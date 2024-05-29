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українська мова (829) Кремінь Тарас (147)

Верховний Суд підтвердив чинність та обов’язковість застосування українського правопису, затвердженого 2019 року

правопис

Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь вітає рішення Верховного Суду, яким підтверджено чинність і обов’язковість застосування Українського правопису.

Про це повідомили в пресслужбі Уповноваженого із захисту державної мови, передає Цензор.НЕТ.

"Український правопис, чинна редакція якого була затверджена постановою Кабінету Міністрів України 22 травня 2019 року, успішно подолав чергову спробу послаблення позицій державної мови. Захистивши його, ми зміцнюємо основу основ національної ідентичності", - сказав Кремінь.

Він нагадав, що в січні 2021 року Окружний адміністративний суд Києва визнав незаконною та скасував постанову Кабміну про запровадження нового українського правопису.

"Як Уповноважений із захисту державної мови я відстоював непохитність аргументів Уряду як в апеляційному, так і у Верховному Суді. Вони довели чинність та обов'язковість застосування українського правопису", - наголосив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Новий український правопис повинні використовувати всі держструктури: перехідний період скоро закінчується, - "слуга народу" Потураєв

Уповноважений наполягає на необхідності масштабного використання чинного правопису в усіх сферах суспільного життя та нагадав, що вже минув 5-річний перехідний період, протягом якого діяли як старі, так і нові його норми.

"Ми вимагаємо використовувати правопис повсюдно, але водночас наполягаємо на тому, щоб Міністерство освіти і науки України посилило своє відповідальне лідерство та спонукало до виконання дорожньої карти", - зауважив Кремінь.

Він також нагадав, що з 2025 року національний мультимедійний тест проводитиметься на підставі чинної редакції українського правопису.

Також читайте: Минулого року вперше за роки незалежності в ефірах телерадіокомпаній не зафіксовано жодної російської пісні, - Кремінь

Новий український правопис

Як повідомлялося, 22 травня 2019 року Кабінет Міністрів схвалив український правопис у новій редакції. У 2024 році минає п’ятирічний перехідний період, який передбачає поступове впровадження норм нового українського правопису.

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Топ коментарі
+10
Десь у 30-х роках, у Харкові працювала московська лінгвістична комісія, котра вилучила з українських словників тисячі слів і замінила їх російськими, або наближеними по звучанню до російських.
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29.05.2024 19:55
+5
Шо там? Членкиня, адвокатиня?
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29.05.2024 18:54
+3
Послюк
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29.05.2024 19:06
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Шо там? Членкиня, адвокатиня?
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29.05.2024 18:54 Відповісти
Дипломатка, послиня
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29.05.2024 19:00 Відповісти
🤣
Коресподиня.
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29.05.2024 19:10 Відповісти
Десь у 30-х роках, у Харкові працювала московська лінгвістична комісія, котра вилучила з українських словників тисячі слів і замінила їх російськими, або наближеними по звучанню до російських.
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29.05.2024 19:55 Відповісти
Основні зміни супроти правопису 1993 року
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81_2019_%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%83
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30.05.2024 10:07 Відповісти
А ''посланий президент'' там є?
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29.05.2024 19:01 Відповісти
послиця...
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29.05.2024 19:03 Відповісти
Послюк
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29.05.2024 19:06 Відповісти
Москалику, ти дебіл. Не знаєш, що таке кремінь, чи шо? Яке це утворення в тебе, що ти такий тупий?
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29.05.2024 19:26 Відповісти
Интересно и кто же тут кукарекает? Одноклеточный, фамилия Креминь про гугли, а потом выссер словесный изрыгай.
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29.05.2024 19:31 Відповісти
на заборе х уй написать можно, так же и в твоем гугле
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29.05.2024 19:39 Відповісти
Не мычи. Креминь был министром освиты и науки.
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30.05.2024 10:08 Відповісти
и шо? кому твой министр надо? мысль не ловишь, это понятно
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30.05.2024 11:14 Відповісти
"фамилия Креминь про гугли" - не ловишь?
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30.05.2024 14:26 Відповісти
Так яке утворення маєш?))
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29.05.2024 22:35 Відповісти
Дуже буде цікаво спостерігати за процесом написання всеукраїнського диктанту у 2025 році?!
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29.05.2024 19:05 Відповісти
ВС затвердив вбивство-руйнування української мови....
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29.05.2024 19:09 Відповісти
А у нас шо, судді є мовознавцями?
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29.05.2024 19:14 Відповісти
Когда-то спорил с автором украинско-английской транслитерационной таблицы. Ужас полный, человек не понимает фонетику английского языка. Я так и не смог его убедить, что звук г не является эквивалентом английского h. Как и то, что для звука Ґ и Г вполне достаточно одного и того же g. К сожалению там вся таблица такая же криворукая. В результате навигатор Вэйз переводит по этой таблице украинские топонимы на английский и, например, сообщает о повороте на Сукевича...
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29.05.2024 19:15 Відповісти
одне тілтки слово: під@ри
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29.05.2024 19:27 Відповісти
Файний правопис був би якби згідно ним було уйобщина замість угорщина.
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29.05.2024 19:45 Відповісти
Якщо це про те, де всілякі членкині, медикині і т.п., то я вважаю, що це була добре продумана рашистська диверсія проти української мови соловʼїної, співучої.
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29.05.2024 20:30 Відповісти
Просто такі слова нам нові та незвичні до вуха. І нічого більше тут шукати не потрібно.
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29.05.2024 20:58 Відповісти
Якщо і говорити про "шукати", то не я шукаю, а якраз тоді і навишукували всякі членкині філологині цього гівна, перепаскудили мову на радість москалям, якщо не навмисно, то мабуть такі філологи, як зєля юрыст.
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29.05.2024 22:52 Відповісти
Основні зміни супроти правопису 1993 року
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81_2019_%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%83 https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C
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30.05.2024 10:10 Відповісти
Одне знаю твердо - коли я ходила до школи (а це було ще до 93 року, до всіх змін-перемін) наша вчителька української розмовляла так, що її слухали затамувавши подих, це було просто шикарне володіння мовою. Мабуть саме тому я сприймаю в штики всі нововведення, якщо щось міняти, то не зайве було б подумати, як це буде звучати. І взагалі, всі зміни у будь-чому повинні бути тільки на краще в усіх відношеннях.
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30.05.2024 10:56 Відповісти
У нас на физфаке был преподаватель, который говорил по-украински коллёквиум вместо коллоквиум и катедра вместо кафедра. Звучало свежо и мне нравилось. А вот новотермины типа "сторч" вместо перпендикуляр ничего, кроме раздражения не вызывают...
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30.05.2024 14:25 Відповісти
За одне тільки Ґ та Г повбивав би. Гівно чи Ґівно - все одно -лайно.
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29.05.2024 21:24 Відповісти
До речі, це той ВС, у якому голова - хабарник Князев.
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29.05.2024 21:26 Відповісти
До речі - ні.
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29.05.2024 22:06 Відповісти
А де ж посилання на сам новий правопис?
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30.05.2024 01:55 Відповісти
Правопыс, прости Господи!
Нынешняя молодёжь книг не читает и разговаривает типа по приколу...
Вот поинтересуйтесь - какой процент ваших знакомых моложе 30 за всю жизнь прочитал по собственной инициативе хотя-бы ПЯТЬ книг от начала и до конца?
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30.05.2024 10:16 Відповісти
 
 