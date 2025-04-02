З початку року надійшло понад 600 скарг щодо порушення мовного закону, - Кремінь. ІНФОГРАФІКА
Від початку цього року Уповноважений із захисту державної мови отримав 646 звернень щодо порушення закону про функціонування української мови як державної. Найбільше скарг припало на сферу обслуговування.
Про це у соцмережі фейсбук повідомив Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь, інфоомує Цензор.НЕТ.
Зазначається, що найбільше повідомлень надійшло з Києва (261 звернення), Одеської (84), Харківської (71), Дніпропетровської (69), Київської та Донецької (по 22) областей.
Кремінь зауважив, що "найчутливішою" залишається сфера обслуговування - майже половина скарг (307) припали саме на неї.
Зокрема, 175 звернень стосувалось інтернет представництв (відсутня українськомовна версія вебсайтів або завантажується за замовчуванням версія недержавною мовою за наявності українськомовної); 104 - щодо надання послуг і 28 - щодо інформації про товари та послуги.
Окрім цього, зберігається проблема щодо дотримання вимог мовного законодавства у сфері інформації для загального ознайомлення та зовнішньої реклами. За період з січня по березень цього року надійшло 128 звернень, з яких 67 - з Києва.
Також надійшло 54 звернення про порушення законодавства педагогічними та науково-педагогічними працівниками закладів дошкільної, позашкільної, загальної середньої та вищої освіти. Як зауважує Уповноважений, є скарги й щодо освіти дорослих. Найбільше звернень стосувалось університетів - 17.
Скарги також надходили на порушення у сферах культури (32), медіа (30), органів влади (29) та охорони здоров’я (27).
Кремінь зауважив, що проблеми з дотриманням мовного законодавства існують по всій Україні, але найбільше їх у столиці та містах-мільйонниках - Одесі, Харкові та Дніпрі.
"За результатами розгляду звернень громадян Уповноважений продовжує вживати заходи реагування, зокрема проводить заходи державного контролю та накладає санкції, передбачені Кодексом України про адміністративні правопорушення", - сказано в повідомленні.
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скільки це опудало та весь його офіс отримує державного фінансування?
скільки це опудало та весь його офіс отримує державного фінансування?
Та не болить, просто я вважаю українську мову повністю самодостатьою та у мене немає комплексів.
...кімнатний наполеоне...
А це тут яким боком? Поспілкуйся краще з профільним лікарем, і...да, це буде явно не травматолог?
І який стосунок має мовний омбудсмен до фронту?
Якого милого зараз він має припинити виконувати свої обов'язки?