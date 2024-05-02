Минулого року вперше за роки незалежності в ефірах телерадіокомпаній не зафіксовано жодної російської пісні, - Кремінь

Минулого року жодної російської пісні не звучало в ефірах загальнонацональних телерадіокомпаній.

Про це під час презентації звіту за 2023 рік сказав Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Ми дослідили діяльність 14 телерадоорганізацій, які здійснюють загальнонацінальне ефірне мовлення. Хочу відзначити, що вперше за роки незалежності не зафіксовано жодної російської пісні в трансляціях наших телерадіоорганізацій" - сказав Кремінь.

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Так, за його даними, майже 33% пісень виконувалися офіційними мовами ЄС, іншими мовами - 0,1%, понад 67% - українською мовою.

Моніторинг відбувався у грудні 2023 року співробітниками Офісу Уповноваженого із захисту державної мови.

Загалом, як додав Кремінь, було проаналізовано виконання 8 334 пісень.

Також, як зазначив Уповноважений із захисту державної мови, за минулий рік було на 37% більше видано книжок української мовою, ніж позаминулого року.

"У нас є сплеск попиту на дитячу літературу, і на переклади. І Україна в цьому плані є одним з рекордсменів у світі і за якістю, і за кількістю тих зарубіжних видань, які видаються українською мовою у блискучому виконанні українських видавництв", - зазначив Кремінь.

Нагадаємо, у І кварталі 2024 року на адресу Уповноваженого із захисту державної мови надійшло 569 звернень громадян про порушення Закону України "Про забезпечення функціонування української мови як державної".