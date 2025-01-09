У 2024 році мовний омбудсмен отримав 2314 звернень про порушення мовного закону, це на 37% менше, ніж торік. ІНФОГРАФІКА

На адресу Уповноваженого із захисту державної мови у 2024 році надійшло 2314 звернень громадян про порушення Закону України "Про забезпечення функціонування української мови як державної", що на 37% менше, ніж у 2023 (3692), і на 19% менше, ніж у 2022 (2846) роках.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на повідомлення Уповноваженого із захисту державної мови.

Як зазначив мовний омбудсмен Тарас Кремінь, зменшення кількості звернень свідчить не про зниження уваги громадян до мовних прав, а про поступове покращення мовної ситуації в Україні.

"Зважаючи на виявлені факти порушень у сфері інтернету, обслуговуванні та вивісках, кількість накладених на порушників санкцій зростає", - зазначив він.

Які фіксуються порушення

Найбільше порушень стосувалися:

відсутності української версії сайтів інтернет-магазинів та веб-сайтів - 671;

обслуговування - 367;

мови зовнішньої реклами та вивісок - 325;

сфери освіти - 165;

інформації про товари та послуги - 131;

сфери охорони здоров’я - 109;

сфери медіа - 91.

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Крім того, протягом року до Уповноваженого звернулося 54 громадянина з проханням надати роз’яснення щодо норм і положень мовного законодавства. Зокрема, це стосувалося правил використання української мови в офіційних документах, у сфері обслуговування, освіти, медіа, а також правопису.

"Левова частка скарг ( 29% або 671 скарга) - щодо відсутності української версії веб-сайтів або завантаження за замовчуванням російськомовної версії за наявності українськомовної. Хоча, якщо порівнювати з 2023 роком, то кількість звернень громадян щодо порушень у сфері інтернету зменшилась: у 2023 надійшло 992 таких скарги", - зауважив Кремінь.

Також продовжують надходити скарги громадян щодо порушення мовного закону як депутатами місцевих рад, так і посадовими особами місцевого самоврядування. У 2024 році маємо таких 72 скарги (3%). Зокрема, вони стосувалися недотримання мовного режиму в офіційному спілкуванні, а також публічних виступів або коментарів для медіа.

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Регіональна мовна політика потребує більшої уваги з боку органів влади. Найбільше повідомлень громадян стосувалися порушення законодавства про державну мову у місті Київ (902), а також Одеській (429), Харківській (191), Дніпропетровській (177), Київській (96), Запорізькій (50), Миколаївській (44), Полтавській (36), Львівській (34), Чернігівській (30), Житомирській (29) областях.