В умовах російсько-української війни державна мова стала ключовим маркером "свій-чужий": Міноборони і мовний омбудсмен посилять співпрацю
Під час робочої зустрічі заступник міністра оборони бригадний генерал юстиції Сергій Мельник і уповноважений з питань захисту української мови Тарас Кремінь домовилися посилити співпрацю з метою всебічного поширення української мови в міжособистісному спілкуванні військовослужбовців.
Про це повідомили в Міноборони, передає Цензор.НЕТ.
Мельник зазначив, що в системі оборони на офіційному рівні українською мовою послуговуються на 100%, проте в неформальному спілкуванні захисники іноді використовують російськомовні слова.
"Це, зокрема, є наслідком понад трьохсотрічної русифікації країни. Ми повністю усвідомлюємо важливість української мови не лише в частині дотримання мовного закону, а й у повсякденному спілкуванні. Українська мова в ЗСУ залишається одним з головних чинників єдності та ідентифікації", – зауважив він.
Своєю чергою Кремінь наголосив, що в умовах російсько-української війни державна мова стала ключовим маркером "свій-чужий", дозволяючи швидко ідентифікувати ворога та знищувати його.
"Для зміцнення національних пріоритетів, посилення єдності та боротьби важливо неухильно дотримуватися чинного законодавства, застосовувати державну мову, демонструвати приклад поваги до визначального чинника і головної ознаки ідентичності нації. Маючи розгалужену мережу закладів освіти, мовні курси, державну та місцеві мовні програми, всі ми, долаючи наслідки асиміляційної політики колонізаторів, зміцнюємо силу українського слова, чим забезпечуємо повноцінне функціонування державної мови в усіх сферах суспільного життя та зміцнюємо єдність нашої України", – додав мовний омбудсмен.
Також у Міноборони розповіли, що міністерство є організатором та активним учасником низки заходів з реалізації державної мовної політики в ЗСУ. Зокрема, це робота над нормативно-правовими актами з питань культури і мови, підтримка заходів щодо поширення та популяризації української мови, проведення мовних конкурсів, серед яких:
- Міжнародний конкурс з української мови імені Петра Яцика
- Конкурс на здобуття премії імені Богдана Хмельницького за краще висвітлення військової тематики у творах літератури та мистецтва
- Національно-патріотичний конкурс "Свою Україну любіть".
А ви пробували зробити все простіше - просто говорити на українській мові? Без омбудсменів, меморандумів, комісій, робочих груп і т.п.?
Спостереження - більшість людей до 45ти, в армії розмовляють брудною під...рською мовою - російськими матюками, мені огидно розмовляти такою мовою (стосується і малограмотних охфіцерів)...
И ВЕСЬ ДАЛЬНЕЙШИЙ НАБОР В ЗСУ МУСИТЬ БУТИ ТІЛКО З ЩІРИХ МОВНИХ ПАТРІЙОТІВ.
ЗАМЕНИ РУССКОГОВОРЯЩЕГО.
ЗАЩЕТИ ТВОЮ МОВУ.
Яку мову ти знаеш? Бо кацапскою, теж не володієш, воЫн-защЕтник.
Може ти не рузкагаварящій, а - УЗКАгавапящій?)
Фуйло - кацапориле)
НА НЕДЕЛЮ ВЫВЕЛИ ОТДОХНУТЬ.
ЗАВТРА ОПЯТЬ НАЗАД.
А ПОКА ЖДУ ОТ ТЕБЯ ПЕТИЦИЮ НА ИМЯ ПРЕЗИДЕНТА УВОЛИТЬ НАС РУССКОГОВОРЯЩИХ ИЗ ЗСУ БО ТЫ МОВНЫЙ УХИЛЯНТ УЖЕ БЕЖИШЬ ЗАПИСЫВАТЬСЯ ХОТЯ БЫ В ПОЛЬСКИЙ ИНОСТРАННЫЙ ЛЕГИОН.
🤣🤣
Фуйло кацапориле)
ЧІ ТО Є НЕ НА ЧАСІ ???
ПРОДОВЖУЙТЕ В ТОМУ Ж ДУСІ ЯКШО БАЖАЄТЕ ПРОДОВЖЕННЯ ВІЙНИ.
ТІЛКО ДЛЯ ПОЧАТКУ ВІДІРВІТЬ СВОЇ ДУПИ З ДІВАНІВ, ПОВЕРНІТЬСЯ З ЗА КОРДОНУ І ВЕЛКОМ В ЗСУ МЕНЯТЬ НАС РУССКОГОВОРЯЩИХ И ЗАЩИЩАТЬ МОВУ.
МОЯ СОВЕСТЬ ЧИСТА.
Я С ПЕРВОГО ДНЯ ПОЛНОМАСШТАБНОГО ВТОРЖЕНИЯ В ЗСУ И ЗАЩИЩАЮ УКРАИНУ.
А ТЫ И ТАКИЕ КАК ТЫ ЛИЦЕМЕРЫ НЕЗАСЛУЖИВАЮЩИЕ УВАЖЕНИЯ.
МОИХ ПОБРАТИМОВ ЭТО НЕ КАСАЕТСЯ.
МОИ ПОБРАТИМЫ ПОВАЖАЮТЬ РУССКОГОВОРЯЩИХ ТАК ЖЕ КАК И РУССКОГОВОРЯЩИЕ ПОВАЖАЮТЬ СВОЇХ УКРАЇНО МОВНИХ ПОБРАТИМІВ СТАВШИХ НА ЗАХИСТ УКРАЇНИ.
А МОВНОШАРОВАРНЫЕ ДИВАННЫЕ ЛЖЕПАТРИОТЫ КРИЧАЩИЕ ШО ИМ ПОДАВАЙ МОВУ НО САМИ НЕЖЕЛАЮЩИЕ ИДТИ ЗАЩИЩАТЬ СВОЮ МОВУ И УКРАИНУ ВЫ И ЕСТЬ ЛЖИВЫЕ ЛИЦЕМЕРНЫЕ вкраїнчики.
ЕСЛИ НЕТ, ТО ТЦК ИДЁТ К ТЕБЕ ЧТО БЫ СПРОВОЦИРОВАТЬ ТЕБЯ, МОВНОШАРОВАРНОГО УХИЛЯНТА ВСТАТЬ С ДИВАНА И ПОЙТИ ЗАЩИЩАТЬ УКРАИНУ И ТВОЮ МОВУ.
ТЫ СВОИМИ КОМЕНТАМИ ДОКАЗАЛ ЧТО ТВОЙ ВРАГ НЕ кацапы А УКРАИНЦЫ. БРАВО.
ТЫ КРАТКО В СТИЛЕ фарион ВЫРАЗИЛО ОТНОШЕНИЕ ВСЕХ МОВНЫХ УХИЛЯНТОВ ЛЖЕПАТРИОТОВ К ЗАЩИТНИКАМ УКРАИНЫ.