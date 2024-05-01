РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10735 посетителей онлайн
Новости
1 418 12

Омбудсмен по вопросам украинского языка получил 96 обращений по поводу нарушений закона о языке в учреждениях высшего образования в 2023 году

мова,українська

В 2023 году омбудсмену по вопросам языка поступило 96 обращений о нарушении языкового закона в учреждениях высшего и профессионального предвысшего образования.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в ежегодном отчете Уполномоченного по защите украинского языка Тараса Креминя.

Отмечается, что на рассмотрение Уполномоченного в 2023 году поступило 96 обращений граждан, касающихся нарушений законодательства о государственном языке в учреждениях высшего и профессионального предвысшего образования, что вдвое больше показателя за предыдущий год, и составляет 62% от всех обращений, касающихся учебных заведений.

Наибольшее количество обращений относительно деятельности ЗВО и ЗФПВО поступило из:

  • Киева (42)
  • Харькова (9)
  • Одессы (9)
  • Днепра (6).

Также читайте: В эфирах украинских радиостанций не осталось российских песен, - Креминь. ИНФОГРАФИКА

Кроме того, Уполномоченным проводился государственный контроль за применением государственного языка в деятельности 16-ти высших учебных заведений и 2-х учреждений профессионального предвысшего образования. Благодаря этому обнаружили, что языкового законодательства не придерживались:

  • Харьковская государственная академия культуры;
  • Днепровский государственный медицинский университет;
  • ВУЗ "Київська академія прикладних мистецтв";
  • Государственный налоговый университет;
  • Одесский национальный университет имени И. И. Мечникова;
  • Одесский национальный экономический университет;
  • Национальная музыкальная академия Украины имени П.И. Чайковского;
  • Национальный университет "Одеська політехніка";
  • Национальная академия Государственной пограничной службы Украины им. Богдана Хмельницкого;
  • ЗВО "Міжнародний науково-технічний університет імені академіка Юрія Бугая";
  • Киевский профессиональный колледж связи.

"Увеличение количества жалоб и количества мер государственного контроля в отношении деятельности ЗВО и ЗФПВО свидетельствует, скорее, не об ухудшении ситуации с соблюдением Закона, а, прежде всего, о постоянном росте активности студентов, их готовности к защите своих языковых прав, в частности, с помощью правовых инструментов, предусмотренных Законом", - объясняется в отчете.

Также читайте: В прошлом году поступило рекордное количество обращений о нарушении языкового закона, - Креминь. ИНФОГРАФИКА

В офисе уполномоченного по вопросам языка считают, что украинский язык в 2023 году укрепил свои позиции в сфере образования, несмотря на риски безопасности, образовательные потери и структурные проблемы в системе образования.

"Вместе с тем, положительные тенденции последних лет не означают, что процессы украинизации образования приобрели необратимый характер, потому вопросы функционирования государственного языка, четкого соблюдения требований Закона в деятельности учебных заведений требуют усиленного внимания и контроля как со стороны Министерства образования Украины, других государственных органов, органов местного самоуправления, так и со стороны украинского гражданского общества", - резюмирует Кремень.

Как сообщал Цензор.НЕТ, в I квартале 2024 года в адрес Уполномоченного по защите государственного языка поступило 569 обращений граждан о нарушении Закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".

Автор: 

защита (184) украинский язык (1189) высшее образование (182) Креминь Тарас (131)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+5
І фактично у всіх сайтів є російська версія.
показать весь комментарий
01.05.2024 21:20
+4
Кремінь , українська мова страждає від нашестя московського мата ...
показать весь комментарий
01.05.2024 21:38
+4
Свинячу кацапську мову потрібно заборонити на державному рівні. Усі незгодні нехай їдуть у родную говєнь
показать весь комментарий
01.05.2024 22:08
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
І фактично у всіх сайтів є російська версія.
показать весь комментарий
01.05.2024 21:20 Ответить
показать весь комментарий
01.05.2024 21:34 Ответить
показать весь комментарий
01.05.2024 21:40 Ответить
Кремінь , українська мова страждає від нашестя московського мата ...
показать весь комментарий
01.05.2024 21:38 Ответить
Мовний омбудсмен в Україні, це те лайно, що захищає московських маскаворотих, за подвтки українців.
показать весь комментарий
01.05.2024 22:02 Ответить
Свинячу кацапську мову потрібно заборонити на державному рівні. Усі незгодні нехай їдуть у родную говєнь
показать весь комментарий
01.05.2024 22:08 Ответить
якщо освітяни вперто ігнорують мову і спілкуються "язиком" окупантів то хто вони після цього. Це профнепридатність або саботаж.
показать весь комментарий
02.05.2024 00:19 Ответить
Москворотий українець - такий самий оксиморон, як козломекаючий соловей.
показать весь комментарий
02.05.2024 01:15 Ответить
То не кацапська мова; то одесько-харківський діалект української...
показать весь комментарий
02.05.2024 08:26 Ответить
 
 