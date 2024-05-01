Мовний омбудсмен отримав 96 звернень щодо порушень мовного закону в закладах вищої освіти у 2023 році
У 2023 році до мовного надійшло 96 звернень щодо порушення мовного закону в закладах вищої та фахової передвищої освіти.
Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться у щорічному звіті Уповноваженого із захисту української мови Тараса Кременя.
Зазначається, що на розгляд Уповноваженого у 2023 році надійшло 96 звернень громадян, що стосувалися порушень законодавства про державну мову в закладах вищої та фахової передвищої освіти, що вдвічі більше показника за попередній рік, і становить 62% від усіх звернень, які стосувалися закладів освіти.
Найбільша кількість звернень стосовно діяльності ЗВО та ЗФПВО надійшла з:
- Києва (42)
- Харкова (9)
- Одеси (9)
- Дніпра (6).
Крім того, Уповноваженим проводився державний контроль за застосуванням державної мови в діяльності 16-ти закладів вищої освіти та 2-х закладів фахової передвищої освіти. Завдяки цьому виявили, що мовного законодавства не дотримувалися:
- Харківська державна академія культури;
- Дніпровський державний медичний університет;
- ВНЗ "Київська академія прикладних мистецтв";
- Державний податковий університет;
- Одеський національний університет імені І. І. Мечникова;
- Одеський національний економічний університет;
- Національна музична академія України імені П.І. Чайковського;
- Національний університет "Одеська політехніка";
- Національна академія Державної прикордонної служби України ім. Богдана Хмельницького;
- ЗВО "Міжнародний науково-технічний університет імені академіка Юрія Бугая";
- Київський фаховий коледж зв’язку.
"Збільшення кількості скарг і кількості заходів державного контролю щодо діяльності ЗВО та ЗФПВО засвідчує, скоріше, не погіршення ситуації з дотриманням Закону, а, насамперед, постійне зростання активності студентів, їхньої готовності до захисту своїх мовних прав, зокрема, за допомогою правових інструментів, передбачених Законом", - пояснюється в звіті.
В офісі уповноваженого з питань мови вважають, що українська мова в 2023 році зміцнила свої позиції у сфері освіти попри безпекові ризики, освітні втрати та структурні проблеми в системі освіти.
"Водночас, позитивні тенденції останніх років не означають, що процеси українізації освіти набули незворотного характеру, а відтак питання функціонування державної мови, чіткого дотримання вимог Закону в діяльності закладів освіти потребують посиленої уваги і контролю як з боку Міністерства освіти України, інших державних органів, органів місцевого самоврядування, так і з боку українського громадянського суспільства", - резюмує Кремінь.
Як повідомляв Цензор.НЕТ, у І кварталі 2024 року на адресу Уповноваженого із захисту державної мови надійшло 569 звернень громадян про порушення Закону України "Про забезпечення функціонування української мови як державної".
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