Мовний омбудсмен отримав 96 звернень щодо порушень мовного закону в закладах вищої освіти у 2023 році

У 2023 році до мовного надійшло 96 звернень щодо порушення мовного закону в закладах вищої та фахової передвищої освіти.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться у щорічному звіті Уповноваженого із захисту української мови Тараса Кременя.

Зазначається, що на розгляд Уповноваженого у 2023 році надійшло 96 звернень громадян, що стосувалися порушень законодавства про державну мову в закладах вищої та фахової передвищої освіти, що вдвічі більше показника за попередній рік, і становить 62% від усіх звернень, які стосувалися закладів освіти.

Найбільша кількість звернень стосовно діяльності ЗВО та ЗФПВО надійшла з:

Києва (42)

Харкова (9)

Одеси (9)

Дніпра (6).

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Крім того, Уповноваженим проводився державний контроль за застосуванням державної мови в діяльності 16-ти закладів вищої освіти та 2-х закладів фахової передвищої освіти. Завдяки цьому виявили, що мовного законодавства не дотримувалися:

Харківська державна академія культури;

Дніпровський державний медичний університет;

ВНЗ "Київська академія прикладних мистецтв";

Державний податковий університет;

Одеський національний університет імені І. І. Мечникова;

Одеський національний економічний університет;

Національна музична академія України імені П.І. Чайковського;

Національний університет "Одеська політехніка";

Національна академія Державної прикордонної служби України ім. Богдана Хмельницького;

ЗВО "Міжнародний науково-технічний університет імені академіка Юрія Бугая";

Київський фаховий коледж зв’язку.

"Збільшення кількості скарг і кількості заходів державного контролю щодо діяльності ЗВО та ЗФПВО засвідчує, скоріше, не погіршення ситуації з дотриманням Закону, а, насамперед, постійне зростання активності студентів, їхньої готовності до захисту своїх мовних прав, зокрема, за допомогою правових інструментів, передбачених Законом", - пояснюється в звіті.

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В офісі уповноваженого з питань мови вважають, що українська мова в 2023 році зміцнила свої позиції у сфері освіти попри безпекові ризики, освітні втрати та структурні проблеми в системі освіти.

"Водночас, позитивні тенденції останніх років не означають, що процеси українізації освіти набули незворотного характеру, а відтак питання функціонування державної мови, чіткого дотримання вимог Закону в діяльності закладів освіти потребують посиленої уваги і контролю як з боку Міністерства освіти України, інших державних органів, органів місцевого самоврядування, так і з боку українського громадянського суспільства", - резюмує Кремінь.

Як повідомляв Цензор.НЕТ, у І кварталі 2024 року на адресу Уповноваженого із захисту державної мови надійшло 569 звернень громадян про порушення Закону України "Про забезпечення функціонування української мови як державної".