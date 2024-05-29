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украинский язык (1185) Креминь Тарас (127)

Верховный Суд подтвердил действительность и обязательность применения украинского правописания, утвержденного в 2019 году

правопис

Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь приветствует решение Верховного Суда, которым подтверждено действие и обязательность применения Украинского правописания.

Об этом сообщили в пресс-службе Уполномоченного по защите государственного языка, передает Цензор.НЕТ.

"Украинское правописание, действующая редакция которого была утверждена постановлением Кабинета Министров Украины 22 мая 2019 года, успешно преодолело очередную попытку ослабления позиций государственного языка. Защитив его, мы укрепляем основу основ национальной идентичности", - сказал Кремень.

Он напомнил, что в январе 2021 года Окружной административный суд Киева признал незаконным и отменил постановление Кабмина о введении нового украинского правописания.

"Как Уполномоченный по защите государственного языка я отстаивал непоколебимость аргументов правительства как в апелляционном, так и в Верховном Суде. Они доказали действительность и обязательность применения украинского правописания", - подчеркнул он.

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Уполномоченный настаивает на необходимости масштабного использования действующего правописания во всех сферах общественной жизни и напомнил, что уже прошел 5-летний переходный период, в течение которого действовали как старые, так и новые его нормы.

"Мы требуем использовать правописание повсеместно, но одновременно настаиваем на том, чтобы Министерство образования и науки Украины усилило свое ответственное лидерство и побудило к выполнению дорожной карты", - отметил Кремень.

Он также напомнил, что с 2025 года национальный мультимедийный тест будет проводиться на основании действующей редакции украинского правописания.

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Новое украинское правописание

Как сообщалось, 22 мая 2019 года Кабинет Министров одобрил украинское правописание в новой редакции. В 2024 году истекает пятилетний переходный период, который предусматривает постепенное внедрение норм нового украинского правописания.
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Топ комментарии
+10
Десь у 30-х роках, у Харкові працювала московська лінгвістична комісія, котра вилучила з українських словників тисячі слів і замінила їх російськими, або наближеними по звучанню до російських.
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29.05.2024 19:55
+5
Шо там? Членкиня, адвокатиня?
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29.05.2024 18:54
+3
Послюк
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29.05.2024 19:06
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Шо там? Членкиня, адвокатиня?
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29.05.2024 18:54 Ответить
Дипломатка, послиня
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29.05.2024 19:00 Ответить
🤣
Коресподиня.
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29.05.2024 19:10 Ответить
Десь у 30-х роках, у Харкові працювала московська лінгвістична комісія, котра вилучила з українських словників тисячі слів і замінила їх російськими, або наближеними по звучанню до російських.
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29.05.2024 19:55 Ответить
Основні зміни супроти правопису 1993 року
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81_2019_%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%83
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30.05.2024 10:07 Ответить
А ''посланий президент'' там є?
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29.05.2024 19:01 Ответить
послиця...
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29.05.2024 19:03 Ответить
Послюк
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29.05.2024 19:06 Ответить
Москалику, ти дебіл. Не знаєш, що таке кремінь, чи шо? Яке це утворення в тебе, що ти такий тупий?
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29.05.2024 19:26 Ответить
Интересно и кто же тут кукарекает? Одноклеточный, фамилия Креминь про гугли, а потом выссер словесный изрыгай.
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29.05.2024 19:31 Ответить
на заборе х уй написать можно, так же и в твоем гугле
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29.05.2024 19:39 Ответить
Не мычи. Креминь был министром освиты и науки.
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30.05.2024 10:08 Ответить
и шо? кому твой министр надо? мысль не ловишь, это понятно
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30.05.2024 11:14 Ответить
"фамилия Креминь про гугли" - не ловишь?
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30.05.2024 14:26 Ответить
Так яке утворення маєш?))
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29.05.2024 22:35 Ответить
Дуже буде цікаво спостерігати за процесом написання всеукраїнського диктанту у 2025 році?!
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29.05.2024 19:05 Ответить
ВС затвердив вбивство-руйнування української мови....
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29.05.2024 19:09 Ответить
А у нас шо, судді є мовознавцями?
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29.05.2024 19:14 Ответить
Когда-то спорил с автором украинско-английской транслитерационной таблицы. Ужас полный, человек не понимает фонетику английского языка. Я так и не смог его убедить, что звук г не является эквивалентом английского h. Как и то, что для звука Ґ и Г вполне достаточно одного и того же g. К сожалению там вся таблица такая же криворукая. В результате навигатор Вэйз переводит по этой таблице украинские топонимы на английский и, например, сообщает о повороте на Сукевича...
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29.05.2024 19:15 Ответить
одне тілтки слово: під@ри
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29.05.2024 19:27 Ответить
Файний правопис був би якби згідно ним було уйобщина замість угорщина.
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29.05.2024 19:45 Ответить
Якщо це про те, де всілякі членкині, медикині і т.п., то я вважаю, що це була добре продумана рашистська диверсія проти української мови соловʼїної, співучої.
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29.05.2024 20:30 Ответить
Просто такі слова нам нові та незвичні до вуха. І нічого більше тут шукати не потрібно.
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29.05.2024 20:58 Ответить
Якщо і говорити про "шукати", то не я шукаю, а якраз тоді і навишукували всякі членкині філологині цього гівна, перепаскудили мову на радість москалям, якщо не навмисно, то мабуть такі філологи, як зєля юрыст.
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29.05.2024 22:52 Ответить
Основні зміни супроти правопису 1993 року
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81_2019_%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%83 https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C
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30.05.2024 10:10 Ответить
Одне знаю твердо - коли я ходила до школи (а це було ще до 93 року, до всіх змін-перемін) наша вчителька української розмовляла так, що її слухали затамувавши подих, це було просто шикарне володіння мовою. Мабуть саме тому я сприймаю в штики всі нововведення, якщо щось міняти, то не зайве було б подумати, як це буде звучати. І взагалі, всі зміни у будь-чому повинні бути тільки на краще в усіх відношеннях.
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30.05.2024 10:56 Ответить
У нас на физфаке был преподаватель, который говорил по-украински коллёквиум вместо коллоквиум и катедра вместо кафедра. Звучало свежо и мне нравилось. А вот новотермины типа "сторч" вместо перпендикуляр ничего, кроме раздражения не вызывают...
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30.05.2024 14:25 Ответить
За одне тільки Ґ та Г повбивав би. Гівно чи Ґівно - все одно -лайно.
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29.05.2024 21:24 Ответить
До речі, це той ВС, у якому голова - хабарник Князев.
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29.05.2024 21:26 Ответить
До речі - ні.
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29.05.2024 22:06 Ответить
А де ж посилання на сам новий правопис?
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30.05.2024 01:55 Ответить
Правопыс, прости Господи!
Нынешняя молодёжь книг не читает и разговаривает типа по приколу...
Вот поинтересуйтесь - какой процент ваших знакомых моложе 30 за всю жизнь прочитал по собственной инициативе хотя-бы ПЯТЬ книг от начала и до конца?
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30.05.2024 10:16 Ответить
 
 