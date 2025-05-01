За нарушение языкового закона наложено 97 штрафов, 89 человек заплатили около 4 млн грн, - Креминь

В Украине зарегистрировали 332 постановления и наложили 97 штрафов за нарушение языкового закона, нарушители уплатили в городские бюджеты около 4 млн грн

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Еспресо, об этом рассказал уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень на брифинге.

"89 нарушителей уплатили в местные бюджеты 3400 грн. Есть такие нарушители, которые в течение года дважды нарушали языковой закон... Ну и, конечно, у нас есть лидеры, которые трижды уплатили (штрафы. - Ред.) в местный бюджет, за что им большое уважение - 11 900 грн идет в один из бюджетов на юге Украины", - рассказал он.

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Креминь отметил, что больше всего обращений о нарушении языкового закона зафиксировали в Киеве - 902, что составляет 40%. Второе место занимает Одесская область (429), после которой - Харьковщина (191), Днепровщина (177), Киевщина (96) и Запорожье (50). Из других регионов государства обращения составляют менее чем по 2%.

"Хочу подчеркнуть, что именно эти города являются едва ли не самыми русифицированными: я говорю об Одесской области, юге Украины, о Харьковской, Днепровской и, конечно, Запорожье", - добавил омбудсмен.

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