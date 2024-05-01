Омбудсмен по вопросам украинского языка получил 96 обращений по поводу нарушений закона о языке в учреждениях высшего образования в 2023 году
В 2023 году омбудсмену по вопросам языка поступило 96 обращений о нарушении языкового закона в учреждениях высшего и профессионального предвысшего образования.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в ежегодном отчете Уполномоченного по защите украинского языка Тараса Креминя.
Отмечается, что на рассмотрение Уполномоченного в 2023 году поступило 96 обращений граждан, касающихся нарушений законодательства о государственном языке в учреждениях высшего и профессионального предвысшего образования, что вдвое больше показателя за предыдущий год, и составляет 62% от всех обращений, касающихся учебных заведений.
Наибольшее количество обращений относительно деятельности ЗВО и ЗФПВО поступило из:
- Киева (42)
- Харькова (9)
- Одессы (9)
- Днепра (6).
Кроме того, Уполномоченным проводился государственный контроль за применением государственного языка в деятельности 16-ти высших учебных заведений и 2-х учреждений профессионального предвысшего образования. Благодаря этому обнаружили, что языкового законодательства не придерживались:
- Харьковская государственная академия культуры;
- Днепровский государственный медицинский университет;
- ВУЗ "Київська академія прикладних мистецтв";
- Государственный налоговый университет;
- Одесский национальный университет имени И. И. Мечникова;
- Одесский национальный экономический университет;
- Национальная музыкальная академия Украины имени П.И. Чайковского;
- Национальный университет "Одеська політехніка";
- Национальная академия Государственной пограничной службы Украины им. Богдана Хмельницкого;
- ЗВО "Міжнародний науково-технічний університет імені академіка Юрія Бугая";
- Киевский профессиональный колледж связи.
"Увеличение количества жалоб и количества мер государственного контроля в отношении деятельности ЗВО и ЗФПВО свидетельствует, скорее, не об ухудшении ситуации с соблюдением Закона, а, прежде всего, о постоянном росте активности студентов, их готовности к защите своих языковых прав, в частности, с помощью правовых инструментов, предусмотренных Законом", - объясняется в отчете.
В офисе уполномоченного по вопросам языка считают, что украинский язык в 2023 году укрепил свои позиции в сфере образования, несмотря на риски безопасности, образовательные потери и структурные проблемы в системе образования.
"Вместе с тем, положительные тенденции последних лет не означают, что процессы украинизации образования приобрели необратимый характер, потому вопросы функционирования государственного языка, четкого соблюдения требований Закона в деятельности учебных заведений требуют усиленного внимания и контроля как со стороны Министерства образования Украины, других государственных органов, органов местного самоуправления, так и со стороны украинского гражданского общества", - резюмирует Кремень.
Как сообщал Цензор.НЕТ, в I квартале 2024 года в адрес Уполномоченного по защите государственного языка поступило 569 обращений граждан о нарушении Закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".
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