закону !!!

.
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12.06.2025 13:52 Ответить
В моєму дворі існує невеликий магазин, з іншої сторони в нього щось типу кафе або невеличкий ресторанчик… так от, магазин називається Березка, Продукты…, були оті дві крапочки, але відпали, а Продукты залишились… ну й березки оці по всьому периметру дбайливо висаджені, видно, що в людини ностальгія ніяк не проходить…
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12.06.2025 14:10 Ответить
Цей мовний закон - це підарський закон. Його просунула ФСБ щоб розділяти людей да роздмухувати ворожнечу всередені України. А дурні радіють!
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12.06.2025 14:13 Ответить
Давно на фсб працюєш?
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12.06.2025 15:58 Ответить
этот зелёный дебил и зелёные дебилы защищающие его уже 10ст Конституции отменили?
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12.06.2025 14:39 Ответить
Година роботи однієї "групи оповіщення" в не дуже вдалий день...
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12.06.2025 14:41 Ответить
Около 4 тысяч евро за 5 месяцев на 30 миллионную страну? ого... .
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12.06.2025 14:55 Ответить
Ціле міністерство утримують.... Аж 200 тисяч ого Потужний вихлоп
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12.06.2025 15:38 Ответить
 
 