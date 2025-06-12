Почти 200 тысяч гривен штрафов с начала года заплатили нарушители языкового закона, - Креминь

С начала 2025 года нарушители языкового законодательства уплатили в местные бюджеты штрафы на сумму почти 200 тысяч гривен.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью "Левому берегу" рассказал языковой омбудсмен Тарас Креминь.

Как отметил Креминь, в течение 2025 года поступило 1 182 обращения, по которым проводят 420 мероприятий государственного контроля - выявляют признаки нарушения конкретным субъектом хозяйствования с предоставлением соответствующей информации.

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"За этот год я лично рассмотрел 252 дела об административных правонарушениях. Вынес 57 штрафов. В среднем это 3 400 грн. Конечно, там были и повторные 134 предупреждения. Около 200 000 грн уплатили нарушители в местные бюджеты. Тенденция аналогична той, что была и в 2024 году", - отметил языковой омбудсмен.

По словам Креминя, нарушений не стало меньше, потому что появляются новые интернет-ресурсы, новые языковые скандалы.

"Но мы сейчас постепенно разветвляем сеть представителей Уполномоченного, активно сотрудничаем с местными властями, разделяем свою ответственность с местными депутатами, с общественными организациями, учебными заведениями, ответственными политическими силами", - рассказал языковой омбудсмен.

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