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Новини Порушення мовного закону
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З початку року надійшло понад 600 скарг щодо порушення мовного закону, - Кремінь. ІНФОГРАФІКА

обслуговування державною

Від початку цього року Уповноважений із захисту державної мови отримав 646 звернень щодо порушення закону про функціонування української мови як державної. Найбільше скарг припало на сферу обслуговування.

Про це у соцмережі фейсбук повідомив Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь, інфоомує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що найбільше повідомлень надійшло з Києва (261 звернення), Одеської (84), Харківської (71), Дніпропетровської (69), Київської та Донецької (по 22) областей.

Кремінь зауважив, що "найчутливішою" залишається сфера обслуговування - майже половина скарг (307) припали саме на неї.

Зокрема, 175 звернень стосувалось інтернет представництв (відсутня українськомовна версія вебсайтів або завантажується за замовчуванням версія недержавною мовою за наявності українськомовної); 104 - щодо надання послуг і 28 - щодо інформації про товари та послуги.

Окрім цього, зберігається проблема щодо дотримання вимог мовного законодавства у сфері інформації для загального ознайомлення та зовнішньої реклами. За період з січня по березень цього року надійшло 128 звернень, з яких 67 - з Києва.

порушення мовного закону

Також надійшло 54 звернення про порушення законодавства педагогічними та науково-педагогічними працівниками закладів дошкільної, позашкільної, загальної середньої та вищої освіти. Як зауважує Уповноважений, є скарги й щодо освіти дорослих. Найбільше звернень стосувалось університетів - 17.

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Скарги також надходили на порушення у сферах культури (32), медіа (30), органів влади (29) та охорони здоров’я (27).

Кремінь зауважив, що проблеми з дотриманням мовного законодавства існують по всій Україні, але найбільше їх у столиці та містах-мільйонниках - Одесі, Харкові та Дніпрі.

"За результатами розгляду звернень громадян Уповноважений продовжує вживати заходи реагування, зокрема проводить заходи державного контролю та накладає санкції, передбачені Кодексом України про адміністративні правопорушення", - сказано в повідомленні.

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Автор: 

захист (157) мова (741) Кремінь Тарас (151)


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Топ коментарі
+5
"Москворотий українець" - такий самий оксиморон, як "козломекаючий соловей".
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02.04.2025 17:51
+5
Назвати Уповноваженого із захисту державної мови "опудалом" може лише кінчений кацап або тупий меншовартісний валянок. А його офіс отримує неспіврозмірно мало - ледь вистачає на обробку заяв українців. Це ж не ОПа і не кишеньковий марафон.
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02.04.2025 18:06
+4
Заплішило пошкоджений методичкою мозок тупого меншовартісного валянка. ))
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02.04.2025 18:14
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"Москворотий українець" - такий самий оксиморон, як "козломекаючий соловей".
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02.04.2025 17:51 Відповісти
А скільки не надійшло... Порушення на кожному кроці...
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02.04.2025 17:58 Відповісти
просте питання:
скільки це опудало та весь його офіс отримує державного фінансування?
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02.04.2025 17:59 Відповісти
Назвати Уповноваженого із захисту державної мови "опудалом" може лише кінчений кацап або тупий меншовартісний валянок. А його офіс отримує неспіврозмірно мало - ледь вистачає на обробку заяв українців. Це ж не ОПа і не кишеньковий марафон.
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02.04.2025 18:06 Відповісти
просте питання:
скільки це опудало та весь його офіс отримує державного фінансування?
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02.04.2025 18:10 Відповісти
Заплішило пошкоджений методичкою мозок тупого меншовартісного валянка. ))
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02.04.2025 18:14 Відповісти
Цікаво, в якій ще країні існує "Уповноважений із захисту державної мови?
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02.04.2025 18:12 Відповісти
В ґуґлі забанили?
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02.04.2025 18:15 Відповісти
Ага, забанили. Можна посилання
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02.04.2025 18:24 Відповісти
Зателефонуй мамі, дитинко, бо я не збираюся годувати тебе цицькою. ))
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02.04.2025 18:32 Відповісти
А яку ще країну рашиські варвари хочуть знищити ,скільки різних указів постанов про заборону української мови було видано царями ,ген секами ?
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02.04.2025 18:58 Відповісти
Ще один лінгвіст. В якій країні була заборонена німецька під час другої світової війни? Це було риторичне запитання, можна не відповідати, все одно......
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02.04.2025 19:32 Відповісти
Німеччина нападала на всі інші країни під приводом захисту німецькомовних?
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02.04.2025 20:42 Відповісти
Восени 1938 року політична ситуація у центральній Європі загострилася украй. Німеччина затято використовувала пропаганду про агресивну Чехословаччину, стверджуючи, що чехи нібито будь-якої миті можуть розпочати війну проти німців. Міністр освіти та пропаганди нацистської Німеччини Йозеф Геббельс та його команда розганяли істерію про утиски німецькомовного населення Судетів.
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02.04.2025 21:38 Відповісти
Про Судети я знаю. Але хіба Гітлер і Ко заявляли, що Німеччина всюди, де є німецька мова?
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02.04.2025 21:44 Відповісти
Чому він опудало? Тому що реагує на порушення законодавства України?
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02.04.2025 19:11 Відповісти
На жаль столиця в лідерах ,скільки бидла на якого рашисти запускають ракети і шахеди ніяк не зрозуміє що таке "русский мир"це варвари ,це убивці невже ви хочети одним "язиком" з цими виродками говорити ? Особливо дивує що дітей вчать цієї мови ворога ,це при тогму що за останім переписом 2001 року в Києві проживало 82,2% етнічних українців.
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02.04.2025 18:00 Відповісти
У відсотковому відношенні до кількості населенн, в Києві ще досить непогано - кацапська борзота легко обламується і без уповноваженого.
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02.04.2025 18:11 Відповісти
Лукіч, а де твої коменти у темах про корупцію , пограбування України керівництвом під час війни...тощо? Чи це в тебе якась дитяча травма? російськомовна дівчина не дала?
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02.04.2025 18:18 Відповісти
Як же ж тобі болить за свинособачу, кімнатний наполеоне - аж плющить не по-дитячому. )))
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02.04.2025 18:30 Відповісти
...болить за свинособачу...

Та не болить, просто я вважаю українську мову повністю самодостатьою та у мене немає комплексів.

...кімнатний наполеоне...

А це тут яким боком? Поспілкуйся краще з профільним лікарем, і...да, це буде явно не травматолог?
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02.04.2025 18:59 Відповісти
Погана прикмета. Коли починають згадувати мовне питання, завжди починається значний відступ на фронті.
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02.04.2025 18:36 Відповісти
Конкретні приклади цього будуть?
І який стосунок має мовний омбудсмен до фронту?
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02.04.2025 19:13 Відповісти
Це моя особиста думка. Статистику військових втрат у взаємозв'язку з періодично спливаючою темою порушення мовного закону шукайте самі в архівах. А щодо мовного омбудсмена, то зрозуміло до війни і фронту він взагалі ніякого відношення не має. Справа не в омбудсмені, а в настроях суспільства, яке стає болісно сприйнятливим до російської мови у важкі негативні моменти історії та байдуже поблажливим прi позитивних ситуаціях.
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02.04.2025 20:42 Відповісти
Кремінь досить активно реагує на порушення мовного законодавства і на СКАРГИ громадян на подібні випадки ( про це написано і в даній статті ) від самого його призначення на цю посаду, ще до повномасштабного вторгнення.
Якого милого зараз він має припинити виконувати свої обов'язки?
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02.04.2025 21:48 Відповісти
Який такий Кремінь? Я знати його не знаю. Я мав на увазі психоемоційне сприйняття громадян із соціальних питань, таких як політика, економіка, війна. Здатність суспільства справлятися з труднощами та викликами, а також рівень стресу, який зазнають його члени. Для мене мовне питання, це індикатор колективного психологічного стану.
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02.04.2025 22:50 Відповісти
Статтю прочитайте, яку взялись коментувати. Визнаєте хто такий Кремінь.
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02.04.2025 23:56 Відповісти
Усіх не перечитати. Їх цих Кремінiв багато, а я один. Я за тенденціями спостерігаю. Я ясно бачу як емоційний клімат нації гойдається як хвиля морська. Почуття радості, страху, тривоги, горя чи оптимізму, які переважають у суспільстві у певний час безпосередньо пов'язані з ставленням до російської мови. Це одна з прикмет, така ж вірна як і температура, почервоніння, набряки, висипання на шкірі, слабкість, млявість, пітливість, втрата ваги у окремо взятої хворої людини. Але якщо Ви не розумієте простих речей, не звертаєте уваги на деталі, це у Вас проблеми з пам'яттю або мисленням. Можливо, цей тимчасовий розлад пов'язаний з тривогою, депресією або недосипанням. А Кремінь тут взагалі не при справах
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03.04.2025 06:53 Відповісти
Апсолютно дибільний, апсолютно штучний, зліплений нашвидкоруч у 60-х роках XVIІ сторіччя, на основі македонського діалекту староболгарської мови, з більш як 10 мов (європейських, тюрських, місцевих ріпоїдних фіно-угорських, балто-угорських діалектів) сербо-хорватським монахом-месіонером Юрієм Крижаничем, потім ще 200-250 років пиляний, допиляний єфіопським (туніським) євреєм Сашком Гарматою, європейцями з України Далем, Лермонтовим кацапській недо-язік має мати у нас в Україні один поважний статус - ЗАЙВИЙ !!!
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02.04.2025 21:05 Відповісти
Ти Google Перекладач використовував зараз?
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02.04.2025 21:28 Відповісти
 
 