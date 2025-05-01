Через порушення мовного закону накладено 97 штрафів, 89 осіб сплатили близько 4 млн грн, - Кремінь
В Україні зареєстрували 332 постанови та наклали 97 штрафів щодо порушення мовного закону, порушники сплатили до міських бюджетів близько 4 млн грн
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Еспресо, про це розповів уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь на брифінгу.
"89 порушників сплатили до місцевих бюджетів 3400 грн. Є такі порушники, які протягом року двічі порушували мовний закон… Ну і, звичайно, в нас є лідери, які тричі сплатили (штрафи. - Ред.) до місцевого бюджету, за що їм велика повага - 11 900 грн йде до одного з бюджетів на півдні України", - розповів він.
Кремінь зазначив, що найбільше звернень щодо порушення мовного закону зафіксували в Києві - 902, що становить 40%. Друге місце посідає Одеська область (429), після якої - Харківщина (191), Дніпровщина (177), Київщина (96) та Запоріжжя (50). З інших регіонів держави звернення становлять менш ніж по 2%.
"Хочу наголосити, що саме ці міста є чи не найбільш русифікованими: я кажу про Одещину, південь України, про Харківщину, Дніпровщину і, звичайно, Запоріжжя", - додав омбудсмен.
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