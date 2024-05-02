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Минулого року вперше за роки незалежності в ефірах телерадіокомпаній не зафіксовано жодної російської пісні, - Кремінь

Кремінь: Минулого року в ефірах не звучало жодної російської пісні

Минулого року жодної російської пісні не звучало в ефірах загальнонацональних телерадіокомпаній.

Про це під час презентації звіту за 2023 рік сказав Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Ми дослідили діяльність 14 телерадоорганізацій, які здійснюють загальнонацінальне ефірне мовлення. Хочу відзначити, що вперше за роки незалежності не зафіксовано жодної російської пісні в трансляціях наших телерадіоорганізацій" - сказав Кремінь.

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Так, за його даними, майже 33% пісень виконувалися офіційними мовами ЄС, іншими мовами - 0,1%, понад 67% - українською мовою.

Моніторинг відбувався у грудні 2023 року співробітниками Офісу Уповноваженого із захисту державної мови.

Загалом, як додав Кремінь, було проаналізовано виконання 8 334 пісень.

Також, як зазначив Уповноважений із захисту державної мови, за минулий рік було на 37% більше видано книжок української мовою, ніж позаминулого року.

"У нас є сплеск попиту на дитячу літературу, і на переклади. І Україна в цьому плані є одним з рекордсменів у світі і за якістю, і за кількістю тих зарубіжних видань, які видаються українською мовою у блискучому виконанні українських видавництв", - зазначив Кремінь.

Нагадаємо, у І кварталі 2024 року на адресу Уповноваженого із захисту державної мови надійшло 569 звернень громадян про порушення Закону України "Про забезпечення функціонування української мови як державної".

Автор: 

українська мова (833) Кремінь Тарас (151)


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Топ коментарі
+15
В мовному плані так, Ми повинні, абсолютно викорінити мову лишньохромосомих піда.росоотсосійських імбецилів! Вона просто зникне як і підо.роотсосійсько - ординська імперія, бо це була помилка історії! Що правда забуття кацам не бачити, їх назавжди запам'ятають як саму опущену, це кровожерливу тупу та сци.кливу недонацію! Приклад для інших яким не потрібно бути в жодному разі!
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02.05.2024 17:09
+10
Сьогодні приходить російська мова, а завтра - російські танки. Мене тошнить від них, навіть вдома припинила слухати і дивитися російськомовні фільми . **** нація.
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02.05.2024 17:10
+6
На противагу їм, підростають свідомо-патріотичні підлітки, які цим поціновувачам свинокацапської культури вправлять мізки або ж відправлять за поребрік
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02.05.2024 17:17
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02.05.2024 17:01 Відповісти
В мовному плані так, Ми повинні, абсолютно викорінити мову лишньохромосомих піда.росоотсосійських імбецилів! Вона просто зникне як і підо.роотсосійсько - ординська імперія, бо це була помилка історії! Що правда забуття кацам не бачити, їх назавжди запам'ятають як саму опущену, це кровожерливу тупу та сци.кливу недонацію! Приклад для інших яким не потрібно бути в жодному разі!
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02.05.2024 17:09 Відповісти
Подросткам это скажи лучше которые рюский реп слушают и прочую попсу. На они после окончания войны через пару годков будут с кацапами йошкаться и детей крестить. Так что нихрена выкориенить не выйдет, увы
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02.05.2024 17:12 Відповісти
На противагу їм, підростають свідомо-патріотичні підлітки, які цим поціновувачам свинокацапської культури вправлять мізки або ж відправлять за поребрік
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02.05.2024 17:17 Відповісти
Що вони у вас у загниваючій пі.дорашці слухають Мене не цікавить, вас всіх все рівно чекає добровільно - примусова евтаназія!
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02.05.2024 17:22 Відповісти
Після закінчення війни - кацапів не буде, буде близько 30 незалежних держав повністю підконтрольних Україні та її Союзникам! Не переживай все вже вирішено! Союзники дали добро, зараз серйозні люди пояснять жовтопузому виб.лядку, що кацам краще не допомогати, якщо він звісно не хоче пришвидшення процедури об'єднання Китаю з Тайванем, звісно з центром у Тайвані і без комунізму! І всі проблеми вирішені, інші всі дали добро!,
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02.05.2024 17:31 Відповісти
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02.05.2024 17:09 Відповісти
Це тема 2021 року, до широкомасштабного! Ти напевно перепив бояри та стару методичку схопив!
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02.05.2024 17:15 Відповісти
Законопроєкт про англійську мову зняли з порядку денного через поправку щодо дубляжу

Дата: 24 Квітня 2024


https://zmina.info/news/zakonoproyekt-pro-anglijsku-movu-znyaly-z-poryadku-dennogo-cherez-popravku-shhodo-dublyazhu/ A+ https://zmina.info/news/zakonoproyekt-pro-anglijsku-movu-znyaly-z-poryadku-dennogo-cherez-popravku-shhodo-dublyazhu/ A- Щоб отримувати корисні матеріали, підпишіться на розсилкуhttps://zmina.info/news/zakonoproyekt-pro-anglijsku-movu-znyaly-z-poryadku-dennogo-cherez-popravku-shhodo-dublyazhu/#subscribe_pop_form Підписатися

23 квітня Верховна Рада України зняла з порядку денного законопроєкт про застосування англійської мови в Україні через поправку про дубляж фільмів, яку народні депутати мають намір обговорити ще раз у комітеті.
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02.05.2024 17:30 Відповісти
В б навчились розрізняти ситуації, і нормативно - правові акти, тут різні речі Поправка стосується співвідношення між фільмами, які дублюють українською мовою з англійської мови, до тих фільмів, які можуть демонструватися мовою оригіналу, на рівні 50 на 50 відсотків, що не так?!?!?!!
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02.05.2024 17:37 Відповісти
Це новина тижневої давнини. І схоже піднятий галас знову відтермінував розгляд. Але не закрив.
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02.05.2024 20:02 Відповісти
Сьогодні приходить російська мова, а завтра - російські танки. Мене тошнить від них, навіть вдома припинила слухати і дивитися російськомовні фільми . **** нація.
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02.05.2024 17:10 Відповісти
А кто вообще слушает радио? Жертвы телемарафона?

Молодежь как слушала моргенчлена и инстасобаку, так и продолжают это делать. Разве что в маршрутках больше нету шансона.
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02.05.2024 17:11 Відповісти
Писали б українською краще, бо від вас кацапом тхне
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02.05.2024 17:18 Відповісти
Піда.російські тролі як ви не можете зрозуміти що радіо це та телемовлення це різні речі, лишня хромосома мабуть вам не дасть до кінця зрозуміти багато речей, а інстасобаки та іншу дічь я не чув! Мої діти не дивляться та не слухають піда.російськомовного контенту, і знають що у Нашому Суспільстві, не припустимо розмовляти парашкінською, оскільки люди які нею розмовляють мають ваду мозку по простому - хворі на голову!
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02.05.2024 17:20 Відповісти
То є добре. Але я б не ділив людей на сорти. Тим більше русня не має авторського права на використання російської мови
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03.05.2024 05:56 Відповісти
Не має, але хто добровільно говоритиме під.аросоотсосійською!?!?!!!
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03.05.2024 06:00 Відповісти
Я слухаю. Дома українське радіо. На городі можу хітфм слухати.
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02.05.2024 17:23 Відповісти
Ти хоча б у мовних темах не ліз зі своєю кацапщиною.
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06.05.2024 13:40 Відповісти
За 2 минулі роки не зафіксовано незалежних телерадіокомпаній в Україні.
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02.05.2024 17:19 Відповісти
На скілки пом'ятаю до прихода зелені по радіо вже не було нічого на свинособачій.
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02.05.2024 17:20 Відповісти
і для цього було потрібно аж 10 років ! швидкість равлика .
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02.05.2024 17:24 Відповісти
Та невже ...Що навіть на Шашлик ТВ (телемарафоні),де "хароших рускіх" ФСБшників облизують цілодобово за наші податки,жодної скрєпної пісеньки не було???
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02.05.2024 18:23 Відповісти
 
 