Минулого року вперше за роки незалежності в ефірах телерадіокомпаній не зафіксовано жодної російської пісні, - Кремінь
Минулого року жодної російської пісні не звучало в ефірах загальнонацональних телерадіокомпаній.
Про це під час презентації звіту за 2023 рік сказав Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
"Ми дослідили діяльність 14 телерадоорганізацій, які здійснюють загальнонацінальне ефірне мовлення. Хочу відзначити, що вперше за роки незалежності не зафіксовано жодної російської пісні в трансляціях наших телерадіоорганізацій" - сказав Кремінь.
Так, за його даними, майже 33% пісень виконувалися офіційними мовами ЄС, іншими мовами - 0,1%, понад 67% - українською мовою.
Моніторинг відбувався у грудні 2023 року співробітниками Офісу Уповноваженого із захисту державної мови.
Загалом, як додав Кремінь, було проаналізовано виконання 8 334 пісень.
Також, як зазначив Уповноважений із захисту державної мови, за минулий рік було на 37% більше видано книжок української мовою, ніж позаминулого року.
"У нас є сплеск попиту на дитячу літературу, і на переклади. І Україна в цьому плані є одним з рекордсменів у світі і за якістю, і за кількістю тих зарубіжних видань, які видаються українською мовою у блискучому виконанні українських видавництв", - зазначив Кремінь.
Нагадаємо, у І кварталі 2024 року на адресу Уповноваженого із захисту державної мови надійшло 569 звернень громадян про порушення Закону України "Про забезпечення функціонування української мови як державної".
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Дата: 24 Квітня 2024
https://zmina.info/news/zakonoproyekt-pro-anglijsku-movu-znyaly-z-poryadku-dennogo-cherez-popravku-shhodo-dublyazhu/ A+ https://zmina.info/news/zakonoproyekt-pro-anglijsku-movu-znyaly-z-poryadku-dennogo-cherez-popravku-shhodo-dublyazhu/ A- Щоб отримувати корисні матеріали, підпишіться на розсилкуhttps://zmina.info/news/zakonoproyekt-pro-anglijsku-movu-znyaly-z-poryadku-dennogo-cherez-popravku-shhodo-dublyazhu/#subscribe_pop_form Підписатися
23 квітня Верховна Рада України зняла з порядку денного законопроєкт про застосування англійської мови в Україні через поправку про дубляж фільмів, яку народні депутати мають намір обговорити ще раз у комітеті.
Молодежь как слушала моргенчлена и инстасобаку, так и продолжают это делать. Разве что в маршрутках больше нету шансона.