З початку року надійшло понад 600 скарг щодо порушення мовного закону, - Кремінь. ІНФОГРАФІКА

Від початку цього року Уповноважений із захисту державної мови отримав 646 звернень щодо порушення закону про функціонування української мови як державної. Найбільше скарг припало на сферу обслуговування.

Про це у соцмережі фейсбук повідомив Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь, інфоомує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що найбільше повідомлень надійшло з Києва (261 звернення), Одеської (84), Харківської (71), Дніпропетровської (69), Київської та Донецької (по 22) областей.

Кремінь зауважив, що "найчутливішою" залишається сфера обслуговування - майже половина скарг (307) припали саме на неї.

Зокрема, 175 звернень стосувалось інтернет представництв (відсутня українськомовна версія вебсайтів або завантажується за замовчуванням версія недержавною мовою за наявності українськомовної); 104 - щодо надання послуг і 28 - щодо інформації про товари та послуги.

Окрім цього, зберігається проблема щодо дотримання вимог мовного законодавства у сфері інформації для загального ознайомлення та зовнішньої реклами. За період з січня по березень цього року надійшло 128 звернень, з яких 67 - з Києва.

Також надійшло 54 звернення про порушення законодавства педагогічними та науково-педагогічними працівниками закладів дошкільної, позашкільної, загальної середньої та вищої освіти. Як зауважує Уповноважений, є скарги й щодо освіти дорослих. Найбільше звернень стосувалось університетів - 17.

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Скарги також надходили на порушення у сферах культури (32), медіа (30), органів влади (29) та охорони здоров’я (27).

Кремінь зауважив, що проблеми з дотриманням мовного законодавства існують по всій Україні, але найбільше їх у столиці та містах-мільйонниках - Одесі, Харкові та Дніпрі.

"За результатами розгляду звернень громадян Уповноважений продовжує вживати заходи реагування, зокрема проводить заходи державного контролю та накладає санкції, передбачені Кодексом України про адміністративні правопорушення", - сказано в повідомленні.

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