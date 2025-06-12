Почти 200 тысяч гривен штрафов с начала года заплатили нарушители языкового закона, - Креминь
С начала 2025 года нарушители языкового законодательства уплатили в местные бюджеты штрафы на сумму почти 200 тысяч гривен.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью "Левому берегу" рассказал языковой омбудсмен Тарас Креминь.
Как отметил Креминь, в течение 2025 года поступило 1 182 обращения, по которым проводят 420 мероприятий государственного контроля - выявляют признаки нарушения конкретным субъектом хозяйствования с предоставлением соответствующей информации.
"За этот год я лично рассмотрел 252 дела об административных правонарушениях. Вынес 57 штрафов. В среднем это 3 400 грн. Конечно, там были и повторные 134 предупреждения. Около 200 000 грн уплатили нарушители в местные бюджеты. Тенденция аналогична той, что была и в 2024 году", - отметил языковой омбудсмен.
По словам Креминя, нарушений не стало меньше, потому что появляются новые интернет-ресурсы, новые языковые скандалы.
"Но мы сейчас постепенно разветвляем сеть представителей Уполномоченного, активно сотрудничаем с местными властями, разделяем свою ответственность с местными депутатами, с общественными организациями, учебными заведениями, ответственными политическими силами", - рассказал языковой омбудсмен.
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за московськє нарєчвє перший штраф поаинен бути 17000 другий 34000 , третій адмін арешт на 2 тижні
потрібні не адмінштрафи а новий мовний закон щоб постраждалий міг через суд зідрати три шкури з винуватця за моральні збитки плюс матеріяльні.
от тоді буде толк бо люди обдеруть убер та болт і ті почнуть приймати україномовних а не падло.
в абсолютній більшості випадків, достатньо лише прохання перейти на українську, бо
Закон діє навіть "за замовчуванням" - своєю погрозою
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бо консервативний, звичок не змінюю.
якщо порушник знає, що його обовьязково покарають, він буде підкорятись закону
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Добре про нього написали «за всіми ознаками пес, крім вірності».
Утім подібні погляди у Тараса Кременя були не завжди. До роботи на Яценюка він був заступником декана факультету філології та журналістики Миколаївського національного університету. А на виборах президента 2010 року - довіреною особою Віктора Януковича. Входив до складу територіальної виборчої комісії №129 в Миколаєві. Ця ТВК включає Центральний і Заводський райони міста.
На сайті ЦВК збереглася таблиця, в якій вказано посаду Кременя (член комісії) і кандидат в президенти, якого представляє він, - Янукович Віктор Федорович. Останній, нагадаємо, прийшов до влади під гаслом «Одна країна - дві мови».
https://www.volynnews.com/news/all/pryntsypovyy-khlopets-do-ostrakhu-yak-*************-kremin-dopomahav-ya/
Інколи, коли російською, але після першого ж мого зауваження, переходять на українську.
У тому числі і поліцейські: одного разу спілкувався з поліцейським, той розмовляв російською.
На прохання розмовляти зі мною українською, почав виправдуватись, що походить з російськомовного регіону. Трішки побурчав і перейшов на суржик. Я йому подякував.
НЕ спускайте порушення мовного закону !!!
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