В умовах російсько-української війни державна мова стала ключовим маркером "свій-чужий": Міноборони і мовний омбудсмен посилять співпрацю

Українська мова в ЗСУ

Під час робочої зустрічі заступник міністра оборони бригадний генерал юстиції Сергій Мельник і уповноважений з питань захисту української мови Тарас Кремінь домовилися посилити співпрацю з метою всебічного поширення української мови в міжособистісному спілкуванні військовослужбовців.

Про це повідомили в Міноборони, передає Цензор.НЕТ.

Мельник зазначив, що в системі оборони на офіційному рівні українською мовою послуговуються на 100%, проте в неформальному спілкуванні захисники іноді використовують російськомовні слова.

"Це, зокрема, є наслідком понад трьохсотрічної русифікації країни. Ми повністю усвідомлюємо важливість української мови не лише в частині дотримання мовного закону, а й у повсякденному спілкуванні. Українська мова в ЗСУ залишається одним з головних чинників єдності та ідентифікації", – зауважив він.

Своєю чергою Кремінь наголосив, що в умовах російсько-української війни державна мова стала ключовим маркером "свій-чужий", дозволяючи швидко ідентифікувати ворога та знищувати його.

Також читайте: У 2024 році почали проявлятися ознаки уповільнення українізації, - Кремінь

"Для зміцнення національних пріоритетів, посилення єдності та боротьби важливо неухильно дотримуватися чинного законодавства, застосовувати державну мову, демонструвати приклад поваги до визначального чинника і головної ознаки ідентичності нації. Маючи розгалужену мережу закладів освіти, мовні курси, державну та місцеві мовні програми, всі ми, долаючи наслідки асиміляційної політики колонізаторів, зміцнюємо силу українського слова, чим забезпечуємо повноцінне функціонування державної мови в усіх сферах суспільного життя та зміцнюємо єдність нашої України", – додав мовний омбудсмен.

Також читайте: У 2024 році мовний омбудсмен отримав 2314 звернень про порушення мовного закону, це на 37% менше, ніж торік. ІНФОГРАФІКА

Також у Міноборони розповіли, що міністерство є організатором та активним учасником низки заходів з реалізації державної мовної політики в ЗСУ. Зокрема, це робота над нормативно-правовими актами з питань культури і мови, підтримка заходів щодо поширення та популяризації української мови, проведення мовних конкурсів, серед яких:

  • Міжнародний конкурс з української мови імені Петра Яцика
  • Конкурс на здобуття премії імені Богдана Хмельницького за краще висвітлення військової тематики у творах літератури та мистецтва
  • Національно-патріотичний конкурс "Свою Україну любіть".

Читайте: Кабмін пропонує виключити російську та білоруську з переліку мов, що підлягають захисту в Україні

Топ коментарі
+14
Де-факто підтвердили, що Фаріон була права.
показати весь коментар
11.02.2025 20:14 Відповісти
+8
Ніяким маркером вона не стала - вона ним і була. Просто війна показала що між "рускагаварящімі за Яніка і ЗЕ" і тими хто прийшов їх убивати різниця мінімальна - те само "ета палітікі, водачка, Кіркоров" і тут або вже не жалітись йти в сторону РФ їм або змінити пластинку і мову на щось інше. Мова задає культуру а культура спосіб життя
показати весь коментар
11.02.2025 19:57 Відповісти
+8
Потрібно штрафувати за свинособачу риготню.
показати весь коментар
11.02.2025 20:09 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ніяким маркером вона не стала - вона ним і була. Просто війна показала що між "рускагаварящімі за Яніка і ЗЕ" і тими хто прийшов їх убивати різниця мінімальна - те само "ета палітікі, водачка, Кіркоров" і тут або вже не жалітись йти в сторону РФ їм або змінити пластинку і мову на щось інше. Мова задає культуру а культура спосіб життя
показати весь коментар
11.02.2025 19:57 Відповісти
А яка різниця між російськомовними бійцями ЗСУ, які боронять нашу країну, і тиловими владними щурами всіх рівнів в вишиванках, які, притиснувши руку до серця і проникливо, аж за душу бере, співаючи гімн чистісінькою українською мовою, несамовито розкрадають жалюгідні залишки українського бюджету?
показати весь коментар
11.02.2025 20:11 Відповісти
ніякої - бо і ті і ті лицемірять. Одні думають що можна побудувати тут "не такую расею" таку собі російськомовну Україну - БРЕД який кожну хвилину їм доводить життя, але вони і далі в це вірять бо інакше б уже давно перейшли на українську, а інші лицемірять думаючи що злодій може бути патріотом - а це неможливо так само як мати 7 дітей причому їх рідна не може бути непорочною як свята діва. Тому кожен із них бреше собі і іншим по своєму
показати весь коментар
11.02.2025 20:36 Відповісти
