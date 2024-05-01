УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10930 відвідувачів онлайн
Новини
1 418 12

Мовний омбудсмен отримав 96 звернень щодо порушень мовного закону в закладах вищої освіти у 2023 році

мова,українська

У 2023 році до мовного надійшло 96 звернень щодо порушення мовного закону в закладах вищої та фахової передвищої освіти.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться у щорічному звіті Уповноваженого із захисту української мови Тараса Кременя.

Зазначається, що на розгляд Уповноваженого у 2023 році надійшло 96 звернень громадян, що стосувалися порушень законодавства про державну мову в закладах вищої та фахової передвищої освіти, що вдвічі більше показника за попередній рік, і становить 62% від усіх звернень, які стосувалися закладів освіти.

Найбільша кількість звернень стосовно діяльності ЗВО та ЗФПВО надійшла з:

  • Києва (42)
  • Харкова (9)
  • Одеси (9)
  • Дніпра (6).

Читайте: Окупанти на Луганщині перенавчають вчителів української мови на викладання російської

Крім того, Уповноваженим проводився державний контроль за застосуванням державної мови в діяльності 16-ти закладів вищої освіти та 2-х закладів фахової передвищої освіти. Завдяки цьому виявили, що мовного законодавства не дотримувалися:

  • Харківська державна академія культури;
  • Дніпровський державний медичний університет;
  • ВНЗ "Київська академія прикладних мистецтв";
  • Державний податковий університет;
  • Одеський національний університет імені І. І. Мечникова;
  • Одеський національний економічний університет;
  • Національна музична академія України імені П.І. Чайковського;
  • Національний університет "Одеська політехніка";
  • Національна академія Державної прикордонної служби України ім. Богдана Хмельницького;
  • ЗВО "Міжнародний науково-технічний університет імені академіка Юрія Бугая";
  • Київський фаховий коледж зв’язку.

"Збільшення кількості скарг і кількості заходів державного контролю щодо діяльності ЗВО та ЗФПВО засвідчує, скоріше, не погіршення ситуації з дотриманням Закону, а, насамперед, постійне зростання активності студентів, їхньої готовності до захисту своїх мовних прав, зокрема, за допомогою правових інструментів, передбачених Законом", - пояснюється в звіті.

Також читайте: Новий український правопис повинні використовувати всі держструктури: перехідний період скоро закінчується, - "слуга народу" Потураєв

В офісі уповноваженого з питань мови вважають, що українська мова в 2023 році зміцнила свої позиції у сфері освіти попри безпекові ризики, освітні втрати та структурні проблеми в системі освіти.

"Водночас, позитивні тенденції останніх років не означають, що процеси українізації освіти набули незворотного характеру, а відтак питання функціонування державної мови, чіткого дотримання вимог Закону в діяльності закладів освіти потребують посиленої уваги і контролю як з боку Міністерства освіти України, інших державних органів, органів місцевого самоврядування, так і з боку українського громадянського суспільства", - резюмує Кремінь.

Як повідомляв Цензор.НЕТ, у І кварталі 2024 року на адресу Уповноваженого із захисту державної мови надійшло 569 звернень громадян про порушення Закону України "Про забезпечення функціонування української мови як державної".

Автор: 

захист (157) українська мова (833) вища освіта (208) Кремінь Тарас (151)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+5
І фактично у всіх сайтів є російська версія.
показати весь коментар
01.05.2024 21:20
+4
Кремінь , українська мова страждає від нашестя московського мата ...
показати весь коментар
01.05.2024 21:38
+4
Свинячу кацапську мову потрібно заборонити на державному рівні. Усі незгодні нехай їдуть у родную говєнь
показати весь коментар
01.05.2024 22:08
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
І фактично у всіх сайтів є російська версія.
показати весь коментар
01.05.2024 21:20 Відповісти
показати весь коментар
01.05.2024 21:34 Відповісти
показати весь коментар
01.05.2024 21:40 Відповісти
Кремінь , українська мова страждає від нашестя московського мата ...
показати весь коментар
01.05.2024 21:38 Відповісти
Мовний омбудсмен в Україні, це те лайно, що захищає московських маскаворотих, за подвтки українців.
показати весь коментар
01.05.2024 22:02 Відповісти
Свинячу кацапську мову потрібно заборонити на державному рівні. Усі незгодні нехай їдуть у родную говєнь
показати весь коментар
01.05.2024 22:08 Відповісти
якщо освітяни вперто ігнорують мову і спілкуються "язиком" окупантів то хто вони після цього. Це профнепридатність або саботаж.
показати весь коментар
02.05.2024 00:19 Відповісти
Москворотий українець - такий самий оксиморон, як козломекаючий соловей.
показати весь коментар
02.05.2024 01:15 Відповісти
То не кацапська мова; то одесько-харківський діалект української...
показати весь коментар
02.05.2024 08:26 Відповісти
 
 